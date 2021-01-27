Посольству США вручили ноту из-за распространения антироссийских фейков

Представителю посольства США вручена нота протеста в связи с участием американских интернет-гигантов в массовом распространении фейков, связанных с Россией, говорится в заявлении МИД России.

«Отмечаем масштабное распространение недостоверных «фейков» о России американскими цифровыми платформами, которые системно тиражируют провокационный контент, скоординировано распространяемый, в свою очередь, посольством США в Москве», – говорится в документе, размещенном на сайте МИД.

Представителю США, вызванному в МИД, как отметили в ведомстве, 27 января вручена нота протеста с предупреждением, «что российская сторона оставляет за собой право на ответные шаги».

Отмечается, что предпринятые администрацией крупнейших американских соцсетей рестриктивные действия в отношении размещаемого на их платформах контента «нанесли удар по демократической системе ценностей и международной информационной архитектуре». «Допустимость произвольного и нетранспарентного цензурирования цифровыми платформами медиаконтента в отсутствие соответствующего решения суда ставит под вопрос предназначение государства как гаранта выполнения международных обязательств по обеспечению свободы выражения мнений теми субъектами, которые находятся под его юрисдикцией», – подчеркнули в МИД.

В ведомстве добавили, что тем самым «нарушены положения Международного пакта о гражданских и политических правах, хельсинкского Заключительного акта и ряда других решений ОБСЕ».

«Эти документы США подписали. Прецедент доказывает, что американские ИТ-гиганты способны беспрепятственно самостоятельно формировать облик современной коммуникационной инфраструктуры в интересах своих корпораций и их «кураторов», игнорируя основополагающие демократические и этические нормы. Таким образом, международное сообщество сталкивается с вызовами полной неуправляемости информационного пространства и незащищенности персональных данных, аккумулированных соцсетями», – говорится в сообщении.

В дипведомстве также обратили внимание на масштабное распространение «фейков» о России американскими цифровыми платформами.

«Обсуждение рисков для свободной коммуникации и соблюдения прав человека, которые несет в себе монополия американских ИТ-гигантов на медиарынке, ведется на профильных международных площадках уже не первый год. Однако любые попытки усилить регулирование соцсетей наталкиваются на сопротивление западных коллег и классифицируются как «нападки на свободу слова». Назрела необходимость совместной предметной работы в профильных международных структурах, прежде всего в рамках ООН, Совета Европы и ОБСЕ», – констатировали в МИД.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что США ранее заявляли, что намерены бороться с фейками в информационном пространстве. При этом она подчеркнула, что, если о фейке заявляет российская сторона, американские соцсети никогда не будут информировать своих пользователей о наличии опровержения ложной информации.

Напомним, рабочая группа Общественной палаты (ОП) России по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности интернета обнаружила в соцсетях около 100 ложных сообщений, связанных с несанкционированными акциями 23 января.

На прошлой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции.

Газета ВЗГЛЯД сообщала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter.