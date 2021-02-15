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На командира батальона милиции ДНР «Длинного» совершено покушение
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На одного из командиров народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) совершено покушение в Горловке, сообщил информированный источник.
«В результате взрыва автомобиля на проспекте Победы в Горловке пострадал командир батальона с позывным «Длинный». Он в больнице», – сообщил источник «Интерфакс».
Он уточнил, что взрывчатка была заложена под водительское сидение.
Тем временем Киев сообщил о гибели трех украинских военнослужащих в Донбассе.
«За прошедшие сутки, 14 февраля, в районе проведения операции объединенных сил (ООС) было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих», – сообщили в штабе ООС.
Напомним, ранее заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос заявил, что ССО Украины могут при необходимости взять в плен глав провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
У Лазаревой и Собчак на акции с фонариками на Патриарших получилась «ж...»
Телеведущая Татьяна Лазарева приняла участие в протестной акции с фонариками, собрав несколько своих единомышленников на Патриарших прудах в Москве. По задумке участники акции должны были выстроиться в форме сердца, однако Лазаревой заявила, что получилась «жопа».
Видео с акции опубликовала Ксения Собчак в своем Telegram-канале.
«Получилась жопа, только никому не говори», – сказал Лазарева в ответ на вопрос Собчак, насколько успешно удалось выполнить задумку.
Сторонники блогера Алексея Навального ранее анонсировали акцию протеста, которая планировалась в воскресенье, 14 февраля – ее участникам предложено в День всех влюбленных выйти в свои дворы, включить фонарики в телефонах и постоять так примерно четверть часа. Эти обращения были адресованы жителям крупных городов. В Сети посмеялись над этими планами.
Политолог объяснил, почему на акцию с фонариками позвали только жителей мегаполисов.
В Швеции решили помешать строительству «Северного потока – 2»
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В Швеции призвали власти к давлению на ФРГ по вопросу строительства «Северного потока – 2». Депутат шведского парламента Бьерн Седер направил соответствующий запрос министру иностранных дел страны Анн Линде.
По мнению Седера, Евросоюз должен предпринять определенные шаги в ответ на «действия России» по отношению к Алексею Навальному, а также троим европейским дипломатам, которые были объявлены персонами нон грата, передает RT.
В качестве одного из возможных вариантов реакции европейского сообщества на политику российских властей шведский депутат предложил противодействие строительству газопровода «Северный поток – 2».
В пятницу стало известно, что Германия и США проводят переговоры о снятии санкций по «Северному потоку – 2». На этом фоне в Сенате США призвали Белый дом ввести санкции против «Северного потока – 2». В начале недели появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии.
Напомним, США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте отказался германский концерн Bilfinger SE.
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Эксперт: Кураторы протестных акций не отличают Россию от Украины
«Во время нынешних акций не звучали имена ни Юлии Навальной, ни самого Алексея Навального. Просто – «выходите и делайте что-нибудь». Так в свое время, на киевском Майдане скакали – не думая, зачем это делают», – сказала газете ВЗГЛЯД политтехнолог Алена Август, комментируя прошедшие в воскресенье несогласованные выступления.
«Можно констатировать, что несогласованные уличные акции оказались не такими уж многочисленными. Не очень понятно, на что рассчитывали организаторы. Похоже, что они просто проводили психологическую проверку – сколько людей можно вывести под любым соусом», – отметила политтехнолог Алена Август.
Напомним, в воскресенье в Москве и Петербурге прошли немногочисленные несогласованные акции, которые были заявлены как феминистские. В сообщении РИА Новости эти выступления были названы акциями в поддержку уехавшей в Германию жены блогера Алексея Навального – Юлии. «Но во время нынешних акций не звучали имена ни Юлии Навальной, ни самого Алексея Навального, – отметила Август. – Просто – «выходите и делайте что-нибудь». Как, в свое время, на киевском Майдане скакали – не думая, зачем это делают».
По мнению собеседницы, все, что происходит в последнее время вокруг так называемых протестных выступлений, «абсолютно калькированные варианты того, что уже где-то было». «На мой взгляд, кураторы этих акций просто не отдают себе отчет в том, что Россия, Белоруссия и Украина – разные страны. И, несмотря на длительную общую историю, сейчас это страны с разным общественным менталитетом. Но тут видна попытка подойти со стандартным лекалом».
