В МИД России призвали США обуздать политику Киева Британцы пожаловались на засилье новостей о смерти принца Филипа 10 апреля 2021, 14:55

Фото: George Cracknell Wright/

Global Look Press

Текст: Наталья Ануфриева

Британские телезрители пожаловались на то, что сетка вещания новостной корпорации «Би-би-си» была перекроена так, что там не осталось ничего, кроме сюжетов об умершем супруге королевы Великобритании Елизаветы II герцоге Эдинбургском Филипе. Соответствующая форма для подачи онлайн-жалоб появилась на сайте корпорации, передает ТАСС. «Мы получаем жалобы на слишком детальное телевизионное освещение смерти Его Королевского Высочества герцога Эдинбургского», – говорится в соответствующем разделе на странице телерадиовещательной корпорации. Накануне «Би-би-си» полностью пересмотрела сетку вещания, отменив все запланированные программы и пустив сразу по трем телеканалам одинаковые передачи, посвященные супругу королевы. Также умершему принцу-консорту был полностью посвящен эфир и радиостанции «Би-би-си». Бывший ведущий новостей «Би-би-си», журналист Саймон Маккой выразил удивление подобным решением: «Первый и второй каналы Би-би-си показывают то же самое. И, вероятно, новостной канал тоже. Почему? Я знаю, что это событие огромной важности. Но, безусловно, люди заслуживают права в выборе программы». Отметим, что общественное телевидение «Би-би-си» финансируется за счет лицензионного сбора с домохозяйств, который называется телевизионная лицензия. Сбор в размере в районе 157 фунтов (16,6 тыс. рублей) является обязательным для всех, у кого дома есть телевизор или компьютер, планшет и иные устройства, на которых люди могут смотреть телепередачи. Остальные британские телеканалы в пятницу также изменили свои сетки вещания, а большинство эфира было посвящено смерти принца Филипа. Напомним, принц Филип умер утром в пятницу, 9 апреля, в Виндзорском замке. В Британии объявлен траур. При этом от госпохорон отказались из-за коронавируса. Президент России Владимир Путин направил королеве Елизавете II телеграмму, в которой выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной ее супруга.

Экс-глава СБУ заявил о миллиардной выплате Украины России и Белоруссии 10 апреля 2021, 06:59

Фото: кадр из видео

Текст: Антон Никитин

Украина за первые три месяца 2021 года добровольно внесла в бюджет России и Белоруссии 1 млрд гривен, заявил бывший председатель СБУ, депутат Верховной рады Валентин Наливайченко. «Украина выплатила более 1 млрд гривен за только три месяца и восемь дней этого года. Уплатила в бюджет Российской Федерации и Беларуси для финансирования вооруженных сил, вооруженных учений и этого бряцания оружием у нас на границе, которое теперь, как вы говорите, пугает каждого гражданина Украины», – приводит слова Наливайченко РИА «Новости».



По его словам, именно в эту сумму Киеву обошлась покупка электроэнергии в Белоруссии и России. В феврале этого года на украинских электростанциях произошли две аварии и Киев обратился к Минску с просьбой об экстренной поставке электроэнергии. В этом же месяце Украина нарастила в два раза закупки электроэнергии из России. Напомним, в прошлую пятницу в Раде обвинили Россию в разрушении электроэнергетики Украины. В начале марта и.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко заявил, что в 2022 году объединенная энергетическая система Украины отделится от энергосистем России и Белоруссии. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Байден решил сэкономить на «сдерживании» России и Китая 9 апреля 2021, 19:06

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Американский президент Джо Байден запросил у Конгресса выделить военным 715 млрд долларов на сдерживание угроз, включая исходящей, по мнению США, от Китая и России угрозы. «Президентский запрос на 2022 год включает выделение 715 млрд долларов министерству обороны США... Это включает сдерживание Китая. В запросе содержится акцент на противодействие угрозе со стороны Китая как главной задачи Пентагона. Министерство обороны также будет стремиться сдерживать дестабилизирующее поведение со стороны России», – цитирует сообщение Белого дома РИА «Новости». Напомним, в декабре 2020 года республиканцы и демократы согласовали военный бюджет на 2021 год в объеме 740,5 млрд долларов. Газета ВЗГЛЯД изучала, на какие цели Пентагон мог потратить эти средства в этом году. Смерть бывшего топ-менеджера «Аэрофлота» в Лондоне признали насильственной 9 апреля 2021, 18:56

Фото: Виталий Белоусов/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Бывший заместитель генерального директора «Аэрофлота» Николай Глушков умер в Лондоне в результате насильственных действий, установил коронерский суд Западного Лондона. В ходе заседаний заслушали показания свидетелей дочери Глушкова Натальи, которая нашла тело отца 12 марта 2018 года в его доме в Лондоне, передает РИА «Новости». Также в суде выступили представители полиции и медицинской комиссии. Наталья Глушкова выступала по видеосвязи, она сообщила, что разговаривала с отцом в последний раз 11 марта в 21.00, но не заметила ничего подозрительного. На следующий день она не смогла до него дозвониться и поехала проведать. «Я открыла дверь своим ключом и увидела, что мой отец лежит в коридоре, ведущем на кухню на первом этаже», – пояснила Глушкова. Она добавила, что на лице и шее мужчины виднелись красные следы. Патологоанатом, делавший вскрытие 68-летнему россиянину, заявил в суде, что Глушков «умер от руки третьего лица из-за сдавления шеи». Других травм, которые бы указывали на борьбу, зафиксировано не было. «Судя по всей документации, по всем собранным уликам, Николай Глушков умер в результате убийства», – сказал старший коронер суда Западного Лондона Чиньер Иняма. Напомним, Глушков, заочно приговоренный в России к восьми годам колонии за хищения у «Аэрофлота», был найден мертвым в своей квартире в лондонском районе Нью-Малден в ночь на 13 марта 2018 года. Скотланд-Ярд сначала назвал смерть «необъяснимой», но позже заявил, что Глушков погиб от удушения. Утверждалось, что он якобы был задушен собачьим поводком. В России возбуждено уголовное дело по факту убийства Глушкова. В 2021 году Скотленд-Ярд попросил британцев помочь с расследованием убийства россиянина. Турция уведомила Россию о проходе кораблей США в Черное море 9 апреля 2021, 17:29 Текст: Алина Назарова

Турция направила участникам Конвенции Монтре уведомление о проходе американских военных кораблей из Средиземного в Черное море и в обратном направлении, сообщили в российском посольстве в Анкаре. «Турция в соответствии с конвенцией направила ее участникам уведомление о проходе военных кораблей из Средиземного в Черное море и в обратном направлении», – сказал источник ТАСС. Ранее Вашингтон уведомил Анкару, что два военных корабля США пройдут на следующей неделе через Босфор в Черное море. Накануне американские СМИ сообщили, что США могут отправить корабли в Черное море на фоне «роста российской военной активности» в знак поддержки Украины. Главком ВСУ Руслан Хомчак заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией. Конвенция Монтре 1936 года, участником которой в том числе является Россия, восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы, она принята на конференции о режиме черноморских проливов, проходившей 22 июня – 21 июля 1936 года в г. Монтре (Швейцария). По крови принца Филипа установили подлинность останков Романовых 9 апреля 2021, 20:54

Фото: Общественное достояние

Текст: Алексей Дегтярев

Скончавшийся супруг королевы Британии Елизаветы II герцог Эдинбургский Филип являлся кровным родственником семьи Романовых, он давал свою кровь для установления подлинности останков семейства, заявила глава гуманитарного «Фонда Романовых для России» княгиня Феодора Алексеевна. «Известие о кончине этого выдающегося человека меня глубоко потрясло. Принц Филип прожил долгую жизнь, выполнял на протяжении десятилетий многочисленные обязанности, оказывая бесценную помощь королеве Елизавете. С домом Романовых он был связан родственными узами», – сообщила княгиня ТАСС. По ее словам, герцог был внучатым племянником императрицы Александры Федоровны и внуком великой княгини Ольги Константиновны, королевы Греции. «Я помню, как в 90-х годах, когда начались исследования останков царя Николая II и его близких, он предоставил свою кровь, чтобы помочь этой работе. Принц Филип содействовал установлению подлинности останков, и в семье Романовых помнят об этом», – указала она. Принц Филип, по ее словам, интересовался Россией и ее историей. «Князю Димитрию Романовичу, возглавлявшему семью Романовых, и мне довелось встречаться, говорить с ним. Я запомнила его очень открытым, благожелательным, внимательным человеком», – отметила княгиня. Принц Филипп умер утром в пятницу, 9 апреля, в Виндзорском замке. В Британии объявлен траур. Обычно национальный траур длится восемь дней, траур королевской семьи – 30 дней, после чего королева Великобритании возвращается к своим обязанностям. Президент России Владимир Путин направил королеве Елизавете II телеграмму, в которой выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной ее супруга. В Лондоне отказались от государственных похорон принца Филипа из-за ограничений по коронавирусу. Появилось видео с занимающимся физкультурой Навальным 9 апреля 2021, 22:15

Фото: кадр из видео

Текст: Антон Никитин

В Сети появилась видеозапись из медсанчасти исправительной колонии № 2 во Владимирской области с выполняющим различные физические упражнения Алексеем Навальным. На появившейся в одном из Telegram-каналов видеозаписи Навальный выглядит вполне здоровым и без видимых усилий справляется с нагрузкой, отжимаясь, в том числе с махом руками и боковыми выпадами, а также выполняя упражнения «кошечка», «медвежья походка» и отжимания «аллигатор». Ранее заключенный жаловался на боли в спине и ноге, сообщили «Известия». Напомним, 5 апреля стало известно, что Навального перевели в медико-санитарную часть исправительной колонии № 2 во Владимирской области после выявления в ходе плановой диспансеризации признаков респираторного заболевания, в том числе высокой температуры. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что блогер в случае болезни будет получать необходимую, предусмотренную правилами ФСИН, медицинскую помощь, особенных условий для одного из заключенных предусмотрено быть не может. Позже выяснилось, что взятый у Навального анализ не показал наличие коронавируса. Результаты полного обследования показали, что туберкулеза у заключенного также нет. 28 февраля Навального, осужденного за мошенничество, доставили в исправительную колонию во Владимирской области. Директор ФСИН Александр Калашников заявлял, что угрозы безопасности Алексея Навального нет, в колонии он будет содержаться в «абсолютно нормальных» условиях. В ОНК сообщили, что Навальный жалоб на условия содержания и действия сотрудников колонии не имеет, отношения с другими осужденными у него нормальные. Пушков: Госсекретарь США пытается утопить в словах возмутительный поступок своего шефа 9 апреля 2021, 18:25

Фото: flickr.com

Текст: Наталья Макарова

«Заявление Байдена объяснить невозможно. Вашингтону стоило бы принести за него извинения», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя сбивчивые объяснения главы Госдепа Энтони Блинкена того, почему Джо Байден позволяет себе оскорбления в адрес Владимира Путина и при этом стремится к сотрудничеству. «Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена невразумительно – он ушел в сторону, вместо того, чтобы принести извинения и сказать, что в Вашингтоне надеются, что этот неприятный эпизод не окажет разрушительного воздействия на контакты с Москвой», – сказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. «Никакого прагматизма, как выразился Блинкен, в персональной атаке Байдена на Путина не было, – подчеркнул собеседник. – Прагматизм предполагает соотнесение целей и средств. Если США хотят взаимодействовать с Россией, то это заявление было недопустимо и оно требует извинений. Если не хотят – тогда не надо делать вид, что это не так». По словам Пушкова, заявление главы Соединенных Штатов в адрес российского президента объяснить невозможно. «Со стороны Байдена это намеренная атака личного характера – оскорбительная по содержанию и недопустимая по сути. Теперь Блинкен пытается утопить в словах крайне неблаговидный поступок американского лидера», – считает сенатор. «Слова Байдена вызывают удивление еще и потому что ему самому необходимы контакты с Путиным для решения ряда международных вопросов, – поясняет Пушков. – Сейчас, к примеру, он хочет провести саммит по вопросам климата в онлайн-формате. Он подумал о том, как его приглашение принять участие в этом саммите сочетается с таким выпадом?» «Иными словами, глава США ставит под серьезный вопрос свои же инициативы. Это отражает лишь свойственное для него позерство и крайнюю непродуманность его действий. Во всяком случае в моих глазах авторитетность Байдена как лидера после его скандального заявления резко упала», – заключил сенатор. Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил личный выпад Джо Байдена в адрес Путина «политическим прагматизмом». При этом он отметил, что в то же время Байден остается «открытым к сотрудничеству с Россией в сферах, представляющих взаимный интерес». Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Байдена могли спровоцировать на личный выпад в адрес Путина, это могли быть лица, заинтересованные в росте напряженности между странами. Напомним, президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. В то же время президент России ответил на резкий выпад Байдена, пожелав американскому лидеру здоровья. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Однако в Белом доме заявили, что Байден «очень занят». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Эксперт рассказал о механизме попадания радиации с АЭС «Фукусима» в пищу россиян 9 апреля 2021, 19:01

