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Биолог раскритиковал уборку коммунальщиками листьев во дворах
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«В большинстве случаев, листья полностью удаляют, собирают в мешки и вывозят. При такой неконтролируемой уборке нарушается нормальное функционирование почвы – она уплотняется, высыхает, превращается в пыль, которая разносится ветром и оседает в легких людей, рассказал газете ВЗГЛЯД энтомолог Тигран Оганесов, комментируя уборку опавших листьев в городе.
«Опавшая листва является важной частью лесных экосистем. Она выполняет несколько функций. В первую очередь она защищает почву и корни растений от зимнего промерзания, создавая так называемую тепловую подушку. Также, она играет важную роль в почвообразовании – при разложении листьев почва становится более дышащей, рыхлой, и насыщается органическими и минеральными веществами, необходимыми для ее нормальной работы», – объяснил эксперт.
Он пояснил, что защитный слой, образуемый листвой, является домом для тысяч различных организмов, в основном разнообразных беспозвоночных. «Это в первую очередь потребители и переработчики самой листвы. Также, в опаде живут многочисленных хищники, которые регулируют численность других организмов, в том числе вредных для растительных сообществ», – отметил Оганесов.
«Насекомые – важнейшая часть экосистемы. Если они вымрут, то нарушатся пищевые цепочки. Никто не будет регулировать численность вредителей. Насекомоядные птицы улетят, так как не будет пищи. Почва обеднеет, так как многие насекомые принимают участие в почвообразовании», – сказал энтомолог.
В городских условиях функции опавшей листвы точно такие же, и к ее уборке следует применять селективный подход, подчеркнул эксперт. «То есть, убирать надо там, где это действительно необходимо и оставлять там, где нет причин для ее уборки. Конечно, листва должна быть убрана с искусственных покрытий, тротуаров, а также по обочинам дорог, потому что она мешает людям ходить и создает скользкие опасные участки. Кроме того, в ней накапливаются многие вредные вещества, например, тяжелые металлы. А вот в парках надо соблюдать баланс между сохранением декоративного вида и нормальным функционированием почвы. В лесопарках же, листья не надо убирать совсем», – рассказал специалист.
Он подчеркнул, что самые большие вопросы касаются уборки листьев во дворах, потому что в большинстве случаев, листья полностью удаляют, собирают в мешки и вывозят. При такой неконтролируемой уборке нарушается нормальное функционирование почвы, и она превращается в пыль, которая разносится ветром и оседает в легких людей. «С этой пылью разносятся различные загрязняющие вещества, которые во многих случаях вызывают аллергию. При сохранении листвы эти вещества связываются органикой и остаются в почве, не нанося человеку вреда», – заявил ученый.
«Кроме того, при такой уборке гибнет большое количество животных – регуляторов вредных фитофагов, которые в свою очередь могут зимовать в других укрытиях, например, под корой или в щелях под асфальтом. Обычно за этим следует вспышка размножения вредителей, которых никто не сдерживает», – заключил Оганесов.
Путин: Поставки газа в Европу по «Северному потоку – 2» могут начаться послезавтра
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Поставка газа в Европу может начаться сразу после того, как немецкий регулятор сертифицирует оператора газопровода «Северный поток – 2», заявил в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин.
«По «Северному потоку – 2», а первая труба «Северного потока – 2» заполнена газом, и если завтра немецкий регулятор даст разрешение на поставку, послезавтра начнется поставка – 17,5 млрд метров кубических», – передает его слова РИА «Новости».
«До конца текущего года – в середине, в конце декабря – будет завершена технологическая работа по заполнению второй газовой трубы «Северного потока – 2». В общем объеме это 55 млрд куб. м. Если иметь в виду, что дефицит на европейском рынке, по нашим подсчетам, составит 70 млрд куб. м, то 55 млрд куб. м – это прилично. Как только будет заполнена вторая труба и как только будет получено разрешение немецкого регулятора, на следующий день мы начнем поставки», – добавил Путин.
Он напомнил, что объем выбросов углекислого газа при транспортировке через «Северный поток – 2» в 5,6 раза меньше, чем через газотранспортную систему Украины, передает ТАСС.
«Те европейские компании, которые получают газ от Газпрома по долгосрочным контрактам, получают его, внимание, в четыре раза дешевле, не на какие-то проценты, в четыре раза. И Газпром сверхприбыли не получает, мы не плачем по этому поводу, потому что мы заинтересованы в долгосрочных контрактах, в долгосрочных взаимных обязательствах», – подчеркнул Путин.
Он напомнил, что при формировании долгосрочных контрактов на газ учитываются цены на сырую нефть. «Поскольку цены на газ формируются с лагом в шесть месяцев после изменения цен на нефть, то это, во-первых, более стабильная ситуация, а во-вторых, через шесть месяцев – это значит, что потребители и поставщики могут сориентироваться по ходу дела о том, что происходит на мировых рынках», – добавил он.
Ситуация с дефицитом газа в Европе является рукотворным результатом политики Еврокомиссии, Россия тут ни при чем, заявил президент.
«Вся философия последних лет Еврокомиссии была направлена на регулирование рынка энергоносителей, в том числе газа, через биржу, через спот так называемый. Нас убеждали в необходимости отказываться от так называемых долгосрочных контрактов, цены в которых привязаны к биржевым, к рыночным котировкам на сырую нефть и на нефтепродукты... Всё начали сводить к споту. А на споте, в значительной степени, это не реальный газ, не физические объемы, которые не увеличиваются, а бумажный газ. На бумажке написано. А физических объемов нет. Они сокращаются», – заявил он.
Президент уточнил, что в Европе добыча газа упала в первом полугодии на 22,5 млрд кубометров, не докачали 18,5 млрд кубометров в хранилище.
Всего дефицит газа на европейском рынке может составить порядка 70 млрд кубометров.
Ранее Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией.
Президент Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
Застреленная Алеком Болдуином женщина-оператор родилась в СССР
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Кинооператор Галина Хатчинс, которую актер Алек Болдуин случайно застрелил на съемках фильма в США, родилась и выросла в Советском Союзе, сообщается на личном сайте погибшей женщины.
«Родом из Украины Галина росла на советской военной базе в районе полярного круга, окруженная оленями и атомными подводными лодками», – говорится в биографическом разделе сайта.
Как сообщается, женщина закончила отделение международной журналистики Киевского университета, после чего сотрудничала с британскими кинодокументалистами в качестве журналиста-расследователя.
В последние годы Хатчинс проживала в Лос-Анджелесе. Ее работы как оператора включают фильмы «Дорогуша» (2019), «Заклятый враг» (2020) и Blindfire (2020).
Хатчинс в среду опубликовала последний пост как раз со съемок фильма. «Одно из преимуществ съемок вестерна – в выходной день можно покататься на лошадях», – написала она.
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Инцидент произошел на съемочной площадке в штате Нью-Мексико при стрельбе из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Режиссер фильма был ранен в ключицу, 42-летняя Хатчинс получила тяжелое ранение и была по воздуху доставлена в больницу города Альбукерке. Врачи не смогли спасти ее жизнь.
Путин дал оценку заявлениям главы Пентагона о членстве Украины в НАТО
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Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин своими заявлениями фактически открывает Украине двери в НАТО, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Вот приехал [на Украину] министр обороны [США], который, по сути, открывает двери Украине в НАТО. По сути, его заявления нужно и можно именно так трактовать. Он говорит, что да, каждая страна имеет право», – приводит слова Путина ТАСС.
«Никто не говорит нет», – добавил Путин, имея в виду отношение стран – членов НАТО к перспективе вступления в альянс Украины. Российский президент отметил, что против членства Украины в организации не высказываются даже те лидеры европейских стран, которые сейчас блокируют процесс сближения Киева с альянсом.
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Ранее глава Пентагона прибыл с визитом в Киев, где обсудил с украинским коллегой Андреем Тараном взаимодействие в военной сфере. Он также встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава Пентагона поддержал стремление Украины в НАТО и подчеркнул, что ни одна третья страна не имеет права вето на вступление в альянс.
