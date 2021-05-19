Энтомолог рассказал, что делать при укусе клеща

Сразу после укуса клеща следует немедленно его извлечь, а затем сдать на анализ врачам, чтобы выяснить, мог ли паразит чем-либо заразить свою «жертву», рассказал газете ВЗГЛЯД научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

«Конечно, лучше постараться избежать укуса клеща, но если он уже произошел, порядок действий в любом регионе нашей страны будет одним и тем же. В первую очередь клеща необходимо как можно скорее извлечь. Важно ни в коем случае не делать это пальцами – так есть риск оторвать его, оставив под под кожей ротовые части этого паукообразного. В качестве инструмента лучше всего использовать нитку или специальную клещедерку. Как проводить ими извлечение можно посмотреть в интернете», – рассказывает Марьинский.

После того, как клещ извлечен, самым верным будет сдать его на анализ, продолжает специалист. При этом нужно помнить, что необходимо сохранить ему жизнь, посадив в контейнер и положив туда смоченную водой ватку. Даже если окажется, что клещ был переносчиком какого-то или сразу нескольких заболеваний, совершенно не обязательно, что он успел заразить своим укусом. Тем не менее, если анализ покажет, что насекомое являлось переносчиком, то и пострадавшему от его укуса необходимо будет в таком случае сдать анализы.

«К сожалению, иксодовые клещи являются переносчиками целого букета болезней. Самыми опасными и одновременно широко распространенными из них являются клещевой энцефалит, который вызывается вирусом, и болезнь Лайма (она же боррелиоз), которая вызывается бактериями. Оба этих заболевания крайне опасны и могут без лечения привести к самым неприятным последствиям. По счастью современная медицина при своевременной постановке диагноза прекрасно справляется с боррелиозом с помощью антибиотиков. Клещевой энцефалит лечить значительно сложнее из-за его вирусной природы, но тем не менее, те средства, которые есть сейчас в арсенале современной медицины, значительно снизят риск неблагоприятного течения болезни и ее осложнений», – рассказывает собеседник.

Он подчеркивает, что, разумеется, лучше предпринять все меры, чтобы избежать укуса клеща. Это можно сделать, если соблюдать довольно простые правила при посещении леса. Самое важное: помнить, что клещи не пикируют с деревьев, как многие думают, а подкарауливают своих жертв на травинках или заползают с почвы. Поэтому в первую очередь надо обращать внимание на штаны. Лучше, если они будут светлого цвета и однотонные – так значительно проще будет заметить прицепившегося на одежду клеща. Также важно перед посещением леса обработать одежду репеллентом против клещей. Средства, продающиеся сейчас в магазинах, абсолютно безопасны для человека при использовании по инструкции. Еще одна очень действенная, но, конечно, своеобразная с эстетической стороны рекомендация – заправлять штаны в носки при перемещении по лесу. Так клещ не сможет заползти сразу под штанину.

«Что касается обработки дачных участков веществами, отпугивающими клещей, то она, к сожалению, не всегда эффективна, а при регулярных летних дождях требует такого же постоянного проведения. К тому же некоторые из веществ, которыми проводится такая обработка могут быть опасны не только для клещей, но и для других обитателей участка, в том числе его хозяев. Особенно если на участке есть еще и огород», – считает Марьинский.

Впрочем, специалист отмечает, что в большинстве случаев обработка участка, особенно если он вплотную не примыкает к лесу, не требуется. Достаточно регулярно подстригать траву и поддерживать участок в ухоженном состоянии. Однако, если есть собака, кошка или другое домашнее животное, которое свободно перемещается по участку, то его следует обязательно обработать от клещей, так как питомцы залезают туда, куда человеку и в голову не придет. В таком случае клещ может прицепиться к шерсти животного и попасть в дом. Поэтому очень важно даже после проведенной обработки все равно внимательно осматривать питомца после прогулки.

Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян, что в период майских праздников есть риск заболеть клещевым энцефалитом, причем не только через укус насекомого, но и после употребления сырых молочных продуктов.