Пострадавшие от незаконных митингов в Москве бизнесмены подадут иск на 250 млн рублей

Столичные предприниматели намерены подать коллективный иск о взыскании 250 млн рублей с организаторов несогласованных акций в Москве 23 и 31 января, рассказали в общественной организации «Деловая Россия», представляющей интересы бизнесменов.

Прошло уже больше месяца с момента январских уличных протестов в Москве, а предприниматели, чьи офисы и магазины оказались на пути митингующих или попали в зону полицейского оцепления, до сих пор подсчитывают убытки. Екатерина Жарова, управляющий директор салона красоты Celebrity на Лубянке, отменила визиты всех клиентов, как только узнала об акции. Жарова рассказала, что администрация салона сама приняла решение о закрытии, но эта мера, по ее мнению, была вынужденной, передает RT

Заведения на Мясницкой улице смогли открыться для посетителей 31 января только после 18.00. Администрации кафе и ресторанов получили в тот день рекомендации от управы района не работать. Менеджер одной из сетевых кофеен рассказала RT, что несогласованная акция принесла заведению значительный финансовый ущерб. «Убытки составили 90% от обычной дневной выручки в воскресный день. Улица была перекрыта, никого не пускали. Восполнить эти потери мы не можем, просто работаем дальше», – сообщила директор кофейни.

В настоящее время сведения о пострадавших в результате митингов предпринимателях собирают для подачи коллективного иска в суд, сообщил член совета московской общественной организации «Деловая Россия» Георгий Житков. За ущерб, нанесённый 23 января, планируется взыскать не менее 150 млн рублей с организаторов митинга, а за 31 января – 100 млн рублей, потому что масштаб акции был значительно меньше, пояснил Житков. Сейчас обе суммы уточняются, скорее всего, корректировка будет в сторону увеличения, добавил он.

Сторонники Алексея Навального организовали несколько несанкционированных акций в январе в Москве и некоторых других российских городах. Поводом для этого послужил арест Навального за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве, за которое он был осужден условно на 3,5 года. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный.

В связи с несогласованными акциями в России в начале 2021 года возбуждено 90 уголовных дел.