В ходе выступления на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» в четверг Путин обвинил руководителей стран НАТО в нарушении данных России обещаний о нерасширении военной инфраструктуры Североатлантического альянса на восток. В МИД России предупредили о последствиях принятия Украины в НАТО.
В начале октября генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг на семинаре Джорджтаунского университета и Института Брукингса в Вашингтоне заявил, что Россия не имеет права блокировать вступление Украины и Грузии в НАТО.
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В полиции сообщили, чем занималась Собчак во время ДТП в Сочи
Телеведущая Ксения Собчак в момент ДТП в Сочи не общалась с водителем своей машины, а общалась по видеосвязи Zoom, сообщил источник в правоохранительных органах.
«В момент ДТП в Краснодарском крае Собчак сидела на заднем пассажирском сиденье и говорила по Zoom с помощью мобильного телефона, она обсуждала одно из интервью. С водителем она в это время не общалась», – передает его слова ТАСС.
Напомним, Собчак рассказала, что во время допроса в Сочи ей задавали те же вопросы, что и в Москве, очной ставки не было. В октябре полиция предъявила обвинение водителю Mercedes, который устроил ДТП в Сочи. Он вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с другой машиной. В момент аварии в машине находилась Собчак. В результате ДТП одна из пассажирок машины, в которую врезался Mercedes, скончалась на месте, вторую госпитализировали с тяжелыми травмами.
Собчак сообщала, что получила в ДТП сотрясение мозга и другие травмы. При этом «Комсомольской правдой» был опубликован документ, где указывалось, что ведущая в ДТП никак не пострадала. После этого сообщалось, что Собчак прошла медицинское освидетельствование в элитной клинике «Лапино», где у нее диагностировали сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей, ссадины лобной теменной области и еще ряд травм. Ей также вручили повестку для проведения очной ставки с водителем Mercedes.
Позже в УВД по Сочи состоялся допрос телеведущей Ксении Собчак по делу о смертельном ДТП, она отказалась подписывать документ о неразглашении и не предоставила документы о полученных при аварии травмах.
Путин обвинил лидеров стран НАТО в нарушении данных России обещаний
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Руководители стран НАТО обманули Россию, когда обещали, что военная инфраструктура альянса не будет расширяться на восток, заявил президент Владимир Путин.
«Смотрите, что происходило в конце 1980-х – начале 1990-х годов, когда все со всех сторон говорили, что после объединения Германии ни в коем случае движения на восток инфраструктуры НАТО не будет. Хотя бы в этом Россия должна была быть уверена. Так говорили, но это публичные заявления, а что на практике? Обманули», – приводит ТАСС слова Путина, сказанные в ходе выступления на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
«А теперь они говорят, а где на бумажке, покажите?» – добавил Путин, имея в виду руководителей стран НАТО. Он напомнил что состав Североатлантического альянса неоднократно расширялся на восток несмотря на заверения, которые ранее давали западные политики.
«Сейчас какой-то деятель есть, а завтра его уже и нет, кто-то другой приходит на его место. Это не гарантии безопасности для России. Это просто разговоры на заданную тему. И, конечно, нас это беспокоит», – добавил российский лидер.
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Ранее в четверг в МИД России предупредили о последствиях принятия Украины в НАТО.
В начале октября генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг на семинаре Джорджтаунского университета и Института Брукингса в Вашингтоне заявил, что Россия не имеет права блокировать вступление Украины и Грузии в НАТО.
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Немецкие СМИ: НАТО приготовилось к конфликту с Россией
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В плане обороны НАТО определили, как альянс будет реагировать на возможные атаки со стороны России и угрозу терроризма. Такого плана не было со времен окончания холодной войны, сообщило немецкое издание Suddeutsche Zeitung.