Фото: Kimimasa Mayama/Keystone Press Agency

Текст: Татьяна Косолапова

Радиоактивная вода из аварийной атомной электростанции «Фукусима-1», хоть и частично очищенная, при попадании в организм человека посредством океанической рыбы нанесет внутреннее облучение, что в разы вреднее внешнего, заявил газете ВЗГЛЯД инженер-физик, член программы безопасности радиоактивных отходов Российского социально-экологического союза Андрей Ожаровский. Японские СМИ сообщают, что власти страны приняли решение слить очищенную от радиоактивных частиц воду из аварийной АЭС «Фукусима-1» в океан. Тем не менее, Всеяпонская ассоциация рыболовных кооперативов неоднократно заявляла о несогласии с планами Токио. «Там довольно много разных жидких радиоактивных отходов, часть из них очищена, и осталась радиоактивная вода, которую, к сожалению, практически невозможно очистить от трития (изотоп водорода, входящий в состав молекулы воды, замещая водород, из-за чего вода становится радиоактивная). И логика японцев примерно общая для любых предприятий атомной промышленности: там считают, что Тихий океан столь огромен, что концентрация тех радионуклидов, которые остаются в резервуарах, когда будет разбавлена, станет небольшая, что ошибочно», – говорит Ожаровский. По такой же логике работают и другие регуляторы, разрешающие сливать радиоактивные отходы в океан, продолжает эксперт. Для японской атомной промышленности это абсолютно типичное поведение, но для людей такие радионуклиды в окружающей среде представляют большую опасность. «Эти радионуклиды попадают в пищевые цепочки, и, в конечном итоге, в организм человека, вызывая внутреннее облучение. А именно оно ответственно за большинство заболеваний. Внешнее облучение не столь опасно, мы все ему подвергаемся, проходя флюорографию и летая в самолете. Так вот когда радионуклиды попадают в окружающую среду, то они имеют возможность попасть внутрь человека, например, через тихоокеанскую рыбу, которая питалась зараженными водорослями. Соответственно, после того, как Япония все-таки выльет радиоактивную воду в океан, то жизнь на планете станет еще опаснее, что плохо», – рассказывает физик-ядерщик. Кроме того, там есть и другие радионуклиды, продолжает специалист. Тритием все не ограничивается. Но, поскольку в нашей мировой системе есть ловушка, под названием «предельно допустимая концентрация», на сегодняшний день мы попадаем в такие ситуации, где наносится большой вред окружающей среде, а также человеку. «Особенно большие вопросы вызывает сайра. Рыбка, которую любит не только народ в Японии, но и, например, в России. Она как раз водится у берегов Фукусимы, где концентрации сливаемых отходов могут быть существенно заметны», – опасается Ожаровский. Тем не менее, есть способ сделать выброс радиоактивных отходов более экологичным. «Отделить тритиевую воду от обычной можно, ну или по крайней мере понизить концентрацию трития , но это очень дорого. Частично, японцы такую технологию испытывали. Но запасы воды у них достаточно значительные, исходя из фотографий, там вся площадка с «Фукусимы-1» уставлена этими баками огромными. То есть там значительное ее количество. И из всего этого хорошо отделить тритий – задача невероятно сложная и я сомневаюсь в ее выполнении», – заключил эксперт. Ранее первый заместитель председателя Центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов в беседе с газетой ВЗГЛЯД выразил опасения, что если японцы будут сливать радиоактивную воду в районе АЭС, то это может отразиться на рыболовных зонах, в том числе где рыбу ловят и российские рыбаки. Напомним, авария на АЭС «Фукусима-1» произошла в марте 2011 года в результате сильнейшего в истории Японии землетрясения и последовавшего за ним цунами. Ее признали крупнейшей за 25 лет после катастрофы в Чернобыле. Турецкая компания Baykar подтвердила покупку беспилотников Украиной 9 апреля 2021, 16:41

