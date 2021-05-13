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Российский Красный Крест получил поддержку федеральных министерств
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Вице-премьер Татьяна Голикова провела совещание, посвященное содействию деятельности Российского Красного Креста. На совещании присутствовали Министр труда Антон Котяков, глава Роспотребнадзора Анна Попова и руководство целого ряда министерств. Главы ведомств подтвердили готовность поддерживать организацию.
«В преддверии 154-летия общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» в правительстве под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой прошло совещание с руководителями министерств, входящих в социальный блок. Основной вопрос – поддержка и дальнейшее развития РКК. Было очень приятно услышать о готовности министерств к взаимодействию и продуктивной работе», – заявил член Общественной палаты, председатель Российского Красного Креста Павел Савчук.
«Очевидно, что такого высокого уровня обсуждения удостаивается не каждый гуманитарный проект, что говорит об особом значении возрождающегося Российского Красного Креста и его потенциале в качестве инфраструктурного элемента для реализации гуманитарных проектов национального и международного уровня», – говорится в сообщении ОП России в Telegram.
Отмечается, что на съезде РКК 23 апреля была озвучена амбициозная программа развития. Одним из пунктов этой программы является восстановление партнерских отношений с федеральными органами власти, бизнес-партнерами, представителями различных организаций, с которыми Красный Крест исторически взаимодействовал.
«Нам удалось обсудить задачи для Российского Красного Креста в различных сферах, курируемых министерствами социального блока. Напомню, что наша основная функция – содействовать государству и обществу в решении гуманитарных проблем, особое внимание РКК сосредоточено на оказании помощи конкретным людям, на работе в социальной сфере», – добавили в ОП. В том числе обсуждалось реагирование Российского Красного Креста на трагедию, которая произошла в Казани.
В апреле прошла встреча Савчука с замминистра здравоохранения Олегом Салагаем, на ней обсуждались вопросы сотрудничества, совместные мероприятия и возобновление работы над законопроектом о РКК и защите эмблемы Красного Креста.
Напомним, руководитель движения «Волонтеры – медики» Павел Савчук на съезде РКК в апреле был избран новым председателем организации.
Стало известно отношение жителей Чехии к «Спутнику V»
В Чехии 14% жителей, собирающихся сделать прививку от коронавируса, выразили желание воспользоваться российской вакциной «Спутник V», сообщают СМИ.
Сделать прививку хотят 59% населения. Из них 58% предпочли бы вакцину Pfizer/BioNTech, 17% – Johnson&Johnson, 14% – «Спутник V», 12% – Moderna, 7% – AstraZeneca, 1% – Sinopharm. При этом 60% жителей Чехии выступили против «Спутника V», 36% – против AstraZeneca, 21% – Sinopharm, 3% – против Pfizer/BioNTech, еще по 2% не хотят препараты фирм Moderna и Johnson & Johnson, передает ТАСС со ссылкой на Чешское радио.
Опрос проводился агентствами CVVM и Medianс 26 марта по 15 апреля, в нем участвовали 1025 человек, имеющих различный пол, уровень образования и доходов, проживающие в больших и малых городах и в сельской местности во всех краях республики. Данные о допустимой погрешности не сообщаются, передает РИА «Новости».
Напомним, премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил, что вице-премьер, глава МВД Ян Гамачек отменил поездку в Москву, где должен был обсудить возможность приобретения вакцины «Спутник V». Сам Гамачек заявил, что его объявленная, но отмененная поездка в Москву для обсуждения вакцины «Спутник V» якобы была частью антироссийской операции. 25 апреля президент Чехии Милош Земан заявил, что намерен выступать за применение «Спутника V» в стране, если будет недостаток других препаратов.
Политолог оценил письмо генералов США о недееспособности Байдена
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«Военные США недовольны идеей вывода войск из Афганистана и ситуацией в Израиле», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Борис Межуев, комментируя открытое письмо, подписанное 124 отставными генералами, в котором они поставили под сомнение психическое и физическое состояние президента США Джо Байдена.
«Подобный шаг со стороны военных был ожидаем, потому что было видно, что президент США Джо Байден не оправдывает их надежды. Хотя ранее военный корпус поддержал демократов и выступил против Дональда Трампа», – напомнил философ, политолог-американист Борис Межуев.
«Военные США всегда были недовольны идеей выхода из Афганистана и боролись против нее, – пояснил собеседник. – Они считают, что если американские войска выйдут из Афганистана, то рано или поздно в условиях предполагаемой победы талибов все вернется на круги своя и на основе запрещенного в России движениЯ «Талибан» возникнет очередная «Аль-Каида».
Кроме того, добавил эксперт, военных США беспокоит ситуация в Израиле. «Безусловно, нельзя все, что происходит, приписать Байдену. Это имеет свои предпосылки. Тем не менее американские генералы считают, что нужно было соблюдать твердость в отношении арабов, тогда не произошло бы того, что происходит сейчас в Израиле», – полагает политолог.
«Это знаковые вещи: ослабление ближневосточной политики, отсутствие жесткого наступления на этом фланге и сведение центральноазиатской политики к выводу войск из Афганистана вызывают недовольство военных США, – считает Межуев. – В целом администрация Байдена выглядит рыхлой и слабоватой. Для главы страны – это сильный вызов. Республиканская партия будет резко усиливаться на этом фоне».
Собеседник также предположил, что возможно в этой истории также есть связь с открытым письмом, ранее опубликованным французскими военными в издании Valeurs Actuelles. Они поддержали 20 отставных французских генералов, которые в обращении к президенту Эммануэлю Макрону потребовали «спасти страну от распада».
Напомним, ранее более 120 отставных американских генералов поставили под сомнение психическое и физическое состояние президента США Джо Байдена и подняли вопрос о состоявшихся в 2020 году президентских выборах.
«Наша нация находится в глубокой опасности. Мы как никогда с момента нашего основания в 1776 году сражаемся за выживание в качестве конституционной республики», – сказано в открытом письме, которое подписали 124 отставных генерала.
«Нельзя игнорировать психическое и физическое состояние главнокомандующего (вооруженными силами США Джо Байдена). Он должен быть способен быстро принимать точные решения в сфере национальной безопасности, включая жизнь и здоровье, где угодно, днем и ночью», – подчеркивают авторы письма.
Отставные американские генералы также написали, что нынешняя администрация США «запустила в диктаторской манере полномасштабную атаку на конституционные права американских граждан, быстро подписав в обход Конгресса более 50 исполнительных указов, многие из которых отменяют эффективную политику предыдущей администрации».
«Без честных и справедливых выборов, которые точно отражают волю народа, наша конституционная республика потеряна... ФБР и Верховный суд должны быстро действовать, когда всплывают нарушения на выборах, и не игнорировать их, как это было в 2020 году», – отмечается в письме.
Напомним, Байден перепутал Дональда Трампа с Джорджем Бушем–младшим, «салон» и «салун», а в своей речи о России пару раз оговорился, перепутав эскалацию и вакцинацию, неправильно произнеся фамилию российского лидера Владимира Путина, трижды запнулся в речи о России, а также назвал старшеклассниками пятиклассников в Вирджинии.
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ЕС заподозрил Россию в планах «фактической интеграции» Донбасса
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Если Донбасс получит автономию, это потенциально может заблокировать вступление Украины в Евросоюз и НАТО, сообщает Bloomberg со ссылкой на документ ЕС.
Документ должен быть представлен на саммите лидеров Евросоюза 24–25 мая и включает меры, которые должны «повысить устойчивость» Украины к «действиям со стороны России». В частности, речь идет об усилении поддержки в борьбе «с гибридными угрозами», в проведении вакцинации, в укреплении энергетической безопасности. Также в документе говорится об усилении мер по отказу в признании выданных жителям Крыма и ряда районов Донбасса российских паспортов.
Вопрос о санкциях против России связывают с «дальнейшим ухудшением ситуации, затрагивающей суверенитет, независимость и вопрос территориальной целостности Украины», передает ТАСС.
Bloomberg утверждает, что Москва, по мнению Евросоюза, якобы готовит «фактическую интеграцию в состав России» Донбасса через выборы, которые ЕС объявил незаконными, и выдачу паспортов местным жителям.
Со ссылкой на внутреннюю записку ЕС Bloomberg отмечает, что постпреды стран блока в комитете по политике и безопасности восприняли заявку Украины на вступление в НАТО неоднозначно. Некоторые считают, что Украина прикладывает недостаточно усилий в сфере реформ, например, касающихся борьбы с коррупцией.
Напомним, гражданство России в упрощенном порядке получили более 500 тыс. жителей ЛНР и ДНР. В феврале президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия не бросит Донбасс.
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Беспилотники ХАМАС атаковали газовую платформу в Средиземном море
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Боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» объявило об атаке на газовую платформу в Средиземном море с помощью начиненных взрывчаткой беспилотников, сообщил телеканал «Аль-Маядин».
«Несколько самодельных дронов-смертников были со среды нацелены на газовую платформу недалеко от северного побережья сектора Газа. В ответ на военные действия в секторе Газа сегодня днем по ней были нанесены удары», – цитирует сообщение ТАСС.
Также радикалы пообещали еще более жестокий ответ на «продолжающуюся агрессию» и убийство лидеров и активистов ХАМАС.
В начале мая произошло обострение палестино-израильского конфликта. В результате почти непрерывных ракетных обстрелов израильских населенных пунктов погибли шесть израильтян, более 200 получили ранения. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад» и уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского Минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 67 человек. Израильский дипломат Цви Маген, комментируя обострение конфликта, отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск».
Между тем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва поддерживает контакты и прикладывает усилия, чтобы побудить стороны палестино-израильского конфликта прекратить его эскалацию.
Эксперт оценила желание ЕС создать проблемы россиянам из Крыма и Донбасса
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«Сегодня Евросоюз не может отличить паспорт жителя Крыма и Донбасса от паспортов жителей других регионов России. В будущем эта ситуация вряд ли изменится», – сказала газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере миграции Лариса Шеслер. Так она прокомментировала намерение Брюсселя отказать в признании выданных жителям Крыма и Донбасса российских паспортов, а также обвинения ЕС в адрес Москвы в попытке интеграции Донбасса.
«Что касается обвинений со стороны ЕС в фактической интеграции Донбасса в состав России, то здесь важно отметить три фактора. Во-первых, Донбасс уже не сможет вернуться в состав Украины, потому что нынешние власти страны произвели насильственную украинизацию, фактически исключив русский язык из сферы обслуживания и образования. Все это неприемлемо для жителей Донбасса», – считает глава Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, эксперт в сфере миграции Лариса Шеслер.
«Во-вторых, сегодняшняя Украина провела бандеризацию государства, заменив все исторические символы и знаки героев на символы пособников нацистов», – напомнила собеседница. «В-третьих, несмотря на эфемерность и иллюзорность перспективы возвращения Донбасса на Украину, официальный Киев постоянно выдвигает новые законопроекты о грядущих политических репрессиях и лишении гражданских прав жителей Донбасса в случае реинтеграции», – добавила эксперт.
«Все это приводит к тому, что рано или поздно Донбасс будет интегрирован в состав России, потому что такой большой регион с населением в несколько миллионов человек не может длительное время висеть в воздухе. Поэтому Россия предпринимает определенные шаги в этом направлении, в том числе за счет предоставления российского гражданства. Однако я не думаю, что это произойдет в ближайшей перспективе и с помощью военных действий», – полагает Шеслер.
При этом отказ ЕС признавать российские паспорта жителей Крыма и Донбасса является просто незаконным, подчеркивает собеседница. «Ни у одной страны мира или группы стран нет права определять и выявлять, кто является гражданином третьей страны, а кто им не является. Это можно сделать только путем специальных операций по внедрению в базы данных жителей Донбасса или Крыма. Но это технически сложно и незаконно», – считает эксперт.
В этой связи она упомянула недавнее задержание украинского консула в Санкт-Петербурге, который пытался приобрести базы данных российских паспортов. «Украина надеется, что к ним в руки попадут эти базы данных, но у России есть все необходимые возможности, чтобы этого не допустить», – уточнила Шеслер.
Она отметила, что ни по общегражданскому, ни по российскому загранпаспорту невозможно отследить жителя Донбасса или Крыма. «Подавляющее большинство крымчан получают загранпаспорта в Краснодарском крае, а жители Донбасса – в Ростовской области. Соответственно, их невозможно отличить от паспортов местных жителей данных регионов России», – указала собеседница.
«И в ближайшем будущем эта ситуация не изменится. Но, если вдруг это все же случится, и этим людям откажут в визе или лишат их прав, которые имеют другие граждане РФ, это повлечет за собой серьезные политические последствия. Россия не станет игнорировать подобные действия и примет ответные меры», – убеждена эксперт.
Накануне стало известно, что в документе, который должен быть представлен на саммите лидеров Евросоюза 24–25 мая, говорится об усилении мер по отказу в признании выданных жителям Крыма и ряда районов Донбасса российских паспортов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документ ЕС. Также этот документ включает меры, которые должны «повысить устойчивость» Украины к «действиям со стороны России».
Вопрос о санкциях против России связывают с «дальнейшим ухудшением ситуации, затрагивающей суверенитет, независимость и вопрос территориальной целостности Украины». Bloomberg утверждает, что Москва, по мнению Евросоюза, якобы готовит «фактическую интеграцию в состав России» Донбасса через выборы, которые ЕС объявил незаконными, и выдачу паспортов местным жителям.
Напомним, гражданство России в упрощенном порядке получили более 500 тыс. жителей ЛНР и ДНР. В феврале президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия не бросит Донбасс. Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, сможет ли Украина наказать жителей Донбасса за получение российского паспорта.
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Работавшие за рубежом американские дипломаты и военные пожаловались на повреждения мозга
Более 130 американских дипломатов и военных, работавших за рубежом, столкнулись с загадочными проблемами, связанными с повреждением мозга, сообщает New York Times со ссылкой на бывших и нынешних официальных лиц.
Сообщается, что первоначально стало известно о 60 случаях проблем со здоровьем в Китае и на Кубе. Теперь повреждения были зафиксированы у дипломатов в Европе и в странах Азии. Случаи, которые были зарегистрированы внутри страны, по мнению источников, скорее всего, являются последствиями того, что произошло с пострадавшими сотрудниками за рубежом, передает РИА «Новости».
По данным газеты, степень повреждения мозга у людей варьируется от головных болей до мыслей о самоубийстве.
Сообщается, что аналогичные инциденты получили распространение около пяти лет назад. Администрация экс-президента США Дональда Трампа пыталась усилить участие министерства обороны в расследовании причин этих случаев. Однако, как сообщает New York Times, сотрудники администрации столкнулись с трудностями из-за федеральной защиты данных о здоровье, которая ограничила их доступ к нужной информации.
Согласно газете, совет национальной безопасности занимается сбором данных для выявления возможной закономерности среди ранее не зафиксированных повреждений.
Администрация президента Джо Байдена призвала ведомства назначить координаторов, которые занимались бы выявлением причин повреждений мозга у чиновников и военных и улучшением качества медицинских услуг, предоставляемых пострадавшим сотрудникам.
Сообщается, что в ЦРУ было создано специальное подразделение, которое занимается сбором информации о новых инцидентах. Замдиректора ведомства Дэвид Коэн назначен ответственным за расследование причин. Он будет ежемесячно встречаться с пострадавшими сотрудниками и проводить регулярные брифинги перед членами конгресса.
