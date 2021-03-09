Глава СПЧ призвал довести до транспортных компаний закон о детях-безбилетниках

Вступившему в силу 7 марта закону, запрещающему высаживать из общественного транспорта детей за безбилетный проезд, надо дать время заработать, вносить поправки об ужесточении ответственности пока рано, считает глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев.

«Поскольку закон принят совсем недавно, рано еще делать выводы... Я думаю, что люди просто не знают об этом (законе). Надо довести закон до всех транспортных компаний, это во-первых. Во-вторых, надо посмотреть на прецеденты и, когда будут наказания, может, и кировского случая не хватит, какие-то еще случаи будут. И когда уже будет ясно, что все транспортные компании, все водители и кондукторы, которые там есть, понимают, что там есть такой закон и они нарушают закон, вот тогда можно будет подумать об усилении мер ответственности», – рассказал Фадеев, отвечая на вопрос, хватает ли тех мер, которые есть сейчас в законе.

По его словам, необходимо дать закону возможность начать работать – надо начать наказывать, штрафовать компании и тех, кто высадил детей, передает РИА «Новости».

«Я надеюсь, что этого будет достаточно. А уж через какое-то время, когда мы посмотрим на практику, можно будет понять, закон работает или же нет. Сейчас не надо спешить, закону всего несколько недель», – пояснил он.

Также глава СПЧ поделился, что на месте пассажиров он заплатил бы за билет ребенка. «Там рубля, вроде, не хватило... Некрасиво это, конечно, но никого не хочу осуждать», – заключил он.

В России 7 марта вступил в силу закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта за безбилетный проезд детей, не достигших 16 лет, следующих без сопровождения взрослых.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что вечером 25 февраля под Кировым 12-летнюю девочку, возвращавшуюся домой с занятий по акробатике, высадили из автобуса, поскольку у ребенка не хватало одного рубля на проезд. Кондуктор заставила школьницу выйти из автобуса, несмотря на то, что был уже поздний вечер, а температура опустилась до минус 20 градусов. К тому же, как пишет отец девочки, у нее из-за холода разрядился телефон. Против кондуктора возбуждено уголовное дело об оставлении ребенка в опасности.