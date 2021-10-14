Политолог назвал главное требование жителей регионов к губернаторам

«Главным фактором для выбора кандидата на губернаторскую должность становится не партийная принадлежность, а компетентность», – сказал газете ВЗГЛЯД социолог Виктор Потуремский. На этой неделе руководителем Ярославской области был назначен Михаил Евраев, выходец из партии «Яблоко».

«Мы не первый год фиксируем это желание рядовых жителей регионов, чтобы избранный или назначенный из Москвы управленец в кратчайшие сроки начал бы решать местные проблемы, – говорит директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. – То есть растет запрос общества на компетентность как главное качество управленца. И на этот-то запрос и отвечает кадровая политика президента».

На выполнение в том числе и такой задачи, по словам эксперта, нацелено обучение будущих претендентов в Высшей школе госуправления (ВШГУ) – в так называемой «школе губернаторов». «Власть готова принять этот вызов и действовать эффективно, – подчеркнул Потуремский. – «Школа губернаторов», судя по количеству ее выпускников, назначенных главами регионов, становится основным кадровым резервом. И ее выпускники показывают свою эффективность».

На этом фоне ни для избирателей, ни для президента, судя по всему, уже не имеет значения партийно-политическая принадлежность кандидата на пост губернатора, полагает эксперт. «У нас есть пример Чувашии, главой которой стал Олег Николаев, выходец из «Справедливой России». Или Ульяновская область, где в этом году на выборах победил губернатор-коммунист Алексей Русских. То есть основной критерий – это не партийный билет, а эффективность и компетентность», – указал Потуремский.

На этой неделе президент Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области Михаила Евраева, выпускника «школы губернаторов», бывшего функционера партии «Яблоко». Среди выпускников «школы губернаторов», которые впоследствии возглавили республику или область, есть также представители ЛДПР (Михаил Дегтярев), «Справедливой России» (Александр Бурков и Олег Николаев) и КПРФ (Алексей Русских).

Программа развития кадрового управленческого резерва была запущена по поручению президента России в 2017 году на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ). Ее цель – создать сообщество современных управленцев, обладающих знаниями и навыками для решения стоящих перед страной задач. Выпускниками четырех потоков программы стали 305 человек. Среди участников программы – десятки победителей и финалистов конкурса «Лидеры России». Сейчас идет обучение пятого потока программы.

Как отмечала политолог Екатерина Соколова, «вырисовывается четкий подход к кадровым назначениям на уровне губернаторского корпуса: требуется опыт федерального управления, чтобы человек был с широкими, а не узкими провинциальными взглядами, чтобы обладал широкими связями, которые могут помочь региону». «Как правило, учитывается еще наличие муниципального и регионального опыта», – говорила политолог.