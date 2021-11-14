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В США «проговорились» о военных США у границ России
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Американский конгрессмен Майк Тернер в беседе с телеканалом Fox News рассказал о присутствии военнослужащих США на украинской территории.
«На Украине уже есть наши военные», – приводит его слова РИА «Новости». Так он прокомментировал письмо президенту Джо Байдену, в котором содержался призыв направить корабли в Черное море.
По словам Тернера, что для США «стратегически важно» предоставлять Киеву разведданные и летальное оружие.
Ранее Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность США в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, наблюдается у российско-украинской границы.
В свою очередь министр обороны России Сергей Шойгу во время заседания российско-французского Совета в формате «2 + 2» обсудил вопросы стратегической стабильности и европейской безопасности, отметив, что НАТО продолжает наращивать военное присутствие возле границ России.
Путин объяснил ответ России на действия США в Черном море
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Минобороны предложило провести незапланированные учения в Черном море в ответ на действия США, однако это нецелесообразно – нет смысла нагнетать обстановку, заявил президент Владимир Путин.
Путин заявил, что «от нашего Минобороны было предложение тоже провести в этой же акватории свои незапланированные учения», однако российский лидер считает, что это «не целесообразно и нет необходимости нагнетать дополнительно обстановку там», следует из сообщения в Telegram-канале «Вести24».
Поэтому Минобороны «ограничивается только сопровождением самолетов и кораблей».
«Сейчас Соединенные Штаты и их союзники по НАТО проводят незапланированные – хочу это подчеркнуть: незапланированные – учения в акватории Черного моря. Причем не просто сформирована достаточно мощная корабельная группировка, но и используется в этих учениях и авиация, в том числе стратегическая авиация (...) Дело в том, что у них на борту – боевое стратегическое оружие. Это серьезный вызов для нас», – заявил глава государства.
Путин также отметил, что создается впечатление, будто России «не дают расслабиться, но пусть знают, что мы не расслабляемся».
Ранее корабли Шестого флота ВМС США – флагман Mount Whitney и эсминец Porter – в рамках пребывания в Черном море вошли для совместных учений с грузинскими коллегами в порт Батуми.
Сообщалось, что российские военные следят за военными кораблями США в Черном море.
Военный эксперт Алексей Леонков, комментируя газете ВЗГЛЯД активизацию ВМС США в Черном море, заявил, что «американцы собрали группировку кораблей для провокаций», однако «с военной точки зрения использование этих кораблей и авиации против России равнозначно самоубийству». Вместе с тем военный эксперт Виктор Мураховский заявил, что «беспрецедентные учения Запада в Черном море – это подготовка комплексной операции против России с участием Украины».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем Россия может ответить на «кулак Пентагона» в Черном море.
Путин ответил на заявления о «вторжении» России на Украину
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Сообщения о том, что Россия якобы готовит «военное вторжение на Украину», являются алармистскими, заявил президент Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.
Путин сказал на просьбу ведущего прокомментировать такие публикации западных СМИ, что он «этих алармистских заявлений не видел», но исходит из того, что «так оно и есть, то, что вы сказали», передает ТАСС.
Он также подчеркнул, что Россия никогда не согласится с тем, что является стороной конфликта на Украине, «мы таковыми не являемся», передает РИА «Новости».
Он подчеркнул также, что в «минских соглашениях» нигде не сказано, что «Россия является стороной конфликта».
Ранее Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность США в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, наблюдается у российско-украинской границы.
Напомним, по итогам переговоров на уровне глав внешнеполитических ведомств Вашингтон и Киев подписали хартию «о стратегическом партнерстве». Это произошло на фоне обвинений в адрес России, которая, как утверждают американцы, якобы «готовит вторжение на Украину».
Турки призвали США «убраться» из Черного моря
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Читатели турецкого издания Haber7 разделили обеспокоенность России из-за присутствия американских военных кораблей в Черном море, призвав США «убраться».
Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье, передает РИА «Новости».
«Россия права. Что США делают в Черном море? Пусть убираются восвояси», – заявил пользователь ВЕФА.
