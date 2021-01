МИД России сделал предложение администрации Байдена по договору о СНВ Антонов выразил надежду на начало новой главы в отношениях с США 21 января 2021, 02:16

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов выразил надежду на начало новой главы в российско-американских отношениях с приходом к власти 46-го президента США Джозефа Байдена. «Только что вернулся с инаугурации, внимательно слушал выступление Байдена, искал, естественно, что-либо в отношении внешней политики, в первую очередь России. Хочется верить, что с сегодняшнего дня начинается новая глава в развитии Соединенных Штатов Америки и, конечно, что начинается новая глава в развитии российско-американских отношений. По крайней мере, мы неоднократно об этом говорили», – приводит слова Антонова ТАСС. Посол России в Соединенных Штатах отметил, что российская сторона ознакомились с позициями кандидатов на ключевые посты в администрации Байдена. «Вчера целый день провели около телевизоров, слушали номинантов и кандидатов, нас завалили информацией, различного рода подходами. Не могу сказать, что много позитивного мы нашли в выступлениях кандидатов на высокие должности в администрации США, – признался посол. – Мне все-таки хотелось бы сказать: давайте немного подождем. Одно дело – обещания, выступления на публику, а другое дело – это реальные проблемы, реальная работа, которой предстоит заниматься [новой американской] администрации уже с сегодняшнего дня». «У нас есть конкретная программа действий, у нас есть конкретная программа развития отношений с Соединенными Штатами Америки. Мы с коллегами в посольстве [России в Вашингтоне], с коллегами из Москвы внимательно проанализировали, что было сделано, что не получилось, и что нам надо сделать», – сказал Антонов в эфире телеканала «Россия-24». Накануне Байден вступил в должность 46 президента США, после чего прибыл в Белый дом. Ранее кандидат на пост госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкен на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам назвал Россию «неотложным вызовом» для Соединенных Штатов. Он также заявил о намерении новой администрации делать все возможное для остановки строительства газопровода «Северный поток – 2». Кроме того, Блинкен решительно поддержал поставки американского оружия Украине. При этом Блинкен заявил, что администрация Джозефа Байдена намерена добиваться продления ДСНВ (СНВ-3). В свою очередь кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин заметил, что продление ДСНВ отвечает интересам нацбезопасности США. В воскресенье МИД России заявил о готовности к нормальному диалогу с США при новой администрации. В прошлую пятницу в МИД констатировали, что нормализации диалога с уходящей администрацией США за прошедшие четыре года так и не произошло, при этом в Москве допустили возможность дальнейшей деградации отношений с Вашингтоном.

Россия и США обменялись в СБ ООН цитатами Мартина Лютера Кинга 19 января 2021, 02:19

На заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя процитировал Мартина Лютера Кинга, призвав США прекратить гонку вооружений. Дипломат постпредства США Родни Хантер раскритиковал «режимы Сирии и Ирана» и процитировал Кинга: «Ненависть не может вытеснить ненависть, и только любовь может сделать это». Небензя вспомнил другую цитату Кинга: «Нация, которая год за годом тратит больше денег на военные нужды, чем на социальные программы, приближается к духовной гибели». Небензя заявил, что нужно «прекратить бряцание оружием, провоцировать гонку» на Ближнем Востоке и напомнил о российской концепции коллективной безопасности в Персидском заливе. «Это приглашение к миру в противовес приглашению к войне», – приводит его слова ТАСС. Напомним, лидер движения за гражданские права чернокожих в США Мартин Лютер Кинг родился 15 января. В США День Мартина Лютера Кинга отмечается ежегодно в третий понедельник января и является федеральным праздником. Это не первый подобный обмен цитатами в СБ ООН. Так, в 2018 году Небензя и представитель Великобритании Карен Пирс обменялись цитатами из книг Льюиса Кэррола «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье». Российские дипломаты назвали беспрецедентным отключение связи консульству в Нью-Йорке 19 января 2021, 18:32 Текст: Алексей Дегтярев

Отключение связи российскому консульству в Нью-Йорке стало беспрецедентным актом, заявили российские дипломаты. Об этом представители российской дипломатии заявили РИА «Новости». Напомним, консульство России в Нью-Йорке больше суток находится без телефонной связи. Линии связи, по данным дипмиссии, отключила американская сторона. Также у консульства возникают перебои с доступом в интернет. Всех граждан России, планировавших обратиться к миссии, просят связаться с ее представителями с помощью электронной почты. Российское консульство в Нью-Йорке уже сутки лишено телефонной связи 19 января 2021, 18:08

Консульство России в Нью-Йорке больше суток находится без телефонной связи, сообщила российская дипломатическая миссия. «С 18 января американской стороной полностью отключены все городские телефонные линии Генерального консульства России в Нью-Йорке, периодически возникают перебои с доступом в интернет», – говорится в сообщении консульства в Facebook. В дипмиссии попросили посетителей по всем вопросам обращаться по электронной почте. В сообщении не приводятся причины, по которым консульству отключили связь. «Ранее такой ситуации никогда не возникало», – сообщили ТАСС в дипломатическом представительстве. Кандидат в шефы Пентагона объявил Россию «реальной угрозой» для США 20 января 2021, 01:57

Кандидат на пост главы Пентагона отставной генерал Ллойд Остин в письменных ответах на вопросы членов комитета Сената США по делам вооруженных сил заявил, что Россия будет оставаться «реальной угрозой» для Соединенных Штатов на годы вперед. «Россия, вероятно, будет оставаться реальной угрозой [для Соединенных Штатов] на годы вперед, пользуясь открытостью США и вбивая клинья между США и их партнерами в попытке ослабить авторитет и репутацию США», – приводит слова Остина ТАСС. «Россия угрожала демократическим процессам США и оказывала злонамеренное влияние на мировой сцене. Действуя ниже порога вооруженного конфликта, Россия продолжает делать США своей мишенью с помощью ряда изощренных информационных и киберопераций», – считает кандидат на должность главы американского оборонного ведомства. Кандидат на пост главы Пентагона также выразил мнение, что Европе якобы потенциально угрожают возможные усилия России «по подрыву европейской безопасности» в сочетании с последней модернизацией российских вооруженных сил, в том числе ядерных. «В [зоне ответственности] Европейского командования Вооруженных сил США наибольший военный риск связан с агрессивным поведением России, направленным на подрыв европейской безопасности, в сочетании с ее военной модернизацией», – утверждается в письменных ответах Остина на вопросы членов комитета Сената по делам ВС США. По его словам, речь идет о крылатых ракетах дальнего действия, подводных возможностях ВС России, ее киберпотенциале, «а также разработке и развертывании так называемых новых ядерных систем и большом и разнообразном арсенале нестратегического ядерного оружия». В случае своего утверждения Остин пообещал более детально изучить вопрос безопасности в Европе и при необходимости принять соответствующие решения. Ранее кандидат на пост госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкен на слушаниях в Сенате Конгресса США назвал Россию «неотложным вызовом». Напомним, в воскресенье МИД заявил о готовности России к нормальному диалогу с США при новой администрации избранного американского президента Джо Байдена. В прошлую пятницу в МИД России констатировали, что нормализации диалога с уходящей администрацией США за прошедшие четыре года так и не произошло, при этом в Москве допустили возможность дальнейшей деградации отношений с Вашингтоном. В декабре минувшего года министр иностранных дел Сергей Лавров назвал условия сотрудничества России с будущей американской администрацией. Трамп подписал указ о предотвращении госзакупок беспилотников у России 19 января 2021, 03:30

Глава американского государства Дональд Трамп подписал указ, в котором говорится о недопустимости госзакупок беспилотников у «иностранных противников США». В указе говорится, что политикой США является «предотвращение использования денег налогоплательщиков» для подобных закупок. Как сказано в документе, такие беспилотники «представляют собой неприемлемый риск», так как производятся «иностранными противниками» Вашингтона, либо содержат их «программное обеспечение или критические электронные компоненты». Подчеркивается, что нужно способствовать «местному производству БПЛА», передает РИА «Новости». «Термин «иностранный противник» подразумевает КНДР, Иран, Китай, Россию или, как определит министерство торговли, любую другую страну, территорию, неправительственную организацию, которые причастны к долгосрочным схемам деятельности, неблагоприятной для национальной и экономической безопасности США», – приводит ТАСС текст указа. Отмечается, что БПЛА в США «используются правоохранительными органами и для оказания помощи при стихийных бедствиях». Использование беспилотников, «произведенных противниками, угрожает национальной и экономической безопасности» страны, говорится в документе. Напомним, России удалось существенно сократить отставание от США по беспилотникам. Военная мощь России в Арктике вызвала беспокойство в команде Байдена 20 января 2021, 05:34