Эксперт напомнила о призыве главы «штабов Навального» Леонида Волкова выходить с включенными фонариками в знак поддержки отбывающего наказание блогера. «До этого в Минске и Киеве точно также светили фонариками – а ранее в Тбилиси, и на каирской площади Тахрир во время тамошней цветной революции, – заметила Август. – Кроме того, я видела отчеты в том, как за рубежом поддерживают протестные акции. На одной из фотографий люди выложили сердечко из свечек – и мне это напомнило совсем другую акцию, которые у нас проходят ежегодно 22 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны. Кураторы протестов не учли, что для России зажженная свеча – это вполне определенный символ».
«Налицо довольно неизобретательный подход», – констатировала собеседница. По ее мнению, «люди будут все больше разочаровываться в этих протестах, даже те, кому это пока «по приколу». «Они, скорее всего поймут: один раз вас будут вслепую использовать, второй раз – а потом вы сами будете ненавидеть тех, кто так с вами поступает», – добавила Август.
Ранее сообщалось, что объявленного в международный розыск Волкова заочно арестовали, соответствующее решение принял Басманный суд Москвы. Подчиненному Навального инкриминируют вовлечение подростков в незаконные митинги, по обвинению ему грозит до трех лет лишения свободы.
Немецкие либералы призвали к санкциям против российской элиты
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Председатель Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер поддержал идею введения санкций против российской элиты, близкой к президенту Владимиру Путину, в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального.
«Нам следует настойчивее, чем до сих пор, пытаться воздействовать на близкую к Путину элиту. Нельзя, чтобы те, кто несут ответственность за тюремное заключение Алексея Навального, проводили отпуска в своих виллах на Лазурном берегу, а их дети посещали частные школы в Европе», – сказал Линднер в интервью, опубликованном в еженедельной газете Welt am Sonntag. При этом он напомнил, что и сам Навальный считает санкции такого рода наиболее эффективными, передает Deutsche Welle.
По его словам, общие торговые санкции ударят в первую очередь по российскому населению и германской экономике, не оказав существенного давления на президента России Владимира Путина.
Ранее Путин в ходе беседы с главными редакторами СМИ выразил уверенность, что достижения России начинают раздражать ее оппонентов, а стоящие за Навальным силы используют усталость и раздражение людей.
В пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о готовности России к разрыву отношений с Брюсселем в случае введения санкций, создающих риски для российской экономики. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва следит за заявлениями в Европе о новых антироссийских санкциях.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что намерен воспользоваться своим правом и лично предложить лидерам стран Евросоюза новые санкции против России. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не инициировала охлаждение отношений с ЕС, Москва настроена на взаимодействие с Брюсселем по отдельным направлениям, если повестка не будет «приноситься в жертву» геополитике.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, стоит ли расценивать слова министра исключительно как предупреждение Брюсселю накануне рассмотрения нового санкционного пакета и как будет выглядеть заморозка связей между Москвой и Брюсселем?
В США назвали реального победителя дела об импичменте Трампу
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Реальный победитель дела об импичменте 45-го американского президента США Дональда Трампа – действующий президент США Джо Байден, считает американский журнал The National Interest.
Журналист издания Джейкоб Хейлбрунн считает, что затянувшаяся процедура импичмента могла бы помешать Байдену продвигать свою повестку. Он отметил, что окончание процесса над Трампом позволит президенту США сосредоточиться на принятии законопроекта о выделении помощи при пандемии в размере 1,9 трлн долларов, что критически важно для «политического благополучия» демократов, передает РИА «Новости».
Накануне Сенат США оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента. Сам Трамп назвал вторую попытку импичмента в Сенате США очередным этапом охоты на ведьм. Вопреки оправдательному вердикту лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл возложил на Трампа ответственность за штурм Капитолия, поддержав таким образом позицию президента США от Демократической партии Джо Байдена. Ранее обвинения в адрес Трампа поддержал глава республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси пообещала не допустить повторения штурма Капитолия. Сам 45-й президент США Дональд Трамп решительно осудил беспорядки и штурм Капитолия.
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Эксперты ВОЗ озвучили наиболее вероятную причину возникновения COVID-19
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Новая коронавирусная инфекция SARS-CoV-2 могла получить распространение в Китае и Юго-Восточной Азии от летучих мышей, сообщил член международной научной группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), доктор Питер Дасзак.