«В четверг в Брюсселе министры обороны стран НАТО приняли новый всеобъемлющий план по обороне европейской и североатлантической зоны альянса. В нем западный альянс определяет, как он будет реагировать на возможные атаки со стороны России, а также на сохраняющуюся угрозу терроризма. Это первый всеобъемлющий план такого рода с момента окончания холодной войны. Он охватывает различные сценарии, начиная от обычных военных атак и гибридной войны до кибератак и дезинформации, а также их комбинаций и одновременных атак, например, в Балтийском и Черноморском регионах», – передает РИА Новости текст автора издания Пауля-Антона Крюгера.
«Так альянс делает выводы из «изменившейся с 2014 года ситуации в сфере безопасности», как говорят в Брюсселе. Толчком к переориентации НАТО на оборону альянса послужила аннексия Крыма Россией. План обороны также является ответом на то, что Москва вооружается ядерным оружием средней дальности и разрабатывает новые системы вооружений. Так, недавно российские вооруженные силы испытали на учениях боевых роботов, они также работают над использованием искусственного интеллекта и модернизируют системы космического базирования», – говорится в статье.
«Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр (ХДС) заявила, что НАТО должно занять «очень четкую позицию в отношении поведения и угроз России». (...) Она указала на нарушения воздушного пространства над странами Прибалтики и агрессивное поведение России в Черноморском регионе».
«В то же время альянс должен оставаться открытым для диалога с Кремлем, сказала Крамп-Карренбауэр. Недавно Россия объявила о разрыве отношений с НАТО и закрытии своего представительства в альянсе. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг констатировал в среду, что отношения с Россией достигли низшей точки со времен окончания холодной войны. Предпосылкой к этому послужила высылка восьми российских дипломатов, аккредитованных при НАТО. Альянс обосновал это разведывательной деятельностью дипломатов».
«В четверг, однако, стало ясно, что конфликты имеют более глубокий характер: заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко предупредил НАТО, что любой дальнейший шаг в направлении членства Украины в альянсе будет иметь последствия».
«Наряду с новым планом обороны и сдерживания, министры стран НАТО приняли четырехлетние планы развития военного потенциала, необходимого для реализации стратегии. Речь идет о противовоздушной обороне, кибервозможностях и разведывательном потенциале. (...) Министры обороны также договорились о создании фонда в размере одного миллиарда евро для поддержки разработки частными компаниями технологий, важных для обороны, особенно в киберсекторе. Будущие конфликты будут вестись «не только с помощью пуль и бомб, но и с помощью байтов и больших данных», заявил Столтенберг».
«Впрочем, оборонному альянсу предстоят и дальнейшие дебаты о его стратегическом курсе. Прежде всего Франция настаивает на большей европейской автономии, в то время как США хотят, чтобы НАТО играло более значительную роль в напряженных отношениях с Китаем. На встрече министров обороны стран ЕС перед заседанием НАТО Крамп-Карренбауэр представила совместно с Финляндией, Нидерландами, Португалией и Словенией предложение о создании сил быстрого реагирования ЕС. (...) После поспешного вывода войск из Афганистана в очередной раз стало ясно, что европейские союзники зависят от поддержки США», – пишет Süddeutsche Zeitung.
Ранее в НАТО приняли глобальный план обороны с учетом подъема Китая.
Напомним, в пятницу министры обороны НАТО подписали соглашение о военно-технологическом фонде на 1 млрд евро
Генерал ВСУ пригрозил России британскими ракетами
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Ракеты Brimstone, которые Британия планирует поставить Киеву, позволят «уничтожать» российские военные корабли, с таким утверждением выступил генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.
Романенко в беседе с порталом «Обозреватель» выразил мнение, что украинские патрульные катера с установленными на них ракетами Brimstone «смогут наносить ракетные удары по российским военным кораблям». При этом он считает, что британские ракеты можно использовать и по наземным целям, передает РИА «Новости».
По словам генерала ВСУ, при запуске этих ракет в необходимом количестве можно уничтожить и «большой корабль противника». Как считает Романенко, благодаря наличию подобного вооружения, у Украины появится возможность «более мощного ответа» на «провокации» России.