Кандидат на пост шефа Пентагона отставной генерал Ллойд Остин в письменных ответах на вопросы членов комитета Сената по делам вооруженных сил США выразил обеспокоенность по поводу наращивания российской военной мощи и «агрессивного поведения в Арктике и во всем мире». «Я серьезно обеспокоен наращиванием российской военной мощи и агрессивным поведением в Арктике и во всем мире. Точно так же я глубоко обеспокоен намерениями Китая в этом регионе», – приводит слова Остина ТАСС. При этом отставной генерал заметил, что «Соединенные Штаты имеют давнюю историю сотрудничества с Россией в арктическом регионе, и я надеюсь, что оно будет продолжаться». Кандидат на пост шефа Пентагона заявил о намерении «провести оценку ситуации и проконсультироваться с союзниками и партнерами относительно стратегии и техники, необходимых для обеспечения стабильной и открытой Арктики, а также для защиты США, их экономических интересов и сдерживания агрессии», а также в рамках «обеспечения слаженности и эффективности американской стратегии в отношении России». Ранее министр обороны генерал армии Сергей Шойгу заметил, что США наращивают присутствие боевых кораблей в Арктике, а военно-политическая обстановка в регионе осложняется из-за стремления многих государств завладеть ресурсами и транспортными путями. В свою очередь начальник штаба Северного флота (СФ) вице-адмирал Владимир Гришечкин заявил о росте интенсивности и масштабов морских учений НАТО в Арктике. 26 октября президент Владимир Путин утвердил Стратегию развития Арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. В том же месяце Россия завершила исследования для расширения внешних границ арктического шельфа. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Россия ответила на усиление НАТО в Арктике и почему арктический щит России и Китая напугал США. Лавров назвал плюс назначения дипломатов эпохи Обамы в Госдеп 18 января 2021, 12:20 Текст: Елизавета Булкина

Выдвижение дипломатов эпохи президентства Барака Обамы в Госдеп США позволяет начать переговоры Москвы и Вашингтона «без раскачки», а также даст России понять линию американской стороны, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. «Люди знакомые. Это, с одной стороны, позволяет при наличии встречного желания, при наличии желания откликнуться на те многочисленные предложения по российско-американской повестке дня, которые мы сделали и которые остаются на столе, начать переговоры без большого перерыва и «без раскачки», а с другой стороны – это дает нам возможность примерно представить, какую линию будут проводить старые новые члены внешнеполитической команды новой администрации США. Тем более, что сами они особо и не скрывают своих замыслов, своих планов в регулярных интервью, статьях, да и в тех советах, которые звучат в мозговых трестах, мозговых центров Соединенных Штатов, включая Атлантический совет, другие структуры», – передает слова главы российского внешнеполитического ведомства РИА «Новости». Между тем, отметил Лавров, суть политики США в отношении России с приходом к администрации избранного президента Джозефа Байдена вряд ли сильно поменяется. «Видно, что линия доминирования американского государства и американского образа жизни, американского понимания образа жизни других стран продолжится, сдерживание и Китая, и России, безусловно, будет фигурировать во внешнеполитической повестке дня, там уже они рассуждают – «как нам сделать так, чтобы и Россия с Китаем не объединились настолько, что будут более мощно себя чувствовать, чем сама Америка», – сказал глава МИДа, добавив, что все это давным-давно присутствовало в политике Вашингтона. «На российском направлении, у меня такое ощущение, манеры, может быть, будут чуть-чуть более вежливыми, но суть политики едва ли изменится», – пояснил Лавров. При этом министр призвал не сбрасывать со счетов и самого Байдена. «Подождем, там все-таки и сам Джо Байден является специалистом в сфере разоружения, в сфере контроля над вооружениями. Я думаю, что он будет заинтересован в том, чтобы команда у него была профессиональная, а не пропагандистская», – добавил он. Напомним, избранный президент США Джозеф Байден выдвинул кандидатуру бывшего главного чиновника Госдепа по России и странам бывшего СССР Виктории Нуланд на пост замгоссекретаря по политическим вопросам. Нуланд одобряла политику Барака Обамы в отношении Украины и России. The National Interest отмечает, что назначение Нуланд на должность заместителя госсекретаря может быть сигналом того, что правительство избранного президента США Джо Байдена не готово идти по пути улучшения отношений с Москвой. Помпео пригрозил новыми санкциями по «Северному потоку – 2» 19 января 2021, 20:27 Текст: Алексей Дегтярев

Вашингтон планирует в скором времени рассмотреть новые меры против России по законам «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), заявил госсекретарь США Майк Помпео. Помпео, говоря о введенных санкциях против судна-трубоукладчика «Фортуна», задействованного в строительстве «Северного потока – 2», заявил, что американская администрация намерена рассмотреть новые действия в рамках этого закона, передает ТАСС. Также санкции планируется рассмотреть в рамках закона «О защите энергетической безопасности Европы» (Protecting European Energy Security Act, PEESA), добавил госсекретарь. «Сегодняшнее объявление [о введении рестрикций] демонстрирует, что США не боятся привлекать к ответственности тех, кто продолжает помогать и содействовать этому и инструменту российского принуждения («Северный поток – 2» – прим. ВЗГЛЯД)», – говорится в заявлении Помпео. Ранее СМИ сообщили, что германский концерн Bilfinger SE отказлся от участия в проекте «Северный поток – 2» из-за угрозы санкций США. Между тем Газпром не исключил приостановку реализации или полную отмену проекта «Северный поток – 2» при резкой смене политической ситуации. Антонов отреагировал на новые санкции США против «Северного потока – 2» 20 января 2021, 04:56

Санкции США против «Северного потока – 2» являются проявлением неприкрытой недобросовестной конкуренции и попыткой заставить страны Европы покупать американское сырье, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. По словам Антонова, в Вашингтоне уже давно пытаются всеми способами помешать реализации проекта. «Принято несколько законодательных мер. Постоянно звучат безосновательные угрозы в адрес России и ее европейских партнеров, заинтересованных в сотрудничестве в газовой сфере. Оказывается грубое давление на участников консорциума», – приводятся высказывания посла на странице диппредставительства в соцсети Facebook. «США вышли за рамки приличия в попытке добиться своих узкоконъюнктурных целей. Нарушают нормы международного права, принципы честной и свободной торговли. Не считаются даже с мнением собственных союзников» , – констатировал Антонов. «Все это не что иное, как неприкрытая недобросовестная конкуренция. Стремление создать себе преимущество на энергорынке Европы, силой заставить страны региона покупать американское сырье. В конечном итоге победителей в этой авантюре не будет», – уверен дипломат. Ранее кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам заявил, что администрация избранного американского президента Джозефа Байдена будет делать все возможное для остановки «Северного потока – 2». Накануне США ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE. В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планировалось начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать «Фортуну». Между тем с 1 января 2021 года США ввели новые санкции против «Северного потока – 2», увязав их с принятием оборонного бюджета США на 2021 финансовый год. Напомним, президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции подчеркивал, что «Северный поток – 2» выгоден для Европы и для Германии в частности. Он отмечал, что покупка американского СПГ по цене на 20% выше, чем российский трубный газ. По его словам, это означает снижение конкурентоспособности германской экономики и повышение цен для домохозяйств. Глава государства также выразил надежду, что новая администрация США отнесется с уважением к интересам Европы при строительстве «Северного потока – 2». Москва потребовала устранить неполадки со связью генконсульства в США 20 января 2021, 07:50 Текст: Дмитрий Зубарев

Посольство России в США потребовало от госдепартамента Соединенных Штатов устранить неполадки со связью в российском генконсульстве в Нью-Йорке. «В связи с отключением телефонной связи в генеральном консульстве России в Нью-Йорке в дополнение к ранее переданному самим генконсульством запросу в отделение госдепартамента в Нью-Йорке направили в американское внешнеполитическое ведомство ноту с требованием оперативно устранить имеющиеся проблемы, серьезно осложняющие работу загранучреждения», – передает РИА «Новости» сообщение дипмиссии. В посольстве указали на проблемы, с которыми столкнулись обращающиеся в консульство россияне. «Расцениваем сложившуюся ситуацию как неприемлемую», – добавили дипломаты. «Российские власти не информировали госдепартамент и не просили о нашей помощи в связи с какими-либо проблемами с работой телефонных линий в их консульстве в Нью-Йорке», – заявила в свою очередь представитель госдепа. Дипломат рекомендовала в случае неполадок «немедленно обратиться в компанию, обеспечивающую услуги (телефонной связи)». Накануне стало известно, с 18 января американской стороной полностью отключены все городские телефонные линии Генерального консульства России в Нью-Йорке, периодически возникают перебои с доступом в интернет. Эксперты увидели политическую подоплеку в отключении связи. ФБР проверяет данные о планах передать украденный ноутбук Пелоси Москве 18 января 2021, 12:14 Текст: Алина Назарова

ФБР расследует показания, согласно которым женщина, укравшая ноутбук спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси во время нападения на Капитолий, якобы планировала продать его российским спецслужбам, пишет Politico со ссылкой на направленный в суд запрос об аресте. В краже ноутбука подозревается жительница штата Пенсильвания Райли Джун Уильямс. Свидетель, беседовавший с правоохранителями, заявил, что видел, как Уильямс выносит ноутбук или жесткий диск из офиса Пелоси. По его словам, Уильямс якобы «планировала отправить устройство своему другу в Россию, чтобы тот продал его СВР (Служба внешней разведки РФ)», передает РИА «Новости». «По этому делу ведется расследование», – сообщил сотрудник ФБР, составивший запрос в суд. По данным ФБР, Уильямс находится в бегах. Как сообщила местная полиция, женщина собрала сумку и сказала своей матери, что уезжает на пару недель, не сообщив места назначения. Ранее в краже ноутбука подозревался 53-летний гражданин США Кристофер Стэнтон Джорджия, который был найден мертвым в собственном доме после проведения обыска. В начале января сторонники Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, В начале января сторонники Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт . В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом. Кандидат в госсекретари США назвал Россию «неотложным вызовом» 20 января 2021, 00:59

Руководители новой американской администрации считают, что шаги и политика России представляют собой вызов для Соединенных Штатов, и намерены уделять этому вопросу значительное внимание, заявил кандидат на пост госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкен на слушаниях в Сенате Конгресса США. «Мы говорили о ряде вызовов. Вызов, который представляет собой Россия по целой серии фронтов, – один из тех, что являются неотложными. <...> Обсудить предстоит многое. И это находится в самом верху повестки дня заступающей администрации [США]», – приводит ТАСС слова кандидата в госсекретари Соединенных Штатов в новой администрации на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США. В свою очередь отставной американский генерал Ллойд Остин слушаниях в Сенате заявил, что в случае утверждения на должность главы Пентагона намерен «оставить открытой дверь» для более тесного сотрудничества с Россией в сферах, представляющих взаимный интерес. «Если меня утвердят, я буду искать пути, чтобы предотвратить опасную эскалацию напряженности, твердо стоять на защите наших интересов и ценностей и оставлю дверь открытой для большего сотрудничества с Россией в сферах, представляющих взаимный интерес», – говорится в письменных ответах Остина на вопросы членов комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса. В числе таких областей для потенциального сотрудничества Остин выделил контроль над вооружениями, борьбу с терроризмом, предотвращение распространения оружия массового уничтожения. Ранее Блинкен и Остин назвали Китай наиболее значительным вызовом для США. Напомним, в воскресенье МИД заявил о готовности России к нормальному диалогу с США при новой администрации избранного американского президента Джо Байдена. В прошлую пятницу в МИД России констатировали, что нормализации диалога с уходящей администрацией США за прошедшие четыре года так и не произошло, при этом в Москве допустили возможность дальнейшей деградации отношений с Вашингтоном. Китай назвал причину выхода России из ДОН 18 января 2021, 11:35 Текст: Евгения Шестак

Выход России из Договора по открытому небу (ДОН) был неизбежным из-за нежелания США сотрудничать, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. «Как я понимаю, прямой причиной того, что Москва инициировала процедуру выхода из ДОН, стал односторонний выход из него США, несмотря на международную позицию. Это в серьезной степени подорвало двустороннее доверие между вооруженными силами двух стран и прозрачность между соответствующими сторонами», – цитирует ТАСС Чуньин. Дипломат подчеркнула, что Россия пыталась сохранить договор, однако не получила какой-либо позитивной реакции со стороны США и других его участников. В пятницу Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США – 22 ноября советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты более не участвуют в Договоре, который, по их мнению, устарел. В Кремле выразили сожаление в связи с выходом США из Договора. В МИД заявили, что Москва жестко ответит, если оставшиеся в ДОН страны будут передавать данные США после их выхода из соглашения и ограничат полеты России над американскими объектами в Европе. Байден предложил Салливану временно остаться послом США в России 19 января 2021, 00:59 Текст: Антон Антонов

Избранный президент США Джозеф Байден предложил Джону Салливану продолжить работу американским послом в России, большинству других американских послов таких предложений не поступало, сообщили источники. Байден считает, что должность, которую сейчас занимает Салливан, слишком важна, поэтому нельзя оставлять ее вакантной на время утверждения новой кандидатуры. В связи с этим Салливану предложено временно сохранить свой пост – он вошел в «очень небольшой» список дипломатов, назначенных при Дональде Трампе, которые продолжат определенное время работать и при администрации Байдена. Большинство других американских послов готовятся сложить свои полномочия. Источники связывают решение Байдена с «ростом напряженности» в отношениях между Россией и США, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg. Напомним, Салливан был утвержден Сенатом США на должности посла в России в декабре 2019 года. Он сменил на этом посту Джона Хантсмана. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о Салливане. В сентябре 2020 года он обвинил Россию в ухудшении отношений с США. Кандидат на пост главы Пентагона поддержал продление СНВ-3 20 января 2021, 05:59

Продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) отвечает интересам национальной безопасности США, заметил кандидат на пост американского министра обороны Ллойд Остин. «Да, я так думаю, и избранный президент [Джозеф] Байден тоже [уверен в этом]», – приводит ТАСС ответ Остина на соответствующий вопрос членов комитета Сената по делам вооруженных сил США. «Контроль над ядерными вооружениями отвечает интересам национальной безопасности США», – добавил Остин. Он также, по сути, высказался против потенциальных сокращений американского ядерного арсенала в одностороннем порядке. «Считаю, что национальным интересам США и их союзников и партнеров отвечает стремление к официальным проверяемым соглашениям по контролю над вооружениями, сокращающим ядерные угрозы со стороны России и Китая», – подчеркнул кандидат на пост американского министра обороны. Кроме того, Остин назвал «очень важной стратегической задачей» стремление США добиться введения ограничений в отношении российского тактического ядерного оружия. Наконец, Остин подтвердил намерение изучить программу ядерной модернизации США, реализация которой началась при американской администрации Барака Обамы. При этом претендент на пост главы Минобороны США предупредил, что будет стремиться к обеспечению того, чтобы эта программа была «экономически оправданной». В то же время Остин охарактеризовал модернизацию ядерного потенциала США как «явный критически важный приоритет в сфере национальной безопасности». В свою очередь кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам также заявил, что администрация Байдена намерена добиваться продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название – СНВ-3). «Думаю, что мы будем добиваться продления срока действия договора, – заявил Блинкен. – Мы займемся этим вопросом практически сразу же после того, как Джозеф Байден займет пост президента [США], поскольку срок действия договора истекает примерно через 16 дней. Могу заверить, что мы очень быстро приступим к обсуждению этого вопроса и могу лишь сказать, что на данный момент мы будем добиваться продления срока действия договора». На просьбу дать заверения в том, что в ходе переговоров с Россией по контролю над вооружениями США не согласятся на какие-либо ограничения в отношении системы противоракетной обороны, Блинкен заявил: «Трудно представить себе обстоятельства, при которых мы бы пошли на это». Напомним, 4 января Джейк Салливан, которого избранный президент США Джо Байден намерен назначить советником по национальной безопасности, сообщил, что новая администрация США настроена договариваться с Москвой по вопросу продления СНВ-3. В конце декабря 2020 года глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заметил, что шансы на продление ДСНВ-3 в феврале 2021 года остаются, если команда Байдена, как и заявляла, не станет превращать Договор в заложника своих амбиций.