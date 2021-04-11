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В Петербурге подросток устроил стрельбу из пневматики в школе
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Подросток принес в школу в Санкт-Петербурге пневматический пистолет и устроил стрельбу, пострадавших нет, однако решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Сообщение о том, что ученик принес в одну из школ Петербурга пневматический пистолет, поступило от преподавателя школы 10 апреля, передает РИА «Новости».
«Прибывшими сотрудниками полиции опрошена заявительница, которая пояснила, что ученик 2005 года рождения в помещении раздевалки из пневматического пистолета произвел несколько выстрелов в сторону находившихся там учеников. Пневматический пистолет был изъят одним из преподавателей. Школьник с места происшествия скрылся. В результате инцидента пострадавших нет», – говорится в сообщении.
Позже в сопровождении матери школьник в территориальном отделе полиции был опрошен и отпущен. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в Пензенской области следователи возбудили дело в отношении 16-летнего школьника, который писал в соцсети, что собирается расстрелять одноклассников. Подростка поместили под домашний арест, сообщил источник в силовых структурах.
В Европарламенте захотели отключить Россию от SWIFT
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Глава ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии – Манфред Вебер заявил, что «ответ» Запада Москве «должен быть недвусмысленным и сильным».
Вебер считает, что Москва «продолжает курс опасных провокаций». По его мнению, «усиление военного присутствия» у границы с Украиной «является испытанием Запада». По мнению Вебера, ответ должны дать и ЕС, и США, причем «время дозированных санкций минует», если наступит эскалация ситуации на востоке Украины.
В качестве мер, которые «должны стать реальными вариантами в случае эскалации», Вебер предложил «масштабное замораживание счетов олигархов или отключение России от SWIFT». Он заявил, что «Северный поток — 2» в таком случае тоже «ни в коем случае не имел бы под собой оснований», передает ТАСС со ссылкой на Funke.
Напомним, в марте министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что современные реалии говорят о необходимости отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада, в том числе и отключение страны от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT.
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Актер Серебряков назвал «нелепым» сравнение жизни в Канаде и России
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Народный артист России Алексей Серебряков, ранее обвиненный некоторыми россиянами в предательстве, отказался ответить на вопрос: навсегда ли он вернулся в Россию, назвав его «дурацким».
Накануне в Москве демонстрировали фильм «Отец» с участием Энтони Хопкинса. Премьеру посетил Серебряков, недавно приехавший в Россию. Журналисты поинтересовались у артиста, навсегда ли он вернулся. Однако на вопрос о возвращении в Канаду Серебряков отвечать не стал.
«Я не буду отвечать на этот вопрос, вы уж извините, он действительно дурацкий. Удачи!» – ответил он, сообщает News.ru., сообщает News.ru.
В марте этого года актер вернулся в Россию из Канады. «Я живу сейчас в России. Я и не уезжал, собственно говоря. Я вывез детей, чтобы поучить», – сообщил артист по возвращению, передает РИА «Новости».
Он не уточнил, почему вернулся на родину. При этом он посчитал «нелепым» сравнивать, в какой стране лучше жить.
Однако, по мнению также проживающего в Канаде русского писателя Владимира Лорченкова, истинные причины возвращения Серебрякова несколько иного характера, сообщает газета «Культура».
По его словам, актер не смог получить гражданство Канады, потому что не сдал экзамен на знание языка, иначе он мог бы находиться в стране с видом на жительство хоть 25 лет. Он также отметил, что без знания французского и английского языка в Канаде «приличную работу где-нибудь в театре, библиотеке, институте не получить».
Серебряков в интервью Юрию Дудю в 2018 году сделал скандальное заявление о том, что национальная идея России заключается в «силе, наглости и хамстве». После этого на актера обрушилась волна критики на Серебрякова, когда он дал интервью, в котором назвал национальной идеей России силу, наглость и хамство. Россияне упрекнули его в том, что он плохо отзывается о родной стране, в которую приезжает на заработки. Сам актер уехал жить в Канаду.
СМИ сообщили о планах Брежнева по передаче Курил Японии
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При генсеке ЦК КПСС Леониде Брежневе СССР и Япония обсуждали вариант передачи острова Шикотан и ряда прилегающих островов Малой Курильской гряды, сообщил японский телеканал NHK со ссылкой на документы, которые якобы попали в его распоряжение из госархива России.