При этом генерал отметил, что с учетом соотношения сил Киеву необходимо искать «асимметричные способы ведения войны», вооружение катеров ракетами Brimstone является одним из таких решений.
Ранее стало известно, что власти Украины ведут переговоры с Британией о покупке ракет Brimstone для украинских кораблей. По информации издания, стороны обсуждают возможность установки ракет Brimstone стоимостью около 138 тыс. долларов за каждую на украинских самолетах. Министерство обороны Британии подтвердило информацию о поставках ракет Brimstone Украине, уточнив, что речь идет о сделке, заключенной в июне 2021 года.
15 октября посол республики в Лондоне Вадим Пристайко сообщил, что Британия поставит Украине «ракетное вооружение» и два тральщика, стороны намерены совместно строить корабли для нужд ВМС Украины.
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Пушков сравнил принятие Украины в НАТО с объявлением войны России
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Принятие Украины в НАТО означало бы готовность Североатлантического альянса начать войну с Россией, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
«Генсек НАТО [Йенс] Столенберг вновь заявил, что альянс стремится к улучшению отношений с Россией. Верится с трудом: слишком много было таких заявлений и слишком много альянсом предпринято действий для уничтожения всяческих отношений. Но они могут стать еще хуже и даже катастрофичными, если альянс пойдет по пути подготовки к вступлению Украины в НАТО. Украина рвется. Но в альянсе должны понимать: прием Украины в НАТО означал бы, что в альянсе готовы начать войну с Россией. Вопрос для НАТО стоит именно так», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Какая из сторон больше заинтересована в диалоге между Россией и НАТО?
Накануне страны НАТО утвердили глобальный план обороны Североатлантического альянса. В тот же день президент России Владимир Путин обвинил руководителей стран НАТО в нарушении данных России обещаний о нерасширении военной инфраструктуры альянса на восток. Он также допустил, что страны НАТО под видом учебных центров могут разместить на территории Украины ракеты, как ранее разместили в Польше и Румынии системы ПРО с пусковыми установками «Иджис», на которые можно установить ударные ракеты «Томагавк».
Кроме того, Путин обратил внимание, что министр обороны США Ллойд Остин своими заявлениями о членстве Украины в НАТО фактически открыл Киеву двери в альянс. Москва предупреждала, что принятие Украины в НАТО крайне опасно и вынудит Россию реагировать.
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Во вторник глава Пентагона прибыл с визитом в Киев, где обсудил с украинским коллегой Андреем Тараном взаимодействие в военной сфере. Он также встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава Пентагона поддержал стремление Украины в НАТО и подчеркнул, что ни одна третья страна не имеет права вето на вступление в альянс.
В начале октября генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россия не имеет права блокировать вступление Украины и Грузии в НАТО. В сентябре украинский президент Владимир Зеленский заявлял о способности Украины усилить НАТО. Он также утверждал, что президент США Джо Байден поддержал стремление Украины стать членом НАТО. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки говорила, что решение о членстве Украины в НАТО принимает Североатлантический альянс, а не США. В июле Зеленский заявлял, что Украина устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС.
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Украинцы пожаловались на качество газа
На качество газа могло повлиять то, что украинское топливо смешивают с российским, заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко.
«По факту наши подмешивают российский газ с украинским, чтобы хоть как-то сохранить качество», – рассказал он порталу UBR.ua, передает РИА Новости.
Эксперт считает, что понижение калорийности газа может происходить из-за плохой очистки топлива.
По словам Попенко, газ достают из трубы со всеми примесями, песком и прочим, а потом очищают. Если делать это плохо, то пострадает качество. При этом себестоимость такого газа ниже, но продавать его будут по потребительским ценам.
Ранее жители страны пожаловались на то, что голубое топливо стало хуже гореть, из-за чего долго закипает вода, а блюда в духовке «тлеют».
Ранее Юлия Тимошенко требовала объявить в стране чрезвычайное положение в энергетике из-за критической ситуации с запасом газа и завышенными тарифами ЖКХ. Экс-премьер страны Арсений Яценюк говорил о том, что власти страны виноваты в том, что не закупили газ, когда он был дешевле. Теперь убытки составят 5 млрд долларов.
