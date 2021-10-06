В Кремле списали на эмоции призыв сенаторов США выслать 300 российских дипломатов

Призыв американских сенаторов выслать из Соединенных Штатов 300 российских дипломатов носит эмоциональный характер, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков отметил, что для того, чтобы выслать столько дипломатов, во-первх, «их сначала нужно иметь в таком количестве». Во-вторых, это «скорее эмоциональные требования», передает ТАСС.

«Они, по всей видимости, даже не знают, сколько российских дипломатов там работают», – добавил он.

По словам представителя Кремля, политика США в отношении Москвы приводит к страданию народов двух стран. Он напомнил, что Вашингтон несколько лет ведет курс «на полное сворачивание отношений» с Россией.

«Более того, такие агрессивные действия, которые были приняты еще предыдущей администрацией – захват нашей дипсобственности и так далее – ни к чему хорошему не привели. Страдают россияне, которые не могут получить визы, страдают американцы, которые не могут получить визы. То, что происходит в наших двусторонних отношениях, вообще ведет к страданию народов двух стран», – указал Песков.

Ранее сенаторы США обратились к президенту Джо Байдену с просьбой выслать из страны 300 российских дипломатов в случае, если российская сторона откажется расширить штат американского посольства в Москве.

В МИД России предположили, что США, видимо, добиваются закрытия своих загранучреждений в России.

Напомним, в связи с тем, что США не выдают визы, численный состав российского генконсульства в Нью-Йорке сократился фактически в три раза. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что диалог Москвы и Вашингтона по восстановлению нормальной работы посольств «топчется на месте», США в визовых вопросах пытается прибегнуть к неприличному давлению, пытаясь выторговать себе односторонние преимущества.