В декабре из доклада Национальных академий наук, инженерии и медицины Соединенных Штатов, подготовленного для Госдепа, стало известно, что десятки американских дипломатов на Кубе и в Китае в 2017–2018 годах якобы подверглись направленному радиочастотному воздействию. При этом ФБР не нашло свидетельств «акустических атак», которые «могли бы вызвать физиологические симптомы, имевшиеся у дипломатов» на Кубе. Кубинские следователи предположили, что «акустическая атака» являлась стрекотом сверчков или цикад.
Лавров отказал Западу в праве навязывать миру «универсальные нормы»
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Попытки Запада придумывать правила за спиной мирового сообщества недопустимы, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
По итогам встречи с генсеком ООН Антониу Гуттерешем Лавров назвал «неприемлемыми и опасными» попытки стран Запада «за спиной большей части мирового сообщества вырабатывать некие правила, которые затем навязываются остальным в качестве универсальных норм», передает РИА «Новости».
Министр осудил попытки Запада «продвигать односторонние подходы в обход устоявшихся коллективных механизмов выработки решений». По мнению России, «внедрение концепции так называемых правил наносит ощутимый ущерб по центральной координирующей роли ООН в мировых делах».
Москва заверила, что «неизменно поддерживает деятельность» ООН, которая является «несущей конструкцией международной правовой системы». Как заявил министр, «внешнеполитические начинания Россия носят ооноцентричный характер». Лавров подчеркнул нелегитимность применения силы без согласия СБ ООН, а также односторонние экономические санкции. По его словам, для решения проблем необходимо слышать голос каждой страны.
Лавров по итогам встречи с Гуттерешем заявил о договоренности о работе по увеличению числа россиян в секретариате всемирной организации. «Здесь уже конкретные шаги были предприняты, мы за них признательны», – заявил глава МИДа.
Напомним, США продвигают концепцию «миропорядка, основанного на правилах». Председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков подчеркнул, что «The rules-based world» – это «мир американской гегемонии».
Кандидат в канцлеры Германии назвал неприемлемой позицию США по «Северному потоку – 2»
«Северный поток – 2» является экономическим проектом, который отвечает интересам Германии, и не США принимать решения по этому поводу, заявил кандидат в канцлеры ФРГ от Левой партии, глава парламентской фракции Дитмар Барч.
«Вашингтон не должен принимать решения об энергетическом обеспечении Германии и Европы. Шантаж и угрозы неприемлемы в отношениях партнеров. Этот проект отвечает интересам Германии и конкретно жителей федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания. Нам нужно его быстро завершить. В первую очередь это экономический проект, и именно так его надо рассматривать», – сказал политик, передает ТАСС.
В начале мая канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что проект «Северный поток – 2» остается вопросом в отношениях между трансатлантическими партнерами, по которому нет общей оценки.
В МИД России заявили, что Вашингтон усиливает давление на «Северный поток – 2». Между тем судно-трубоукладчик «Академик Черский» приступило к укладке газопровода в территориальных водах Дании. Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не может заморозить строительство, так как за проект отвечают частные компании.
Американские генералы усомнились в адекватности Байдена
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Более 120 отставных американских генералов поставили под сомнение психическое и физическое состояние президента США Джо Байдена и подняли вопрос о состоявшихся в 2020 году президентских выборах.
«Наша нация находится в глубокой опасности. Мы как никогда с момента нашего основания в 1776 году сражаемся за выживание в качестве конституционной республики», – передает РИА «Новости» текст открытого письма, которое подписали 124 отставных генерала.
«Нельзя игнорировать психическое и физическое состояние главнокомандующего (вооруженными силами США Джо Байдена). Он должен быть способен быстро принимать точные решения в сфере национальной безопасности, включая жизнь и здоровье, где угодно, днем и ночью», – подчеркивают авторы письма.
Отставные американские генералы также написали, что нынешняя администрация США «запустила в диктаторской манере полномасштабную атаку на конституционные права американских граждан, быстро подписав в обход конгресса более 50 исполнительных указов, многие из которых отменяют эффективную политику предыдущей администрации».
