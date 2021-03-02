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2 марта, вторник | Последнее обновление — 19:27 | vz.ru
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Эксперт: Пашинян выиграл поединок с армянским генералитетом
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Глава Генштаба Армении все же будет уволен, а Пашинян побеждает. Видимо, президент Саркисян подвергся слишком сильному давлению со стороны правительства – и поддался ему. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД ереванский политолог Андраник Теванян, комментируя решение президента Армении де-факто утвердить требование премьера Пашиняна об увольнении начальника Генштаба Оника Гаспаряна.
«Президент Армении мог бы опять притормозить увольнение главы Генштаба, но он обратился в КС, чтобы самоустраниться от принятия решений, которые он должен принимать. Саркисяну вообще свойственна двуликая политика», – сказал ереванский политолог Андраник Теванян. «Возможно, – продолжил собеседник, – сыграл свою роль большой нажим со стороны правительства, и в результате Саркисян решил «умыть руки». Поэтому он обратился в суд насчет того, насколько поправки соответствуют Конституции. Он знает, что судебный процесс может затянуться на несколько месяцев».
Российский эксперт, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве Геворг Мирзаян добавляет, что теперь все снова зависит от Пашиняна, который хотя и лишился поддержки армянских генералов, однако сумел сохранить политическую инициативу.
«Пашинян может и дальше работать на дестабилизацию ситуации в Армении, отказываться уходить в отставку, собирать свои митинги и угрожать открытым гражданским конфликтом. А может поступить как хоть немного государственный деятель, а именно – призвать народ разойтись и решить все вопросы через электоральную процедуру. То есть объявить о проведении через два месяца досрочных парламентских выборов. Это единственный шанс выйти из нынешней ситуации нормально», – подытожил собеседник.
Во вторник стало известно, что президент вновь отказался подписать прошение премьера об освобождении от должности Оника Гаспаряна. При этом президент Саркисян обратился в Конституционный суд, но не по поводу самого прошения, а с целью обсуждения соответствия Конституции поправок в закон «О воинской службе и статуте военнослужащего». Оппозиция назвала решение Саркисяна «тревожным» и потребовала экстренной встречи с ним.
Обращение президента Армении в Конституционный суд на данном этапе не может предотвратить уход главы Генштаба должности Оника Гаспаряна, так как КС будет оспаривать не соответствующее ходатайство премьера, а закон, регулирующий назначение и увольнение высшего командного состава. Об этом заявил Sputnik Армения эксперт по конституционному праву Вардан Айвазян.
Как пояснил юрист, именно этот закон позволил премьеру подать соответствующее ходатайство, однако пока КС будет обсуждать соответствие закона конституции, само по себе прошение премьера об увольнении Гаспаряна автоматически вступит в силу уже в среду. Таким образом, по словам Айвазяна, у президента еще остался день, чтобы оспорить конкретно прошение премьера.
«Я сейчас не хочу нарушать презумпцию невиновности, но если президент не обратится в КС с целью оспорить прошение премьера, то он станет соучастником отстранения начальника Генштаба. Обращение президента в КС в данном случае никакого отношения к ходатайству главы правительства не имеет», – заявил Айвазян.
Если же вдруг Конституционный суд вдруг оперативно признает антиконституционным закон «О воинской службе и статуте военнослужащего», то ходатайство премьера об отставке главы Генштаба потеряет свою силу.
Отметим, что начальник Генштаба назначается на должность сроком на 5 лет. До «бархатной революции» 2018 года и статья 35.1 «О воинской службе и статуте военнослужащего» устанавливала исчерпывающий список оснований для преждевременного увольнения высшего военного должностного лица. Ни одного из этих оснований для снятия Гаспаряна у премьер-министра не было. Однако в июне 2018 года в упомянутый закон была внесена поправка, гласившая: «Освобождение военного от должности высшего командного состава может быть осуществлено независимо от того, существуют установленные ч. 1-й данной статьи (ст. 35.1) основания или нет». Иными словами, поправка позволяет снимать главу Генштаба с поста в любой момент.
