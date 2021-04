РФПИ назвал сроки выхода производства «Спутника V» на полную мощность за границей Песков сообщил об отсутствии у Путина побочных эффектов после вакцинации Путин заявил об эффективности российской вакцины против всех известных вариантов COVID-19 2 апреля 2021, 14:15 Текст: Алина Назарова

Российская вакцина эффективна против всех известных до сих пор вариантов коронавируса, заявил президент Владимир Путин на встрече с генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. «Она (российская вакцина) эффективна, насколько я понял из разговоров со специалистами, против всех известных до сих пор вариантов этого вируса», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Дмитриев подтвердил, что так оно и есть. «Благодаря тому, что используется два различных укола, мы считаем, что она лучше, чем другие вакцины, по отношению ко всем мутациям. Это доказано по поводу британской мутации, очень большого количества других мутаций. Поэтому мы считаем, что, действительно, у нас одна из самых сильных в мире вакцин, в том числе против мутаций», – сказал он. Путин отметил, что и тест-системы, произведенные в России, определяют практически все варианты мутаций. «Да, это очень важно, потому что мутации – это действительно большой вызов для человечества. Но Россия здесь тоже находится впереди многих – и с точки зрения тестирования, и с точки зрения вакцин», – сказал Дмитриев. Он также отметил, что все желающие россияне смогут провакцинироваться от коронавируса препаратом «Спутник V» уже до июня. «Мы активно реализуем программу, безусловно, с фокусом на вакцинации россиян, но также поставляя часть из произведенной за рубежом вакцины на внешние рынки. По нашим оценкам, мы считаем, что Россия не только сейчас является одним из лидеров по вакцинации в мире, но до июня можно провакцинировать фактически всех желающих россиян за счет тех производственных возможностей, которые есть в России и за рубежом», – сказал он. Также он заявил, что производство российской вакцины «Спутник V» против коронавируса в ряде зарубежных стран выйдет на полную мощность в апреле. «Спутник V» зарегистрирован в более чем 50 странах по всему миру с общим населением свыше 1,4 млрд человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.

Генри Резник: Москалькова добилась системных подвижек с защитой прав граждан 1 апреля 2021, 18:11 Текст: Андрей Самохин

«Татьяна Москалькова – не только правовед высокого класса, но и неравнодушный человек. Ей удалось очень много сделать на своем посту и прекрасно, что именно она продолжит защищать права человека в нашей стране», – заявил газете ВЗГЛЯД адвокат Генри Резник, комментируя предложение президента переназначить ее уполномоченным по правам человека в России. «Внесение Владимиром Владимировичем [Путиным] кандидатуры Татьяны Москальковой на пост уполномоченного по правам человека – очень правильное решение, – сказал вице-президент Федеральной палаты адвокатов, член СПЧ Генри Резник. – Как эксперт я взаимодействовал со всеми предыдущими омбудсменами и могу подтвердить, что все они достойно исполняли свои обязанности, все пытались добиться подвижек в этой сфере. Но Татьяну Николаевну я бы все-таки выделил, потому, что с ее участием произошли серьезные, системные подвижки с защитой прав граждан. Принят целый ряд специальных законов, – например, о дополнительных мерах поддержки детей-сирот. То есть внимание института уполномоченных расширилось от поддержки отдельных людей на целые группы наших соотечественников». «В целом, при ней, мне кажется, значительно повысилось доверие людей к этому институту. Это выражается, в частности, в статистике обращений граждан, которую она озвучила в докладе президенту. Люди поверили, что через уполномоченного и его аппарат можно всерьез защитить свои права», – подчеркнул собеседник. По мнению Резника, успех Москальковой опирается и на личные качества омбудсмена. «Во-первых, Москалькова – глубокий правовед. У нее значительные работы в области теории права, уголовно-процессуального права, нравственных основ правосудия. Плюс к этому – богатый практический опыт. Это сочетание как нельзя лучше способствует ее деятельности», – считает адвокат. При Москальковой в полную меру заработал экспертный совет, на котором рассматриваются вопросы совершенствования законодательства, судебной практики, отметил Резник, а кроме того – значительно укрепился институт уполномоченных в регионах страны, активнее защищаются права наших граждан за рубежом. «Татьяна Николаевна – неравнодушная, отзывчивая женщина. Она способна проникнуться болью другого человека, его проблемами, – продолжает юрист. – Я лично знаю много случаев, когда она буквально срывалась с места и летела в какую-то тьмутаракань на помощь людям, чтобы разобраться в жалобе на месте. Было несколько десятков случаев, когда она лично направляла или поддерживала ходатайства защиты по конкретным делам, и это вмешательство уполномоченного приводило к изменению меры пресечения, а то и к пересмотру приговора. Вот почему я могу только приветствовать решение президента». Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова представила президенту Владимиру Путину доклад об итогах работы ее аппарата за прошлый год.В ходе встречи президент отметил рост доверия граждан к институту уполномоченного, о чем свидетельствует, в том числе, количество обращений – более 205 тыс. за пять лет. Глава государства выделил активную правозащитную работу Москальковой в период пандемии, а также вклад омбудсмена в защиту прав граждан России за рубежом, говорится на сайте Кремля. По итогам доклада Путин вновь внес кандидатуру Москальковой для переназначения на пост уполномоченного по правам человека. Беспорядки начались в Брюсселе после первоапрельской шутки 1 апреля 2021, 21:17

Фото: HATIM KAGHAT/Reuters

Текст: Елизавета Булкина

Массовые беспорядки и столкновения с полицией начались в парке Буа де ля Камбр на юге Брюсселя после сообщения о якобы проведении музыкального фестиваля в парке в период действия жесткого карантина. Сообщение о мероприятии оказалось шуткой к 1 апреля. В парке собрались около пяти тысяч человек, сотрудники правоохранительных органов пытаются разогнать толпу и предупреждают об ответственности за злостное нарушение ограничений на фоне коронавируса, передает ТАСС. В соцсетях в начале марта распространялись сообщения о проведении 1 апреля бесплатного музыкального фестиваля «Бум». Заявлялось, что участие в мероприятии примут 200 диджеев со всей Европы, в парке будут установлены пять сцен, а для удобства участников будут организованы автобусы из Парижа, Лондона и Амстердама. При этом было очевидно, что сообщения являются шуткой, поскольку фестиваль назначен на 1 апреля, а в числе диджеев было указано множество имен известных бельгийских политиков и министров. Так, в списке музыкантов присутствовал некий Alexander 2-Kraux, что является видоизмененным, но фонетически легко узнаваемым написанием имени премьер-министра Бельгии Александера Де Кроо. Также мероприятие было анонсировано, когда в стране введены жесткие ограничения. В середине марта на страницах «организаторов фестиваля» подтверждалось, что это шутка. Однако 1 апреля люди начали собираться в парке. Не обнаружив заявленного мероприятия, собравшиеся решили устроить свой праздник. Люди включали музыку через подключенные к смартфонам динамики. Толпу прервало появление полиции, стражи порядка через мегафон призывали разойтись. Однако собравшиеся начали скандировать лозунги о свободе и забросали правоохранителей бутылками, начались стычки с полицией. По данным телеканала ВРТ (VRT), задержаны порядка ста человек, несколько десятков пострадали. Несколько сотрудников полиции госпитализированы. По состоянию на 21.00 мск парк блокирован полицией, продолжается зачистка. «Люди должны дышать воздухом, но мы не можем терпеть подобных акций. Поэтому полиция была вынуждена очистить парк. Лицам, которые не следуют указаниям полиции, грозит задержание и судебное преследование», – написал бургомистр Брюсселя Филипп Клоз в Twitter. Накануне суд первой инстанции в Брюсселе обязал бельгийские власти в течение 30 дней из-за «отсутствия законодательной базы» отметить экстренные ограничительные меры, принятые в рамках борьбы с пандемией коронавируса. У правительства есть возможность опротестовать это решение. В Бельгии с начала пандемии зарегистрировано 882 тыс. случаев коронавируса, 23 016 человек скончались. Лавров назвал возмутительной и беспрецедентной риторику Байдена в адрес Путина 1 апреля 2021, 15:15 Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин отреагировал дипломатично и вежливо на возмутительную и беспрецедентную риторику президента США Джо Байдена в интервью телекомпании ABC, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью передаче «Большая игра» на Первом канале. «То, что прозвучало в интервью президента США Байдена каналу ABC – возмутительная, беспрецедентная риторика. Но за риторикой всегда нужно видеть реальные дела, а они начались задолго до этого интервью, еще при администрации Барака Обамы. Они продолжились при администрации Дональда Трампа, несмотря на то, что 45-й президент США публично высказывался