«Цель сатаны – окрасить Черное море в алый цвет. Мы ни в коем случае не должны поддерживать такую позицию. К черту НАТО. НАТО не друг нам (Турции)», – выразил мнение Ястреб.
«Проваливайте из Черного моря, американские колонизаторы, иначе похороним в море», – призвал Дженк.
Однако нашлись и те, кто не согласились с позицией России.
«США и Россия действуют совместно в Сирии, в Ливии. У них тайные договоренности. Это фиктивный бой», – считает Хызыр Ильяс Болен.
Ранее корабли Шестого флота ВМС США – флагман Mount Whitney и эсминец Porter – в рамках пребывания в Черном море вошли для совместных учений с грузинскими коллегами в порт Батуми.
Сообщалось, что российские военные следят за военными кораблями США в Черном море.
Военный эксперт Алексей Леонков, комментируя газете ВЗГЛЯД активизацию ВМС США в Черном море, заявил, что «американцы собрали группировку кораблей для провокаций», однако «с военной точки зрения использование этих кораблей и авиации против России равнозначно самоубийству».
Военный эксперт Виктор Мураховский заявил, что «беспрецедентные учения Запада в Черном море – это подготовка комплексной операции против России с участием Украины».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем Россия может ответить на «кулак Пентагона» в Черном море.
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WSJ заявила об имеющемся у Москвы «опасном компромате» на власти США
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У российской стороны есть опасный для любой из американских партий компромат: из-за него республиканцы и демократы с самого начала подготовки к выборам в 2016 году оказались в глупом положении, заявил обозреватель Wall Street Journal Холман В. Дженкинс-младший.
Дженкинс провел анализ действий руководителя ФБР Джеймса Коми во время предвыборной кампании между Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон, передает РИА «Новости».
По его словам, Коми якобы руководствовался российскими разведданными, дискредитировавшими демократов и администрацию Барака Обамы.
«Хотя, по всей видимости, он пытался защитить будущую администрацию Клинтон, выстроив одно странное решение на другом, он вновь открыл дело Хиллари прямо перед днем выборов, что привело к переходу неопределившихся голосов на сторону Трампа», – указал журналист.
Автор отметил, что все тезисы в так называемом рашагейте на самом деле оказываются не такими, как на первый взгляд. Отношения России и США в ходе правления Трампа не улучшались, а это приводилось в качестве аргумента в причастности Москвы к результатам американских выборов.
Все американские президенты – вне зависимости от партий – пытались наладить диалог с российской стороной.
«Не обязательно любить Трампа или (одобрять) то, как он высказался о Путине, или его многочисленные действия и бездействия, чтобы понять, что все они были, по сути, обычными и объяснимыми по мотивам. Все президенты надеются получить политическую выгоду от улучшения отношений. Каждый президент начиная с Джорджа Буша-младшего стремился подружиться с Путиным. Все понимают, что Москва может повлиять на их перспективы переизбрания тем, что она делает или не делает», – подчеркнул он.
Дженкинс заявил, что у России якобы есть на всю властную систему США «опасный компромат». По его утверждению, Москва может перевернуть всю американскую политическую элиту при помощи публикации таких сведений.
«Вся эта неразбериха дает администрации [действующего президента США Джо] Байдена дополнительную причину ходить вокруг [президента России Владимира] Путина на цыпочках. <...> Информационная игра между США и Россией – столько же секретов, которые они хранят друг для друга, сколько секретов, которые они хранят друг от друга. И правда, которая, скорее всего, лучше известна Кремлю, чем американской общественности, никак не может быть хорошей», – отметил автор.
Журналист уверен, что либо демократическая администрация могла скрыть известную России информацию о собственной коррупции, либо Кремль подговорил демократов на действия, которые привели Трампа к власти.
«Судя по его заявлениям, Джеймс Коми больше всего боялся, что российская информация о демократах, настоящая или фальшивая, просочится и навредит министерству юстиции и администрации Хиллари Клинтон. Эта информация по-прежнему грозит выйти наружу; с учетом того, что мы узнали о досье Стила, она по-прежнему грозит взорвать и ФБР, и администрацию демократов, пусть и не так, как представлял себе Коми», – заключил Дженкинс.
