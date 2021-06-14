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Байден собрался обсудить с лидерами НАТО встречу с Путиным
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Обсуждение предстоящей встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдет на саммите НАТО за закрытыми дверями, сообщил советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан.
Салливан сказал, что у президента США «будет возможность обсудить с союзниками свои намерения относительно разговора с Путиным». 14 июня в Брюсселе пройдет саммит НАТО, а 16 июня в Женеве Байден встретится с Путиным, передает РИА «Новости».
По словам Салливана, на встречу с главой российского государства Байден направится с поддержкой всего альянса. На переговорах в Брюсселе лидеры НАТО «услышат от него о намерениях на саммит», как и сам президент США «услышит от них».
Напомним, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден точно знает, чего ожидать от российского лидера на предстоящих переговорах. «Он готовился к этому моменту 50 лет», – сказала Псаки.
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Байден сказал, почему Путин не меняет позицию из-за давления США
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Президент США Джо Байден заявил, что не может дать гарантии изменения позиции России. На вопрос о том, почему российский лидер Владимир Путин не меняет позицию из-за давления Вашингтона, Байден ответил, потому что «он Владимир Путин».
«Нет гарантии, что я смогу изменить поведение человека или поведение страны. У автократов есть огромная власть, им не надо отвечать перед обществом, и очень может случиться, что если я буду отвечать (Путину) должным образом, что я и буду делать, это его не переубедит, и он продолжит в том же духе», – цитирует Байдена РИА «Новости». Байден выступил на пресс-конференции в Корнуолле по итогам встречи «Большой семерки».
Также на пресс-конференции Байден согласился с оценкой Путина, что отношения между Россией и США находятся на низкой точке.
«Я думаю, он прав, что они (отношения) находятся на низкой точке», – сказал американский лидер. На вопрос о том, почему российский лидер Владимир Путин не меняет позицию из-за давления Вашингтона, Байден ответил, потому что «он Владимир Путин».
«Не буду вдаваться в это, потому что мне надо сесть за стол переговоров с ним, буду рад потом с вами поговорить», – добавил он.
Говоря о решении не проводить совместную пресс-конференцию с российским лидером Владимиром Путиным, заявил, что это не конкурс, кто лучше выступит перед журналистами. Он отметил, что на пресс-конференции намерен ясно обозначить условия улучшения отношений с Россией.
Накануне президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC заявил, что российско-американские отношения достигли низшей точки за последние несколько лет.
Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Как ожидается, лидеры России и США обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
Путин назвал самый важный вопрос перед встречей с Байденом
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Президент России Владимир Путин в преддверии встречи с президентом США Джо Байденом заявил, что вопрос кибербезопасности является одним из самых важных в глобальном масштабе.
«Вопрос с кибербезопасностью является одним из самых важных на сегодняшний день. Потому что всякие отключения целых систем ведут к очень тяжелым последствиям. А это, оказывается, возможно», – сказал он в интервью на телеканале «Россия-1», передает РИА «Новости».
Также президент сообщил, что Россия готова наладить с США взаимную выдачу преступников, но обе стороны должны брать на себя соответствующие обязательства. «Если мы договоримся о выдаче преступников, значит, Россия пойдет на это, мы будем это делать. Только в том случае, если другая сторона, в данном случае Соединенные Штаты, согласятся с тем же и будут выдавать соответствующих преступников Российской Федерации», – сказал глава государства, говоря о проблеме киберпреступности.
Он подчеркнул, что все эти договоренности выражаются в соответствующих межгосударственных документах. «И там, в этих документах, соглашениях, договорах стороны берут на себя определенные обязательства. И они в подавляющем большинстве случаев равнозначны. Обе стороны берут на себя одинаковые обязательства», – добавил российский лидер.
Ранее Путин, комментируя предстоящую встречу с американским лидером Джо Байденом, заявил, что обе стороны стараются снизить какую-то негативную риторику, но обольщаться не стоит.
Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Как ожидается, лидеры России и США обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
В Сети высмеяли изображение Байдена в очках с отражением Путина на обложке Time
Пользователи соцсети Twitter и читатели Fox News оценили обложку журнала Time. На ней президент США Джо Байден изображен в очках, в которых отображается российский лидер Владимир Путин. Некоторые сочли, что Байдену прикрыли глаза очками, чтобы «скрыть испуганный взгляд».
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«Это подобно вручению Нобелевской премии Обаме: даже не дождались, пока Байден сделает что-нибудь достойное такого заголовка», – считает Oubai Shahbandar, передает РИА «Новости».
«Он в солнцезащитных очках, потому что спит», – сыронизировал Josias Teofiofo.
«Даже сам Байден посмеялся бы над этим, если бы, конечно, вспомнил, что выиграл», – написал Jay Patel. По мнению пользователя с ником flswingvote502, это «какая-то альтернативная Вселенная». «Увы, никакая аэрография и никакая фильтры не смогут скрыть разрушения», – констатировал он.
«Мозг Байдена застрял в 80-х. Он до сих пор думает, что «Лучший стрелок» и Том Круз – до сих пор образ крутого парня. Срамота», – возмутился mansplainer383.
«Они ловко прикрыли ему глаза очками, чтобы скрыть испуганный взгляд оленя перед колесами грузовика», – подытожили пользователи.
Ранее Путин, комментируя предстоящую встречу с американским лидером Джо Байденом, заявил, что обе стороны стараются снизить какую-то негативную риторику, но обольщаться не стоит.
Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Как ожидается, лидеры России и США обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
НАТО решило пересмотреть стратегическую концепцию из-за России
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В связи с политикой России и Китая НАТО пересмотрит свою стратегическую концепцию, заявил Белый дом.
Администрация США заявила, что члены НАТО согласятся пересмотреть «основу, которая будет определять подход» альянса к «меняющейся стратегической среде». В частности, речь идет о реакции на «агрессивную политику и действия России», а также «вызовы, которые ставит перед коллективной безопасностью» Китай. Новая концепция будет подготовлена для принятия на саммите НАТО в 2022 году.
При этом государства НАТО «возьмут на себя обязательства по реализации новых военных концепций и стратегий, которые укрепят потенциал сдерживания и обороны» для «противодействия угрозам со стороны России и других стран». Кроме того, указывается, что альянс «продолжит отслеживать российские развертывания в и вокруг Украины», передает РИА «Новости».
Президент США Джо Байден на предстоящем саммите НАТО подтвердит «прочную трансатлантическую связь через НАТО и нерушимую приверженность» Вашингтона принципу «атака на одного – это атака на всех», которая «встретит коллективный ответ». Сообщается, что лидеры НАТО выступят с набором амбициозных инициатив, чтобы гарантировать безопасность своих граждан до 2030 года и далее.
Также НАТО «одобрит новую политику киберзащиты» от действий, совершаемых «государственными и негосударственными субъектами, включая разрушительные атаки программ-вымогателей на критически важную инфраструктуру».
«Лидеры подтвердят свою приверженность политике открытых дверей НАТО, которая обеспечивает путь к членству для любой европейской страны, разделяющей наши ценности и выполняющей необходимые обязанности и обязательства», – говорится в заявлении Белого дома.
Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что «последняя стратегическая концепция была написана в 2010 году, среди прочего она определяет Россию в качестве «конструктивного партнера», и едва ли говорит о Китае вовсе». По его словам, пришло «время обновить стратегическую концепцию НАТО».
Как сообщил глава бельгийского правительства Александер Де Кроо, Байден прибыл в воскресенье в Бельгию, где 14 июня примет участие в очном саммите НАТО и 15 июня в саммите ЕС – США.
Напомним, СМИ сообщали, что в черновом варианте коммюнике, которое будет опубликовано по итогам саммита НАТО в Брюсселе, содержится пункт, согласно которому «союзники по НАТО готовятся официально выступить против развертывания альянсом ядерных ракет наземного базирования в Европе».
Путин прокомментировал предстоящую встречу с Байденом
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Президент России Владимир Путин, комментируя предстоящую встречу с американским лидером Джо Байденом, заявил, что обе стороны стараются снизить какую-то негативную риторику, но обольщаться не стоит.
По его словам, в преддверии встреч на высшем уровне обе стороны всегда стараются снизить какую-то негативную риторику для того, чтобы создать соответствующую благоприятную обстановку для работы. «Здесь нет ничего особенного. Я бы здесь не обольщался ничем», – сказал президент в программе на телеканале «Россия-1», передает ТАСС.
По его словам, это проявление «профессионального подхода» со стороны США. «Мы со своей стороны тоже это делаем», – подчеркнул Путин.
Также глава государства рассказал, что на саммите Россия США планируется восстановить личные контакты, отношения, наладить прямой диалог, создать реально функционирующие механизмы взаимодействия по тем направлениям, которые представляют взаимные интересы.
Среди вопросов, представляющих взаимный интерес, он назвал стратегическую стабильность, тему региональных конфликтов, природоохранные мероприятия и заботу об экологии в целом, в глобальном смысле, а также сотрудничество в области экономики. «Если мы после этой встречи создадим механизмы работы по всем этим направлениям, мне кажется, было бы уже хорошо. Можно было бы сказать, что встреча прошла недаром», – сказал Путин.
Как подчеркнул глава государства, Россия и США могут эффективно взаимодействовать в том числе в области экономики. «Взаимная заинтересованность есть. Многие американские компании хотят работать у нас, их за уши вытаскивают с нашего рынка, они уступают место конкурентам. Это что, идет разве на пользу американской экономике?» – отметил Путин.
Президент также сообщил, хотел бы среди прочих вопросов обсудить со своим американским коллегой ситуации в Сирии и Ливии, а также ряд вопросов глобального характера, передает РИА «Новости».
Глава государства подчеркнул, что Россия ведет себя очень сдержанно по отношению к США. «Хотя мы и прежде старались вести себя достаточно сдержанно. Мы ведь ни одного шага не совершили ни в одной из тех областей, которые мы сейчас обсуждали, которые бы усугубляли положение», – отметил он.
Кроме того, Путин назвал «проявлением профессионализма» новой администрации США продление Вашингтоном Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). «Новая администрация во главе с президентом (Джо) Байденом в качестве первого шага продлила договор СНВ-3. Я думаю, что это очень важный шаг и в общем и целом... Со стороны президента Байдена это проявление профессионализма, безусловно», – сказал президент.
Российский лидер отметил, что это было сделано «не с кондачка», а на основе профессионального анализа ситуации в мире и во взаимоотношениях двух стран. «Это решение профессиональное», – подчеркнул он.
Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Как ожидается, лидеры России и США обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Байден заявил, что не ищет конфликта с Россией
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Американский лидер Джо Байден заявил, что США не ищет конфликта с Москвой, по его мнению, страны могли бы работать вместе во многих сферах.
«Мы не ищем конфликта. Мы хотим решить вопрос действий, которые, как мы считаем, не соответствуют международным нормам», – сказал Байден после саммита G7 в британском Корнуолле, об этом сообщает РИА «Новости».
По его мнению, Москва и Вашингтон могли бы работать вместе в области «стратегических доктрин» и других сфер, например, климата.
Ранее Байден заявил, что не может дать гарантии изменения позиции России. На вопрос о том, почему российский лидер Владимир Путин не меняет позицию из-за давления Вашингтона, Байден ответил, потому что «он Владимир Путин».
Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Как ожидается, лидеры России и США обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
Вступают в силу санкции США против госдолга России
С 14 июня вступают в силу американские санкции, в соответствии с которыми финансовым учреждениям США запрещается приобретать новые российские рублевые гособлигации.
При этом американцы по-прежнему могут участвовать в торговле российскими гособлигациями на вторичном рынке, передает РИА «Новости».
Напомним, в апреле США ввели санкции против российских облигаций федерального займа. Эксперты заявили, что действия США не окажут серьезного влияния и являются, скорее, «сигналом, что далее могут последовать» более жесткие меры.
Байден перепутал Сирию с Ливией в разговоре о России
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Рассуждая о возможности сотрудничества с Москвой, президент США Джо Байден имел в виду Сирию, когда говорил о Ливии, заявил его советник Джейк Салливан.
Отвечая на вопрос о том, имел ли в виду Байден Сирию, когда упоминал о Ливии, Салливан заявил: «Да, да, имел», – передает ТАСС.
В частности, Байден сказал, что «многое происходит в областях, где мы можем работать вместе, включая, например, Ливию». «Мы должны открыть пути, чтобы можно было пройти и предоставить помощь продуктами и экономическую, жизненно важную помощь населению, которое испытывает реальные проблемы», – приводит его слова «Прайм».
На опубликованной записи выступления президента США видно, что 78-летнему главе Белого дома пришлось приложить некоторые усилия, чтобы вспомнить название страны, в которой, по его же словам, США готовы работать вместе с Россией, передает РЕН ТВ.
Напомним, ранее Байден путал Дональда Трампа с Джорджем Бушем – младшим, «салон» и «салун», а в своей речи о России пару раз оговорился, перепутав эскалацию и вакцинацию, неправильно произнеся фамилию российского лидера Владимира Путина, трижды запнулся в речи о России. Также он неправильно произносил аббревиатуры ATF (бюро по контролю за алкоголем, табаком и огнестрельным оружием) и RAF (Королевские ВВС Великобритании).
Киев выразил готовность обсудить компенсацию Украине за «Северный поток – 2»
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Украина рассмотрит возможность получения компенсации в случае запуска газопровода «Северный поток – 2», заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Как пояснил министр, если Киеву «предложат переговоры о компенсациях», украинская сторона «на них посмотрит», но «не будет непременно соглашаться на то, что будет предложено». Кулеба не стал говорить, от кого Украина ждет соответствующего предложения. Когда его спросили об устраивающей Киев сумме, министр ответил: «До этого пункта мы пока не дошли».
Кулеба сказал, что «в последнее время значительно выросла» готовность США добиться таких компенсаций для Киева, но решение снизить санкционное давление на оператора Nord Stream 2 AG «стало разочарованием» для Украины, передает ТАСС со ссылкой на Die Welt.
Напомним, по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, если все ухищрения вокруг «Северного потока – 2», направленные на сохранение прокачки российского раза по территории Украины, не сработают, украинцам компенсируют финансовые потери за утерянные транзитные сборы. «Это то, за что нужно будет взяться европейцам», – добавил Блинкен.
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Глава Госдепа согласился с Путиным в оценке отношений России и США
Госсекретарь США Энтони Блинкен согласился со словами президента России Владимира Путина о том, что отношения между Вашингтоном и Москвой находятся на самом худшем уровне за последние годы.
«Это, возможно, единственное, в чем я согласен с президентом Путиным», – ответил Блинкен на просьбу прокомментировать соответствующее заявление главы российского государства, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.
Накануне президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC заявил, что российско-американские отношения достигли низшей точки за последние несколько лет.
Салливан: Байден не соглашался на обмен киберпреступниками с Россией
Президент США Джо Байден не соглашался обмениваться с Россией киберпреступниками, он говорил о привлечении таковых к ответственности, если они совершают деяния в США, заявил помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
«Он не отвечал на предложение обмениваться киберпреступниками, он этого не говорил. Что он сказал: если (президент России) Владимир Путин хочет прийти и сказать, я готов к тому, чтобы убедиться, что киберпреступники понесут ответственность, Джо Байден хочет показать и сказать, что киберпреступники понесут ответственность в Америке. Потому что они уже несут», – цитирует его РИА «Новости».