Эксперт считает, что передача коронавируса от летучих мышей – это путь, на который «следует обратить наибольшее внимание», пишет РИА «Новости» со ссылкой на The New York Times.
По словам Дасзака, рукокрылые занесли COVID-19 на ферму с дикими животными, где коронавирусом заболели сотрудники или обитавшие там хорьки, барсуки, енотовидные собаки и циветы. Уже после этого вирус попал на рынок в Ухане и начал дальнейшее распространение. Как отмечается в сообщении, ученые ВОЗ не смогли получить личные данные некоторых пациентов из-за политики конфиденциальности в Китае. Другие же переболевшие коронавирусом отказались встречаться с представителями организации.
Ранее научная группа ВОЗ, исследующая происхождение COVID-19, обнаружила во время обследования рынка морепродуктов и мяса в Ухане «важные улики», касающиеся возникновения нового коронавируса.
На этой неделе власти Китая отказались предоставить экспертам ВОЗ необработанные данные о первых случаях заболевания коронавирусом, которые могли бы помочь определить, когда и как началось распространение вируса.
Раскрыты уникальные особенности Системы предупреждения о ракетном нападении
Российская Система предупреждения о ракетных нападениях (СПРН) способна фиксировать и отслеживать пуски гиперзвуковых ракет, а также определять, какие цели несут угрозу, заявил гендиректор межгосударственной акционерной корпорации «Вымпел» Сергей Боев.
По его словам, СПРН всегда разрабатывали на пределе научно-технических возможностей. Он напомнил, что гиперзвуковые аппараты и ракеты летают со скоростью пять-шесть Махов, а головные части ракет развивают еще большую скорость.
«Тем не менее наши средства способны обнаруживать эти цели, проводить их селекцию, то есть определять, какие цели действительно несут угрозу, какие просто находятся в околоземном космическом пространстве и сообщать всю эту информацию, обрабатывать, отображать эту информацию на командном пункте системы», – сказал Боев телеканалу «Звезда».
Российская Система предупреждения о ракетном нападении включает наземные связные средства, наземный и космический эшелоны информационных средств.
Наземный сегмент состоит из сети надгоризонтных радиолокационных станций «Воронеж», которые несут дежурство в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях, в Алтайском, Краснодарском и Красноярском краях.
Ранее Боев сообщил, что в России завершились испытания российской Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН).
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Эксперт оценил значение второй провальной попытки объявить Трампу импичмент
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«У главы Белого дома есть символический повод для радости – более половины сенаторов, в том числе ряд республиканцев проголосовали за то, чтобы объявить Трампу импичмент», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков, комментируя последствия провала импичмента Дональду Трампу в Сенате.
«Было понятно, что оппонентам Дональда Трампа не хватит голосов, чтобы превысить необходимый порог в две трети, или 67 голосов, и объявить формальный символический импичмент, – отметил эксперт-американист Малек Дудаков. – Другое дело, что сохранялась интрига в том, сколько сенаторов-республиканцев поддержит решение. В итоге поддержало довольно много – семь человек».
В субботу верхняя палата Конгресса США – Сенат оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента. Сам экс-президент назвал вторую попытку импичмента очередным этапом охоты на ведьм. Вопреки оправдательному вердикту лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл возложил на Трампа ответственность за штурм Капитолия, поддержав таким образом позицию администрации Джо Байдена. Ранее обвинения в адрес Трампа поддержал глава республиканцев в нижней палате Конгресса – Палате представителей Кевин Маккарти.
Добавим, что президент Байден, вопреки оправдательному вердикту верхней палаты парламента, заявил об ответственности предыдущего президента за штурм Капитолия. «Хотя окончательное голосование не привело к осуждению, суть обвинений не подлежит сомнению», – говорится в сообщении Белого дома, которое цитирует РИА Новости.
«Последствия решения Сената для Трампа станут, скорее, символическими», – полагает Дудаков. По его мнению, 45-й президент США войдет в историю как первый глава американского государства, прошедший через две попытки объявления ему импичмента. «Правда, обе оказались провальными, – заметил эксперт. – Никаких политических последствий для Трампа это не принесет. А Сенат теперь сможет заняться более актуальной повесткой, нежели такими символическими вещами – как минимум это будет новый пакет поддержки населения во время пандемии коронавируса, утверждение кандидатов на должности в администрации Байдена и так далее».