за хорошие отношения с Россией, с которой он готов «ладить», но «ему не давали». Имею в виду последовательное разрушение всей инфраструктуры сдерживания в военно-политической и стратегической сфере», – сказал Лавров, передает РИА «Новости». В качестве примера он напомнил, что Договор об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) «почил в бозе» достаточно давно. Лавров указал, что ответ президента Владимира Путина на неприемлемые заявления Байдена был дипломатичным и вежливым, Москва сожалеет, что американская сторона не воспользовалась предложением российского лидера поговорить в прямом эфире. «К сожалению, ответа на предложение поговорить в прямом эфире и расставить все точки над разными буквами русского и английского алфавитов не последовало», – добавил министр. Министр также отметил, что высказывания Байдена показали необходимость неотложного масштабного анализа российско-американских отношений. «Нам важно проанализировать нынешнюю стадию наших отношений, которая создалась не за один день, не в момент того самого интервью, а формировалась в течение лет. Обостренное вбрасывание неприемлемой лексики в ходе интервью президента США Джо Байдена телеканалу ABC показало неотложность такого крупного анализа. Это не значит, что все эти годы мы просто наблюдали и не делали выводы. Но сейчас пришло время обобщений», – сказал он, передает ТАСС. Лавров отметил: в том, как ведут себя США по отношению к России, действия гораздо важнее риторики. «Все это давно уже сопровождается материальным наращиванием инфраструктуры конфронтации, куда надо записать и безоглядное продвижение военных объектов НАТО на восток, превращение ротационного присутствия в постоянное на наших границах, в Прибалтике, Норвегии, Польше. Так что все гораздо серьезнее, чем просто слова», – резюмировал глава МИД. В середине марта Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. Путин ответил на резкий выпад со стороны Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. Также российский лидер предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Москва также вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Онищенко: Маски останутся навсегда 1 апреля 2021, 15:16

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Россияне не смогут отказаться от ношения масок, это должно стать частью культуры, заявил депутат Госдумы, академик РАН и бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. «Никогда. Потому что в связи с коронавирусом я уже рассказал, у нас каждую весну и осень приходят грипп – тоже будете отказываться? Это должно быть элементом нашей культуры, что тут такого?», – сказал Онищенко, отвечая на вопрос о том, когда россияне смогут отказаться от ношения масок, передает РИА «Новости». Он добавил, что интенсивность эпидпроцесса по COVID-19 в столице, вероятно, была бы меньше, если бы не метро. Ношение масок в метро, считает депутат, полностью нивелирует этот фактор. «Не будь у нас в Москве такой цивилизации, как метро, то, наверно, интенсивность эпидпроцесса была бы меньше. Но если мы в метро будем ездить в маске, мы этот фактор негативный нивелируем», – сказал Онищенко. В среду пассажир авиарейса Москва – Томск пригрозил устроить взрыв из-за просьбы надеть маску. Его задержали, по предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Верховный суд отказался отменять масочный режим в России 1 апреля 2021, 16:56