Политолог объяснил упорное желание Пашиняна уволить главу Генштаба Армении
Повторное требование премьера Армении уволить главу Генштаба Оника Гаспаряна говорит о продолжающемся торге внутри элит страны, сказал газете ВЗГЛЯД армянский политолог Александр Искандарян.
«То, что сейчас происходит в Армении – это вопрос не юридический, а политический. У президента есть несколько конституционных возможностей затягивать отставку главы Генштаба, на чем настаивает Никол Пашинян. Президент может отправить указ премьера в Конституционный суд на рассмотрение», – говорит директор ереванского Института Кавказа Александр Искандарян.
Политолог считает, что происходящее в стране указывает на предмет «внутриполитического обсуждения и внутри властной элиты». «Я подозреваю, что идет активный переговорный процесс между различными субъектами противостояния. Причем их не два, а больше. Это оппозиционные силы, военные, представители власти. Они могут обсуждать выход из кризиса, например, путем проведения внеочередных выборов», – считает эксперт.
Ранее в субботу премьер-министр Армении Никол Пашинян решил отправить президенту республики повторное ходатайство об увольнении начальника Генерального штаба Оника Гаспаряна. По мнению премьера, отказ президента подписать указ об отставке главы Генштаба мешает урегулированию обстановки в республике. «Президент принял решение вернуть с возражениями в аппарат премьер-министра проект указа об отставке начальника Генерального штаба. Это решение не способствует урегулированию сложившейся ситуации. Я вновь направляю президенту ходатайство об отставке начальника Генштаба, ожидая его подписания. Остальное, как договаривались, на площади Республики», – написал Пашинян в Facebook.
О решении президента Армении Армена Саркисяна не подписывать указ об увольнении главы Генерального штаба Оника Гаспаряна стало известно днем. Как пояснили в администрации президента, проект указа Пашиняна «в корне противоречит конституции». Саркисян заявил, что вооруженные силы должны придерживаться нейтралитета в политических вопросах, а проблемы «кадрового состава армии являются приоритетным и ими нельзя пренебрегать ни в коем случае». Поэтому сложившаяся в республике ситуация не может быть разрешена путем частой смены кадров.
Политический кризис начался в Армении на этой неделе после того, как Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова премьера о комплексах «Искандер». Пашинян, напомним, задался вопросом, «почему стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%» во время последней войны в Нагорном Карабахе, в результате которой Ереван потерпел поражение. Позже появились сообщения о том, что «Искандеры» в ходе конфликта не применялись.
Вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и его правительства, которое «не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации». Пашинян в ответ освободил от должности Гаспаряна (хотя для этого требуется согласие президента) и призвал своих сторонников собраться в центре Еревана «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».
«Президент Армении не подписал указ об увольнении главы Генштаба ВС Оника Гаспаряна, исходя из логики не раскачивать ситуацию дальше. Теперь нужно перевести конфликт в русло диалога, каких-то договоренностей. Президент решил провести линию примирения между военными и правительством Никола Пашиняна», – сказал газете ВЗГЛЯД гендиректор Института ЕврАзЭс, политолог Владимир Лепехин.
Эксперт уверен, что своим решением президент пытался остановить лавину, которая возникла после полемики премьера с военными. «Ситуация патовая: ни одна из сторон не может сделать сильный ход. Поэтому эскалация конфликта ни к чему не приведет, кроме как к разрушению государственных институтов. Президент принял правильное решение в самое критическое время», – подчеркнул собеседник.
Лепехин добавляет, что оппозиция, которая проводит акции протеста в центре Еревана, не в состоянии повлиять на конфликт. «У оппозиции нет возможности вывести на улицы сотни тысяч человек и заблокировать работу органов власти. Главный вектор политического развития Армении – это предстоящие выборы, возможно, досрочные. Подготовка к ним уже идет. Поэтому оппозиция выходит на улицу, где демонстрирует свою активность. Но ресурсов у нее нет, чтобы улица влияла на ход событий. Нельзя сказать, что оппозиция настроена против системы. Идет накат против Пашиняна, против его партии. Это борьба за будущие выборы, где партия премьера должна, с точки зрения оппозиции, уступить свое место другим политическим силам», – подытожил политолог.