Даже если бы Сенат объявил импичмент Трампу, у Конгресса нет конституционных полномочий для того, чтобы ограничить для этого политика возможность выдвижения на пост президента в будущем, подчеркнул политолог-американист. «Вопрос тонкий, но скорее всего, было бы решение Верховного суда, которое перекрыло бы любые попытки Конгресса запретить Трампу снова выдвигаться, – рассуждает Дудаков. – Но, как мы видим, до этого в итоге и не дошло».
У Трампа сохраняется формальная возможность в третий раз пойти в президенты на новый срок – например, на выборах 2024 года, констатировал эксперт. «Но я сильно сомневаюсь, что Трамп воспользуется этой возможностью, – полагает политолог. – Во-первых, свою роль будет играть преклонный возраст, 78-79 лет. Во-вторых, у Трампа, я думаю, есть понимание того, что он не выиграет в 2024 году после такого болезненного поражения на прошедших президентских выборах».
Как изменятся отношения между Москвой и Вашингтоном после прихода Джозефа Байдена?
Со своей стороны, Байден, который вопреки мнению Сената, продолжает возлагать ответственность на Трампа, не сказал ничего нового, считает Дудаков. «У главы Белого дома есть символический повод для радости – более половины сенаторов, в том числе ряд республиканцев, проголосовали за то, чтобы объявить Трампу импичмент, – заметил эксперт. – Кроме того, Байден, похоже, полагает, что в отношении экс-президента могут быть заведены дела на уровне прокуратуры столичного округа Колумбия. Были сообщения о том, что Трампа могут обвинить в подстрекательстве к мятежу. Возможны гражданские иски – в общем, возникнут проблемы, несмотря на то, что в Сенате его уже оправдали. Понятно, что для Байдена это очередной повод пнуть Трампа, и он этим, безусловно, воспользуется».
Кроме того, нынешняя администрация США будет упирать на свою моральную правоту – настаивать, что республиканцы голосовали против импичмента не потому, что были уверены в невиновности Трампа, а дабы сохранить лояльность своей партии, отметил Дудаков.
Лидеры республиканцев в обеих палатах Конгресса высказались с осуждением Трампа, но на деле опасность раскола Республиканской партии сильно преувеличена, считает эксперт-американист.
«Если мы посмотрим на тех сенаторов-республиканцев, кто проголосовал за импичмент, то мы увидим, что это либо будущие отставники, те кто заканчивает свою политическую карьеру (как Пэт Туми из Пенсильвании). Либо это представители либеральных штатов – как, например, Сьюзан Коллинз из Мэна – которым нужно работать в рамках своей повестки, иначе они могут не переизбраться через шесть лет. Наконец, третья категория – это те сенаторы, которые рассчитывают бросить вызов Трампу и побороться, что называется, за душу партии. Это, например, Митт Ромни и Бен Сасс», – рассказал Дудаков.
При этом, добавил собеседник, тех сенаторов, которые голосовали за импичмент и кто остается в политике – а это не более четырех парламентариев из семи – будут ждать довольно сложные праймериз. «Трамп уже сказал, что он будет выдвигать своих кандидатов на праймериз на промежуточных выборах в Конгресс в 2022 году, – указал Дудаков. – Думаю, что он будет пытаться отомстить всем, кто голосовал за импичмент – Лиз Чейни в Вайоминге, тому же Бену Сассу в Небраске, – и будет выдвигать своих людей».
В конце концов, соцопросы показывают, что Трамп по-прежнему остается самым популярным политиком-республиканцем, и тех партийцев, которые бросают ему вызов, будут ждать нелегкие времена на их собственных выборах, прогнозирует собеседник.
Добавим, что импичмент Трампу, по мнению члена Совета Федерации Алексея Пушкова, был устроен для его ослабления как лидера Республиканской партии. При этом оправдание 45-го президента в Сенате было ожидаемым, полагает российский парламентарий. «Истерика, устроенная демократами, фальшивые слезы и подредактированные фразы Трампа – с целью доказать его вину в штурме Капитолия – не помогли: соотношение сил в Сенате не таково, чтобы импичмент мог пройти», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Другой российский сенатор, первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров отметил: провал импичмента исключил тяжелый удар для Республиканской партии. Джабаров не уверен, хватит ли у Трампа запала вновь пойти на выборы. «Но не стоит забывать, что за него проголосовало 70 млн человек», – отметил сенатор.