Фото: YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Верховный суд России отклонил коллективный иск почти полутора тысяч человек из разных регионов, которые требовали отменить обязательное ношение масок. «В удовлетворении исковых требований отказать», – передает РИА «Новости», ссылаясь на решение суда. Таким образом, суд отклонил коллективный иск почти полутора тысяч человек из разных регионов, которые требовали отменить общероссийскую норму об обязательном ношении масок. По словам представителя истцов Александра Саверского, маски вредят здоровью людей, страдающих, например, астмой, негативно влияет на людей с когнитивными нарушениями и на переживших хирургическое вмешательство на лице. Кроме того, юрист отметил, что глухие люди «лишены таким образом возможности читать по губам». Также Саверский считает, что маски создают ложное чувство безопасности, «из-за чего люди могут пренебрегать другими средствами профилактики», и заявил о «медицинской диктатуре, где право на здоровье подавляет остальные гражданские права». Ответчиком выступал Роспотребнадзор, представитель которого выступила против удовлетворения иска, указав, что нормы изданы в рамках полномочий главного санитарного врача и не нарушают прав граждан. Доказательства истцов она назвала субъективными, отметив, что услышала лишь эмоции. Ее мнение поддержала представитель Генпрокуратуры. Напомним, иск был подан группой в составе из 27 человек, в числе которых три доктора медицинских наук и активисты. По их мнению, масочный режим повлек за собой массовое нарушение прав и вред здоровью для населения. Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что россияне никогда не смогут отказаться от ношения масок, это должно стать частью культуры, поскольку сезонность гриппа и ОРВИ никто не отменял. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что переболевшие коронавирусом и привитые должны носить маску, поскольку человек с антителами к COVID-19 может быть носителем вируса. Минздрав одобрил первый в мире препарат от COVID на основе плазмы крови 1 апреля 2021, 16:51 Текст: Абдулла Шакиров

Министерство здравоохранения одобрило применение лекарства от коронавируса «КОВИД-глобулин» на основе плазмы крови переболевших COVID-19 жителей Москвы, имеющих антитела, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. «Вслед за первой в мире вакциной «Спутник V», рядом противовирусных средств, лекарств на основе моноклональных антител, купирующих цитокиновый шторм, мы первыми зарегистрировали препарат на основе иммуноглобулинов, который поможет тяжелым пациентам, получающим лечение в условиях стационара. Новый препарат станет дополнительным инструментом защиты здоровья наших граждан в период пандемии коронавируса», – приводятся слова Мурашко на сайте госкорпорации «Ростех». Препарат разработан холдингом «Нацимбио», входящим в «Ростех». Для разработки вакцины Москва передала 2,5 тонны биоматериала. В ходе исследований «Нацбио» подтвердил безопасность, отсутствие побочных эффектов и способность вакцины нейтрализовывать коронавирус. Предполагается, что она будет применяться для лечения средних и тяжелых форм заболевания после завершения II и III фаз клинических испытаний, которые пройдут, в том числе на базе московских стационаров, отмечается в сообщении. Уточняется, что «КОВИД-глобулин» разрешен для применения лицами ото 18 до 60 лет. «Мы представляем первый в мире зарегистрированный лекарственный препарат специфического антиковидного иммуноглобулина. Отмечу, что он предназначен не для профилактики, а именно для лечения коронавирусной инфекции. Применение нового препарата значительно расширит арсенал возможностей врачей в борьбе с COVID-19. Фактически, наша страна одной из первых в мире получит возможность применять обе формы иммунизации против коронавируса – пассивную (иммуноглобулин) и активную (вакцина)», – заявил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов. Пока «КОВИД-глобулин» будет применяться только в рамках исследований в стационарах Москвы для лечения пациентов со средней и тяжелой формами заболевания. Помимо московских учреждений здравоохранения плазму для препарата будут поставлять также Московская областная, Оренбургская, Башкирская республиканская, Свердловская и другие станции переливания крови. В текущем году планируется переработать не менее 15 тонн плазмы, что хватит для оказания помощи 10-15 тыс. пациентов, говорится в релизе. Напомним, холдинг «Нацимбио» заявил о разработке собственной вакцины от коронавируса в середине марта. «Нацимбио» – российский фармацевтический холдинг, созданный для обеспечения независимости России от импорта в системе здравоохранения и лекарственного обеспечения за счет развития собственных компетенций и объединения российских разработчиков и производителей иммунобиологических лекарственных средств. Компания была учреждена 29 октября 2013 года государственной корпорацией «Ростех». На конец декабря 2020 года в России было заготовлено 13,5 тонн плазмы крови людей, переболевших коронавирусом, в процессе заготовки антиковидной плазмы участвовали 58 регионов. Вакцина «ЭпиВакКорона» начала поступать в медучреждения России 1 апреля 2021, 15:26 Текст: Наталья Ануфриева