«Без честных и справедливых выборов, которые точно отражают волю народа, наша конституционная республика потеряна... ФБР и Верховный суд должны быстро действовать, когда всплывают нарушения на выборах, и не игнорировать их, как это было в 2020 году», – отмечается в письме.
Напомним, Байден перепутал Дональда Трампа с Джорджем Бушем-младшим, «салон» и «салун», а в своей речи о России пару раз оговорился, перепутав эскалацию и вакцинацию, неправильно произнеся фамилию российского лидера Владимира Путина, трижды запнулся в речи о России, а также назвал старшеклассниками пятиклассников в Вирджинии.
Армения обратилась за помощью в ОДКБ из-за ситуации на границе
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Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян поручил главам МИД, минобороны и совбеза начать консультации с Организацией договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из-за ситуации в Сюникской области страны.
«Сложившаяся ситуация полностью соответствует второму абзацу статьи второй Договора о коллективной безопасности, согласно которому в случае возникновения угрозы безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету одного или нескольких государств-участников либо угрозы международному миру и безопасности государства-участники незамедлительно приводят в действие механизм совместных консультаций с целью координации своих позиций, вырабатывают и принимают меры по оказанию помощи таким государствам-участникам в целях устранения возникшей угрозы», – заявил Пашинян, передает РИА «Новости».
Он поручил и. о. министра иностранных дел и и. о. министра обороны, а также секретарю совбеза принять меры для начала консультаций с ОДКБ.
Армянское минобороны сообщало в четверг, что азербайджанские военные попытались продвинуть свои посты на участков городов Варденис и Сисиан на юге Армении. Ереван считает это провокацией.
«Азербайджанские ВС вновь под предлогом «уточнения границ» предприняли очередную провокацию в отношении суверенной территории Республики Армения, попытавшись продвинуть свои посты на участках городов Варденис и Сисисан», – указали в ведомстве.
Продвижение азербайджанских военных пресекли, от них потребовали покинуть территорию и вернуться на позиции.
«Министерство обороны Армении рассматривает как очевидную провокацию аналогичные действия азербайджанской стороны 12 мая и требует от ВС этой страны незамедлительно вернуться на исходные позиции и воздерживаться от посягательств против суверенной территории Республики Армения», – подчеркнули в министерстве.
Напомним, минобороны Армении сообщало, что 12 мая азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы «по уточнению границ» на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Ситуацию на границе обсуждали в среду главы МИД Армении и России Ара Айвазян и Сергей Лавров.
ОДКБ заявляла, что в случае обострения ситуации на границе Армении и Азербайджана примет необходимые меры.
В Киеве признали невозможность заставить Донбасс восхвалять Бандеру
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Украине необходима политика национального примирения, считает советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
Как заявил Арестович, «убедить самих себя, что мы заставим Одессу, Луганск, Сумы, Донецк полностью перейти на украинский язык и восхвалять Стуса, Петлюру и Бандеру, не получится». По его словам, «это нереализуемый проект». Арестович считает, что необходима «политика национального примирения», если Украина «хочет остаться в тех же границах». Требуется «очень умеренная центристская политика», гарантии безопасности одним и гарантии другим, «что они не второй сорт», передает ТАСС.
«Проводить очень аккуратную систему взглядов, согласно которой мы все – украинцы, вне зависимости от национальности, то есть мы – политическая нация, современное открытое общество, где никто не может никого преследовать по политическому либо культурному принципу, где есть свобода слова», – сказал он.
Арестович считает, что действия «президента и его команды, это примерно туда». По его мнению, Украине необходим новый проект, который всех объединит, где «воины УПА* (украинской повстанческой армии*, признана экстремистской организацией и запрещена в России) – это герои и (советский летчик Иван) Кожедуб – это тоже герой».
Он заявил, что как «русскоязычный украинец» чувствует «давление», «это нужно прекращать». Он выступает за то, чтобы «никакая попытка наехать на украинскую культуру или венгерскую, или армянскую – любую» – на Украине «немедленно была «поставлена в стойло» законно». «Любая попытка наехать на другую культуру – сразу реакция государства», – приводит его слова РИА «Новости».
При этом Арестович сказал, что, по его мнению, «единственным государственным языком должен быть украинский».
Он подчеркнул, что выражает свое личное мнение.
Напомним, в 2019 году на Украине вступил в силу закон о госязыке, который закрепляет украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны. По данным Украинского института политики, несмотря на политику Киева, загруженность русскоязычных школ на Украине в восемь раз выше украинских.
В США рассказали о самой опасной российской подлодке
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Новейшая силовая установка российской подводной лодки проекта «Лада» делает ее настолько бесшумной, что заметить приближение субмарины почти невозможно, пишет американский публицист Калеб Ларсон в статье для журнала National Interest.
Автор отметил, что ее корпус имеет каплевидную форму, благодаря чему она аэродинамически эффективна. Это позволяет избегать турбулентности и не создавать заметный шум. Особый вклад в бесшумность подлодки вносит водородно-кислородный топливный элемент, вырабатывающий электричество для винтов, передает РИА «Новости».
Несмотря на наличие дизельных генераторов, как и у других дизельно-электрических субмарин, в проекте «Лада» электричество вырабатывается в том числе за счет химической реакции. Это позволяет избегать «лязгающего» шума двигателя. Новые образцы могут быть тише некоторых атомных субмарин, поскольку насос, перегоняющий хладагент для охлаждения реактора, работает достаточно громко.
Сегодня Россия строит дизель-электрические подлодки двух типов – проекта 636.3 «Варшавянка» и 677 «Лада». «Варшавянок» создали на базе советского проекта 877 «Палтус». Черноморский флот уже получил шесть таких кораблей, а к 2024 году серия из шести субмарин должна поступить на Тихоокеанский флот.
В начале февраля гендиректор судостроительного предприятия «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков сообщил, что первые две серийные дизель-электрические подводные лодки четвертого поколения проекта 677 «Лада» – «Кронштадт» и «Великие Луки» – планируется передать ВМФ России в 2022 году. Он также рассказал о планах вооружить обе субмарины крылатыми ракетами «Калибр».
Обнародовано письмо Эйнштейна о сверхчувствах животных
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Журнал Journal of Comparative Physiology обнародовал ранее не публиковавшееся письмо физика Альберта Эйнштейна, в котором ученый размышляет о способностях птиц и пчел к ориентации в полете и предсказывает появление в науке новых направлений, основанных на изучении сенсорики животных.
Послание Эйнштейна датировано 1949 годом, его адресат – английский инженер Глин Дэвис, разработчик радаров. Вдова Дэвиса Джудит передала копию письма в архив Еврейского университета в Иерусалиме в 2011 году. Эйнштейн завещал этому учреждению все свои записи. Документ изучали специалисты Мельбурнского королевского технологического университета (RMIT), передает РИА «Новости».
Физик в письме размышляет о том, что исследования сенсорных систем животных могут вылиться в новые открытия. Он также делится впечатлениями от встречи с австрийским этологом, лауреатом Нобелевской премии Карлом фон Фришем, который был специалистом по пчелам.
«Спустя семь десятилетий после того, как Эйнштейн предположил, что новая физика может быть основана на чувственном восприятии животных, мы наблюдаем открытия, которые подтолкнули нас к пониманию навигации и фундаментальных принципов физики», – прокомментировал публикацию письма профессор RMIT Адриан Дайер.
В 1949 году Эйнштейн посетил лекцию фон Фриша в Принстонском университете. Этолог тогда представил исследование о механизме перемещения пчел, основанном на поляризационных свойствах рассеянного света. Встреча двух ученых состоялась на следующий день после лекции.
По мнению авторов статьи, послание Глину Дэвису показывает широту научных интересов Эйнштейна и свидетельствует о том, что он проявлял интерес к фон Фришу и его исследованиям.
«Вполне возможно, что исследование поведения перелетных птиц и почтовых голубей может когда-нибудь привести к пониманию некоторых физических процессов, которые еще не известны», – пишет физик.
В 2008 году исследования дроздов, оснащенных радиопередатчиками, впервые показали, что эти птицы используют магнитный компас в качестве основного ориентира во время полета. Другие животные, такие как морские черепахи, собаки и пчелы, также демонстрируют способность ощущать магнитные поля планеты. Однако механизмы, с помощью которых животные воспринимают свет или ощущают магнитное поле Земли, не одинаковы для всех видов. Пчелы, например, чувствуют магнитное поле рецепторами, расположенными в брюшной полости, в то время как птицы и собаки – через специальные фоторецепторы в глазах.
Пчелы до сих пор являются источником новых научных открытий. Ранее группа ученых из Австралии выявила первую в истории пчелу, у которой два отца, но нет матери.
В США назвали Москву лучшим местом для выживания при ядерной войне
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Москва могла бы стать лучшим местом для выживания в случае ядерного конфликта, написал журналист Калеб Ларсон в статье для National Interest, рассказав о возможностях российской столицы.
Он указал, что у России есть план модернизации противоракетной обороны. Речь идет о системе, предварительно названной А-235, которая должна устранить недостатки систем ПРО предыдущего поколения, особенно в борьбе с гиперзвуковыми ракетами, передает РИА «Новости».
Также Ларсон напомнил, что в 1972 году СССР и США подписали Договор об ограничении систем ПРО, по которому число таковых в каждой из стран снизилось до двух. Одну из них можно было использовать для защиты комплекса размещения межконтинентальных баллистических ракет, а другую – для обороны города, то есть в случае Советского Союза – Москвы. Помимо этого, стороны снизили численность пусковых установок до ста и ограничили развитие технологий в этой сфере.
Поначалу Москву окружала система А-35, чьи ракеты могли бы сбивать вражеские за пределами атмосферы, снижая риск ядерных осадков. Тем не менее, по оценкам ЦРУ, система «не покрывает разнонаправленных ракетных угроз со стороны США», а также не защищена от ядерных взрывов.
В 1995 году защиту российской столицы модернизировали. Теперь ставку делают не на подземные ракетные шахты, а на мобильные пусковые установки. Также планируют сменить ядерную нагрузку на обычные взрывчатые вещества, подытожил Ларсон.
На Украине потребовали арестовать Медведчука на два месяца
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Украинский прокурор требует арестовать главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука на два месяца с возможностью внесения залога в размере 10,9 млн долларов.
«Прошу применить к подозреваемому Медведчуку меру пресечения в границах срока досудебного расследования до 10 июля 2021 года... и определить залог в размере 300 млн 930 гривен (10,9 млн долларов)», – цитирует агентство УНН прокурора.
Отмечается, что в случае внесения залога прокурор просит обязать Медведчука сдать паспорта следователю и носить электронный браслет, а также являться к следователю по первому требованию.
Прокурор напомнил, что Медведчука подозревают в госизмене и посягательстве на нарушение обычаев войны. «Обоснованность подозрения Медведчука полностью подтверждена собранными доказательствами», – сказал он.
Ранее Медведчук заявил, что готов к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту. Также он добавил, что не получал официально сообщение о подозрении в государственной измене. Тем временем 40 депутатов Верховной рады от ОПЗЖ обратились в суд с заявлением о готовности взять Медведчука под личное поручительство.
Во вторник генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подтвердила, что глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук и его однопартиец Тарас Козак подозреваются в госизмене и расхищении нацресурсов Крыма. В тот же день в СМИ появилась информация, что украинские правоохранители проводят обыски в доме Виктора Медведчука в Киеве.
Глава СБУ Иван Баканов заявил, что Медведчук якобы передал находящемуся в России депутату Тарасу Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена вмешиваться в ход процесса над Медведчуком, однако следит за ситуацией.