По мнению главы международного комитета верхней палаты Константина Косачева, «сугубо внутренние разборки между американскими политиками» были призваны, с точки зрения победителей из Демократической партии, решить две задачи: добить Трампа и продемонстрировать всему миру несокрушимость американской демократии. «Не удалось не только первое, но и второе», – констатировал Косачев.
Вместе с тем аналитики из американского издания The National Interest полагают, что в деле об импичменте Трампу, есть реальный победитель – и это действующий президент Байден, несмотря на то, что заявленная цель не была достигнута. По мнению издания, затянувшаяся процедура импичмента могла бы помешать главе Белого дома продвигать свою повестку. Окончание процесса над Трампом позволит президенту США сосредоточиться на принятии законопроекта о выделении помощи при пандемии в размере 1,9 трлн долларов, что критически важно для «политического благополучия» демократов, цитирует The National Interest РИА «Новости».
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Глава ДНР ответил на обещание Путина не бросать Донбасс
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Глава провозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин прокомментировал обещание президента России Владимира Путина не бросать Донбасс «несмотря ни на что».
Глава ДНР подчеркнул, что в республике постоянно ощущают поддержку со стороны России, и выразил готовность отстаивать общие ценности. «У нас никогда не было оснований допустить мысль, что Россия оставит нас наедине с трудностями и проблемами», – заявил Пушилин радиостанции «Говорит Москва».
«Позицию наших граждан мы сформулировали в идеологической доктрине, которая неслучайно носит название «Русский Донбасс», – добавил глава провозглашенной Донецкой народной республики, отметив, что регион всегда был русским исторически и ментально.
Как подчеркнул Пушилин, события 2014-го и последующих годов однозначно определили вектор развития республики. «Мы должны быть вместе с Россией», – заявил глава ДНР. Он выступил за усиление сотрудничества с Москвой и назвал Донбасс частью «Большой России».
Ранее президент Владимир Путин заверил, что Россия не бросит Донбасс.
Накануне глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности якобы практически невозможно выполнить в существующей редакции. При этом официальный Киев, по заверению Ермака, приложит все усилия для того, чтобы принципы, заложенные в этих соглашениях, были выполнены украинской стороной. В тот же день глава Офиса президента Украины призвал США присоединиться к урегулированию конфликта в Донбассе. Экс-глава Следственного управления СБУ генерал Василий Вовк предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений.
В пятницу официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. В свою очередь представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию на востоке Украины Родион Мирошник выразил уверенность, что Киев полностью отказался от идеи мирного урегулирования кризиса в Донбассе.
Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. В минувшее воскресенье экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что участие российской стороны в составлении дорожной карты по «Минску-2» уже является серьезной уступкой. По словам министра, не существует другого пути для урегулирования конфликта, кроме выполнения условий соглашения. «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений», (Второе минское соглашение, Минск-2) –документ по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины, согласованный 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Соглашение подписано Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
Обвиняемый в госизмене Сафронов написал письмо Ефремову
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, написал из СИЗО осужденному за ДТП со смертельным исходом актеру Михаилу Ефремову, заявила член ОНК Москвы Ева Меркачева, отметив, что актер отправил ему ответ.
Меркачева, посетившая СИЗО «Лефортово», где содержат Сафронова рассказала, что обвиняемый в госизмене написал письмо Ефремову, в котором вспомнил их встречу, произошедшую в 2011 году. «Иван работал в «Коммерсанте», зашел с коллегой в кафе, и там пересеклись с Ефремовым. И Сафронов написал ему из СИЗО письмо, в котором пожелал, чтобы актер «нашел силы в себе жить и так же улыбаться, как тогда», – сказала она. По ее словам, актер в ответ написал Сафронову письмо, однако оно пока не дошло, передает ТАСС.
Меркачева также отметила, что Сафронов много читает в изоляторе, он прочел порядка 150 книг и написал рассказ.
Сафронова задержали 7 июля. Он был арестован и помещен в СИЗО «Лефортово». По словам адвоката, Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы. 13 июля Сафронову предъявили обвинение в государственной измене, вину он признавать отказался.