Россия не раз опровергала обвинения в причастности к вмешательству в президентские выборы в США 2016 года. ФБР в 2016-2017 годах при президенте-демократе Обаме вело расследование против Трампа. Следователи пытались выяснить, был ли тогда еще кандидат в президенты в сговоре с российскими властями ради победы на выборах. В апреле 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование якобы имевшего место вмешательства России в выборы президента США в 2016 году. По его версии, вмешательство происходило через соцсети и с помощью хакерских атак. Однако сговора с командой Трампа Мюллер не обнаружил.
Предсказана реакция США на «возможную войну» России и Украины
Вашингтон из-за возможной войны между Киевом и Москвой может и не вступиться за действующие украинские власти, заявил обозреватель 19Fortyfive Дэниэл Дэвис.
«Готовятся ли Соединенные Штаты и НАТО к вооруженному конфликту с Россией из-за Украины? <..> Если Вашингтон и Брюссель опираются в своей политике на реализм и логику – ответ будет нет», – цитирует Дэвиса РИА «Новости».
По его словам, решения, сделанные из-за эмоций и гордыни, значительно увеличивают риск большой войны, перед обменом резкими заявлениями и стрельбой на поле боя стороны постараются снизить напряжение.
В случае худшего сценария ситуация может обернуться катастрофой: ядерными ударами между великими державами. США нужно существование «свободных, демократичных и суверенных» стран в мире, но лишь одних предпочтений не достаточно для выстраивания внешней политики.
«Нашу стратегию должна формировать холодная и суровая реальность. При рассмотрении вопроса о том, насколько далеко США должны зайти в поддержке Киева, нужно исходить из защиты интересов нашей страны. <...> Холодный расчет заключается в том, что Украина не входит в НАТО и, следовательно, не обладает гарантиями безопасности по пятой статье. Мы не должны предоставлять такие гарантии», – указал Дэвис.
США, по его мнению, должны делать все для исключения ненужной войны с Россией и для сохранения мира в Европе. Москва же рассматривает экспансию НАТО к своим границам как экзистенциальную угрозу, заключил колумнист.
Ранее на Украине заявили о разработанном плане широкомасштабной оборонной операции и «контрнаступления по отдельным направлениям» на случай полномасштабного конфликта с Россией.
США и Украина отвергли резолюцию ГА ООН против героизации нацизма
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Соединенные Штаты и Украина оказались единственными странами, которые выступили против принятия Генассамблеей ООН российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма.
Резолюция была принята. За документ проголосовала 121 страна, 53 государства воздержались (в их число входят Германия, Франция, Бельгия, Грузия, Эстония, Литва, Латвия и другие), передает ТАСС.
Уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев заявил, что принятие резолюции «внесет реальный вклад в дело искоренения расизма и расовой дискриминации». В документе подчеркивается недопустимость «героизации тех, кто причастен к преступлениям нацизма», включая подразделения «Ваффен-СС».
Он выразил тревогу в связи с тем, что «тех, кто воевал против антигитлеровской коалиции или сотрудничал с нацистами, все чаще пытаются возвести в ранг национальных героев». Причем происходит это в государствах, «переживших нацистскую оккупацию в годы Второй мировой войны, чьи героические народы внесли весомый вклад в разгром нацизма», заявил он.
Напомним, США и Украина год за годом выступают против принятия резолюции о борьбе с героизацией нацизма.
Россиянин задержан в Нидерландах по запросу США
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В Амстердаме по запросу США задержан гражданин России Денис Дубников, его подозревают в связях с киберпреступниками, сообщил адвокат россиянина Аркадий Бух, добавив, что ФБР «фактически похитило» Дубникова.
Дубникова задержали в связи с обвинениями в отмывании денег в интересах киберпреступников. Россиянин не намерен признавать вину. Защита будет настаивать на том, что «он ничего не знал, не знал, откуда пришли деньги, и действовал в полном соответствии с российским законом». Защита Дубникова борется с его экстрадицией в США, но не исключает, что согласится с ней, поскольку Нидерланды «имеют почти 100-процентную статистику по экстрадиции», передает ТАСС.