Вакцина «ЭпиВакКорона» уже доступна, она начала поступать в медучреждения на этой неделе, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Мурашко заявил в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24», что на данный момент «в основном доступна вакцина «Спутник V», также начала поступать на этой неделе «ЭпиВакКорона», ожидается выход в гражданский оборот препарата «КовиВак», передает РИА «Новости». Отвечая на вопрос о том, какая вакцина подойдет людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом, министр отметил, что решение принимает лечащий врач, который консультирует перед вакцинацией. «В принципе, все три могут использоваться, ну могут быть какие-то особенности, которые в конечном итоге должен решить врач», – отметил он. При этом Мурашко подчеркнул, что пациентам с такими проблемами вакцинироваться необходимо, так как «среди этой категории наиболее тяжелое течение», прививка для них «служит фактически жизнесберегающим фактором и спасает от грозных осложнений». Министр также рассказал, что порядка 100 тыс. пациентов с коронавирусом в данный момент находятся на лечении в стационарах, еще 250 тыс. человек получают помощь амбулаторно. «В последние недели ситуация улучшается, но хочу констатировать, что тем не менее достаточно большое количество населения получает лечение именно от коронавирусной инфекции. На стационарном лечении находится около 100 тыс. пациентов и 250 тыс. получают помощь амбулаторно», – добавил он. Министр подчеркнул, что соблюдение противоэпидемических мер населением и вакцинация являются теми двумя ключевыми моментами, которые позволят избежать третьей волны коронавирусной инфекции. Ранее сообщалось, что в гражданский оборот ввели более 10 млн комплектов «Спутника V». Въезд в Россию по приложению «Путешествуй без COVID-19» сделали бессрочным 1 апреля 2021, 21:15

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Текст: Абдулла Шакиров

Правительство России распорядилось сделать неограниченным срок въезда в страну по приложению «Путешествуй без COVID-19». В список стран, гражданам которых разрешен бессрочный въезд в Россию по приложению, внесена, в частности, Киргизия, передает РИА «Новости». Гражданам, планирующим поездку в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), необходимо установить мобильное приложение, которое позволяет выбрать вид транспорта и страну, куда планируется путешествие. После регистрации пользователю направляется информация о действующих ограничениях и правилах в стране прибытия/убытия на дату планируемой поездки, предоставляется список верифицированных лабораторий и возможность записи на прием в лабораторию для сдачи тестов, уточняется в сообщении. Мобильное приложение «Путешествуй без COVID-19» разработано для свободного и безопасного перемещения граждан стран ЕАЭС внутри интеграционного объединения в условиях пандемии. Оно было запущено в феврале. В прошлом месяце правительство России продлил срок въезда по приложению до 1 апреля. Назван срок окончания пострегистрационных исследований «Спутника V» 2 апреля 2021, 07:52

Фото: Patricio Murphy/

Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Пострегистрационные исследования вакцины «Спутник V» завершатся примерно к середине июня, после этого отчет будет передан экспертам Минздрава, которые должны принять решение о постоянной регистрации, сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург. «Наблюдения сейчас идут полгода, надо наблюдать отдаленные последствия, и как будто это середина июня, дайте нам для этого еще две-три недели – на подписание отчета и представление его в экспертное учреждение Минздрава, и после этого, я надеюсь, будет принято решение о постоянной регистрации», – передает слова Гинцбурга РИА «Новости». При этом он отметил, что никаких принципиальных изменений в инструкции после завершений испытаний не будет. Накануне руководитель лаборатории государственной коллекции вирусов Института вирусологии имени Ивановского ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава Инна Должикова сообщила, что в гражданский оборот введено более 10 млн комплектов российской вакцины «Спутник V». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Во Франции за сутки выявили более 50 тыс. случаев коронавируса 2 апреля 2021, 04:30 Текст: Антон Никитин