Ранее сообщалось, Владимир Путин заявил, что поставки газа в Европу по газопроводу «Северный поток – 2» могут начаться послезавтра, если немецкий регулятор даст разрешение. Об этом он сказал в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай».
В ВСУ призвали готовить все регионы Украины «к вторжению России»
Командующий Силами специальных операций Вооруженных сил Украины (ССО ВСУ) Григорий Галаган в интервью Украинскому центру безопасности и сотрудничества заявил, что не исключает «вторжения» со стороны России, призвав подготовить к этому все регионы.
Командующий ССО ВСУ выступил с утверждением, что «отсутствие угрозы вторжения и последующей эскалации со стороны Российской Федерации никто не гарантирует». Поэтому, считает Галаган, Украина должна быть готова к этому, «в каждой области». При это он назвал своим личным приоритетом закрепление на законодательном уровне программ подготовки регионов к организации «движения сопротивления», передает ТАСС.
Напомним, 11 сентября в Киеве заявили, что Украина якобы фактически находится в состоянии третьей мировой войны. Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность начала войны с Россией. При этом он выразил уверенность, что это было бы ошибочным вариантом развития событий. В Кремле заявление Зеленского восприняли с сожалением, а рассуждения о возможности войны России и Украины назвали апокалиптическими. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что заявления Зеленского о возможности войны с Россией не заслуживают внимания, в них слышны отголоски КВН.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что заявление Зеленского нелогично и оторвано от реальности. Американцы посоветовали Зеленскому не полагаться на помощь Вашингтона после слов о возможной войне с Россией. Ранее в Болгарии предсказали поражение Украины после шести часов войны с Россией.
Генерал ВСУ в отставке Вилен Мартиросян раскритиковал Киев за агрессивные заявления в адрес Москвы, подчеркнув, что у Украины нет шансов в случае военного конфликта с Россией. В свою очередь директор Украинского института политики Руслан Бортник заявлял, что Украина не сможет победить в войне с Россией, и постоянные провокации в адрес Москвы только подрывают авторитет властей республики.
В начале сентября президент Владимир Путин выразил уверенность в восстановлении отношений между Россией и Украиной, подчеркнув, что ситуация в отношениях между странами ненормальная и неестественная. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков обратил внимание, что Россия в лице президента Владимира Путина в очередной раз подтверждает желание идти на нормализацию отношений с Украиной.
В российском внешнеполитическом ведомстве неоднократно подчеркивали, что Москва не заинтересована в каком-либо конфликте с Украиной, тем более военном.
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Путин назвал покушением попытки стран ограничить суверенитет России в Арктике
Президент России Владимир Путин в ходе XVIII ежегодного заседания клуба «Валдай» назвал покушением с негодными средствами попытки ряда стран ограничить суверенитет России в Арктике.
«Если кто-то со стороны пытается в обход этих международно признанных документов ограничить наше суверенное право распоряжаться нашей собственной территорией, территориальное море по международному праву – это часть территории прибрежного государства, то это покушение с неугодными средствами», – цитирует его РИА «Новости». «Пусть попробуют», – прокомментировал он попытки ограничить Россию в действиях в Арктике, в том числе в энергетике.
Путин с помощью русской сказки описал ситуацию на мировом энергетическом рынке. По его словам, если европейцы будут ограничивать Россию в Арктике – получится ситуация как в сказке с волком.
«У нас сказка известная есть, русской аудитории известна. Когда один из персонажей заставляет волка зимой хвостом ловить рыбу, а потом сидит рядышком и приговаривает про себя: «Мерзни, мерзни волчий хвост», – сказал Путин.
18–21 октября 2021 года в Сочи проходит XVIII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» под названием: «Глобальная встряска – XXI: человек, ценности, государство».
Ранее Путин заявил, что экономика России не пострадает, если будет принято решение о запрете бурения и добычи газа в Арктике, но решать вопрос должны специалисты без перехода в политическую плоскость.