Фото: Petro Poroshenko/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Киев уже приобрел турецкие ударные беспилотники Bayraktar, посещение производства компании в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию не запланировано, сообщили в пресс-службе ведущего производителя турецких беспилотников – компании Baykar. «Зеленский не собирается посещать наш завод. Нет никакой подготовки к этому. Если президент Украины будет обсуждать военные сотрудничество, то не с нами, а с министерством обороны и администрацией президента. То, что связано с нами – это покупка (украинцами) беспилотников, в том числе ударных. Но они их уже купили», – сообщили в пресс-службе Baykar, передает РИА «Новости». Тем временем пресс-служба офиса главы украинского государства сообщила, что Анкара и Киев планируют подписать ряд двусторонних документов во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию. «Президент Украины Владимир Зеленский 10 апреля посетит с рабочим визитом Турецкую Республику. Глава государства встретится с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Под сопредседательством президентов двух государств будет проведено девятое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией. Во время визита запланировано подписание ряда двусторонних документов», – говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского. Ранее администрация президента Турции Тайипа Эрдогана подтвердила планирующийся на субботу визит президента Украины Владимира Зеленского. Комментируя эти сообщения военный эксперт Виктор Мураховский предположил, что одной из целей поездки президента Украины Владимира Зеленского в Турцию может стать желание приобрести для Киева ударные беспилотники Bayraktar и Akinci. Путин обсудил с Эрдоганом уклонение Киева от выполнения минских соглашений 9 апреля 2021, 18:07

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин в ходе телефонной беседы с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом по его просьбе изложил российские подходы к разрешению кризиса на Украине, сообщила пресс-служба Кремля. «По просьбе Реджепа Тайипа Эрдогана Владимир Путин изложил российские подходы к разрешению внутриукраинского кризиса. Подчеркнуто, что безальтернативной основой урегулирования является минский «Комплекс мер» 2015 года», – сообщается на сайте Кремля. Путин в ходе переговоров выразил обеспокоенность тем, что Киев уклоняется от реализации Минских соглашений, и в последнее время возобновляет «опасные провокационные действия, направленные на обострение обстановки на линии соприкосновения». Ранее администрация Эрдогана подтвердила планирующийся на субботу визит президента Украины Владимира Зеленского. Комментируя эти сообщения, военный эксперт Виктор Мураховский предположил, что одной из целей поездки президента Украины Владимира Зеленского в Турцию может стать желание приобрести для Киева ударные беспилотники Bayraktar и Akinci. Позднее в пресс-службе производителя турецких беспилотников компании Baykar сообщили, что Киев уже приобрел одноименные ударные беспилотники, посещение производства компании в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию не запланировано. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Украина не отвергает мысли о силовом решении конфликта с Донбассом, и есть угроза повторения ситуации, похожей на трагедию в боснийской Сребренице, в этом случае ни одна страна не останется в стороне, в том числе Россия. В четверг замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. Он также предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД России подчеркивали, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации. Тем временем в НАТО заверили главкома ВСУ в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Вашингтона на случай конфликта с Россией. Эксперт назвал причину конфликта между российскими муфтиями 9 апреля 2021, 21:11

Фото: Максим Туманов/ТАСС

Текст: Андрей Самохин

«Конфликт муфтиев Москвы и Казани вызван тем, что московский мусульманский лидер Равиль Гайнутдин теряет свое влияние в стране», – заявил газете ВЗГЛЯД исламовед Роман Силантьев. Ранее глава Совета муфтиев России Гайнутдин обвинил татарстанского муфтия Камиля Самигуллина в «сектантстве». «Равиля Гайнутдина в прессе иногда называют лидером не только татар-мусульман, но и вообще всех российских мусульман. Но на самом деле исламские организации не признают его в таком статусе. Духовное управление Татарстана ему, например, не подчиняется. Скандал просто подтверждает это несоответствие: Самигуллин никакого желания подчиняться Гайнутдину не выражал, как и его предшественники», – пояснил кандидат исторических наук Роман Силантьев. «Самигуллин ведет независимую политику, издает такие книги, какие считает правильными, поскольку образован в исламе на высоком уровне, ничуть не хуже Гайнудтина» – подчеркнул собеседник. Подоплека конфликта, по его мнению, связана не с богословием, а с банальным распределением бюджетных средств. «Гайнудтин считал, что именно его ДУМ должен был получить деньги на всероссийское празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, намеченное на следующий год, которое он якобы «пробил» через правительство. Но деньги направили сразу в Казань, так сказать, по месту празднования, – сказал Силантьев. – Стало ясно: хотя Татарстан – родина Гайнутдина, но доступ к этому ресурсу у него потерян». Что касается Самигуллина, заявившего в ответ о желании примирения, то с его стороны это просто нормальный вежливый поступок верующего мусульманина, но при этом не без скрытой иронии. «В этом конфликте Самигуллин уже фактически победил, потому, что его поддержало большинство мусульман. Они не приняли обвинений в «сектанстве», – считает собеседник. «Мусульманские общины постепенно разбегаются от Гайнутдина, поскольку нет особого смысла оставаться в его структуре. Дело идет к тому, что он просто останется настоятелем одной, хотя и большой мечети в Москве», – полагает Силантьев. При этом раскол между общинами Москвы и Казани вряд ли станет поводом для начала какого-то «объединения» мусульман России в единую «вертикальную» организацию, уверен Силантьев. «Это просто никому не нужно: все прекрасно чувствуют себя так, как есть. Зачем Самигуллину кому-то подчиняться, если он вполне самодостаточная фигура? Когда-то государству «технически» удобнее было работать с каким-то одним муфтием, и тогда возник определенный импульс к централизации. Но теперь научились работать и с десятью разными муфтиями – это вполне нормально. Власть готова помогать и небольшим самостоятельным общинам, – например, муфтияту Крыма, который никто ни в какую организацию не загоняет», – пояснил Силантьев. Напомним, в четверг глава Духовного управления мусульман (ДУМ) России муфтий Равиль Гайнутдин выступил с публичным обращением к президенту Татарии Рустаму Минниханову, в котором обрушился с упреками на председателя ДУМ республики, муфтия Камиля Самигуллина. По мнению московского муфтия, его казанский коллега распространяет учения «маргинальной турецкой секты Исмаил-ага». В своем письме Гайнутдин обвиняет Самигуллина в издании толкования Корана с «ошибкой доктринального характера» и призывает «не допустить размывания и расшатывания духовного пространства республики». Самигуллин в ответ назвал заявления Гайнутдина клеветой. По его словам, подготовку тафсира (толкование Корана) к выпуску в Казани вели публично, в том числе и с участием представителей ДУМ России. Замечаний от них не поступало, отметил муфтий Татарстана. Самигуллин обвинил московского коллегу в попытке «приватизации» права вещать от всех мусульман в РФ, передает ИА «Тaтар-информ». При этом Самигуллин добавил, что готов решить спор с председателем ДУМ России полюбовно. По его словам, он «хотел бы вступить в месяц Рамадан с добром и благом, а не в качестве участника спора двух братьев по вере». Напомним: по мусульманскому календарю праздничный месяц Рамадан начинается в ближайший вторник. ФСО запретила ходить в Кремль с лыжами и самокатами 9 апреля 2021, 19:41