На территории Франции за последние сутки выявлено 50659 новых случаев заражения коронавирусом, днем ранее медицинские службы страны подтвердили 59 тыс. заражений, свидетельствуют данные Национального агентства общественного здравоохранения при министерстве социальных дел и здравоохранения. От последствий заражения коронавирусом во французских больницах за последние сутки умерли 314 человек. Всего же с начала марта 2020 года было зафиксировано 95976 смертей, из них 69932 – в больницах, остальные – в домах престарелых и других медико-социальных учреждениях, передает ТАСС. За последние сутки были госпитализированы 2 тыс. пациентов с коронавирусом, из них 480 попали в реанимацию. Общее число больных с COVID-19 во французских больницах достигло 28,5 тыс., из них 5109 находятся в реанимации. Всего с начала эпидемии во Франции выявлено около 4,7 млн случаев заражения. В понедельник французские врачи предупредили о надвигающейся на страну катастрофе из-за пандемии коронавируса и призвали власти немедленно закрыть границы. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Эксперты: Элитам ЕС понравилось управлять народами с помощью ограничений прав и свобод 1 апреля 2021, 22:30 Текст: Андрей Самохин

В результате трех волн пандемии и локдаунов у большинства граждан Евросоюза возникло состояние «выученной беспомощности». В обществе преобладает неуверенность в завтрашнем дне, разрушение солидарности и четкое разделение на классы управляющих и управляемых. К такому выводу пришли эксперты, выступая на круглом столе в Москве. Граждан Евросоюза целенаправленно лишают фундаментальных прав и свобод, закрепляя это состояние как «новую нормальность». Это тезис стал главным на круглом столе «Как и почему Европа отказывается от гражданских прав и политической традиции?», организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ). В начале дискуссии модератор круглого стола Екатерина Соколова, руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ, представила доклад о трансформации политических институтов в государствах Европы. Среди следствий пандемии авторами доклада были названы: рост тенденций к диктатуре, нарушение принципа разделения властей, наделение неконституционных институтов сверхполномочиями, усиление «экспертократии». Кроме того, отмечаются: нарушение системы права, ограничение свободы передвижения, свободы слова и собраний; вероисповедания, тайны частной жизни и других фундаментальных прав. Член научного совета при Совете безопасности РФ, профессор МГУ Андрей Манойло заметил, что «новая нормальность» ультимативно навязывается европейцам с целью закрепить выгодные для правящей элиты новые нормы. «Наблюдается преобладание иррациональной составляющей в этом поведении над рациональностью. Более того, во многих случаях рациональность специально подавляется в этом поведении», – посетовал он. Состояние неуверенности в завтрашнем дне у европейских граждан можно назвать «выученной беспомощностью», заявил соавтор доклада, руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов. Он указал на разрушение общественной солидарности и четкое разделение на класс управляющих и управляемых. «Руководители государств и политический класс не живет в ситуации ограничительных мер. Они свободно путешествуют, выполняют свои обязанности». Из этого эксперт делает вывод, что меры ограничения не снимаются, в том числе, и потому, что «руководству просто нравится управлять в той правовой среде, которая выстроилась за последний год». В качестве примера он привел новую норму, принятую в Дании, по которой уголовные преступления, совершенные во время пандемии – в том числе протесты и даже просто призывы к протестной активности – караются в два раза более сурово, чем в обычное время. По мнению Кузнецова, наша страна на этом фоне смотрится гораздо более выигрышно. Если в России, даже в самые тяжелые моменты, в прессе было место для дискуссии и об адекватности и характере принимаемых мер, то в европейских СМИ споров о том, нужны ли маски, локдауны, ограничения не было в принципе, отметил Кузнецов. «Это является ярким проявлением цензуры», – сделал вывод докладчик. Директор Института новейших государств Алексей Мартынов напомнил, что в России полномочия региональных властей в борьбе с пандемией были год назад расширены, тогда как в Евросоюзе возникла «сверхцентрализованность», которая привела лишь к тому, что эксперт назвал приближением к «стремной антиутопии». «Общество у нас видит в целом, что совместные усилия с государством приводят к успешным результатам. А в Европе этого нет. В современной России, получается по факту, гораздо больше свобод, демократии и здравого смысла, чем в любой из отдельно взятых европейских стран», – заключил Мартынов. Директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного клуба «Валдай» Федор Лукьянов отметил нарастание центробежных тенденций среди стан Евросоюза. Он предположил, что европейская интеграция, в том виде как она существовала во второй половине ХХ и начале XXI века, подошла к исчерпанию своей модели. «То, что было весной, мы все помним, как мишура на елке осыпалась вся европейская солидарность», – напомнил он. «Ситуация особенно нехороша тем, что все происходящее не является продуктом каких-то действий европейской закулисы. Если бы это было так, то было бы лучше, потому что, управляющий европейский класс прибывает в растерянности», – подчеркнул он. По мнению Лукьянова, главная беда европейских управленцев – это «хаотичность и спонтанность действий». Сам термин «новая нормальность» впервые прозвучал на одном из саммитов G20 после глобального финансового обвала 2008 года. Коронакризис привел западный мир в состояние еще более выраженной «новой нормальности», полагают авторы доклада ЭИСИ. Ранее сообщалось, что во многих странах ЕС в последние дни был введен строгий комендантский час. Нарушителям антикоронавирусных запретов власти пообещали гигантские штрафы и даже многолетние тюремные сроки. В минувшие выходные акции против ограничений из-за COVID-19 прошли по всей Европе. Осиротевшего из-за коронавируса новорожденного отдадут под опеку дальней родственнице 1 апреля 2021, 21:57 Текст: Абдулла Шакиров

Ребенка, чья мама, бабушка и дедушка умерли от коронавируса в Санкт-Петербурге, решили передать под опеку дальней родственницы из Мордовии, сообщили в аппарате городского уполномоченного по правам ребенка Анны Митяниной. Первое заседание по делу об отцовстве пройдет 18 апреля. Чтобы ускорить поиск биологического родителя, аппарат детского омбудсмена Петербургаорганизовал досудебную генетическую экспертизу, передает РИА «Новости». «Результаты генетической экспертизы показали, что потенциальный отец ребенка не является биологическим отцом. Таким образом, ребенок в ближайшее время будет передан тете, проживающей в республике Мордовия», – рассказали в аппарате. Там добавили, что младенец, которому сейчас 4,5 месяца, проживает в Доме ребенка и чувствует себя хорошо. Мама ребенка умерла от коронавируса на 32-неделе беременности, будучи подключенной к аппарату ИВЛ. Через несколько дней от COVID-19 скончались бабушка и дедушка мальчика. Позже поступило два заявления об опеке над новорожденным – от молодого человека, который считает себя биологическим отцом, и двоюродной тети матери ребенка, проживающей в Мордовии. Власти Берлина ввели комендантский час из-за коронавируса 1 апреля 2021, 16:30 Текст: Абдулла Шакиров

Берлин на фоне распространения коронавируса со 2 апреля вводит комендантский час, запрещающий с 21.00 до 5.00 нахождение на улице компаний из более чем двух человек, сообщил бургомистр столицы Германии Михаэль Мюллер. «Я знаю, что для многих это (комендантский час) станет еще одним существенным ограничением, вновь станет серьезным препятствием. Но нужно сказать ясно: инфекции передаются при прямом контакте», – передает слова Мюллера РИА «Новости». По словам бургомистра, на время пасхальных праздников жителям Берлина будет разрешено встречаться днем, однако при этом собираться вместе смогут не более пяти членов двух домохозяйств. С 6 апреля встречи будут ограничены «членами одного домохозяйства плюс один человек», сказал чиновник. Также Мюллер добавил, что с 8 апреля в Берлине в детсадах снова будет введен чрезвычайный режим: заведения будут работать в режиме продленного дня только для тех родителей, кто работает на социально важной работе, то есть медиков, полицейских, пожарных и работников других служб. Напомним, 23 марта канцлер Германии Ангела Меркель после переговоров с властями федеральных земель объявила о продлении режима карантина в стране до 18 апреля и продлении пасхальных праздников. Так, вместо 2, 4 и 5 апреля граждане ФРГ должны были отдыхать в условиях ограничительных мер с 1 по 5 апреля. Это вызвало резкую критику оппозиции и непонимание бизнеса. В итоге Меркель отменила это решение, признав его личной ошибкой и извинившись перед гражданами. Полиция задержала около 100 участников беспорядков в Брюсселе 1 апреля 2021, 22:25 Текст: Антон Никитин

В ходе разгона массовых беспорядков в брюссельском парке Буа де ля Камбр сотрудники правоохранительных органов Бельгии задержали порядка 100 человек, несколько десятков человек получили ранения, зачистка парка продолжается, сообщил телеканал VRT. Полиция в течение нескольких часов через громкоговорители призывала собравшихся в брюссельском парке Буа де ля Камбр покинуть территорию, однако ответом ей было скандирование оскорбительных речевок и лозунгов с призывами к свободе. Собравшиеся также забрасывали правоохранителей бутылками и банками. К 18.00 (19.00 мск) к парку прибыли несколько грузовиков с полицейским спецназом, водомет и отряд конной полиции, после чего полиция начала вытеснять собравшихся из парка. Молодежь оказала правоохранителям активное сопротивление, в разных частях парка начали вспыхивать потасовки, передает ТАСС. Как сообщается, в ходе разгона массовых беспорядков в брюссельском парке Буа де ля Камбр ранения получили несколько десятков человек, включая сотрудников полиции. В результате правоохранители Бельгии задержали около 100 человек. Напомним, после первоапрельской шутки о музыкальном фестивале в парке Буа де ля Камбр в период действия жесткого карантина в Брюсселе начались массовые беспорядки. Днем ранее суд первой инстанции в Брюсселе обязал бельгийские власти в течение 30 дней отметить экстренные ограничительные меры, принятые в рамках борьбы с пандемией коронавируса, из-за «отсутствия законодательной базы». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Панама одобрила экстренное применение «Спутника V» 2 апреля 2021, 04:59

Фото: Thiago Prudencio/

Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Власти Панамы выдали разрешение на экстренное использование в республике российской вакцины от коронавируса «Спутник V», заявила представитель Минздрава центральноамериканской страны Эльвиа Лау в эфире телеканала Telemetro. «Мы тщательно изучили сведения о препарате и пришли к выводу, что он соответствует всем требованиям, действующим у нас. Мы выдали разрешение на экстренное использование этой вакцины», – приводит слова представителя министерства здравоохранения Панамы ТАСС. Как отметила Лау, внешнеполитическое ведомство и Минздрав латиноамериканской страны уже работают над вопросом приобретения препарата. В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) подтвердили, что Панама стала очередной страной, зарегистрировавшей российскую вакцину «Спутник V». «Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Республике Панама», – сообщили в фонде, уточнив, что регистрация прошла по ускоренной процедуре. «Решение регулирующих органов Панамы одобрить вакцину «Спутник V» обеспечит доступ населения страны к безопасной и эффективной российской вакцине. «Спутник V» признан по всему миру и является одной из ведущих вакцин для борьбы с коронавирусом и преодоления пандемии», – отметил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Напомним, 13 февраля стало известно, что Панама захотела купить «Спутник V». 23 января в стране выявили первый случай инфицирования «южноафриканским» штаммом коронавируса. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД