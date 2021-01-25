Арестован подозреваемый в нападении на бойца Росгвардии во Владивостоке

Суд на два месяца заключил под стражу подозреваемого в нападении на бойца Росгвардии на несогласованном митинге во Владивостоке, сообщил представитель регионального управления Следственного комитета России.

«По ходатайству следователя арест на два месяца», – сказали РИА «Новости» в ведомстве.

В Приморье на фоне пандемии коронавируса запрещены массовые мероприятия. В правительстве края ранее сообщили, что никто не подавал заявок на проведении митингов 23 января на центральной площади Владивостока. Тем не менее, по данным властей, на несогласованный митинг в субботу собрались около 300 человек, в шествии приняли участие около 500. Были задержания, стычки участников митинга с полицией и ОМОНом. Уполномоченный по правам ребенка в Приморье Ольга Романова сообщала, что были задержаны 12 подростков, на них составили протоколы и уже отпустили.

После несогласованного митинга во Владивостоке было возбуждено два уголовных дела по факту применения насилия в отношения представителя власти. СК РФ сообщал, что задержан один из подозреваемых, он напал на сотрудника ОМОН и нанес ему не менее двух ударов руками по голове и телу. Во втором случае неизвестный мужчина в маске нанес не менее трех ударов руками заместителю командира полка ППСП УМВД и не менее двух ударов старшему инспектору отделения организации службы полка ППСП УМВД, после чего скрылся, сейчас его ищут.

Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов.