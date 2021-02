Доставщик пиццы в Москве заехал в трамвай на мопеде При пожаре в мини-гостинице в Абхазии погибли два ребенка 19 февраля 2021, 22:12 Текст: Вера Басилая

Два ребенка 2018 и 2020 годов рождения погибли во время пожара в гостевом доме в Абхазии, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям республики. Пожар произошел в городе Гудаута в гостевом доме, где проживали семьи с детьми. К приезду спасателей пламя охватило несколько этажей строения, спасти людей не удалось. «При тушении пожара в помещении были обнаружены тела двоих детей 2018 и 2020 годов рождения», – передает РИА «Новости» сообщение регионального ведомства. Ранее несколько человек, в том числе дети, погибли при пожаре в Кирове. Позднее в МЧС уточнили, что на месте происшествия обнаружены тела четырех детей и женщины.

Ростех ответил на публикации западных СМИ о провале «Панцирей» в Сирии и Ливии 19 февраля 2021, 05:55

Фото: Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Текст: Наталья Ануфриева

Публикации некоторых иностранных изданий о «провале» зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) российского производства «Панцирь-С» при эксплуатации в ряде военных конфликтов не соответствуют действительности, это часть намеренно спланированной дезинформационной кампании, заявил индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев. Оздоев заявил, что, например, в статье турецкого издания Haber 7 отмечается, что Bayraktar TB2 якобы поразил значительное количество «Панцирей-С» и других объектов в ходе наступления вооруженных сил Сирии в провинции Идлиб и уничтожил практически все ЗРПК российского производства в Ливии при попытке формирований фельдмаршала Халифы Хафтара захватить Триполи, передает газета «Известия». «Естественно, мы видели все эти публикации и оцениваем их как дезинформацию. Это была спланированная кампания, направленная на дискредитацию российской продукции военного назначения в целом и «Панциря» в частности», – подчеркнул Оздоев. По его словам, специалисты Ростеха разбирали каждый случай, о котором сообщали зарубежные СМИ, и пришли к выводу, что это были фото- и видеомонтаж либо случаи атак на комплексы, которые полностью израсходовали все боеприпасы и находились в беззащитном положении. Директор кластера вооружений Ростеха подчеркнул, что «Панцирь» является очень эффективным оружием, интерес инозаказчиков «был, есть и еще долго будет оставаться высоким». Ранее ряд зарубежных СМИ опубликовал информацию о том, что российские зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» в Сирии, Ливии и Карабахе якобы показали свою «беспомощность» перед турецкими беспилотниками типа Bayraktar TB2. Напомним, еще в марте 2020 года пользователи Сети разоблачили видео с «уничтожением» «Панциря» в Сирии. Bayraktar TB2 – это турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько сильна турецкая армия, а также писала, что конфликт в Карабахе показал возможную уязвимость российской армии. В Германии заявили об искусственном происхождении коронавируса 19 февраля 2021, 10:28

Фото: Liu Kun/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Ученый-физик из Гамбурга профессор Роланд Визендангер по итогам исследований пришел к выводу, что причиной пандемии коронавируса SARS-CoV-2 стала лабораторная ошибка, а утечка произошла в Институте вирусологии в Ухане. Визендангер, по его словам, с января по декабрь 2020 года изучил большое число научных публикаций и материалов в СМИ, общался со многими учеными, после чего проанализировал собранные факты и пришел к выводу об искусственном происхождении вируса, передает Deutsche Welle. В подтверждение своей точки зрения ученый составил каталог доказательств. В пресс-релизе Гамбургского университета подчеркивается, что изложенная информация не претендует на научность, однако содержит весомые аргументы в пользу гипотезы Визендангера. Целью публикации объявлено начало широкой общественной дискуссии на эту тему. Ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по итогам миссии в Китае заявили, что коронавирус, вероятнее всего, имеет животное происхождение. Напомним, бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности. Экс-глава Госдепартамента США Майк Помпео в свою очередь заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай намеренно скрывал доказательства вспышки коронавируса. Пекин категорически отвергает все обвинения со стороны Вашингтона по поводу коронавируса. Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев оценил гипотезу об искусственном происхождении коронавируса. Россиянка помогла живущим в США внукам справиться с аномальными холодами 19 февраля 2021, 09:33 Текст: Наталья Ануфриева

Гостившая у родственников россиянка помогла внукам, проживающим в США, спастись от аномальных холодов в Техасе. Россиянка по имени Лилия приехала в гости к родственникам в США, но задержалась из-за начавшейся пандемии коронавируса, а затем застала аномальные холода в Техасе, передает канал «360». «Воду [из батарей] слили вовремя – система отопления не перемерзла. Большинство не знает, что воду нужно было сливать», – рассказала женщина. Она также отметила, что в американских магазинах не продают одежду, предназначенную для таких суровых морозов, однако ее семье повезло, так как они ездили в горы и имели необходимые вещи. Кроме того, россиянка вязала теплые свитера своим внукам. «Спасло то, что жила в России», – считает Лилия. Напомним, беспрецедентная снежная буря обрушилась на 25 штатов в США, остановив работу НПЗ. Из-за рекордного похолодания миллионы жителей южных штатов США остались без электричества, больше всего пострадал штат Техас. Жертвами аномальных холодов в ряде американских штатов стали 38 человек, большая часть смертей приходится на Техас. Три человека погибли в результате торнадо в штате Северная Каролина. После этого жители Техаса столкнулись с проблемами с качеством водопроводной воды, более 260 тыс. человек живут на территориях, где не работают системы водоснабжения. Научный сотрудник лаборатории теории климата Института физики атмосферы имени Обухова, климатолог Александр Чернокульский объяснил в комментарии газете ВЗГЛЯД причину наступления аномальных холодов. Страны ЕС разделились по санкциям против России 19 февраля 2021, 17:41

Фото: Torsten Sukrow/SULUPRESS/

Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Ряд стран Евросоюза внесли предложения по санкциям в отношении России в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального, однако общего решения пока нет, обсудить этот вопрос планируется в ходе заседания глав МИД ЕС 22 февраля, сообщил европейский источник в Брюсселе. «За последние дни поступали предложения от стран – членов ЕС по санкциям. Речь идет о персональных санкциях против российских граждан», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник. По его словам, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель намерен обсудить 22 февраля принципиальное согласие министров ЕС на принятие решения о новых санкциях против России. «Этот вопрос только предстоит решить», – добавил источник. Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что намерен воспользоваться своим правом и лично предложить лидерам ЕС новые санкции против России. Захарова рассказала, зачем на Западе выдумали историю об «отравлении» Навального 19 февраля 2021, 14:14 Текст: Алина Назарова

История с якобы отравлением Алексея Навального была выдумана Западом, чтобы поддерживать образ об агрессии России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире Первого канала. «Была придумана история с якобы отравлением Навального химическим оружием, и все это приписывалось Москве. Все банально, вот именно так. И эта история тут же опять возвращает общественное мнение в странах Запада к фактору якобы агрессии России, уводит политологическую мысль в русло – как же Россию продолжать сдерживать, и многое объясняет, почему нужно делать так, а не иначе, почему нужно бюджеты НАТОвские переводить в еще большую милитаризацию», – заявила Захарова, передает РИА «Новости». Напомним, в августе Навальный отправился на лечение в берлинскую клинику. На Западе утверждают, что блогер был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории. В то же время европейские политики указывали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов самолета Томск – Москва и врачей омской клиники, куда был доставлен Навальный. 18 января глава МИД Сергей Лавров заявил, что слова западных политиков о возвращении блогера Алексея Навального в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны. Министр также заявил, что Германия прибегает к методам дипломатического хамства при общении с Россией по ситуации вокруг Алексея Навального, Москва в таком тоне разговаривать не будет. Отвечая на заявления Запада по поводу задержания в Шереметьево Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Кроме того, она заявила, что ответы ФРГ на запросы России по ситуации вокруг инцидента с Навальным были получены, однако не содержали информации по сути вопроса. 17 января блогер вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. 2 февраля суд заменил блогеру Алексею Навальному условный срок на реальный. Россия и Белоруссия договорились о перевалке нефтепродуктов через морские порты 19 февраля 2021, 14:06