Бух сказал, что после того, как «Мексика не впустила в страну» Дубникова, «американские спецслужбы затолкали его в самолет в Голландию и отправили его туда, оплатив билет», то есть, «по сути дела, просто похитили». Бух уточнил, что говорит о ФБР, инцидент произошел 2 ноября, передает РИА «Новости».
По мнению адвоката, документы для задержания подготовили, пока Дубников летел из Мексики. Адвокат объяснил, что Дубникова «задержали в Мексике, но выдворили, поскольку Мексика имеет не такую идеальную экстрадиционную политику, как Голландия». Россиянин «содержится в тюрьме в Голландии, обвинение в отмывании денег – до 20 лет в тюрьме».
По данным Wall Street Journal, Дубникова обвиняют в получении более 400 тыс. долларов в биткоинах от группы вымогателей Ryuk, от деятельности которой пострадали, в частности, тысячи клиентов в США. По информации газеты, Дубников возглавляет фирму Briefcase LLC в Москве, обвинения против него выдвинуты в штате Орегон.
В конце октября россиянин Владимир Дунаев был экстрадирован Южной Кореей в США, ему грозит до 60 лет тюрьмы за киберпреступления. Российский МИД обвинил США в охоте за гражданами России по всему миру, Вашингтон с 2008 года ведет настоящую охоту за гражданами России в третьих странах с целью последующей экстрадиции в США.
Глава Пентагона назвал «основным компонентом стратегии сдерживания» учения в Черном море
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Учения США, Румынии, Турции и Украины в Черном море являются одним из главных компонентов стратегии сдерживания, заявил глава американского минобороны Ллойд Остин.
«Я часто говорю о концепции «интегрированного сдерживания» как способе сдерживания будущих военных угроз. Одним из ключевых компонентов действительно интегрированной стратегии сдерживания является тесное сотрудничество с союзниками и партнерами по всему миру посредством совместных наземных, воздушных и морских учений», – цитирует Остина ТАСС.
Он отметил, что речь идет о прошедших в Черном море учениях США и их союзников.
Ранее корабли Шестого флота ВМС США – флагман «Маунт Уитни» и эсминец «Портер» – в рамках пребывания в Черном море вошли для совместных учений с грузинскими коллегами в порт Батуми.
Сообщалось, что российские военные следят за военными кораблями США в Черном море.
Военный эксперт Алексей Леонков, комментируя газете ВЗГЛЯД активизацию ВМС США в Черном море, заявил, что «американцы собрали группировку кораблей для провокаций», однако «с военной точки зрения использование этих кораблей и авиации против России равнозначно самоубийству». Вместе с тем военный эксперт Виктор Мураховский заявил, что «беспрецедентные учения Запада в Черном море – это подготовка комплексной операции против России с участием Украины».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем Россия может ответить на «кулак Пентагона» в Черном море.
Над Черным морем перехватили четыре американских самолета-разведчика
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Российские ВКС зафиксировали и сопроводили четыре американских самолета-разведчика в небе над Черным морем, сообщили в Минобороны.
«Радиолокационными средствами ВКС России и силами Черноморского флота за прошедшие сутки обнаружены и сопровождались четыре полета разведывательных самолетов стран НАТО в воздушном пространстве над Черноморским регионом», – приводит сообщение ведомства РИА «Новости».
Министерство подчеркнуло, что продолжает следить за военной активностью агрессивного характера со стороны США в Черном море.
Ранее корабли Шестого флота ВМС США – флагман «Маунт Уитни» и эсминец «Портер» – в рамках пребывания в Черном море вошли для совместных учений с грузинскими коллегами в порт Батуми.
Сообщалось, что российские военные следят за военными кораблями США в Черном море.
Военный эксперт Алексей Леонков, комментируя газете ВЗГЛЯД активизацию ВМС США в Черном море, заявил, что «американцы собрали группировку кораблей для провокаций», однако «с военной точки зрения использование этих кораблей и авиации против России равнозначно самоубийству». Вместе с тем военный эксперт Виктор Мураховский заявил, что «беспрецедентные учения Запада в Черном море – это подготовка комплексной операции против России с участием Украины».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем Россия может ответить на «кулак Пентагона» в Черном море.
Страна АТЭС заблокировала предложение Байдена провести саммит в США
На саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества один из участников АТЭС заблокировал предложение главы американского государства Джо Байдена провести форум 2023 года в США, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. СМИ пишут, что этой страной была Россия.
Politico полагает, что отказ от предложения Байдена провести в 2023 году саммит в США может поставить под угрозу поддержку Вашингтоном АТЭС. Псаки сказала, что решение о месте проведения саммита АТЭС «требует консенсуса», большинство участников выразили «решительную поддержку», но «одна экономика все еще находится в процессе консультаций и пока не присоединилась к консенсусу». Псаки отказалась говорить, «какая именно экономика». Она выразила надежду на то, что удастся выйти «из этой тупиковой ситуации» и «продолжить позитивную динамику экономического сотрудничества в рамках АТЭС», передает ТАСС.
Напомним, президент России Владимир Путин выступил на саммите по видеосвязи. Он заявил, что последние прогнозы по росту мирового ВВП свидетельствуют о том, что он выйдет в 2021 году на показатели в 5,9%, а Россия уже вернулась на допандемийный уровень развития экономики.
США обсудили с Россией «необычную военную активность» у границ с Украиной
Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность США в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, наблюдается у российско-украинской границы, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
Власти США призвали Россию прояснить свои намерения. Псаки заявила, что американские власти «дали напрямую понять» Москве, что «эскалационные, агрессивные действия России были бы предметом серьезной обеспокоенности» США. Кроме того, стороны обсудили с «российскими официальными лицами» американо-российские «отношения в целом». Также ситуацию вокруг Украины США обсудили с союзниками в Европе и с самим Киевом, передает РИА «Новости».
Напомним, по итогам переговоров на уровне глав внешнеполитических ведомств Вашингтон и Киев подписали хартию «о стратегическом партнерстве». Это произошло на фоне обвинений в адрес России, которая, как утверждают американцы, якобы «готовит вторжение на Украину».
Сотрудника колонии наказали за «заносчивость» в отношении осужденного американца Уилана
Руководителю колонии №17, где отбывает срок осужденный за шпионаж американский гражданин Пол Уилан, внесено представление за «заносчивость» сотрудника, сообщили в прокуратуре Мордовии.
«Дубравная прокуратура писала представление на имя начальника 17-й колонии о том, что сотрудник колонии дотронулся до плеча осужденного Уилана и сказал ему, почему он не здоровается. Данный факт был зафиксирован на видеокамеру, была проведена проверка, факт подтвердился. Было направлено представление, и тот сотрудник был привлечен к дисциплинарной ответственности», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Прокуратура также сообщила об инциденте защите американца.
«В ответе Дубравного прокурора адвокату была упомянута фраза о том, что дотронувшись до плеча осужденного и сделав ему замечание, сотрудник колонии проявил заносчивость», – указали в надзорном органе.
Там пояснили, что сотрудник проявил к осужденному «заносчивость и пренебрежение», но физическую силу не применил.
«По результатам проверок не получено сведений о применении сотрудниками ИК-17 в отношении осужденного Уилана П. Н. недозволенных мер воздействия и физического насилия», – подчеркнули в ведомстве.
У Уилана не нашли телесных повреждений, также были проверены медицинские документы и данные с камер.
«Физическая сила и специальные средства к Уилану П.Н. сотрудниками ИК-17 не применялись. Препятствий для дальнейшего отбывания наказания в ИК-17 не установлено», – заключили в прокуратуре.
Напомним, бывший американский морской пехотинец, гражданин США, Канады, Ирландии и Британии Пол Уилан в декабре 2018 года приехал в Москву на свадьбу к другу и был задержан по подозрению в сборе данных о российской спецслужбе в пользу США.
У него обнаружили документы, содержащие гостайну. Рассмотрение дела велось в закрытом режиме.
Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно ездил в Россию с 2007 года. Мосгорсуд признал Уилана виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.
США заявили России об обеспокоенности проблемой на границе Белоруссии
Вашингтон заявил Москве и Минску, что ситуация с мигрантами на белорусско-польской границе вызывает обеспокоенность, сообщил президент США Джо Байден.
Байден сказал, что США «сообщили о своей обеспокоенности» как России, так и Белоруссии. «Мы считаем, что это проблема», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, толпы курдов штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.
Минобороны указало на смещение активности кораблей США в Черном море
Действия группы кораблей ВМС США и разведывательных полетов НАТО в Черном море переместились, теперь они проводятся в северо-западной части акватории.
«Активные действия корабельной группировки ВМС США и разведывательных полетов авиации НАТО сместились и ведутся в северо-западной части Черного моря», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Там указали, что в районе действий американских кораблей зафиксированы разведывательные полеты трех патрульных самолетов P-8А ВМС США.
Контроль их действий проводят ракетный крейсер «Москва», фрегат «Адмирал Эссен» и патрульный корабль «Павел Державин».
Ранее корабли Шестого флота ВМС США – флагман «Маунт Уитни» и эсминец «Портер» – в рамках пребывания в Черном море вошли для совместных учений с грузинскими коллегами в порт Батуми.
Сообщалось, что российские военные следят за военными кораблями США в Черном море.
Военный эксперт Алексей Леонков, комментируя газете ВЗГЛЯД активизацию ВМС США в Черном море, заявил, что «американцы собрали группировку кораблей для провокаций», однако «с военной точки зрения использование этих кораблей и авиации против России равнозначно самоубийству». Вместе с тем военный эксперт Виктор Мураховский заявил, что «беспрецедентные учения Запада в Черном море – это подготовка комплексной операции против России с участием Украины».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем Россия может ответить на «кулак Пентагона» в Черном море.
Россия заподозрила США в желании сделать «показательные случаи» из дел Бута и Ярошенко
США считают, что из дел россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко, находящихся в заключении в американских тюрьмах, нужно сделать показательные случаи в назидание другим, заявил уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.
Лукьянцев заявил, что «любые наши разговоры о том, чтобы освободить Константина Ярошенко и Виктора Бута (это предполагает и передачу нам их) американской стороной отвергаются, поскольку они, видимо, считают, что из этих случаев надо сделать некие показательные случаи, они постоянно говорят, что и Бут, и Ярошенко должны полностью отбыть назначенное им наказание, передает РИА «Новости».
«Видимо, и в назидание другим», – отметил он.
По его словам, в практике США очень распространено давление «на тех, кто оказался в руках американской системы юстиции, чтобы заставить их дать признательные показания», однако «ни Бут, ни Ярошенко на это не пошли, они проявляют мужество».
«Несмотря на все оказываемое на них давление, они не сдаются, держатся и не признают своей вины» – сказал Лукьянцев.
Известно, что сильнейшее физическое давление оказывалось на Ярошенко. Так, например, при задержании в Либерии ему выбили практически все зубы, и в результате он имеет большие проблемы и с пищеварением.
Ситуация с Бутом и Ярошенко и других россиян в американских тюрьмах не поменялась и после саммита России и США в Женеве, она все еще вызывает «большую обеспокоенность», передает ТАСС.
«Мы неоднократно предлагали США наладить диалог, чтобы попытаться разрешить эти ситуации, потому что Виктор Бут и Константин Ярошенко подвергаются очень серьезному психологическому воздействию, у них есть проблемы с получением квалифицированной медицинской помощи, проведением медицинского освидетельствования, хотя и у того, и у другого большие проблемы со здоровьем», – указал Лукьянцев.
Как указал дипломат, эта тема постоянно поднимается российской стороной на всех политических уровнях, находится на личном контроле главы МИД Сергея Лаврова: «Усилия эти будут продолжаться с тем, чтобы все-таки добиться освобождения российских граждан».
Напомним, в августе США отказались обсуждать обмен Бута и Ярошенко на заключенных в России американцев. Лукьянцев заявлял, что Вашингтон с 2008 года ведет настоящую охоту за гражданами России в третьих странах с целью последующей экстрадиции в США.
Кроме того, 13 ноября стало известно о задержании россиянина Дениса Дубникова в Амстердаме по запросу США, его подозревают в связях с киберпреступниками.