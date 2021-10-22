Биолог раскритиковал уборку коммунальщиками листьев во дворах

«В большинстве случаев, листья полностью удаляют, собирают в мешки и вывозят. При такой неконтролируемой уборке нарушается нормальное функционирование почвы – она уплотняется, высыхает, превращается в пыль, которая разносится ветром и оседает в легких людей, рассказал газете ВЗГЛЯД энтомолог Тигран Оганесов, комментируя уборку опавших листьев в городе.

«Опавшая листва является важной частью лесных экосистем. Она выполняет несколько функций. В первую очередь она защищает почву и корни растений от зимнего промерзания, создавая так называемую тепловую подушку. Также, она играет важную роль в почвообразовании – при разложении листьев почва становится более дышащей, рыхлой, и насыщается органическими и минеральными веществами, необходимыми для ее нормальной работы», – объяснил эксперт.

Он пояснил, что защитный слой, образуемый листвой, является домом для тысяч различных организмов, в основном разнообразных беспозвоночных. «Это в первую очередь потребители и переработчики самой листвы. Также, в опаде живут многочисленных хищники, которые регулируют численность других организмов, в том числе вредных для растительных сообществ», – отметил Оганесов.



«Насекомые – важнейшая часть экосистемы. Если они вымрут, то нарушатся пищевые цепочки. Никто не будет регулировать численность вредителей. Насекомоядные птицы улетят, так как не будет пищи. Почва обеднеет, так как многие насекомые принимают участие в почвообразовании», – сказал энтомолог.



В городских условиях функции опавшей листвы точно такие же, и к ее уборке следует применять селективный подход, подчеркнул эксперт. «То есть, убирать надо там, где это действительно необходимо и оставлять там, где нет причин для ее уборки. Конечно, листва должна быть убрана с искусственных покрытий, тротуаров, а также по обочинам дорог, потому что она мешает людям ходить и создает скользкие опасные участки. Кроме того, в ней накапливаются многие вредные вещества, например, тяжелые металлы. А вот в парках надо соблюдать баланс между сохранением декоративного вида и нормальным функционированием почвы. В лесопарках же, листья не надо убирать совсем», – рассказал специалист.

Он подчеркнул, что самые большие вопросы касаются уборки листьев во дворах, потому что в большинстве случаев, листья полностью удаляют, собирают в мешки и вывозят. При такой неконтролируемой уборке нарушается нормальное функционирование почвы, и она превращается в пыль, которая разносится ветром и оседает в легких людей. «С этой пылью разносятся различные загрязняющие вещества, которые во многих случаях вызывают аллергию. При сохранении листвы эти вещества связываются органикой и остаются в почве, не нанося человеку вреда», – заявил ученый.

«Кроме того, при такой уборке гибнет большое количество животных – регуляторов вредных фитофагов, которые в свою очередь могут зимовать в других укрытиях, например, под корой или в щелях под асфальтом. Обычно за этим следует вспышка размножения вредителей, которых никто не сдерживает», – заключил Оганесов.