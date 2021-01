Суга заявил о распространении суверенитета Японии на Южные Курилы 20 января 2021, 08:50

Фото: POOL/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Токио считает предметом переговоров с Москвой всю южную часть Курильских островов, на эти территории распространяется суверенитет Японии, считает премьер-министр страны Ёсихидэ Суга. «Северные территории (так в Японии называют южную часть Курил) – это острова, на которые распространяется наш суверенитет. Кроме того, предметом переговоров с Россией о мирном договоре является определение принадлежности всех четырех северных островов. Это последовательная позиция нашего правительства», – сказал он, передает ТАСС. По словам премьера, Япония продолжит развивать совместную с Россией хозяйственную деятельность на южной части Курил. Он подчеркнул, что такая деятельность не должна ущемлять юридические позиции обеих сторон. Ранее Ёсихидэ Суга заявил, что японское правительство намерено окончательно решить с Россией вопрос о южной части Курильских островов. В ноябре минувшего года глава МИД Сергей Лавров призвал Японию признать суверенитет России над Южными Курилами. Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что в декларации 1956 года четко сказано, что сначала Япония должна признать итоги Второй мировой войны и суверенитет России над всеми своими землями, включая и эти территории. Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут переговоры о выработке мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для его заключения стал вопрос о принадлежности южной части Курильской гряды. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о позиции России по вопросу мирного договора с Японией.

Белоруссия экстренно поставила Украине электроэнергию 19 января 2021, 09:55 Текст: Евгения Шестак

Белоруссия по запросу украинских властей экстренно поставила электроэнергию на Украину в рамках договора об оказании аварийной помощи на фоне аномально холодной погоды, сообщило министерство энергетики Белоруссии. «По запросу Украины Беларусь поставила в украинскую энергосистему 3,1 млн кВт/ч электроэнергии», – говорится в сообщении ведомства в Telegram. Отмечается, что поставки электроэнергии осуществлялись с 11.00 до 21.00 (совпадает с мск), максимальная мощность составила 500 МВт. «Поставки выполнены с целью обеспечения устойчивой работы энергосистемы Украины в период неблагоприятных погодных условий», – поясняется в сообщении. Ранее в пресс-службе белорусского Минэнерго заявили, что вопрос торговли электроэнергией между Белоруссией и Украиной лежит в коммерческой плоскости, попытки ряда украинских СМИ политизировать его выглядят натянуто и не способствуют развитию двусторонних отношений. Украина 3 января возобновила импорт электроэнергии из Белоруссии. При этом Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины заявила, что работа энергетических предприятий в стране оказалась под угрозой из-за начала импорта электроэнергии с Белорусской АЭС. В федерации считают, что не допустить импорт электроэнергии должна была Верховная рада, для этого нужно было принять соответствующий закон. Флаги для инаугурации Байдена в Вашингтоне образовали российский триколор 19 января 2021, 20:14 Текст: Елизавета Булкина

На Национальной аллее в Вашингтоне, где обычно в день инаугурации президента США собирается толпа народа, в этом году из-за коронавирусных ограничений на аллее выставили около 200 тыс. американских флагов. Однако в соцсетях обратили внимание, что флаги образовали собой российский триколор. «Около 200 тыс. флагов США были выставлены на проспекте перед зданием Конгресса, чтобы представить публику, которая не сможет присутствовать на инаугурации Джо Байдена из-за коронавирусных ограничений. Но в итоге получился заговор с российским флагом», – говорится в сообщении телеграм-канала «Милитарист». На инаугурации Барака Обамы в 2008 году присутствовали, по разным оценкам, от 800 тыс. до 1,8 млн человек. 20 января состоится инаугурация Джозефа Байдена. Компетентные органы США принимают повышенные меры безопасности в Вашингтоне в преддверии этого события. Значительная часть центра города, прилегающая к Белому дому и Конгрессу, закрыта для движения автотранспорта. Капитолийский холм оцеплен, допуска туда уже несколько дней для широкой общественности нет. Эксперт объяснил заявление Газпрома о полной остановке «Северного потока – 2» 19 января 2021, 14:34

Фото: Bernd Wüstneck/

Global Look Press

Текст: Ирина Яровая

«Газпром лишь озвучил все возможные риски, чтобы в дальнейшем избежать обвинений со стороны инвесторов в сокрытии какой-либо важной информации», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Константин Симонов, комментируя допущение Газпромом приостановки или полного прекращения строительства газопровода «Северный поток – 2» в случае резкого изменения политической ситуации. «Газпром издал проспект эмиссии своих евробондов (облигаций, выпущенных в валюте – прим. ВЗГЛЯД), где должен быть обязательный пункт, связанный с рисками компании. Это вовсе не означает, что Газпром заявил об остановке проекта – он лишь прописал все возможные риски, чтобы в дальнейшем избежать обвинений со стороны инвесторов в сокрытии какой-либо важной информации», – объяснил директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. При этом собеседник отметил, что определенные реальные риски, безусловно, существуют. «Речь идет в первую очередь об ужесточении санкционного режима со стороны США, который может распугать абсолютно всех коммерческих партнеров компании Nord Stream 2 AG. Если дойдет до того, что авиакомпании откажутся продавать билеты на самолет сотрудникам проекта, то, конечно, ничего хорошего ждать не придется», – добавил собеседник. «Но такое санкционное давление Вашингтона только доказывает, что проект действительно входит в свою финальную стадию, и сейчас на него надо бросить все силы. Его нельзя хоронить, ведь он принадлежит не только Газпрому, а всей России, и поражение от его остановки может быть общенациональным», – заключил Симонов. Ранее холдинг «Газпром» выпустил меморандум к новому размещению своих бондов, в котором допустил приостановку реализации или полную отмену проекта «Северный поток – 2» при резкой смене политической ситуации. «При реализации наших крупных международных проектов, таких как «Турецкий поток» и «Северный поток – 2», мы сталкивались и продолжаем сталкиваться с рисками, связанными с изменением политической ситуации в различных регионах, что приводит к напряжению между странами и изменению позиций наших партнеров и регулирующих органов по отношению к различным аспектам проектов», – говорится в меморандуме, передает ТАСС. В компании отметили, что в ряде случаев такие изменения могут привести к тому, что реализация проекта станет невозможной или нецелесообразной, «а значит, привести к приостановке или отмене проекта». Ранее во вторник Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) подтвердило поступление жалобы со стороны немецких экологических организаций на выдачу разрешения на строительство «Северного потока – 2» в водах Германии и теперь ожидает ее обоснования. 15 января BSH выдало разрешение на строительство трубопровода «Северный поток – 2» в водах ФРГ до конца мая. Речь идет о работах по прокладке труб в германской исключительной экономической зоне, общая протяженность участка – около 30 км. В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планируется начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать «Фортуну». Между тем США 1 января 2021 года ввели новые санкции против «Северного потока – 2». Неожиданностью сам факт принятия новых ограничений не стал. Их подготовку никто не скрывал, и Москва понимала, что их принятие – лишь вопрос времени. Как и в декабре 2019 года, санкции против газопровода были «зашиты» в оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, который начался 1 октября 2020 года. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Газпроме допустили полную отмену проекта «Северный поток – 2» 19 января 2021, 13:05

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Газпром не исключает приостановку реализации или полную отмену проекта «Северный поток – 2» при резкой смене политической ситуации. «При реализации наших крупных международных проектов, таких как «Турецкий поток» и «Северный поток – 2», мы сталкивались и продолжаем сталкиваться с рисками, связанными с изменением политической ситуации в различных регионах, что приводит к напряжению между странами и изменению позиций наших партнеров и регулирующих органов по отношению к различным аспектам проектов», – говорится в меморандуме к новому размещению бондов холдинга, передает ТАСС. В компании отметили, что в ряде случаев такие изменения могут привести к тому, что реализация проекта станет невозможной или нецелесообразной, «а значит, привести к приостановке или отмене проекта». Ранее во вторник Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) подтвердило поступление жалобы со стороны немецких экологических организаций на выдачу разрешения на строительство «Северного потока – 2» в водах Германии и теперь ожидает ее обоснования. 15 января BSH выдало разрешение на строительство трубопровода «Северный поток – 2» в водах ФРГ до конца мая. Речь идет о работах по прокладке труб в германской исключительной экономической зоне, общая протяженность участка – около 30 км. В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планируется начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать «Фортуну». Между тем США 1 января 2021 года ввели новые санкции против «Северного потока – 2». Неожиданностью сам факт принятия новых ограничений не стал. Их подготовку никто не скрывал, и Москва понимала, что их принятие – лишь вопрос времени. Как и в декабре 2019 года, санкции против газопровода были «зашиты» в оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, который начался 1 октября 2020 года. Глава МИД Польши заявил о победе сторонников «Северного потока – 2» в Германии 19 января 2021, 12:49 Текст: Елизавета Булкина

Сторонники продолжения строительства проекта «Северный поток – 2» в Германии одержали победу, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в интервью Польскому агентству печати. По словам министра, он уже «не является таким оптимистом» в вопросе о том, повлияет ли инцидент с блогером Алексеем Навальным на реализацию проекта. «Отравление» Навального, которое было шоком для западного общественного мнения и политических элит Запада, спровоцировало дискуссию в Германии о том, можно ли доверять россиянам. Однако мы видим, что сторонники продолжения этой инвестиции, очевидно, победили. Видно желание продолжать проект в экономических интересах Германии, без учета интересов других стран, не только в ЕС, но и, например, Украины», – передает слова Реу ТАСС. Отвечая на вопрос о позиции избранного президента США Джозефа Байдена по вопросу «Северного потока – 2», глава МИД Польши предположил, что новая администрация продолжит линию Дональда Трампа, который ввел санкции в отношении участвующих в реализации проекта компаний. «Уходящая администрация считала предосудительным позволять России зарабатывать деньги на «Северном потоке – 2», которые впоследствии будут потрачены на вооружение, а это приведет к усилению угрозы для НАТО. Этот аргумент никуда не делся. Следует предположить, что эта политика будет продолжена в новой политической констелляции Вашингтона», – сказал Рау. Напомним, в Германии отклонили предложение США приостановить «Северный поток – 2». США 1 января ввели новые санкции против «Северного потока – 2». В МИД России заявляли, что Москва не сомневается в успешной реализации газопровода «Северный поток – 2», несмотря на давление США. Установлены личности убийц Япончика 19 января 2021, 12:10

Фото: Россия 24/YouTube

Текст: Евгения Шестак

Суд в Москве заочно арестовал двух предполагаемых исполнителей убийства вора в законе Вячеслава Иванькова, известного по прозвищу Япончик, сообщили в Следственном комитете. «Главным управлением по расследованию особо важных дел СК при содействии управления уголовного розыска ГУ МВД по Москве установлены лица, являющиеся исполнителями убийства Вячеслава Иванькова, более известного как вор в законе Япончик. Это Астамур Бутба и Нугзар Папава, имеющие двойное гражданство – России и Республики Абхазия», – сообщается на сайте ведомства. По версии следствия, именно Бутба в июле 2009 года, находясь в кузове грузовика, выстрелил из снайперской винтовки в Иванькова, выходившего из ресторана «Тайский слон» на Хорошевском шоссе в Москве. Отмечается, что сообщник Бутбы Папава в этот момент также находился на месте происшествия, но был в другой, угнанной автомашине – «он прикрывал отход киллера и был готов в любой момент начать стрельбу в преследователей из автомата Калашникова». «Остальные, ранее установленные и арестованные соучастники занимались организацией убийства, перевозкой и хранением оружия и осуществляли наружное наблюдение за потерпевшим», – говорится в сообщении. После совершения убийства Бутба и Папава уехали из России в Абхазию. Им заочно предъявлены обвинения в совершении убийства в составе организованной группы и незаконном хранении оружия, они объявлены в международный розыск. На основании ходатайства следователя Бутба и Папава заочно арестованы судом. «В настоящее время при содействии компетентных органов прорабатывается вопрос об их экстрадиции на территорию России», – сообщили в СК. Ранее зампредседателя Следственного комитета Ростислав Рассохов сообщил, что мотивом убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу Япончик стала личная неприязнь вора в законе Ильи Симонии (Махо). В конце апреля в России заочно арестовали уроженца Грузии Илью Симонию, известного по кличке Махо, обвиняемого в причастности к убийству Япончика. В мае был задержан еще один подозреваемый в причастности к убийству. Летом 2009 года Япончика на выходе из ресторана в Москве тяжело ранил снайпер, через несколько месяцев пострадавший скончался. Ученый заявил о разгадке тайны лох-несского чудовища 19 января 2021, 13:57

Фото: Mary Evans Picture Library/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Профессор Генри Бауэр считает, что в шотландском озере обитает древний вид морской черепахи, которая оказалась там «в ловушке» во время последнего ледникового периода. По мнению ученого, указанный вид пока не известен науке, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на Daily Record. Американский профессор химии и естественных наук на протяжении многих лет бьется над разгадкой тайны лох-несского чудовища. Бывший сотрудник Политехнического института Вирджинии не поддерживает другую популярную теорию о том, что монстр, обитающий в знаменитом шотландском озере, имеет отношение к вымершим плезиозаврам. По мнению 89-летнего ученого, такое крупное животное явно наблюдали бы чаще, чем это происходит сейчас. «Все черты, которые приписывают лох-несскому чудовищу, характерны многим другим видам живых и вымерших черепах», – указывает Бауэр. В частности, речь идет о дыхании кислородом, сопровождающемся способностью проводить очень долгие периоды на глубине. Кроме того, профессор считает, что черепахам, как и лох-несскому чудовищу свойственны периодические выходы на сушу, быстрота в воде, способность быть активными в очень холодной воде и относительно длинная шея. По мнению Бауэра, черепахи, населяющие озеро Лох-Несс, до сих пор обитают и в океанах, однако пока не встречались человеку. В феврале на северо-восточное побережье Шотландии ураганом «Сиара» вынесло скелет неизвестного морского существа. Британские таблоиды не преминули вспомнить о лох-несском чудовище. Опубликовано видео ныряния Путина в крещенскую прорубь 19 января 2021, 14:54

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба

президента РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Телеканал «Россия 24» показал кадры с участием президента России Владимира Путина в крещенских купаниях. На видео глава государства, крестясь, трижды окунается в прорубь. Владимир Путин в мороз окунулся в крещенскую прорубь pic.twitter.com/LJsntpxn3W — Взгляд (@vzglyad) January 19, 2021 Ранее на сайте Кремля было опубликовано сообщение о том, что «Путин принял участие в крещенских купаниях в Подмосковье сегодня утром». Точное место, где это происходило, не уточняется. Также опубликованы фотографии, на которых запечатлено, как президент в тулупе и валенках направляется к проруби, а также окунается в нее. Кроме того, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин и в этом году традиционно участвовал в крещенских купаниях. «Меня многие спрашивали, принимал ли участие Путин в крещенских купаниях. Вы знаете, что традиционно он это делает, это его традиция. Традициям он не изменяет», – сказал он. Православные всего мира 19 января отмечают один из главных христианских праздников – Крещение Господне. Традиционно в ночь на 19 января начинаются крещенские купания. Немецкий концерн отказался от участия в «Северном потоке – 2» 19 января 2021, 19:10 Текст: Ксения Панькова

Германский концерн Bilfinger SE отказлся от участия в проекте «Северный поток – 2» из-за угрозы санкций США, сообщил Bild. со ссылкой на письма компании. По данным издания, у Bilfinger SE было заключено несколько контрактов с оператором Nord Stream 2 AG на 15 млн евро, в том числе «на обслуживание систем безопасности», передает ТАСС. В ноябре прошлого года норвежская организация Det Norske Veritas (DNV) GL также отказалась сертифицировать «Северный поток – 2» в связи с вступлением в силу американских санкций после принятия в Конгрессе США проекта военного бюджета на 2021 финансовый год. Напомним, немецкая газета Handelsblatt сообщила, что правительство США намерено ввести во вторник санкции против судна «Фортуна», которое задействовано в строительстве газопровода «Северный поток – 2» и с 15 января стоит на якоре у германского порта Росток. Кроме того, санкции могут ввести против собственника судна – компании «КВТ-Рус». Тем временем Газпром не исключил приостановку реализации или полную отмену проекта «Северный поток – 2» при резкой смене политической ситуации. В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. К настоящему времени газопровод построен на 94%. США 1 января 2021 года ввели новые санкции против «Северного потока – 2». Неожиданностью сам факт принятия новых ограничений не стал. Их подготовку никто не скрывал, и Москва понимала, что их принятие – лишь вопрос времени. Как и в декабре 2019 года, санкции против газопровода были «зашиты» в оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, который начался 1 октября 2020 года. В Минздраве разъяснили отличие вакцины «Спутник V» от «ЭпиВакКороны» 19 января 2021, 20:30

Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»