Газета «Коммерсант» утверждала, что ему инкриминируется передача сведений, составляющих гостайну, в 2017 году, а информацию об этом ФСБ получила от СВР. Глава ведомства Сергей Нарышкин заявил, что СВР не заявляла, что получала данные, свидетельствующие о передаче Иваном Сафроновым секретной информации Праге. Президент России Владимир Путин рассказывал, в чем именно обвиняют Сафронова.
В свою очередь Ефремова Пресненский суд Москвы в сентябре приговорил к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. 29 октября Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову на полгода – до 7,5 лет. Он был этапирован в Белгородскую область, в СИЗО-5. В феврале 2021 года Ефремова направили из колонии в Белгородской области на следственные действия в Москву, где поместили в следственный изолятор «Водник».
В Москве у финансиста украли 15 млн рублей во время покупки биткоинов
Во время сделки по покупке биткоинов, финансист лишился почти 15 млн рублей, один подозреваемый уже задержан, сообщили в правоохранительных органах.
«В полицию обратился гражданин 1987 года рождения, который занимается инвестициями. Он рассказал, что накануне договорился о покупке биткоинов, во время сделки у него были украдены более 14,7 млн рублей», – сообщили ТАСС в полиции.
Уточняется, что потерпевшего свел с людьми, которые хотели продать биткоины, знакомый. На сделку в бизнес-центре в Москве финансист пришел с супругой и ребенком. В переговорную на сделку пришли несколько человек, на экране ноутбука они продемонстрировали потерпевшему наличие биткоинов. Мужчина достал деньги, но услышал плач ребенка и вышел в коридор, когда он вернулся, ни денег, ни партнеров он не обнаружил.
Полиция возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража»). Немного позже правоохранительным органам удалось задержать мужчину, который признался в содеянном. Сейчас устанавливаются личности его соучастников.
Ранее сообщалось, что стоимость биткоина в ходе торговой сессии достигла 45 тыс. долларов, обновив исторический максимум.
Сборная России по хоккею досрочно выиграла Евротур
Сборная России по хоккею в третьем туре Шведских хоккейных игр обыграла сборную Чехии, досрочно оформив победу в Евротуре.
Матч с чехами завершился со счетом 7:4. В составе россиян отличились Захар Бардаков (8-я минута), Павел Красковский (38), Николай Коваленко (49), Даниил Мисюль (53), Василий Подколзин (55), Владимир Бутузов (58) и Никита Чибриков (58). У чехов шайбы забросили Михал Шпачек (17-я минута), Якуб Флек (30), Лукаш Клок (31) и Давид Томашек (60, буллит), передает ТАСС.
На турнире в Швеции сборная России выиграла все три матча, набрав восемь очков. В общем же зачете Евротура команда Валерия Брагина имеет 24 очка и уже недосягаема для преследователей. Для россиян эта победа в Евротуре стала девятой.
В конце декабря сборная России стала победителем домашнего этапа Евротура – Кубка Первого канала. Подопечные Брагина выиграли все состоявшиеся этапы турнира. Следующий этап пройдет в Чехии с 13 по 16 мая.
На Украине сообщили о гибели трех военнослужащих после подрыва в Донбассе
Военнослужащие оперативно–тактической группировки «Север» подорвались в воскресенье на неизвестном взрывном устройстве в Донецкой области, в результате взрыва погибли три человека.
«Сегодня, 14 февраля, недалеко от населенного пункта Новолуганское в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» при перемещении на позиции в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих из состава Объединенных сил (ООС), – говорится в сообщении в Facebook оперативно-тактической группировки «Север».
В настоящее время на месте происшествия работает руководящий состав воинской части и военная служба правопорядка.
В четверг в ЛНР сообщили о гибели украинского военного в результате подрыва у линии соприкосновения в Донбассе.
Советник главы офиса Зеленского раскритиковал работу МВФ на Украине
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Внештатный советник главы офиса президента Украины Тимофей Милованов написал в Facebook, что Международный валютный фонд (МВФ) «обкакался» при пересмотре программы взаимодействия с Киевом.
Милованов, находящийся в составе украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским в ОАЭ, написал в своем посте о встрече с руководством страны и планах увеличить торговый оборот между двумя государствами, передает РИА «Новости».
В комментариях один из пользователей выразил мнение, что руководство Украины, «обкакавшись с МВФ», пытается «хоть как-то компенсировать» неудачу. «Там МВФ обкакался, а не Украина. Если честно смотреть», – написал Милованов в ответ в Facebook.
Другие комментаторы выразили возмущение из-за того, что советник главы офиса президента допускает подобные выражения.
В субботу постпред МВФ на Украине Йоста Люнгман заявил, что миссия фонда завершила работу на Украине без результата. В фонде отметили, что для завершения первого пересмотра программы нужен больший прогресс. Миссия МВФ начала свою работу по пересмотру программы stand-by по Украине в декабре 2020 года.
Милованов является бывшим министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. На свою нынешнюю должность он был назначен в ноябре 2020 года. Сам Милованов заявлял, что его опыт поможет справиться со множеством вызовов, которые стоят сегодня перед Украиной.
Совет управляющих МВФ в начале июня 2020 года одобрил новую программу поддержки Украины на полтора года общим объемом в 5 млрд долларов. Первый транш в 2,1 млрд страна уже получила. Согласно меморандуму, ожидалось, что за выделением этих 2,1 млрд после утверждения программы должны последовать перечисления оставшегося в четыре приема примерно по 700 млн долларов, два из которых предполагались в конце июня и в конце сентября, оставшиеся – по итогам двух обзоров в 2021 году. При этом Украина в 2021 году должна вернуть МВФ почти 1,7 млрд долларов долгов, в то время как Киев может рассчитывать только на два транша в размере 1,4 млрд долларов.
В декабре депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович раскритиковал МВФ за отношение к жителям страны. «Международному валютному фонду мы нужны как дойная корова: забрать землю, убить промышленность, ... (ему нужны) дешевые развитые рабы», – сказал парламентарий.
Тиньков заявил об отсутствии мотивации заниматься бизнесом
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Российские бизнесмен и основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков заявил, что больше не хочет и не будет «делать никакой бизнес», поскольку потерял мотивацию. По словам миллиардера, он пересмотрел подход к жизни после того, как дважды едва не умер.
«У меня, если честно, мотивации заниматься бизнесом уже нет. Я на пенсии», – приводит Forbes заявление Тинькова в социальной сети Clubhouse. Миллиардер объяснил, что пересмотрел свой подход к жизни после того, как дважды едва не умер (но «откачали»), и понял, что больше не хочет и не будет «делать никакой бизнес».
«Я вчера посмотрел Forbes.com, у меня там состояние 4,5 млрд долларов. Будь у меня 10 млрд долларов или 6 млрд долларов – мне вообще пофиг», – сказал Тиньков. По словам миллиардера, ему важнее то, что останется после него.
Тиньков рассказал, что на днях зарегистрировал свой фонд борьбы с лейкемией. Он также сообщил, что возрождает программу «Бизнес-секреты», которую он выпускал на YouTube. По словам миллиардера, к возрождению программы его подтолкнули молодые предприниматели, с которыми он общался и которые рассказывали ему, что смотрели и учились по его интервью. Эту деятельность он назвал «миссией». С учетом пандемии, рассказал Тиньков, программа будет выходить в новом формате. Первый выпуск с «супер эксклюзивным гостем» Тиньков пообещал выпустить в ближайшую неделю, но кто станет его героем, он не раскрыл.
Миллиардер добавил, что остается акционером Тинькофф Банка, но операционным управлением в компании не занимается: только иногда подключается к совещаниям в Zoom и «присматривает за маркетингом». По словам основателя банка, он верит в то, что компания будет стоить 25 млрд долларов (по данным на закрытие торгов 12 февраля, капитализация TCS Group, материнской компании Тинькофф Банка, составляла 9,6 млрд долларов), а ее доля на российском банковском рынке может вырасти с текущих 3% до 20%. «Хотим быть вторыми после «Сбера», потому что первыми быть невозможно», – сказал Тиньков.
Напомним, в декабре минувшего года суд Лондона перенес рассмотрение дела об экстрадиции Тинькова в США на 15 марта. В феврале 2020 года налоговая служба США инициировала судебные слушания в Лондоне в отношении российского банкира. Сам Тиньков внес залог и решил остаться в Лондоне на время слушаний по налоговым претензиям США.
В марте 2020 года миллиардер заявил, что у него нашли острую форму лейкемии. В июле бизнесмен перенес трансплантацию костного мозга, продемонстрировав процесс пересадки. В октябре Тиньков рассказал о самочувствии через 100 дней после перенесенной операции.