Фото: Natalya Chumakova/Reuters

Текст: Алина Назарова

Министр транспорта России Виталий Савельев и министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко подписали межправительственное соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов на экспорт через российские морские порты. Документ предусматривает возможность перевалки предприятиями Белоруссии 9,8 млн тонн нефтепродуктов в морских портах России на Балтике в 2021-2023 годах, в том числе 3,5 млн в 2021 году, 3,2 млн в 2022 году и 3,1 млн тонн в 2023 году. Речь идет о таких грузах, как мазут, бензин и масло, передает РИА «Новости». «Соглашение подписывается на три года, но оно практически неограниченного действия, потому что оно предусматривает автоматическую пролонгацию. Российские порты сегодня готовы осуществить перегрузку белорусских нефтепродуктов в объеме 9,8 млн тонн. По нашей договоренности на текущий год мы определили 3,5 млн тонн, из них, учитывая, что год уже стартовал – около двух миллионов тонн мы готовы перевезти вместе с белорусскими партнерами», – сказал Савельев. Соглашение предусматривает заключение контрактов по принципу take or pay – если грузоотправитель обеспечивает перевалку в объеме меньше согласованного, морской терминал в любом случае получает плату за весь согласованный объем. Эти минимально гарантированные объемы, согласно документу, стороны согласовывают на очередной год не позднее ноября предыдущего года. На 2021 год согласован объем в 2 млн тонн. Кроме того, министры транспорта России и Белоруссии планируют проработать условия экспортных поставок белорусских калийных удобрений через российские порты. «Мы с Алексеем Николаевичем (министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко) продолжим работу. У нас есть еще возможность по другим продуктам, производимым в Белоруссии продолжить работу, например, ... калийные удобрения, (которые – ред.) производятся на экспорт в объеме около 10 миллионов тонн», – сообщил Савельев. По его словам, это означает, что стороны уже могут начать эту работу и проработать условия, при которых Белоруссии будет выгодно поставлять. Правительство России в конце января одобрило проект соглашения о перевалке белорусских нефтепродуктов на экспорт через морские порты РФ, а президент Белоруссии Александр Лукашенко – 16 февраля. Газета ВЗГЛЯД рассказывала об угрозах Лукашенко лишить Литву транзита нефтепродуктов. Эксперты указали на двойные стандарты ЕСПЧ по делу Навального 19 февраля 2021, 13:04 Текст: Алина Назарова

Иностранные эксперты указали на двойные стандарты Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) после принятия решения о немедленном освобождении блогера Алексея Навального, осужденного по делу «Ив Роше». Так, вице-председатель политической партии «Альтернатива болгарского возрождения» Любомира Ганчева заявила, что Европейский суд по правам человека с помощью Навального нанес удар по России. «Вчера под предлогом правила 39 регламента суда он потребовал немедленного освобождения так называемого оппозиционера, поскольку его жизнь находится в опасности. На практике это правило применяется очень редко, и обычно процедура занимает несколько лет», – отметила Ганчева в Facebook. По ее словам, «тот факт, что, несмотря на предоставленные данные видеонаблюдения, свидетельствующие об отсутствии риска для его (Навального) жизни, почти немедленное решение Европейского суда с предписанием о немедленном исполнении заставляет (...) думать, что это новый эпизод пиар-саги». «Нужно ли нам обсуждать, почему европейские институты не участвуют в деле Джулиана Ассанжа, журналиста, который представил реальные факты, а не фильмы и в отношении которого более чем через год после ареста 120 врачей и психологов предупреждали, что он может «умереть в результате «фактических пыток»? Такие двойные стандарты и сомнительные решения подрывают веру в то, что европейские институты работают во имя верховенства закона, когда они не соблюдают его на практике и по геополитическим причинам вмешиваются в суверенитет стран, с которыми у них есть политические разногласия», – добавила Ганчева. Она подчеркнула, что «права человека не должны использоваться в качестве ширмы на новом этапе холодной войны». В свою очередь адвокат, преподаватель права в Университете Париж 1 Пантеон-Сорбонна Пьер Жантийе также сделал несколько юридических замечаний. В частности, он указал, что ЕСПЧ не должен заменять российское правосудие, а решение ЕСПЧ было принято непривычно быстро. «ЕСПЧ требует временного освобождения Алексея Навального «с учетом рисков». Каких рисков? Риски по отношению к российскому государству? Клеветнические и беспочвенные намеки. ЕСПЧ еще раз показывает, что это политический орган и в конечном счете не совсем юридический», – отметил юрист в Twitter. В среду Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) призвал Россию немедленно освободить блогера Алексея Навального, осужденного по делу «Ив Роше». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решение ЕСПЧ по Навальному является недопустимой попыткой вмешательства во внутрироссийские судебные дела. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ЕСПЧ, требуя освободить Алексея Навального, разрушает международно-правовую основу, которую сам и создал. 2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. При этом член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова заявила газете ВЗГЛЯД, что решение ЕСПЧ по делу «Ив Роше» учтено при вынесении решения о наказании Навальному. Министр обороны Германии узнала о планах России извлечь выгоду из пандемии 19 февраля 2021, 10:52

Фото: Thomas Imo/Reuters

Текст: Алина Назарова

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр выразила мнение, что Россия и Китай якобы попытаются извлечь политическую выгоду из пандемии коронавируса. «Нам известно, что в России, в том числе в силовых структурах, обсуждается, что из-за коронавируса многие государства на Западе будут заняты последствиями нынешнего кризиса и нанесенным экономическим ущербом, и это даст больше пространства для российского влияния на международной арене», – отметила Крамп-Карренбауэр, передает РИА «Новости». По мнению главы Минобороны Германии, было бы «наивно» полагать, что Россия и Китай не захотят «использовать ситуацию вокруг COVID-19 в собственных интересах». Говоря о Китае, она назвала эту страну «противоречивым вызовом» для Евросоюза и НАТО. «С одной стороны, важный экономический партнер, большая страна, без которой не решить глобальные вопросы человечества вроде изменения климата. Но это еще и страна, которая стремится оказывать влияние, прибегая к методам, о которых мы можем сказать, что они не согласуются ни с мультилатерализмом, ни с порядком, основанным на соблюдении правил», – констатировала немецкий министр. Она указала на то, что пока это не находило отражение в доктрине НАТО, но теперь странам альянса, а также Евросоюза предстоит найти ответ на этот стратегический вызов. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, западная пресса бьет тревогу – благодаря фантастическому успеху вакцины «Спутник V» Россия внезапно получила шанс вернуть свои геополитические позиции. Причем даже в странах, которые принято называть «задним двором США». «Крупнейший научный прорыв Москвы за долгие годы» принесет России не только культурные и политические, но и вполне материальные дивиденды. Зюганов пригрозил Рашкину изгнанием из КПРФ из-за поддержки Навального 19 февраля 2021, 12:14 Текст: Алина Назарова

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил главе московского горкома Валерию Рашкину придерживаться консолидированной позиции партии по Алексею Навальному во избежание лишения партбилета. Так Зюганов прокомментировал слова Рашкина о том, что Алексея Навального якобы осудили по политическим мотивам. «Если Рашкин будет выступать за Навального, то его из партии выгонят», – твердо сказал Зюганов, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН». Зюганов назвал Навального «предателем» и заявил, что тот был заслан сюда тремя разведками в качестве «зажигательного снаряда», чтобы раскачивать обстановку изнутри. «Если этого кто-то не понимает в московском горкоме, мы их поправим быстро», – отметил лидер КПРФ. В среду Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) призвал Россию немедленно освободить блогера Алексея Навального, осужденного по делу «Ив Роше». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решение ЕСПЧ по Навальному является недопустимой попыткой вмешательства во внутрироссийские судебные дела. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ЕСПЧ, требуя освободить Алексея Навального, разрушает международно-правовую основу, которую сам и создал. 2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. При этом член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова заявила газете ВЗГЛЯД, что решение ЕСПЧ по делу «Ив Роше» учтено при вынесении решения о наказании Навальному. Эксперт назвал причину атаки разведки Эстонии на Китай 19 февраля 2021, 13:22

Фото: Jason Lee/Reuters

Текст: Ирина Яровая

«Эстония сделала ставку на то, что лишь Соединенные Штаты могут защитить ее от «агрессивной России». Взамен приходится исполнять задания Вашингтона, а он сейчас настраивает страны ЕС против Китая», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Юрий Светов, комментируя обвинения эстонской разведки в адрес КНР и последующий резкий ответ китайских дипломатов. «Обычная история – небольшим странам, которые находятся на содержании у богатых государств или союзов богатых страны приходится отрабатывать это содержание зачастую весьма неприятным для себя способом», – заметил политолог Юрий Светов. В пятницу посольство КНР в Таллине разместило на своем сайте выдержанный в резких тонах комментарий к ежегодному отчету Департамента внешней разведки Эстонии (VLA). В опубликованном в среду документе спецслужба заявила – китайская пропаганда начала использовать западные информационные каналы для распространения выгодной для Китая информации. Также в отчете VLA говорилось, что целью пропагандистской деятельности Пекина является ослабление открытого общества в Европе. «Годовой отчет департамента внешней разведки сохранил непрофессионализм, сопоставимый с предыдущими годами, и распространяет лживые новости, вводит общественность в заблуждение по скрытым мотивам и ссылается на источники, которые нельзя комментировать», – говорилось в заявлении китайского посольства в Таллине. Как ранее отмечали эксперты, в последние несколько лет Эстония и другие малые прибалтийские государства проявляли активный интерес к контактам с Китаем. В 2018-м председатель КНР Си Цзиньпин принял президентов Эстонии и Латвии, после чего появились сообщения об интересе Пекина в мощностях прибалтийских транзитных портов и о возможном включении той же Эстонии в экономический проект «Один пояс и один путь». Это явно не совпадало с интересами США в регионе, отметил Светов. «Эстония, которая сделала ставку на то, что лишь Соединенные Штаты могут защитить ее от «агрессивной России», получила американское военное присутствие. Но взамен она вынуждена исполнять задания Вашингтона, в том числе в том, что касается политики в отношении Китая», – подчеркнул собеседник. Светов напомнил, что в похожей ситуации оказалась Украина, которая под давлением США – и к своей явной невыгоде – вынуждена разорвать сделку с китайскими инвесторами, готовыми вложиться в стратегически важный завод «Мотор Сич». В данный момент новая администрация США определяет то, как в президентство Джо Байдена будут выстраиваться отношения с Китаем, указал Светов. «Байден уже начал давать комментарии по болезненным для Пекина темам – Тайвань, положение уйгуров в Синьцзяне и тому подобном, – отметил эксперт. – С другой стороны, страны Евросоюза рассчитывают сохранить нормальные экономические отношения с КНР. Отсюда активность Госдепартамента на европейском направлении». Эстония выступила с обвинениями в адрес КНР практически синхронно с прошедшей в четверг встречей нового госсекретаря США Энтони Блинкена с главами МИДов европейской тройки – Великобритании, Германии и Франции. «Министры договорились тесно координировать свои действия для решения глобальных проблем, создаваемых Китаем», – говорится в совместном заявлении главы Госдепа и руководителей внешнеполитических ведомств «евротройки». «Взгляды Вашингтона и европейцев на взаимоотношения с Пекином не вполне совпадают, – констатировал Светов. – ЕС не может отказаться от торгово-экономического взаимодействия с Китаем. Кроме того, европейские элиты опасаются, что активное противостояние Запада с Россией и Китаем, приведет лишь к возникновению союза Пекина и Москвы, подобного тому, что существовал в XX веке, в начале становления КНР». Ранее сообщалось, что новая стратегическая концепция НАТО, которую планируется принять на саммите в 2021 году, будет нацелена на сдерживание Китая и России. На этой неделе в Пентагоне назвали Россию угрозой для всех стран Североатлантического альянса. Назначенный администрацией Джо Байдена новый министр обороны США Ллойд Остин отмечал, что страны НАТО должны поддерживать расходы на оборону, чтобы оказывать противодействие Москве и Пекину. Марсоход НАСА совершил посадку на Красную планету 19 февраля 2021, 00:26

Фото: nasa.gov

Текст: Евгения Шестак

Американский марсоход Perseverance («Настойчивый») совершил успешную посадку на Красной планете. Специалисты уже получили первый снимок Марса с аппарата. Трансляция посадки ровера велась на YouТube-канале американского космического агентства НАСА. Касание аппаратом поверхности планеты произошло в 23.55 мск, передает РИА «Новости». «Подтверждаем, Perseverance совершил посадку на Марс... Зонд передает сигнал», – говорится в сообщении. В НАСА предупреждали, что вероятность успеха посадки ровера на поверхность Марса составляет 50%. Диспетчер отметила, что при посадке аппарата планово раскрылся парашют. За несколько минут до этого перед входом в атмосферу Марса специалисты НАСА получили подтверждение, что маршевый двигатель отделился от ровера, согласно графику. Через три минуты после посадки аппарат передал первый черно-белый снимок Марса. Специалисты ведомства отметили, что для снижения скорости движения аппарата раскрылся его парашют, потом отделится кожух марсохода, предназначенный для его защиты от воздействия высоких температур. На последнем этапе посадки заработали тормозные двигатели посадочного модуля. С него аппарат был спущен на поверхность планеты на тросах, передает ТАСС. Специалисты НАСА рассчитывают с помощью Perseverance обнаружить следы существования в далеком прошлом жизни на Марсе. По словам члена-корреспондента Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрея Ионина, марсоход Perseverance является проектом с большим прицелом на будущее, нацеленным в том числе на пилотируемые программы на Красной планете. Он отметил, что в марсианской атмосфере летать проблематично, поскольку она является крайне разреженной по сравнению с земной. «На поверхности Марса плотность такая, как у нас на высоте порядка 40 км. Как вы понимаете, в земных условиях на высоте 40 км летают только военные самолеты или стратостаты», – добавил эксперт. В ноябре прошлого года американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) опубликовало аудиозапись со звуками во время полета марсохода на Марс. Миссия Mars 2020 с ровером Perseverance стартовала с Земли в июле прошлого года. Аппарат, пятый марсоход в истории НАСА, оснащен семью научными инструментами. Ровер должен собрать образцы марсианского грунта. INTERPLANETARY TOUCHDOWN!

After the hardest landing in Mars history, @NASAPersevere & the Ingenuity helicopter are safe on the surface. It may look flat, but this hazardous terrain is full of rich geology and perhaps signs of ancient life https://t.co/L8JEjy3p8G #CountdownToMars pic.twitter.com/CCvatOKRm3 — NASA JPL (@NASAJPL) February 19, 2021 Психолог объяснил безразличие мужчин к подаркам на 23 февраля 19 февраля 2021, 14:36

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Многим мужчинам все равно, что получать на 23 февраля, потому что им не прививают чувство самоценности, а с детства учат жить ради других, рассказал газете ВЗГЛЯД кандидат медицинских наук, семейный психолог Александр Бирюков, комментируя результаты опроса по желаемым подаркам в День защитника Отечества. Опрос, проведенный сервисом по поиску работы SuperJob, показал, что большинству мужчин на День защитника Отечества хотелось бы получить гаджеты. Вторым по популярности ответом было «все равно», что они получат в подарок, а третьим – деньги. Также немало респондентов ждут любовь, заботу и внимание со стороны женщин. «Многим мужчинам все равно, что получать на 23 февраля, потому что им не прививают чувство самоценности. Их с детства учат жить ради других (чаще всего – ради женщин), а что такое собственные интересы – они не знают. А многим ещё и прививается чувство вины – какие это твои интересы? Настоящий мужчина по факту должен! Поэтому так сложилось, что угодить женщине – главная цель мужчины. Сам он со своими желаниями на последнем месте и никому не интересен. Даже себе», – рассказывает Бирюков. Специалист объясняет: мужчин своего рода бросает из крайности в крайность (либо гаджет, либо все равно, что подарят), потому что они знают, что на праздник, скорее всего, все равно получат носки и пену для бритья. Просто одни это понимают, а потому делают вид, что все равно, а другие хотят помечтать. Согласно опросу «Яндекс.Маркета» женщины чаще получают желаемый подарок на 8 марта, нежели мужчины на 23 февраля. «Это, опять же, связано с воспитанием, – полагает собеседник. – Женщин воспитывают как принцесс, которых мужчины должны завоевывать, добиваться, ублажать, угождать. А угодить можно только подарив желаемое. Чуть ошибся – женщина фыркнула и ушла. Мужчина остался один. А мнение мужчины никому не интересно, особенно женщине. Поэтому носки и пена. И радуйся, что о тебе вообще вспомнили», – подчеркивает специалист. Для того, чтобы не попасть в стереотипную ситуацию, когда в подарок мужчине выбираются носки и набор для бритья, психолог рекомендует постараться заранее разузнать у мужчины, что именно он хотел бы получить в этот день, поскольку вопрос подарков всегда очень индивидуален. «На мой взгляд, лучший подарок – это нужная вещь. Правда, для этого лучше узнать у мужчины, что именно ему нужно. И не ошибиться с выбором, купив по незнанию что-то другое», – заключил Бирюков. В прошлом году банк «Открытие» провел опрос, в результате которого выяснилось, что большинство женщин готовы потратить на подарок к 23 февраля до тысячи рублей, в то время как мужчины рассчитывают на бюджет до трех тысяч рублей на подарок в Международный женский день. Новые санкции США по «Северному потоку – 2» не коснутся немецких компаний 19 февраля 2021, 07:18 Текст: Наталья Ануфриева

Администрация президента США в пятницу представит доклад по дополнительным санкциям в отношении газопровода «Северный поток – 2», сообщают СМИ. Агентство Bloomberg сообщает, что в документе якобы будут указаны новые ограничительные меры, которые будут касаться небольшого количества российских компаний, при этом немецкие фирмы не подпадут под санкции, передает ТАСС. Ранее президент России Владимир Путин выразил мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине. Тем временем США подтвердили готовность ввести санкции против проекта. В свою очередь в МИД России заявили, что американские санкции не помешают завершить строительство. В то же время появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии. Против Медведчука на Украине ввели санкции 19 февраля 2021, 18:59

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также против еще шести граждан и 19 юридических лиц, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. «Сегодня Совет национальной безопасности и обороны принял решение относительно 19 юридических и восьми физических лиц, к которым с сегодняшнего дня указом президента будут наложены соответствующие санкции…Что касается граждан, к которым применены санкции, это… госпожа Марченко Оксана Михайловна, гражданка Украины… Это Медведчук Виктор Владимирович», – передает его слова РИА «Новости». Санкции Киева против Медведчука распространяются также на все его имущество. По словам Данилова, санкции вводятся сроком на три года. Напомним, 4 февраля украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» приняла резолюцию о начале процедуры импичмента главы государства Владимира Зеленского «за грубые и систематические нарушения конституции и законодательства Украины». Песков объяснил, почему Путин еще не генерал 19 февраля 2021, 13:12

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин многократно заслужил звание генерала, но сейчас это не является для него приоритетом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, почему российский лидер до сих пор не в звании генерала. «В целом наверняка президент это звание заслужил многократно, но сейчас это не является для него приоритетом. Он работает президентом, у него очень много дел», – сказал Песков, передает ТАСС. Он добавил, что Путин не является кадровым офицером, «поэтому он просто сосредотачивается на других вопросах, связанных с ежедневным управлением государством». Пресс-секретарь не смог уточнить, является ли глава государства полковником в отставке или в запасе. Отвечая на вопрос о своем звании, Песков рассказал, что он старший лейтенант.