Текст: Татьяна Косолапова

Препарат «Спутник V» использует два непатогенных вируса, на которые насажены синтетические кусочки коронавируса, а вакцина «ЭпиВакКорона» полностью синтетическая, сказал газете ВЗГЛЯД главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов. В пресс-службе Роспотребнадзора рассказали, что вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» по результатам первой и второй фаз клинических исследований имеет стопроцентную иммунологическую эффективность. Привиться данным препаратом россияне смогут уже с марта этого года. «Принципиальное отличие вакцины «Спутник V» от «ЭпиВакКороны» заключается в том, что это два совершенно разных подхода. «Спутник V» использует два непатогенных вируса, на которые насажены синтетические кусочки коронавируса. Векторовская вакцина же полностью синтетическая, то есть там нет никаких кусочков», – объясняет Козлов. Врач обращает внимание на то, что обе вакцины, согласно опубликованным данным, обладают высокой эффективностью и безопасностью, поэтому одинаково хороши в использовании. «Кому какую вакцину применить – должны будут определять врачи, анализируя индивидуальные показатели каждого пациента. Дело в том, что есть определенная категория людей, которым подходит и одна, и другая вакцина, но решение, каким препаратом ему лучше воспользоваться, должен принять специалист. Я не вижу каких-то принципиальных различий между двумя вакцинами с точки зрения определения контингента», – говорит собеседник. Также он отметил, что тем, кто уже переболел коронавирусной инфекцией, все равно следует продолжать соблюдать противоэпидемические меры, которые рекомендованы Роспотребнадзором и оперативным штабом. «Переболевшим пока вакцинироваться не нужно. У них уже, собственно говоря, выработалось определенное количество антител, поэтому введение вакцины может привести к неприятным последствиям. Сначала вакцинируются те контингенты, которые не болели. Переболевшим пока следует немножко подождать. Но, опять же, эти показания определяет врач индивидуально», – резюмировал Козлов. Ранее специалисты рассказали об особенностях трех российских вакцин от коронавирусной инфекции «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и вакцины Центра Чумакова, а также сказали, зачем вообще ученым необходимо разрабатывать разные препараты. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Танкер «Новатэка» получил поломку при проходе Севморпути 19 января 2021, 10:18 Текст: Алина Назарова

Проект «Новатэка» «Ямал СПГ» может временно лишиться одного из ледовых танкеров, который сейчас завершает проход по Северному морскому пути без сопровождения ледокола. По словам источников, на судне вышла из строя одна из двигательных установок, но танкер продолжает движение самостоятельно. СПГ-танкер «Николай Евгенов», осуществляющий сверхранний рейс с грузом «Новатэка» в Азию через восточный сектор Севморпути, столкнулся с проблемами. Начиная с 16 января судно заметно снизило скорость движения, которая порой падала до трех узлов. Как утверждают источники «Коммерсанта», это связано с отказом одного из трех азиподов (двигательных установок). Тем не менее, согласно данным marinetraffic, судно продолжило движение во льдах самостоятельно и уже практически завершило проход СМП – по состоянию на вечер 18 января танкер входил в Берингов пролив. Срок прибытия в конечную точку маршрута – китайский порт Цзинтан (Таншань) – 28 января. Снижение скорости, скорее всего, приведет к задержке с отгрузкой и штрафам. Источник, знакомый с ситуацией, говорит, что сейчас танкер уже завершает выход из Севморпути со скоростью семь узлов. У судна возникли проблемы с центральным азиподом, скорее всего, по программной части. Он сомневается, что танкер придется ставить в док – наиболее вероятно, для устранения проблемы потребуется сервисный инженер. Еще один источник утверждает, что вопрос о необходимости докования еще не решен – если все-таки потребуется замена азипода, обычно она занимает около месяца. Навигация в восточном секторе СМП обычно длится с июля по декабрь, но «Новатэк» пытается расширить ее сроки. Так, в прошлом году компания впервые начала отправлять танкеры на восток в сопровождении ледоколов со второй половины мая. Теперь «Новатэк» решил отправить два пробных груза по этому маршруту без сопровождения ледокола: 5 января из Сабетты на Ямале вышел танкер «Кристоф де Маржери», а вслед за ним 6-го числа – «Николай Евгенов». При этом «Новатэк» запланировал еще несколько рейсов на восток этой зимой, но уже в сопровождении ледоколов. Поставки в Азию сейчас очень выгодны, поскольку холодная зима подняла спотовые цены на СПГ в этом регионе выше 1 тыс. долларов за тыс. кубометров, что втрое выше, чем в Европе. «Кристоф де Маржери» (принадлежит «Совкомфлоту») преодолел Севморпуть без происшествий за 11 суток при средней скорости 9,6 узла. Как сообщила компания 18 января, с разницей в сутки аналогичный переход по СМП выполнил еще один газовоз этой серии (речь идет о «Николае Евгенове»), который использовал данные «Кристофа де Маржери» и канал, проложенный им в ледовых полях, что дало возможность отработать тактику взаимодействия двух газовозов арктического ледового класса при самостоятельном плавании в ледовых условиях. В релизе «Новатэка», выпущенном 18 января, лишь отмечается, что «Николай Евгенов» завершает самостоятельный переход по СМП. Соловьев: Навальный ненавидит меня, потому что я еврей 19 января 2021, 15:42

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Текст: Наталья Макарова

«Я воплощаю все то, что Навальный ненавидит на генетическом уровне – я еврей и я антифашист», – заявил газете ВЗГЛЯД журналист и телеведущий Владимир Соловьев. Так он прокомментировал включение своей персоны в санкционный список блогера Алексея Навального, опубликованный его соратником Владимиром Ашурковым. «Все это вписывается в общую логику Навального и его банды. Он размещал портреты нацистов во время акции «Бессмертный полк», оскорблял ветерана, а теперь не скрывает глубинную ненависть ко мне. Я воплощаю все то, что Навальный ненавидит на генетическом уровне – я еврей и я антифашист. Так чего еще ждать от этого коллаборациониста и власовца?» – заявил журналист и телеведущий Владимир Соловьев. «Не удивительно, что человек таких нацистских взглядов только и делает, что стучит, стучит, стучит... Вообще поразительно, насколько глубоко въелась страсть к стукачеству в людях, которые делают вид, что являются сторонниками демократических свобод», – добавил телеведущий. Соловьев уверен – по существу Навальный ничего ему возразить не может. «Никаких обвинений против меня у Навального нет – я все официально декларирую, плачу налоги, нигде ничего не скрываю, отношения к государственной службе не имею. Это он был мелким кировским чиновником, это он – проворовавшийся негодяй. А все мои программы приносят большие рекламные доходы своим каналам исключительно за счет высоких рейтингов», – заключил собеседник. Ранее живущий в Великобритании исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией Владимир Ашурков опубликовал в Facebook список из восьми человек, против которых Алексей Навальный предлагает странам Запада ввести санкции. Как утверждает Ашурков, список был составлен Навальным за несколько дней до его возвращения в Россию 17 января исходя из того, что угроза санкций против упомянутых лиц может заставить российские власти его освободить. В списке восемь человек: бизнесмен Роман Абрамович, президент ВТБ Андрей Костин, топ-менеджер ВТБ Денис Бортников, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, глава ВЭБ Игорь Шувалов, телеведущий Владимир Соловьев и бизнесмен Алишер Усманов. Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. В понедельник суд отправил его под арест на месяц. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. Байден выдвинул на пост помощника главы минздрава трансгендера 19 января 2021, 19:59

Фото: REUTERS/Daniel Shanken

Текст: Алексей Дегтярев

Избранный президент США Джозеф Байден выдвинул на должность помощника министра здравоохранения Рейчел Левин, если ее утвердят, то она станет первым трансгендером в американской администрации. «Доктор Рейчел Левин обеспечит устойчивое лидерство и необходимый опыт, в которых мы нуждаемся, чтобы люди пережили эту пандемию», – цитирует заявление Байдена РИА «Новости». Левин на данный момент руководит департаментом здравоохранения Пенсильвании. В случае перехода в федеральные органы власти она станет курировать ключевые подразделения и программы минздрава, пишет Washington Post. Отмечается, что Левин окончила Гарвард-колледж, в 2011 году она сменила пол. Тихановская попросила у ОБСЕ помощи для безопасного возвращения в Белоруссию 19 января 2021, 10:48