По утверждению телеканала, в 1973 году СССР в рамках заключения мирного договора с Японией, якобы рассматривал три варианта решения проблемы мирного договора между двумя странами. Документ, на который ссылается NHK, называется «Проблемы советско-японских отношений». В нем на 26 страницах расписан план предполагаемых заявлений Брежнева на переговорах в зависимости от их хода и реакции японской стороны, передает ТАСС.
Первым пунктом в качестве основной позиции в нем обозначена возможность передачи Шикотана и прилегающих мелких островов Малой Курильской гряды, которые в Японии называют Хабомаи. При этом подчеркивается, что СССР исходит из необходимости заключить мирный договор, что способствует решению вопросов безопасности и окажет содействие укреплению экономического, научно-технического и культурного сотрудничества. Однако таким образом Москва, как отмечается, делает большую уступку Токио, в связи с чем факт передачи следует закрепить в договоре и «на этом считать территориальный вопрос решенным».
В случае несогласия японской стороны с первым вариантом и высказывания ей дальнейших претензий на Итуруп и Кунашир советское руководство рассматривало возможность предоставления японским рыбакам права ведения промысла в нескольких районах возле указанных двух островов за определенную плату. Кроме того, японским рыболовецким судам предлагалось разрешить заходить в некоторые порты и гавани Итурупа и Кунашира, а советские суда должны были в ответ получить право заходить в порты северного японского острова Хоккайдо. Также, согласно второму пункту переговорного плана, японцы должны были получить возможность посещать могилы предков на южной части Курил в трех местах.
В марте премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил о намерении продвигать диалог с Россией о мирном догов.
В 2019 году глава МИД Сергей Лавров призвал Японию признать суверенитет России над Южными Курилами. Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что в декларации 1956 года четко сказано, что сначала Япония должна признать итоги Второй мировой войны и суверенитет России над всеми своими землями, включая и эти территории.
Напомним, Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут переговоры о выработке мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для его заключения стал вопрос о принадлежности южной части Курильской гряды. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о позиции России по вопросу мирного договора с Японией.
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Разблокировавшему Суэцкий канал экскаваторщику не заплатили сверхурочные
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Машинист Абдулла Абдул-Гавад, трудившийся 21 час в сутки на экскаваторе, который был слишком маленьким для откапывания застрявшего в Суэцком канале контейнеровоза Ever Given, заявил, что не получил оплату сверхурочных, сообщают СМИ.
Абдул-Гавад рассказал, что ему приходилось работать 21 час в день, чтобы в максимально короткие сроки справиться с таким огромным объемом работы. Фото того, как мужчина на своем экскаваторе, кажущимся крошечным в сравнении с контейнеровозом, пытается откопать огромное судно, стало мемом в Сети, передает портал businessinsider.com.
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Однако сам Абдул-Гавад не счел фото забавным – он подумал, что его труд высмеивают, а потому решил работать еще усерднее.
Он рассказал также, что другие экскаваторщики отказались от работы, так как испугались объемов контейнеровоза. Абдул-Гавад признается – ему казалось, что он не поможет судну продвинуться, а лишь поспособствует его падению в сторону экскаватора. На помощь ему прибыли позднее, и лишь для того, чтобы убрать уже расчищенные горы песка.
При этом 28-летний экскаваторщик не получил зарплату за сверхурочные. Кроме того, на церемонию, где чествовали причастных к разблокировке канала, его пригласили за полтора часа до начала.
Ранее сообщалось, что администрации Суэцкого канала предлагали отпилить нос севшего на мель Ever Given.
Напомним, Суэцкий канал оказался заблокирован контейнеровозом Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тыс. тонн, который направлялся из Китая в Нидерланды и сел на мель на 151-м километре канала.
Канал был заблокирован на пять дней. При этом руководство канала не усмотрело своей вины в инциденте с Ever Given.
29 марта навигация по каналу возобновилась. Последние из 422 судов, ожидавших очереди из-за инцидента, прошли канал 3 апреля.
Глава управления канала Усама Рабиа заявил, что инцидент с контейнеровозом Ever Given произошел из-за человеческой ошибки.
СМИ: Киев впервые поднял в воздух в Донбассе турецкие беспилотники
Украина накануне впервые использовала закупленные у Турции беспилотники Bayraktar в Донбассе, сообщили украинские СМИ.
Уточняется, что ударный БПЛА 9 апреля пролетел с южной части Украины через Херсонскую, Запорожскую, Днепропетровскую и Харьковскую области. После чего по обратному маршруту вернулся к точке взлета. Задача полета дрона неизвестна, сообщает «Украинский милитарный портал».
Ранее военный эксперт Александр Михайловский предположил, что военные силы Украины при конфликте с Донбассом планируют использовать вместо солдат ударные беспилотники Bayraktar TB2.
Накануне в Турции подтвердили покупку беспилотников Украиной. Администрация президента Турции Тайипа Эрдогана подтвердила планирующийся на субботу визит президента Украины Владимира Зеленского. Комментируя эти сообщения, военный эксперт Виктор Мураховский предположил, что одной из целей поездки президента Украины Владимира Зеленского в Турцию может стать желание приобрести для Киева ударные беспилотники Bayraktar и Akinci.
Напомним, главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что сообщения о подготовке Киева «к наступлению на Донбассе» не соответствуют действительности.
Замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. Он также предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе.
Гинцбург допустил пожизненный иммунитет после «Спутника V»
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Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург допустил, что вакцинация российским препаратом от коронавируса «Спутник V» может гарантировать пожизненный иммунитет.
Гинцбург выразил надежду, что «вакцина будет действовать не год-два, а пожизненно», передает «Интерфакс».
«Укололся два раза, ну и живи там – пять-десять лет, дольше. Как я говорю, я свои антитела в завещании оставлю своим потомкам», – добавил он.
Гинцбург также рассказал о планах в рамках исследования проводить повторную вакцинацию пациентов, у которых упал уровень антител, однако «не для того, чтобы их защитить от коронавируса, а в первую очередь, чтобы посмотреть, как быстро у них вырабатывается антительный ответ».
«Если у них антительный ответ будет восстанавливаться до защитного на вторые, третьи, четвертые сутки, значит, у них образовались клетки памяти. Значит, у них иммунный ответ после первичной вакцинации сохранился», – объяснил он.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что российский препарат против коронавирусной инфекции «Спутник V» зарегистрировали в 60 странах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Министр обороны Германии захотела узнать, куда перемещаются войска России
Глава минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что России следует раскрыть информацию о перемещении войск у границы с Украиной.
По словам министра, если Москве «нечего скрывать», российская сторона «легко могла бы объяснить, какие войска, куда и с какой целью перемещаются», передает ТАСС.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин в ответ на призывы канцлера Германии Ангелы Меркель отказаться от наращивания военного присутствия у границ с Украиной подчеркнул, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение. Путин указал Меркель на провокации Киева в Донбассе.
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Судмедэксперт назвал наркотики одной из причин смерти Флойда
Главный судмедэксперт округа Хеннепин в США Эндрю Бейкер заявил, что Джордж Флойд умер в результате применения полицией силы при задержании, однако болезнь сердца и наркотики также способствовали смерти, сообщило издание The New York Times.
По его данным, судмедэксперт, который проводил вскрытие тела Флойда, отметил, что суженные артерии, гипертония и употребление наркотических веществ сделали Флойда более уязвимым перед приемами полиции. Вместе с тем Бейкер подчеркнул, что эти факторы не стали непосредственной причиной смерти афроамериканца.
«По моему мнению, действия правоохранителей по усмирению и ограничению подвижности, а также сдавливание шеи оказались просто больше, чем Флойд мог вынести в силу этих проблем с сердцем», – приводит РИА «Новости» слова Бейкера.
Отмечается, что ранее пульмонолог Мартин Тобин заявил, давая показания, что даже здоровый человек умер бы, если бы к нему применили те же приемы, которые полиция применила к Флойду. В то же время адвокат экс-полицейского Дерека Шовина заявляет, что причиной смерти Флойда могли стать болезнь сердца или использование фентанила и метамфетамина.
Ранее в Миннеаполисе начался суд над экс-полицейским Дереком Шовином по делу об убийстве Флойда.
Шовину были предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве. Трем другим бывшим стражам порядка, в частности, инкриминируется преступная халатность, пособничество и подстрекательство к убийству, а также пособничество в непредумышленном убийстве.
Между тем протестное движение Black Lives Matter выдвинули на Нобелевскую премию мира. Напомним, оно принимало активное участие в протестах и беспорядках, которые начались в США после смерти Флойда.
Шашлык и сало в России шокировали китайского блогера
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Многие из предпочтений в мясе, характерных для россиян, у иностранцев «вызывают шок», заявил пользователь китайского портала Sina.
Он отметил, что в Китае мясо не так популярно, как в России, при этом приготовление и употребление мяса в России может шокировать. В частности, по словам блогера, сильно отличаются русский и китайский шашлык. В России «он измеряется килограммами, это отнюдь не маленькие шпажки с кусочками мяса», как в Китае. В России мясо стремятся сделать «жирным и сочным», запекая на «стальных шампурах».
Кроме того, блогер отметил, что от сала «ком в горле встает», но в России оно считается «прекрасным лакомством». Также он рассказал, что на Крайнем севере предпочитают употреблять оленину. «После того, как вы посмотрели на русские кулинарные рецепты, думаю, для вас теперь нет ничего удивительного в том, почему русских зовут «воинственным народом». Ведь это действительно так!» – передает РИА «Новости».
Напомним, пользователь китайского портала Sohu заявил, что традиционная соленая рыба на российских столах является «самой невыносимой» закуской к алкоголю.
Россия объявила о разработке еще одной вакцины от коронавируса
Специалисты НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России разрабатывают еще одну вакцину против новой коронавирусной инфекции, предварительные результаты ждут уже в ближайшее время, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Учреждение имеет высокий научный потенциал, в нем существуют как научная, так и научно-производственная площадки, занимающиеся диагностиками. Сегодня разрабатывается на площадке этого института еще одна вакцина против новой коронавирусной инфекции. Мы ожидаем первых предварительных результатов в ближайшее время», – цитирует ТАСС министра.
В августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Эффективность «Спутника V», согласно данным Российского фонда прямых инвестиций, составила 92%.
Ранее министерство здравоохранения выдало разрешение на проведение клинических исследований еще одной вакцины от коронавируса – «ЭпиВакКорона-Н», разработанной новосибирским научным центром «Вектор».
Тем временем в России завершилась вторая фаза клинических исследований вакцины «Спутник Лайт».
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Disney представил «настоящий» световой меч
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Американская компания Disney представила меч, который может полностью выдвигать и убирать лезвие, как и «настоящие» световые мечи в фильмах.
Как сообщает Syfy Wire, демонстрация меча прошла во время пресс-конференции в парке Disney. Председатель парка Джош Дамаро вынул излучатель светового меча из небольшой коробки, активировал его так же, как в фильмах, в результате чего из него поднялся «клинок», который почти не отличался от того, что показывали в «Звездных войн». Затем он также заявил: «Это реально». По данным издания, неясно, действительно ли это рабочий прототип того же устройства, которое, согласно его описанию, должно было также обеспечивать «эффект энергетического меча».
При этом издание The Verge отмечает, что Disney пока не показал фотографии и видео нового изобретения. Как предполагает издание, световой меч все еще находится на стадии проектирования, поскольку необходимо провести доработку, чтобы продемонстрировать его на видео.
В 2017 году поклонники саги «Звездный Войн» похвалили разработчиков приложения InstaSaber. С помощью обычного листа белой бумаги, скрученного в трубочку, и приложения на iPhone можно сделать световой меч в реальном времени.
Французское вино будущего урожая спасают с помощью костров
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Во Франции из-за аномальных для начала апреля заморозков оказались под угрозой виноградники Шабли, Бордо и Бургундии. Вино будущего урожая спасают при помощи жаровен, костров и банок с горящим парафином.
С начала апреля в центральных и восточных регионах Франции отмечаются аномальные для этих широт заморозки (до -5 градусов). Из-за непривычных морозов вымерзли виноградники в департаменте Юра на востоке региона Бургундия, сообщило в конце недели парижское издание Le Parisien.
Некоторые виноделы полагают, что могут потерять от 70% до 90% урожая, сообщила газета. Под угрозой находится весь урожай бургундских вин, а также лозы на виноградниках Шабли и Бордо. В особенно уязвимом положении оказался рано цветущий сорт Шардоне.
В регионе Шабли, который славится своим белым вином, между рядами лоз устанавливают десятки тысяч факелов для обогрева растений. Виноградари в других регионах спасают урожай при помощи банок с горящим парафином и бочек с сеном, устанавливают жаровни и особые печки, отчасти напоминающие буржуйки.
На одной из плантаций Бургундии фермеры запустили над полями вертолет, чтобы направить и распределить теплый воздух, который поднимается от земли, сообщило НТВ. К оригинальному методу защиты винограда прибегли в долине Луары – здесь лозы опрыскивают водой, которая при замерзании создает защитный кокон для почек.
С помощью расставленных в садах бочек с горящими парафиновыми блоками спасают урожаи плодов в департаменте Рона. Как отмечает Regnum
, этот метод обогрева деревьев, впрочем, уже вызвал нарекания экологов, которые зафиксировали заметное загрязнение воздуха.
Правительство Франции введет режим сельскохозяйственной катастрофы после заморозков, которые ударили по многим регионам и сельскохозяйственным культурам, заявил министр сельского хозяйства Жюльен Денорманди, которого в пятницу цитировала парижская Le Figaro. «Мобилизация носит тотальный характер», – подчеркнул министр.
В ДНР сообщили о прибытии в Донбасс украинских праворадикалов
В Донбасс прибыли представители украинских праворадикальных организаций с задачей проведения провокационных обстрелов территории ДНР, заявил замначальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
«Нашей разведкой отмечается прибытие в зону ответственности 58-й отдельной мотопехотной бригады экипированных и вооруженных представителей праворадикальных организаций Украины», – цитирует РИА «Новости» Басурина.
По его словам, представители украинских праворадикальных организаций прибыли «по согласованию с СБУ с задачей проведения провокационных обстрелов территории республики».
В пятницу Басурин сообщил, что за минувшую неделю украинские силовики 27 раз нарушали перемирие в Донбассе. В 17 населенных пунктах разведка ДНР обнаружила 45 единиц техники, среди них бронетехника, танки, гаубицы.
В свою очередь в пресс-службе Народной милиции ЛНР сообщили, что украинские силовики за неделю 18 раз нарушали перемирие в Донбассе, обстреливая территорию самопровозглашенной Луганской народной республики.
Между тем главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак опроверг сообщения о подготовке Киева «к наступлению на Донбассе».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Украина не отвергает мысли о силовом решении конфликта с Донбассом, и есть угроза повторения ситуации, похожей на трагедию в боснийской Сребренице, в этом случае ни одна страна не останется в стороне, в том числе Россия.
Ранее замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе.
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Песков ответил на вопрос о второй прививке Путина от COVID
Президент России Владимир Путин пока не сделал прививку вторым компонентом вакцины от коронавируса, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Пока не сделал», – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о второй прививке Путина. При этом он не стал уточнять, когда президенту предстоит вторая инъекция вакцины, передает ТАСС.
Напомним, 23 марта Путин привился от коронавируса. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, после прививки российский лидер чувствовал себя хорошо.
Позже Путин объяснил, что отказался прививаться от коронавируса в открытом для журналистов режиме, как это сделали лидеры других государств, потому что не хотел «обезьянничать».
Младшая дочь летчика Чкалова стала жертвой телефонных мошенников
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Младшая дочь советского летчика-испытателя Валерия Чкалова Ольга оказалась жертвой мошенников, женщина перевела злоумышленникам больше 23 млн рублей, сообщают СМИ.
Чкаловой позвонил неизвестный и сообщил, что является старшим лейтенантом следственного отдела. Он заявил, что ее данные утекли в Сеть и теперь мошенники могут завладеть ее средствами, передает РЕН ТВ.
Злоумышленник заявил, что женщине необходимо перевести средства на безопасный счет. В итоге она перевела деньги на указанные им реквизиты.
Сообщается, что Чкалова перевела мошенникам 23 млн 300 тыс. рублей.
Валерий Чкалов – советский летчик-испытатель, комбриг (1938), Герой Советского Союза (1936).
Командир экипажа самолёта, совершившего в 1937 году первый беспосадочный перелёт через Северный полюс из Москвы в Америку (Ванкувер, штат Вашингтон).
Ранее Банк России предложил внести дополнения в Уголовный кодекс, чтобы мошенники, которые с помощью социальной инженерии обманывают банковских клиентов, не смогли избежать суда.
При этом россияне стали чаще жаловаться в кол-центр ЦБ России, самой популярной причиной обращений стали мошеннические звонки якобы от имени самого Банка России.
Мошенница с Украины, представляющаяся по телефону «сотрудницей Сбербанка», рассказала СМИ о популярных схемах обмана россиян и уровне своего дохода, а также ответила на вопрос о том, не жалко ли ей людей, потерявших деньги.