Ранее Президент России Владимир Путин в преддверии встречи с президентом США Джо Байденом заявил, что вопрос кибербезопасности является одним из самых важных в глобальном масштабе.
Блинкен: Байден обсудит с Путиным вирусы-вымогатели
Президент США Джо Байден обсудит с президентом России Владимиром Путиным вирусы-вымогатели, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Что касается вирусов-вымогателей, никакая ответственная страна не должна заниматься укрывательством преступных организаций, занимающихся подобными вещами. Этот вопрос президент очень хочет поднять на встрече с президентом Путиным», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.
«Что касается действий, того, как подходить к этим вирусам-вымогателям, мы будем в более сильной позиции, добиваясь подобных действий, если будем иметь собственные инструменты и поддержку международного сообщества», – уточнил глава Госдепа.
Напомним, Colonial Pipeline, которая обеспечивает 45% общего объема поставок топлива на восток США, подверглась атаке вируса-вымогателя. Компании пришлось временно приостановить работу.
Ранее Президент России Владимир Путин в преддверии встречи с президентом США Джо Байденом заявил, что вопрос кибербезопасности является одним из самых важных в глобальном масштабе.
Кроме того, главы государств Группы семи (G7) договорились активизировать борьбу с дезинформацией и киберпреступностью.
В Киеве связали уменьшение числа обстрелов в Донбассе со встречей Байдена и Путина
Снижение интенсивности обстрелов украинских позиций в Донбассе связано с предстоящей встречей лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена, считает советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
«Я думаю, что снижение интенсивности связано со встречей Байдена и Путина, которая намечена», – сказал он в эфире телеканала «Дом», сообщает РИА «Новости».
Он также заявил, что информация в СМИ о якобы нападении украинских диверсантов на противника в Донбассе является фейком. По его мнению, эта информация нужна, чтобы «обострить ситуацию в медиа накануне встречи Путина с Байденом, обвинив украинскую сторону еще раз, и второе – это скрыть потери, которые были понесены по халатности».
Ранее сообщалось, что украинские диверсанты напали на наблюдательный пост в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР), пять ополченцев убиты.
Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Как ожидается, лидеры России и США обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
Елизавета II напомнила Байдену мать
Глава американского государства Джо Байден рассказал о встрече с королевой Великобритании Елизаветой II в Виндзорском замке.
По словам 78-летнего Байдена, 95-летняя королева спрашивала его о президенте России Владимире Путине и китайском лидере Си Цзиньпине, а также о том, на что похожа жизнь в Белом доме. Байден предложил Елизавете II посетить Белый дом. «Она была очень любезна. Она напомнила мне мою мать», – приводит ТАСС слова главы американского государства.
Напомним, британская королева в воскресенье приняла президента США и его супругу Джилл Байден. При этом супруги Байден приехали на прием в графстве Корнуолл позже, чем это сделала королева, то есть нарушили королевский протокол.
Байден обсудит с Эрдоганом обеспечение безопасности в Афганистане
Президент США Джо Байден обсудит со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом вопросы, касающиеся обеспечения безопасности в Афганистане после вывода из этой страны американских войск, заявил помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
По его словам, Байден «обсудит меры в сфере безопасности, в том числе с президентом Эрдоганом». Планируется, что двусторонние переговоры Эрдогана и Байдена пройдут на полях саммита НАТО в Брюсселе 14 июня. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Турция заявила о готовности взять на себя охрану и управление аэропортом Кабула после ухода США и других сил НАТО из Афганистана.
3 мая появилась информация, что США и запрещенное в России террористическое движение «Талибан» обсуждают возможность завершения вывода американских войск из Афганистана к началу июля. Позже госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не собираются уходить из Афганистана, несмотря на вывод американских войск. Между тем председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что саммит лидеров союзников состоится 14 июня 2021 года в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.