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Федеральная служба охраны (ФСО) утвердила новые правила посещения Московского Кремля, гостям запрещено петь и танцевать на территории, а также проходить туда с лыжами и самокатами. Посетители должны проходить в Кремль через Кутафью башню, тем кто желает посетить Государственную Оружейную палату или выставку «Алмазный фонд», нужно проходить через Боровицкий проход, передает РИА «Новости» со ссылкой на приказ ФСО. Гостям следует покидать Кремль через Кутафью башню, Спасские ворота и Боровицкий проход. В Мавзолей и на территорию некрополя у Кремлевской стены посетители проходят через пункт пропуска у Никольской башни. В Кремль, Мавзолей и на территорию некрополя запрещено проходить с оружием, боеприпасами, колющими, режущими предметами, беспилотниками, взрывчаткой, животными, лыжами, санками, самокатами, роликовыми коньками, в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. На территории Кремля запрещается петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах, употреблять алкоголь и наркотики. Напомним, допуск на территорию Московского Кремля в связи с открытием музеев и выставки «Алмазный фонд» возобновили с 22 января. Решение об остановке авиасообщения с Турцией могут принять в понедельник 9 апреля 2021, 21:49

Фото: ALBERTO VALDES/ЕРА/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Авиасообщение России с Турцией может быть приостановлено на совещании в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, заявил источник. Такое решение может быть принято в понедельник, заявил собеседник РИА «Новости». Ранее сообщалось, что полеты в Турцию могут быть приостановлены из-за риска распространения коронавируса. Роспотребнадзор отмечал, что из этой страны было завезено больше всего новых штаммов заболевания. Премьер Михаил Мишустин поручал снизить риски ввоза новых штаммов коронавируса в Россию. Напомним, с 1 апреля Россия возобновила авиасообщение с ФРГ, Сирией, Венесуэлой, Таджикистаном, Шри-Ланкой и Узбекистаном. В Европе предсказали столкновение ступени советской ракеты с американским спутником 9 апреля 2021, 18:36 Текст: Алексей Дегтярев

Ступень советской ракеты-носителя «Космос-3М» в космосе может столкнуться с неработающим американским военным метеоспутником, это следует из данных системы космического наблюдения и слежения Евросоюза (EUSST). Вторая ступень «Космос-3М», которую запустили в мае 1981 года, и метеорологический аппарат DMSP, отправленный на орбиту в 1978 году, могут столкнуться в пятницу, 9 апреля в 20.18 мск на высоте около 800 километров, передает РИА «Новости». Объекты могут разойтись без столкновения на расстоянии в 21 метров, вероятность столкновения составляет порядка 20%, в случае, если они все же столкнутся, то на орбите могут образоваться порядка 4 млн обломков. Эксперт по космонавтике Джонатан МакДауэлл отметил, что сближение этих объектов ожидается над Чукоткой. В марте неработающий американский метеорологический спутник NOAA 17 взорвался в космосе с образованием 16 обломков. Рэпер DMX скончался в возрасте 50 лет после передозировки 9 апреля 2021, 19:58

Фото: RAFAL GUZ/ЕРА/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Американский рэпер DMX скончался через неделю после передозировки наркотиками, музыкант умер в возрасте 50 лет, сообщают СМИ. «DMX, при рождении нареченный Эрл Симмонс, скончался в возрасте 50 лет в больнице Уайт-Плейнс», – сообщили TMZ представители семьи рэпера. Они отметили, что члены семьи были с DMX до конца, они опечалены произошедшим. «Эрл был воином, который сражался до самого конца», – добавил собеседник издания. «Он любил свою семью всем сердцем, и мы дорожим временем, которое мы проводили с ним. Музыка Эрла вдохновляла бесчисленных поклонников по всему миру, и его культовое наследие будет жить вечно», – добавил представитель семьи. Напомним, DMX попал в больницу после передозировки наркотиками неделю назад, его состояние оценивалось как критическое. Источник сообщал, что DMX находился в «вегетативном состоянии», и доктора считали, что он мог не выжить. Первый альбом DMX стал хитом и возглавил музыкальный чарт Billboard. После этого еще пять его альбомов лидировали в музыкальных чартах. Также рэпер снимался в нескольких картинах, в том числе «Ромео должен умереть», у него были номинации на музыкальную премию «Грэмми».