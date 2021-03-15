Итальянская прокуратура наложила арест на партию вакцины AstraZeneca

Прокуратура города Биелла в Италии наложила арест на партию вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca после смерти учителя музыки, который вакцинировался препаратом.

Преподаватель музыки Сандро Тоньятти скончался через несколько часов после вакцинации в возрасте 57 лет. После начала расследования по факту смерти мужчины прокуратура наложила «срочный превентивный арест на партию ABV5811 по всей национальной территории».

Распоряжение прокуратуры последовало после решения региональных властей приостановить применение вакцины из данной партии, передает РИА «Новости». Агентство LaPresse сообщило, что из центров распределения будут изъяты 393 тысяч доз вакцины.

В понедельник использование вакцины AstraZeneca приостановила Германия, а после Франция и Италия.

В минувшую субботу троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница.

Ряд стран, в том числе Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго (ДРК), Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca в связи с сообщениями об обнаружении тромбов у привившихся. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр.

Сама AstraZeneca заверила в безопасности своей вакцины от коронавируса на фоне приостановки использования препарата в ряде европейских стран. Компания подчеркнула, что по состоянию на 8 марта в ЕС и Великобритании было зафиксировано 15 случаев образования тромбоза глубоких вен и 22 случая тромбоэмболии легочной артерии у привитых. «Это гораздо меньше, чем можно было бы ожидать», – заявили в компании.

Газета ВЗГЛЯД разбирала ситуацию с вакциной от коронавируса компании AstraZeneca.