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Армянская оппозиция предложила Пашиняну сделку
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Глава оппозиционной фракции армянского парламента «Светлая Армения» Эдмон Марукян предложил сделку главе правительства Армении Николу Пашиняну.
Пашиняну предлагается отозвать «проект указа об отставке начальника генерального штаба», а также «оставить в покое армию», чтобы та могла «восстановиться». «А мы подписываем любой меморандум, берем на себя обязательства не выдвигать кандидата на пост главы правительства в случае отставки премьера», – приводит слова Марукяна РИА «Новости».
«Тем самым, парламент будет распущен и мы пойдем на внеочередные выборы», – пояснил он, добавив, что таким образом можно снизить внутриполитическую напряженность в стране, направив ситуацию в предвыборное русло.
Если действующий глава кабмина объявит об отставке, а оппозиция не станет выдвигать своего кандидата, Пашинян сможет дать ход роспуску парламента и внеочередным выборам, сохранив пост премьера. У «Светлой Армении» в 132-местном парламенте 17 мандатов. Крупнейшая оппозиционная фракция «Процветающая Армения» (24 мандата) не заявляла о готовности пойти на озвученную сделку.
Напомним, новый политический кризис разгорелся в стране после того, как президент Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова премьера о комплексах «Искандер». Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьера, а сам Пашинян освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. Однако Саркисян вернул с возражениями в аппарат премьера проект указа об отставке Гаспаряна. Собравшиеся у здания парламента Армении оппозиционеры встретили аплодисментами отказ уволить Гаспаряна. Пашинян повторно потребовал уволить главу Генштаба.
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Пашинян заявил о дезинформации по поводу «Искандеров»
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Премьер Армении Никол Пашинян после беседы с президентом России Владимиром Путиным пришел к выводу, что ему неправильно доложили по поводу «Искандеров», заявила пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворгян.
По ее словам, что в ходе недавнего телефонного разговора премьер-министр Армении и президент России Владимир Путин обсудили заявление Никола Пашиняна об использовании Арменией ракетной системы «Искандер». «В результате обобщения имеющихся фактов и данных премьер-министр пришел к выводу, что ему не доложили о ситуации должным образом», – заявила пресс-секретарь, передает «Медиамакс».
По ее словам, «заявление премьер-министра Армении не имеет ничего общего с содержанием и качеством армяно-российских союзнических отношений в сфере военного и военно-промышленного сотрудничества».
«Не вызывает сомнений и тот факт, что российское оружие – одно из лучших в мире. Армения продолжает тесное сотрудничество с Россией в области военной промышленности и высоких технологий и намерена предпринять шаги для его дальнейшего углубления», – сказала Геворгян, передает «Арменпресс».
На прошлой неделе в Минобороны России заявили, что «с недоумением и удивлением» ознакомились с заявлением Пашиняна о том, что используемые в Нагорном Карабахе вооруженными силами Армении ракеты комплексов «Искандер» «не взорвались или взорвались лишь на 10%». В ведомстве отметили, что Армения не применяла свои «Искандеры» в ходе конфликта в Нагорном Карабахе, весь боезапас ракет находился на складах вооруженных сил страны.
Напомним, новый политический кризис разгорелся в стране после того, как президент Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил
первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова премьера о комплексах «Искандер»
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Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьера, а сам Пашинян освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. Однако Саркисян вернул с возражениями в аппарат премьера проект указа об отставке Гаспаряна. Собравшиеся у здания парламента Армении оппозиционеры встретили аплодисментами отказ уволить Гаспаряна. После этого Пашинян повторно потребовал уволить главу Генштаба.
Пашинян назвал «непонятным» отказ президента Армении увольнять главу Генштаба
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал 1 марта во время митинга обосновать свою позицию по поводу отказа президента Армена Саркисяна утверждать отставку начальника генерального штаба Оника Гаспаряна.
«Решение президента было непонятным. Я обосную это во время митинга. После констатации этого факта могут быть сделаны определенные выводы», – заявление прозвучало во время видеообращения в Facebook, сообщает РИА «Новости».
Помимо этого, Пашинян пообещал затронуть вопрос, раскрыты ли детали событий 1 марта 2008 года, когда во время столкновений протестующих с полицией погибли десять человек, а также «представит реалии» на фоне теракта в армянском парламенте 27 октября 1999 года. Премьер также заявил о желании рассказать о проводимых в стране реформах в судебно-правовой сфере.
Накануне Пашинян призвал своих сторонников выйти на митинг в его поддержку. Митинг и шествие состоятся в центре Еревана 1 марта, начало запланировано на 18.30 (17.30 мск).
Напомним, новый политический кризис разгорелся в стране после того, как президент Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова премьера о комплексах «Искандер». Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьера, а сам Пашинян освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. Однако Саркисян вернул с возражениями в аппарат премьера проект указа об отставке Гаспаряна. Собравшиеся у здания парламента Армении оппозиционеры встретили аплодисментами отказ уволить Гаспаряна. Пашинян повторно потребовал уволить главу Генштаба.
Пашинян не исключил смену формы правления в Армении
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал поправки для перехода Армении от парламентской к полупрезидентской форме правления.
«Думаю, что пришло время констатировать, что мы должны в октябре инициировать принятие новой конституции или принять поправки. И да, переход к полупрезидентской форме правления является возможным сценарием», – сказал он на митинге на площади Республики в Ереване, передает ТАСС.
По словам Пашиняна, новая форма правления даст гарантию стабильности в Армении и в дальнейшем исключит «формирование внутриполитических кризисов», сообщают «Известия».
Государственный строй Армении с 2015 года основан на структуре парламентской республики представительной демократии. Исполнительная власть осуществляется правительством во главе с премьер-министром. Президент является номинальным главой государства. В 2015 году в Армении состоялся референдум по изменению президентской формы правления на парламентскую. Абсолютное большинство граждан – 63,35%, или 825 622 человека – проголосовали за принятие конституционных реформ.
В понедельник противники премьер-министра Армении ворвались в префектуру центрального района столицы. По словам протестующих, у них есть информация, что в префектуре заняты привлечением людей на митинг главы правительства.
Напомним, новый политический кризис разгорелся в стране после того, как президент Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова премьера о комплексах «Искандер».
Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьера, а сам Пашинян освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. Однако Саркисян вернул с возражениями в аппарат премьера проект указа об отставке Гаспаряна. Собравшиеся у здания парламента Армении оппозиционеры встретили аплодисментами отказ уволить Гаспаряна. После этого Пашинян повторно потребовал уволить главу Генштаба.
В Минобороны России заявили, что «с недоумением и удивлением» ознакомились с заявлением Пашиняна о том, что используемые в Нагорном Карабахе вооруженными силами Армении ракеты комплексов «Искандер» «не взорвались или взорвались лишь на 10%». В ведомстве отметили, что Армения не применяла свои «Искандеры» в ходе конфликта в Карабахе, весь боезапас ракет находился на складах вооруженных сил страны.
В свою очередь Пашинян после беседы с президентом России Владимиром Путиным пришел к выводу, что ему неправильно доложили по поводу «Искандеров».
Азербайджан обвинил Армению в размещении военных в Карабахе
Армения в нарушение совместного заявления о прекращении войны отправила и разместила военнослужащих на территории Нагорного Карабаха, заявило министерство иностранных дел Азербайджана.
«Зафиксированы факты отправки военнослужащих вооруженных сил Армении для прохождения службы на международно признанной территории Азербайджана в нарушение норм международного права и прав человека. Эти факты происходили уже после подписания совместного заявления, включающего в себя пункт об остановке военных действий», – передает сообщение ведомства ТАСС.
Как уточнили в азербайджанском МИДе, информацию о размещении армянских военнослужащих в Карабахе распространили международные СМИ, работающие в Армении. В ведомстве потребовали прекратить отправку военных и призвали международное сообщество «принять соответствующие меры для прекращения провокаций».
Напомним, 10 ноября 2020 года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Евросоюз поприветствовал прекращение боев в Карабахе. 11 ноября главы военных ведомств России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе.
Совместный российско-турецкий мониторинговый центр по режиму прекращения огня в Нагорном Карабахе создается в Агдамском районе, который перешел под контроль Баку, согласно трехстороннему заявлению.
В январе 2021 года по итогам переговоров в Кремле Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместное заявление о развитии Нагорного Карабаха.
Эксперт оценил возможность компромисса между Пашиняном и оппозицией
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«Вариант «сотрем – начнем сначала» устраивает только саму «Светлую Армению». Ни для Пашиняна, ни для остальной оппозиции такой компромисс не представляется возможным», – заявил газете ВЗГЛЯД ереванский политолог Александр Маркаров, комментируя «сделку», предложенную главой фракции «Светлая Армения» Эдмоном Марукяном премьер-министру страны Николу Пашиняну.
«Пока нельзя сказать, в чью сторону склоняется противостояние премьер-министра и президента Армении. Если Армен Саркисян будет последовательным, он передаст предложение Пашиняна об отставке главы Генштаба на рассмотрение в Конституционный суд. Там определят, насколько правомерны и эта инициатива, и решение президента. Таким образом, площадка их противоборства просто изменится», – объяснил руководитель ереванского филиала Института стран СНГ Александр Маркаров.
Если же говорить об уличном противостоянии, то в понедельник, 1 марта, будет важный и интересный день с точки зрения того, как две стороны конфликта смогут мобилизовать своих сторонников на участие в митингах. «В Ереване пошел сильный снег, поэтому захотят ли люди выйти на улицы – это большой вопрос. Но, скорее всего, эти митинги просто станут очередной попыткой обеих сторон легитимировать собственные позиции и не приведут к существенным изменениям в политическом процессе страны», – считает политолог.
Собеседник также упомянул о «сделке», предложенной Николу Пашиняну главой фракции «Светлая Армения» Эдмоном Марукяном. «Они предложили премьеру вариант «сотрем – начнем сначала». Но это позиция только одной парламентской партии, которая не совпадает с мнением тех сил, которые реально борются с Пашиняном. Митингующие не видят никакой возможности вступать диалог с премьер-министром, а единственное условие проведения внеочередных выборов, по их мнению, это отставка Пашиняна. Предложенный вариант устраивает только саму «Светлую Армению», но не премьера, для которого внеочередные выборы несут некий элемент непредсказуемости», – заключил Маркаров.
Ранее Марукян предложил сделку Пашиняну. В частности, Пашиняну предлагается отозвать «проект указа об отставке начальника генерального штаба», а также «оставить в покое армию», чтобы та могла «восстановиться». «А мы подписываем любой меморандум, берем на себя обязательства не выдвигать кандидата на пост главы правительства в случае отставки премьера», – приводит слова Марукяна РИА «Новости».
«Тем самым, парламент будет распущен и мы пойдем на внеочередные выборы», – пояснил он, добавив, что таким образом можно снизить внутриполитическую напряженность в стране, направив ситуацию в предвыборное русло.
Напомним, новый политический кризис разгорелся в стране после того, как президент Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова премьера о комплексах «Искандер». Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьера, а сам Пашинян освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. Однако Саркисян вернул с возражениями в аппарат премьера проект указа об отставке Гаспаряна. Собравшиеся у здания парламента Армении оппозиционеры встретили аплодисментами отказ уволить Гаспаряна. Пашинян повторно потребовал уволить главу Генштаба.
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Пашинян позвал своих сторонников на митинг
Глава правительства Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников выйти на митинг в его поддержку.
Митинг и шествие состоятся в центре Еревана 1 марта, начало запланировано на 18.30 (17.30 мск), передает ТАСС.
Напомним, новый политический кризис разгорелся в стране после того, как президент Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова премьера о комплексах «Искандер». Вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна, а сам Пашинян освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. Однако Саркисян вернул с возражениями в аппарат премьера проект указа об отставке Гаспаряна. Собравшиеся у здания парламента Армении оппозиционеры встретили аплодисментами отказ уволить Гаспаряна. Пашинян повторно потребовал уволить главу Генштаба.
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Минобороны Армении призвало власти не втягивать армию в политику
Министерство обороны Армении отреагировало на требование премьер-министра страны Никола Пашиняна уволить главу Генерального штаба Оника Гаспаряна, призвав власти республики не втягивать вооруженные силы в политические процессы.
«Вооруженные силы полноценно и ответственно выполняют свои функции по обеспечению безопасности страны и вне зависимости от политических процессов продолжают службу во имя обеспечения безопасности государства и народа. Требуем воздерживаться от заявлений от имени ВС, не втягивать армию в политические процессы», – передает РИА «Новости» заявление ведомства.
«Министерство обороны, вооруженные силы находятся вне политики и последовательно продолжат проводить реформы и шаги, направленные на модернизацию оборонной сферы», – добавили в армянском минобороны.
В субботу президент Армении не стал подписывать указ об увольнении главы Генерального штаба, вернув документ премьер-министру страны Николу Пашиняну.
Очередной политический кризис начался в Армении после того, как президент страны в четверг по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».
После этого вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян в ответ освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. Он также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».
Пашинян назвал цель готовящегося в Армении митинга
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что целью митинга и шествия, назначенных им на 1 марта является защита демократического и конституционного строя в Армении.
«Цель завтрашнего митинга и шествия – защита демократического, конституционного строя в Армении и народной власти. Не нашей власти, а народной. Потому что власть в нашей стране принадлежит народу», – сказал Пашинян в прямом эфире на своей странице в Facebook, передает ТАСС.
Он выразил надежду, что в митинге и шествии примут участие как можно больше людей из всех районов Еревана и областей Армении.
Накануне Пашинян призвал своих сторонников выйти на митинг в его поддержку. Митинг и шествие состоятся в центре Еревана 1 марта, начало запланировано на 18.30 (17.30 мск).
Напомним, новый политический кризис разгорелся в стране после того, как президент Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова премьера о комплексах «Искандер». Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьера, а сам Пашинян освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. Однако Саркисян вернул с возражениями в аппарат премьера проект указа об отставке Гаспаряна. Собравшиеся у здания парламента Армении оппозиционеры встретили аплодисментами отказ уволить Гаспаряна. Пашинян повторно потребовал уволить главу Генштаба.
Генштаб Армении потребовал прекратить обвинения в адрес вооруженных сил
Генштаб вооруженных сил Армении заявил, что его оценка ситуации в стране не изменилась.
В сообщении генштаба говорится, что военное командование «подтверждает свои оценки». Указывается, что военных пытаются «вовлечь в политические процессы». Вооруженные силы страны «считают недопустимыми и настоятельно призывают прекратить необоснованные обвинения» в свой адрес, включая обвинения против «отдельных должностных лиц». Генштаб подчеркнул, что вооруженные силы руководствуются только государственными интересами, интересами народа и конституцией, передает ТАСС.
Напомним, президент страны Армен Саркисян по предложению премьер-министра Никола Пашиняна уволил первого замначальника генштаба Тирана Хачатряна. Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьера, а сам Пашинян освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Саркисян вернул с возражениями в аппарат премьера проект указа об отставке Гаспаряна. Пашинян повторно потребовал уволить главу генштаба.
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Песков заявил о торжестве правды в теме Пашиняна и «Искандеров»
В Кремле удовлетворены заявлениями Еревана о том, что премьер Армении Никол Пашинян пришел к выводу, что ему неправильно доложили по поводу «Искандеров», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Очень важно, что правда в этом вопросе восстановлена», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что премьер Армении Никол Пашинян после беседы с президентом России Владимиром Путиным пришел к выводу, что ему неправильно доложили по поводу «Искандеров».
Новый политический кризис разгорелся в стране после того, как президент Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова премьера о комплексах «Искандер».
Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьера, а сам Пашинян освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. Однако Саркисян вернул с возражениями в аппарат премьера проект указа об отставке Гаспаряна. Собравшиеся у здания парламента Армении оппозиционеры встретили аплодисментами отказ уволить Гаспаряна. После этого Пашинян повторно потребовал уволить главу Генштаба.
Противники Пашиняна ворвались в префектуру центрального района Еревана
Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна ворвались в префектуру центрального района столицы. По словам протестующих, у них есть информация, что в префектуре заняты привлечением людей на митинг главы правительства.
Сторонники оппозиции прошли по коридорам здания и выкрикивали лозунги «Армения без Никола» и «Нация, армия, победа». Акция продлилась несколько минут, передает РИА «Новости».
В понедельник в Ереване должны пройти два митинга. Оппозиция соберется на проспекте Баграмяна напротив здания парламента в 17.00 мск, а сторонники премьера Пашиняна – в 17.30 мск на площади Республики.
Напомним, новый политический кризис разгорелся в стране после того, как президент Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова премьера о комплексах «Искандер».
Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьера, а сам Пашинян освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. Однако Саркисян вернул с возражениями в аппарат премьера проект указа об отставке Гаспаряна. Собравшиеся у здания парламента Армении оппозиционеры встретили аплодисментами отказ уволить Гаспаряна. После этого Пашинян повторно потребовал уволить главу Генштаба.
В Минобороны России заявили, что «с недоумением и удивлением» ознакомились с заявлением Пашиняна о том, что используемые в Нагорном Карабахе вооруженными силами Армении ракеты комплексов «Искандер» «не взорвались или взорвались лишь на 10%». В ведомстве отметили, что Армения не применяла свои «Искандеры» в ходе конфликта в Нагорном Карабахе, весь боезапас ракет находился на складах вооруженных сил страны.
Премьер Армении Никол Пашинян после беседы с президентом России Владимиром Путиным пришел к выводу, что ему неправильно доложили по поводу «Искандеров».
Противники Пашиняна провели акцию в правительственном здании в центре Еревана
Участники акции протеста с требованием отставки главы армянского правительства Никола Пашиняна ворвалась в здание в центре Еревана, где расположено несколько министерств.
Оппозиционеры провели акцию в фойе на первом этаже, призвав сотрудников министерств не участвовать в понедельник в митинге, организованном премьером. Акция продлилась несколько минут. Проскандировав лозунги с требованием отставки премьера, они покинули здание.
«Мы завершаем нашу акцию. Нашей целью было показать, что можем войти в любое министерство», – сказал один из участников акции, передает РИА «Новости».
Напомним, новый политический кризис разгорелся в стране после того, как президент Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова премьера о комплексах «Искандер».
Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьера, а сам Пашинян освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. Однако Саркисян вернул с возражениями в аппарат премьера проект указа об отставке Гаспаряна. Собравшиеся у здания парламента Армении оппозиционеры встретили аплодисментами отказ уволить Гаспаряна. После этого Пашинян повторно потребовал уволить главу Генштаба.
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Саркисян выразил готовность объединить все политические силы Армении
Президент Армении Армен Саркисян готов объединить все политические силы республики за столом переговоров для преодоления разногласий, говорится в заявлении главы армянского государства.
«Президент республики неоднократно предлагал и сейчас тоже подтверждает свою готовность объединить политические силы за столом переговоров для урегулирования разногласий и поиска взаимоприемлемых решений», – отмечается в заявлении, передает ТАСС.
Напомним, новый политический кризис разгорелся в стране после того, как президент Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова премьера о комплексах «Искандер».
Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьера, а сам Пашинян освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. Однако Саркисян вернул с возражениями в аппарат премьера проект указа об отставке Гаспаряна. Собравшиеся у здания парламента Армении оппозиционеры встретили аплодисментами отказ уволить Гаспаряна. После этого Пашинян повторно потребовал уволить главу Генштаба.
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