Фото: Claudio Bresciani/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Лидер белорусской оппозиции, бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская попросила у международного сообщества помощи для безопасного возвращения на родину. «Вместе с международным сообществом я бы хотела найти возможности безопасно вернуться в Белоруссию. Поскольку против меня возбудили два уголовных дела с межгосударственным розыском, это должны быть специальные гарантии моего возвращения», – заявила Тихановская во время онлайн-встречи с послами ЕС в ОБСЕ, передает РИА «Новости». По мнению Тихановской, в этом вопросе «нужна помощь международного сообщества и, прежде всего, ОБСЕ». Тихановская призвала международные организации «помочь в организации безопасного возвращения домой для нее и других лидеров демократических сил». Ранее Тихановская заявила, что Евросоюз мог бы делать намного больше касательно санкций против Белоруссии и расширить санкционный список. В конце прошлого года Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила против Тихановской уголовное дело. Ее подозревают в создании и руководстве экстремистской организацией, целью которой являлся захват государственной власти. В ноябре президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что спецслужбы Белоруссии перехватили разговор выехавших за пределы республики оппозиционеров, в котором Тихановская заявила, что ничего не решает. Эксперты увидели политическую подоплеку в отключении связи в консульстве России в США 19 января 2021, 20:38

Фото: REUTERS/Mike Segar

Текст: Андрей Самохин

Не исключено, что телефоны в нашей дипмиссии умолкли не из-за аварии на линии, а по политическим причинам. Скорее всего, это попытка сотрудников Госдепа напоследок навредить, чем можно. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко, комментируя отключение связи в здании российского консульства в Нью-Йорке. «Не исключено, что это политический жест, а именно такая трактовка невольно напрашивается на фоне нынешней американской ситуации. Если так, то, думаю, это символический прощальный демарш от уходящей администрации США, прежде всего – от Майка Помпео, который лично курировал отношения с Россией», – сказал профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко. «Хорошо бы, конечно, сперва убедиться, что причины не технического порядка, а то вдруг это радиореле какое-то сломалось. Но поскольку отношения у наших дипломатов с подопечными Помпео откровенно плохие, то, скорее всего, это желание сотрудников Госдепа напоследок навредить, чем могут», – предположил эксперт. «Тогда, не исключаю, в американском консульстве в Екатеринбурге, допустим, скоро тоже связь неожиданно отключится, по законам дипломатии», – пошутил Ткаченко. Бывший постпред СССР в ООН, бывший посол России в Канаде Александр Белоногов тоже не исключает, что телефоны в консульстве в Нью-Йорке могли отключиться не по техническим, а по политическим причинам. «Конечно, в этом не виновато само консульство. Дипломаты пользуются связью, которую предоставляет город», – отметил Белоногов. Собеседник припомнил, что в 90-е годы во время работы послом в Канаде с ним произошел похожий случай, однако отключение в тот раз было намеренным. «Приехали из Москвы в командировку ответственные товарищи из администрации Ельцина. Их интересовал один наш бывший соотечественник, который жил далеко от канадской столицы Оттавы – в Торонто. Прежде чем переехать жить в Канаду, он занимал высокую должность в нашей стране. Канадские власти разрешили им встретиться, но только при условии, что встреча пройдет в Торонто, в присутствии офицеров канадских спецслужб. Более того, канадские власти взяли с нас обещание не связываться с этим господином напрямую, а только через их посредничество. Мы это слово держали. Но приехавшие в командировку гости из Москвы нарушили договоренность, видимо, понадеявшись, что пронесет. Они позвонили прямо из посольства и пригласили этого господина к нам в Оттаву. Им показалось неудобно мотаться туда-сюда – мол, гораздо удобнее будет кулуарно переговорить в здании консульства. После звонка в Торонто канадские власти отрубили в посольстве всякую связь на некоторое время», – вспоминает Белоногов. «Мне пришлось попросить командированных вступить в переговоры с полицией. Они убедили канадцев в том, что у них отпала надобность вызывать нужного им человека из Торонто и они отправятся туда к нему сами, как и было уговорено. После этого связь нам восстановили», – вспоминает Белоногов. Напомним, во вторник стало известно, что в консульстве России в Нью-Йорке еще накануне были отключены телефоны. «С 18 января американской стороной полностью отключены все городские телефонные линии Генерального консульства России в Нью-Йорке, периодически возникают перебои с доступом в интернет», – сообщили в консульстве. В дипмиссии попросили посетителей по всем вопросам обращаться по электронной почте. В сообщении не приводятся причины, по которым консульству отключили связь. «Ранее такой ситуации никогда не возникало», – напомнили ТАСС в дипломатическом представительстве.