В Киеве назвали условие совершения диверсий в России
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Сейчас Киеву не выгодно организовывать диверсии на российской территории, но их допустимо совершать во время полномасштабной войны, заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире интернет-канала Politeka.
Арестович заявил, что сейчас не выгодно устраивать диверсии по нескольким причинам. «Это сложнее, чем хотелось бы <…> россияне все равно быстро все восстановят», – передает его слова РИА «Новости».
Также, по его словам, Украина может прослыть страной с террористическими и диверсионными методами ведения войны.
«Рубить электричество и газ на российской территории – это меры, которые будут задействованы, я думаю, когда будет большая война <…> а сейчас это слишком хрупкий баланс, и эскалацию точно не в наших интересах начинать сейчас», – заявил советник.
Ранее Арестович заявил, что Киев имеет военный паритет с Москвой. «У России нет решающего преимущества над нами, такого нет и не будет. Российские генералы – профессионалы, думаю, они доносят это до сведения своего политического руководства», – заявил он.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего не хватает Украине для военного паритета с Россией.
В Москве ответили на вопрос о сделках по Украине в ходе визита Нуланд
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В ходе визита замгоссекретаря США Виктории Нуланд в Россию сделок с США по Украине не заключалось, это была ознакомительная встреча, заявил высокопоставленный дипломатический источник в Москве.
Источник заверил, что «никаких сделок по Украине мы с Нуланд не заключали, никаких «разменов» или договоренностей», передает РИА «Новости».
Он напомнил, что это был первый ознакомительный визит Нуланд в Россию в новой должности.
«После того как она была назначена на эту должность, в том числе ответственной за российско-американские отношения, главной ее задачей было узнать, есть ли возможность улучшения на этом треке. А Украина была как добавочная «нагрузка», и она о ней говорила с Дмитрием Козаком. Это была ознакомительная встреча, поэтому так из этого и исходим», – подчеркнул диписточник.
При этом Россия всегда открыта к контактам «и с американцами, и с кем угодно, никогда не уходили от диалога», подчеркнул он.
«Нуланд активно общалась с российской стороной, когда была членом администрации (Барака) Обамы, при (экс-помощнике президента России Владиславе) Суркове, и мы никогда не закрывали этот канал с американцами по Украине. И готовы продолжать, если будет встречный интерес», – отметил источник.
Между тем глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в Twitter, что он провел телефонный разговор с Нуланд, обсудив итоги ее визита в Россию и американскую поддержку в контексте урегулирования конфликта в Донбассе.
Нуланд в Twitter назвала хорошим разговор с украинским чиновником. Она указала, что была подтверждена «поддержка со стороны США полного выполнения Минских соглашений и суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ».
Напомним, заместитель госсекретаря посещала Москву 11-13 октября. Она провела встречи с замглавы МИД Сергеем Рябковым и заместителем главы администрации президента Дмитрием Козаком, а также помощником президента Юрием Ушаковым.
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Путин объяснил Меркель и Макрону неадекватность призывов Киева созвать нормандский саммит
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Президент Владимир Путин в контактах с лидерами ФРГ и Франции Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном объяснил им неадекватность призывов Украины созвать новый саммит в «нормандском формате» на фоне того, что Киев не выполняет прошлые договоренности, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Лавров рассказал, что между тремя лидерами состоялся телефонный разговор, в ходе которого наши западные коллеги активно убеждали президента России «как можно скорее провести саммит в «нормандском формате», на резонные возражения Владимира Путина о том, что Украина еще не выполнила решения предыдущего саммита, который состоялся в декабре 2019 года в Париже, а там были совершенно конкретные, адресованные Киеву договоренности, они полностью манкируются», передает РИА «Новости».
Путин «объяснил неадекватность попыток созвать саммит, когда решения прошлого саммита просто не принимаются в расчет украинскими властями».
Напомним, так называемый нормандский формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к встрече с Владимиром Путиным в любом формате.
Эксперт оценил украинские угрозы России британскими ракетами
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Сверхзвуковые ракеты Brimstone, которые Британия поставит Украине, будут представлять опасность не для России, а для ДНР и ЛНР, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее экс-замглавы генштаба ВСУ Игорь Романенко пригрозил «уничтожать» новым оружием российские военные корабли.
«Ракеты Brimstone предназначены для запуска с самолетов и вертолетов и относятся к противотанковым ракетным комплексам. Снаряд имеет массу всего 49 кг, тандемную кумулятивную боевую часть – от пяти до десяти килограммов, дальность поражения – 11,5 км. Она нужна для пробивания брони», – рассказал доктор военных наук Константин Сивков.
По его словам, лазерная или радиолокационная в миллиметровом диапазоне головка наведения очень сильно ограничивает применение этих ракет в сложных метеоусловиях, например – в дождь и туман. «Кораблям она не сможет нанести существенный урон. После пробития корпуса кумулятивная струя разрушит одно или два сопредельных помещения. Для того, чтобы серьезно ударить, например, по корвету – нужна ракета с боевой частью в пять раз превышающей ту, что имеет Brimstone», – пояснил специалист.
Кроме того, российские корветы имеют всепогодную радиолокационную систему наведения и вооружение с дальностью поражения около 15 км и темпом огня 200 выстрелов в минуту. «Таким образом, наши военные корабли просто не допустят украинские катера с Brimstone на дистанцию залпа и осуществят их упреждающее уничтожение. Их ракеты будут представлять угрозу только для танков, автомобилей и наземных стационарных сильно укрепленных целей. Даже против пехоты она будет малоэффективна, поскольку почти вся энергия удара уйдет в землю», – указал эксперт.
«Зачем Украина их взяла? Им важно два условия: чтобы вооружение было непременно из стран НАТО и чтобы оно хоть куда-нибудь стреляло. При этом сам альянс поставит эти ракеты для того, чтобы ВСУ совершали атаки на ДНР и ЛНР на приморском направлении, например – около Мариуполя», – резюмировал Сивков.
Ранее стало известно, что власти Украины ведут переговоры с Британией о покупке ракет Brimstone для украинских кораблей. По информации издания, стороны обсуждают возможность установки ракет Brimstone стоимостью около 138 тыс. долларов за каждую на украинских самолетах. Министерство обороны Британии подтвердило информацию о поставках ракет Brimstone Украине, уточнив, что речь идет о сделке, заключенной в июне 2021 года.
Как пишет The Times, Великобритания предоставит ракеты класса «земля – земля» для украинских патрульных катеров и ракеты для самолетов по мере расширения сотрудничества между странами после Brexit. Разработанные международным консорциумом Matra BAE Dynamics Alenia (MBDA) ракеты могут поражать «рой» целей одновременно и будут размещены на судах, находящихся на вооружении ВМС Украины, говорится в сообщении.
Кроме того, 15 октября посол республики в Лондоне Вадим Пристайко сообщил, что Британия поставит Украине «ракетное вооружение» и два тральщика, стороны намерены совместно строить корабли для нужд ВМС Украины.
В этой связи генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в беседе с порталом «Обозреватель» выразил мнение, что украинские патрульные катера с установленными на них ракетами Brimstone «смогут наносить ракетные удары по российским военным кораблям».
По словам генерала ВСУ, при запуске этих ракет в необходимом количестве можно уничтожить и «большой корабль противника». Как считает Романенко, благодаря наличию подобного вооружения, у Украины появится возможность «более мощного ответа» на «провокации» России.
При этом генерал отметил, что с учетом соотношения сил Киеву необходимо искать «асимметричные способы ведения войны», вооружение катеров ракетами Brimstone является одним из таких решений.
Ранее Владимир Путин допустил вероятность размещения ракет НАТО на Украине. «Завтра под Харьковом ракеты появятся, что нам делать с этим?» – задался вопросом российский лидер, имея в виду наступательное оружие, а также ракеты средней и меньшей дальности.
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