В Петербурге подросток устроил стрельбу из пневматики в школе

Подросток принес в школу в Санкт-Петербурге пневматический пистолет и устроил стрельбу, пострадавших нет, однако решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сообщение о том, что ученик принес в одну из школ Петербурга пневматический пистолет, поступило от преподавателя школы 10 апреля, передает РИА «Новости».

«Прибывшими сотрудниками полиции опрошена заявительница, которая пояснила, что ученик 2005 года рождения в помещении раздевалки из пневматического пистолета произвел несколько выстрелов в сторону находившихся там учеников. Пневматический пистолет был изъят одним из преподавателей. Школьник с места происшествия скрылся. В результате инцидента пострадавших нет», – говорится в сообщении.

Позже в сопровождении матери школьник в территориальном отделе полиции был опрошен и отпущен. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Пензенской области следователи возбудили дело в отношении 16-летнего школьника, который писал в соцсети, что собирается расстрелять одноклассников. Подростка поместили под домашний арест, сообщил источник в силовых структурах.