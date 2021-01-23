По факту применение насилия к силовикам во Владивостоке возбуждены два дела

Во Владивостоке возбуждены два уголовных дела по факту применения насилия в отношения представителя власти на несогласованной акции.

По данным ведомства, 23 января во время пресечения несанкционированной демонстрации на улице Светланская во Владивостоке установлено два факта применения насилия в отношении представителей власти, в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей по охране общественного порядка и задержанию лиц, участвовавших в незаконной протестной акции.

«Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Мужчина, применивший силу в отношении сотрудника ОМОН, установлен. Им оказался 28-летний житель Владивостока. По версии следствия, днем 23 января в ходе несанкционированной демонстрации, подозреваемый, находясь на проезжей части автодороги, схватил рукой за шею и попытался повалить на землю командира второго взвода четвертой роты ОМОН управления Росгвардии по Приморскому краю и ударил его два раза руками в область головы и тела. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Во втором случае неизвестный мужчина в маске нанес три удара руками в область головы и тела заместителю командира полка ППСП УМВД. Также он два раза ударил старшего инспектора отделения организации службы полка ППСП УМВД, после чего вырвался из рук задерживавших его сотрудников полиции и скрылся в толпе. Сейчас его личность устанавливается.

Ранее МВД пообещало разобраться в каждой провокации на незаконных митингах.

На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции.