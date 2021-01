Белоруссия решила озвучить факты мошенничества по записи об убийстве Шеремета Кремль выразил сожаление из-за лишения Минска права на проведение ЧМ-2021 19 января 2021, 14:15 Текст: Евгения Шестак

Москва сожалеет в связи с принятым решением Международной федерации хоккея (IIHF) лишить Белоруссию права принимать матчи чемпионата мира по хоккею в 2021 году, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Мы, безусловно, можем только сожалеть, что такие решения пришлось принять», – цитирует ТАСС представителя Кремля. В понедельник Минск лишился права проведения матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года. Соответствующее решение принял совет IIHF. Такое действие в совете обосновали тем, что хотят обеспечить безопасность участникам и гостям чемпионата. Президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис заявил, что это решение обосновано политическим давлением. Так как заявка на проведение ЧМ от Минска и Риги была совместной, совет IIHF намерен рассмотреть и статус Латвии в проведении соревнования. В то же время Международная федерация хоккея обещала Минску компенсацию за отмену ЧМ. Оргкомитет по подготовке и проведению игр чемпионата в Минске заявил, что решение Международной федерации хоккея (IIHF) перенести чемпионат мира по хоккею из Белоруссии является безосновательным.

Грузия отказала Навальному в поддержке 18 января 2021, 17:49

Фото: REUTERS/David Mdzinarishvili

Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

В Тбилиси призвали не идеализировать блогера Алексея Навального, вспомнив об обиде на него во время войны-2008, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Грузии. Первый вице-спикер парламента Гиа Вольский заявил журналистам, что «не считает правильным безмерное превозношение Навального». По его словам, «Навальный отличился достаточно тяжелыми заявлениями по отношению к Грузии» в 2008 году. Вольский отметил, что блогер занимал схожую позицию и по отношению к Украине по вопросу Крыма. «В реальности Навальный не та личность, которая выражала позитив по отношению к Грузии с политической позиции, а наоборот», – отметил первый зампред парламента Грузии. В соцсетях Грузии также вспоминают заявления Навального периода войны-2008. «Он придумал грузин называть «грызунами», «Он просто обычный борец за кресло», «Чего по Навальному нам в Грузии слезы лить?», – пишут пользователи. Во время войны 2008 года Навальный предлагал выдворять из России грузин, при этом называл грузин «грызунами». Он также отмечал, что следует «запулить ракетой» по штабу «грызунов». Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навального, который был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок. Федеральная служба исполнения наказания просит суд арестовать Алексея Навального до рассмотрения вопроса о замене ему наказания с условного на реальное по делу «Ив Роше». Украинцев разозлила фраза о «второстепенной» русской культуре 19 января 2021, 08:59 Текст: Евгения Шестак

Депутат Верховной рады от «Слуги народа» Дмитрий Гурин назвал русскую литературу «второстепенной региональной культурой с манией величия», за что украинцы раскритиковали парламентария. Гурин считает, что интенсивная украинизация якобы даст украинским детям шанс на образование в Польше и Германии. «Нет никакой проблемы, что дети будут знать мировую культуру вместо «великой русской», которая за всю историю имела лишь пару коротких интересных вспышек (во второй половине XIX века и во время Серебряного века), а все остальное время оставалась второстепенной региональной культурой с манией величия», – написал он в Facebook. При этом украинские пользователи раскритиковали парламентария и принялись отстаивать свою точку зрения в комментариях к посту. «Может, хватит этих «вместо»? Может, пора использовать слово «также» и познавать разную классическую литературу, вне зависимости от страны происхождения? И также узнавать свою культуру, которую многие не знают и на Украине. Но чего греха таить, эти, которые не знают своей культуры, обычно и фамилию Пушкин пишут с ошибками», – отметил Сергей Быков. «Жалкий тип, убогое мышление. А еще – народный депутат», – посетовала Люся Храмова. «Конечно, региональная. «Войну и мир» перевели на многие языки мира, фильмы ставят, «Доктор Живаго» то же самое. Украинский язык в мире нигде не котируется, а русский везде! Зачем такую чушь писать? Вы даже украинцев отворачиваете от украинского языка», – заявила Татьяна Аринкина. «Уже жалею, что отдала свой голос за Вас», – призналась Оксана Лукшина. «В нашей стране две проблемы по классике – дураки и дороги, вот типичный случай», – высказался Александр Лосев. Немає жодної проблеми в тому, що російськомовні діти будуть вчитися українською в школі і будуть вільно володіти ще... Опубликовано Дмитро Гуріном Воскресенье, 17 января 2021 г. С 16 января начали действовать положения языкового закона, которые вводят новые ограничения и штрафы за использование русского языка и языков национальных меньшинств в сфере услуг. В случае повторного выявления нарушения языкового законодательства владельцев бизнеса будут штрафовать, сумма взысканий составит от 5100 до 6800 гривен (180-242 доллара). Ранее украинский предприниматель Алексей Давиденко после вступления 16 января в силу закона, по которому вся сфера услуг должна общаться с клиентами исключительно на государственном языке, предложил своим сотрудникам уволиться, если они не хотят соблюдать положения документа. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли новый закон заставить население страны перейти на украинский язык. На Украине нашли, что можно продать Илону Маску 18 января 2021, 18:15

Фото: REUTERS/Kyle Grillot

Текст: Евгения Шестак

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск может быть заинтересован в Украине из-за залежей лития, который используется в батареях электрокаров, сообщил заместитель главы офиса президента страны Игорь Жовква. «Мы с вами, кстати, можем много говорить о том, почему Маску могла бы быть интересна Украина. Я назову лишь одну тему – литий. Дальше не продолжать? У нас есть залежи лития, у нас есть возможности, как этот литий производить и поставлять. Батареи из чего производятся?», – сказал Жовква в интервью сайту ТСН.ua. Он отметил, что это только один из примеров. По его мнению, Маск заинтересуется многими вещами на Украине. Напомним, 12 января, в день рождения конструктора космических кораблей Сергея Королева Зеленский в Twitter пригласил Маска в единственный на Украине музей космонавтики, который находится в Житомире. Ранее глава комиссии по гуманитарным вопросам Житомирского областного совета Александр Савченко заявил, что власти Житомира не знают, что может заинтересовать Маска в их городе. Минск лишен права проводить матчи ЧМ-2021 по хоккею 18 января 2021, 18:42

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Минск лишился права проведения матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года, такое решение принял совет Международной федерации хоккея (IIHF). «Учитывая вопросы безопасности, которые неподконтрольны IIHF, совет IIHF подтвердил, что переноса Чемпионата мира 2021 года из Минска невозможно избежать», – говорится в заявлении на сайте организации. В сообщении отмечается, что IIHF несет ответственность за всех участников ЧМ. Решение было принято после анализа проблем безопасности в стране независимыми экспертами и консультации со всеми заинтересованными сторонами. По мнению совета организации, сейчас в Белоруссии «невозможно обеспечить благополучие команд, зрителей и официальных лиц». Глава IIHF Рене Фазель выразил сожаление по поводу того, что пришлось отменить заявку на проведение матчей ЧМ в Минске. «В ходе этого процесса мы пытались способствовать тому, чтобы чемпионат мира можно было использовать как инструмент примирения, чтобы помочь решить социально-политические проблемы, возникающие в Белоруссии, и найти позитивный путь вперед», – добавил он. Так как заявка на проведение ЧМ от Минска и Риги была совместной, совет IIHF намерен рассмотреть и статус Латвии в проведении соревнования. Кроме того, совет оценит возможность проведения турнира в одном месте для упрощения правил безопасности и переездов в связи с пандемией коронавируса. На ваш взгляд Как вы относитесь к решению лишить Минск права проведения ЧМ-2021 по хоккею из-за ситуации в Белоруссии? С одобрением

С неодобрением

С безразличием

Чемпионат запланирован на период с 21 мая по 6 июня. Его собирались проводить в Минске и Риге, но позже европейские общественные организации призывали перенести ЧМ из Минска из-за политической ситуации. Ранее чешская автомобилестроительная компания Skoda и бренд косметики для мужчин Nivea Men заявили о намерении отказаться спонсировать ЧМ по хоккею 2021 года, если местом его проведения утвердят Белоруссию. Вице-президент IIHF Калерво Куммола заявил, что решение спонсоров отказаться от спонсирования ЧМ не стало неожиданностью. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в январе провел встречу с главой Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелем. При этом президент Белоруссии заявил о готовности Минска самостоятельно провести «лучший чемпионат мира по хоккею в истории», если Латвия откажется от организации мероприятия совместно с республикой. Вместе с тем Фазель подвергся жесткой критике за поездку в Минск. Белоруссия экстренно поставила Украине электроэнергию 19 января 2021, 09:55 Текст: Евгения Шестак

Белоруссия по запросу украинских властей экстренно поставила электроэнергию на Украину в рамках договора об оказании аварийной помощи на фоне аномально холодной погоды, сообщило министерство энергетики Белоруссии. «По запросу Украины Беларусь поставила в украинскую энергосистему 3,1 млн кВт/ч электроэнергии», – говорится в сообщении ведомства в Telegram. Отмечается, что поставки электроэнергии осуществлялись с 11.00 до 21.00 (совпадает с мск), максимальная мощность составила 500 МВт. «Поставки выполнены с целью обеспечения устойчивой работы энергосистемы Украины в период неблагоприятных погодных условий», – поясняется в сообщении. Ранее в пресс-службе белорусского Минэнерго заявили, что вопрос торговли электроэнергией между Белоруссией и Украиной лежит в коммерческой плоскости, попытки ряда украинских СМИ политизировать его выглядят натянуто и не способствуют развитию двусторонних отношений. Украина 3 января возобновила импорт электроэнергии из Белоруссии. При этом Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины заявила, что работа энергетических предприятий в стране оказалась под угрозой из-за начала импорта электроэнергии с Белорусской АЭС. В федерации считают, что не допустить импорт электроэнергии должна была Верховная рада, для этого нужно было принять соответствующий закон. Украина захотела наказать «Яндекс» за работу в Крыму 19 января 2021, 03:57

Фото: Alexey Bychkov/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Киев ищет пути для привлечения к ответственности компании «Яндекс» за работу в Крыму, на которую не распространяются санкции ЕС, заявил МИД Украины. МИД признал, что деятельность компании в Крыму «пока не подпадает под действие санкций», но заверил, что работает «в сотрудничестве с европейскими партнерами» над возможными способами наказать «Яндекс». В частности, Киев привлекает Еврокомиссию – «гаранта соблюдения законодательства ЕС». ЕК «тщательно проверяет каждый случай возможного нарушения» санкций, заявили в украинском МИДе. Кроме того, поиск способов наказания «Яндекса» ведется и внутри Украины, осуществляется правовой анализ работы компании, передает ТАСС. В мае 2017 года Украина ввела санкции в отношении компании «Яндекс». В 2020 году президент Украины Владимир Зеленский продлил действие санкций. Заблокирован не только сайт «Яндекса», но и сервисы, предоставляемые компанией. На Украине не работает «Яндекс. Такси». В Европе начали переходить на обязательное ношение респираторов FFP2 19 января 2021, 01:30

Фото: Thomas Trutschel/

Global Look Press

Текст: Антон Антонов

В связи с ситуацией с коронавирусом жителей Германии могут обязать носить не просто защитные маски, а респираторы с высокой степенью защиты класса FFP2, требование уже вступило в силу в Баварии. С 25 января ношение респираторов, а не масок также станет обязательным в Австрии. В Австрии о такой мере объявил в выходные канцлер Себастьян Курц. Кроме того, режим изоляции в стране продлен до 7 февраля, передает «Интерфакс». В Баварии – крупнейшей федеральной земле Германии – ношение респираторов обязательно в общественном транспорте и при посещении магазинов. До 24 января за соблюдением нового требования следить не станут. Оно также не распространяется на детей младше 15 лет, пишет «Фонтанка» со ссылкой на Guardian и Local. 19 января канцлер Германии Ангела Меркель встретится с руководителями 16 федеральных земель. Планируется обсудить возможность обязательного перехода с масок на респираторы по всей стране. Подобные респираторы стоят дороже обычных масок и цена за штуку доходит до пяти евро. Напомним, Австрия решила продлить жесткий карантин, введенный в связи с распространением нового коронавируса, до 7 февраля из-за мутаций COVID-19, выявленных в Великобритании и ЮАР. Как поясняли в МЧС России, одноразовые медицинские маски «не имеют специального фильтра, неплотно прилегают к лицу», ее следует носить не больше трех часов. Респиратор можно носить до шести часов, он «более плотно прилегает к лицу», «зачастую имеется клапан выдоха», он «наиболее эффективен против вирусов». Существуют респираторы трех основных классов FFP1, FFP2 и FFP3. Они соответственно обеспечивают фильтрацию твердых и жидких частиц в 80% (при максимальной концентрации загрязняющего вещества равным 4 ПДК – предельно допустимые концентрации), 94% (при 12-и ПДК) и 99% (при 50-и ПДК). МС-21 выкатился за пределы ВПП во время испытаний 18 января 2021, 16:39

Фото: кадр из видео

Текст: Елизавета Булкина

Самолет МС-21 выкатился за пределы полосы в аэропорту Жуковский после экспериментального полета с летчиками-испытателями. Воздушное судно осталось целым, из членов экипажа никто не пострадал. «В ходе испытаний на прерванный полет с применением экстренного торможения и имитацией отказа одного двигателя МС-21-300 выкатился за пределы ВПП. Экипаж не пострадал. Видимых повреждений не обнаружено. Отказа систем не зафиксировано. Причины инцидента выясняются», – передает слова представителя ОАК РИА «Новости». Представитель аэропорта в свою очередь сообщил, что «речь идет о происшествии в рамках испытательной работы», на работу аэропорта оно не повлияло. «К деятельности аэропорта событие отношения не имеет и не влияет на его работу – изменений в расписании не планируется», – сказал собеседник агентства. Видео с места происшествия публикует «Рен ТВ». Строительство первого опытного самолета МС-21-310 с отечественными двигателями ПД-14 было завершено в ноябре прошлого года. Лайнер уже совершил первый полет. Отметим, что стран, производящих подобные авиационные двигатели, в мире меньше, чем стран, способных вывести человека в космос. МС-21-300 – ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения, его вместимость составляет от 150 до 211 пассажиров. Запуск серийного производства запланирован на 2021 год. Россия и США обменялись в СБ ООН цитатами Мартина Лютера Кинга 19 января 2021, 02:19

Фото: Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

На заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя процитировал Мартина Лютера Кинга, призвав США прекратить гонку вооружений. Дипломат постпредства США Родни Хантер раскритиковал «режимы Сирии и Ирана» и процитировал Кинга: «Ненависть не может вытеснить ненависть, и только любовь может сделать это». Небензя вспомнил другую цитату Кинга: «Нация, которая год за годом тратит больше денег на военные нужды, чем на социальные программы, приближается к духовной гибели». Небензя заявил, что нужно «прекратить бряцание оружием, провоцировать гонку» на Ближнем Востоке и напомнил о российской концепции коллективной безопасности в Персидском заливе. «Это приглашение к миру в противовес приглашению к войне», – приводит его слова ТАСС. Напомним, лидер движения за гражданские права чернокожих в США Мартин Лютер Кинг родился 15 января. В США День Мартина Лютера Кинга отмечается ежегодно в третий понедельник января и является федеральным праздником. Это не первый подобный обмен цитатами в СБ ООН. Так, в 2018 году Небензя и представитель Великобритании Карен Пирс обменялись цитатами из книг Льюиса Кэррола «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье». В Газпроме допустили полную отмену проекта «Северный поток – 2» 19 января 2021, 13:05

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Газпром не исключает приостановку реализации или полную отмену проекта «Северный поток – 2» при резкой смене политической ситуации. «При реализации наших крупных международных проектов, таких как «Турецкий поток» и «Северный поток – 2», мы сталкивались и продолжаем сталкиваться с рисками, связанными с изменением политической ситуации в различных регионах, что приводит к напряжению между странами и изменению позиций наших партнеров и регулирующих органов по отношению к различным аспектам проектов», – говорится в меморандуме к новому размещению бондов холдинга, передает ТАСС. В компании отметили, что в ряде случаев такие изменения могут привести к тому, что реализация проекта станет невозможной или нецелесообразной, «а значит, привести к приостановке или отмене проекта». Ранее во вторник Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) подтвердило поступление жалобы со стороны немецких экологических организаций на выдачу разрешения на строительство «Северного потока – 2» в водах Германии и теперь ожидает ее обоснования. 15 января BSH выдало разрешение на строительство трубопровода «Северный поток – 2» в водах ФРГ до конца мая. Речь идет о работах по прокладке труб в германской исключительной экономической зоне, общая протяженность участка – около 30 км. В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планируется начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать «Фортуну». Между тем США 1 января 2021 года ввели новые санкции против «Северного потока – 2». Неожиданностью сам факт принятия новых ограничений не стал. Их подготовку никто не скрывал, и Москва понимала, что их принятие – лишь вопрос времени. Как и в декабре 2019 года, санкции против газопровода были «зашиты» в оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, который начался 1 октября 2020 года. В России отреагировали на лишение Минска матчей ЧМ-2021 по хоккею 18 января 2021, 21:58 Текст: Алексей Дегтярев

Лишение белорусской столицы матчей Чемпионата мира по хоккею 2021 года – чисто политическое решение, заявил первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский. «Решение лишить Белоруссию права на проведение чемпионата мира по хоккею является чисто политическим, это желание наказать Минск за неугодную политику», – заявил Рязанский РИА «Новости». Отказ спонсоров вкладывать средства в ЧМ в Белоруссии также был важным фактором для принятия решения, добавил сенатор. «Нужно смотреть условия контракта, но если Белоруссия уже понесла расходы на проведение чемпионата, она вправе получить компенсацию», – предположил политик. Бывший главный тренер российской сборной по хоккею Вячеслав Быков также усмотрел в решении не проводить в Минске матчи ЧМ политический подтекст. «Жаль, что политические силы внедряются в спорт, который является объединяющим фактором. Мы видим, что, к сожалению, руководители некоторых федераций не способны устоять перед давлением своих политиков, им навязывают решения. Справится ли одна Латвия с проведением чемпионата мира? Сложно сказать, все зависит от того, насколько страна готова к этому», – сказал Быков ТАСС. По его мнению, полная отмена ЧМ-2021 стала бы тяжелым ударом по миллионам хоккейных болельщиков, это было бы неправильным шагом. «Я бы провел чемпионат мира в России, а лучше – совместно в России и в Белоруссии. Но эти допинговые скандалы и эта ситуация с чемпионатом мира – это все влияние политики, это политики своими грязными ручищами влезают в жизнь спорта, которому отведено место объединения наций, а не роль арены для политических амбиций, но, к сожалению, не все способны держать удар. Сейчас все набросились на Рене Фазеля, который изо всех сил старается разрешить эту непростую ситуацию», – заключил спортивный специалист. На ваш взгляд Как вы относитесь к решению лишить Минск права проведения ЧМ-2021 по хоккею из-за ситуации в Белоруссии? С одобрением

С неодобрением

С безразличием

В понедельник Минск лишился права проведения матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года. Соответствующее решение принял совет IIHF. Такое действие в совете обосновали тем, что хотят обеспечить безопасность участникам и гостям чемпионата. Президент федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис заявил, что это решение обосновано политическим давлением. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в январе провел встречу с главой Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелем. Лукашенко заявлял о готовности Минска самостоятельно провести «лучший чемпионат мира по хоккею в истории», если Латвия откажется от организации мероприятия совместно с республикой. Вместе с тем Фазель подвергся жесткой критике за поездку в Минск. Планы США по санкциям против «Фортуны» вызвали сожаление у властей Германии 19 января 2021, 06:57 Текст: Антон Антонов

Власти Германии «с сожалением приняли к сведению» сообщение США о планах ввести санкции против российского трубоукладчика «Фортуна», участвующего в строительстве «Северного потока – 2», заявили в Минэкономики ФРГ. Как передает DPA, в понедельник посольство США в Берлине сообщило немецким властям, что собирается ввести санкции против «Фортуны». Handelsblatt пишет, что санкции введут также против компании «КВТ-Рус», которой принадлежит судно, передает РИА «Новости». В декабре 2020 года строительство «Северного потока – 2» возобновилось силами укладчика «Фортуна». Оператор проекта уложил один из двух недостроенных участков газопровода в водах Германии. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Германии отклонили предложение США приостановить «Северный поток – 2» 18 января 2021, 21:14

Фото: Uwe Koch/Eibner-Pressefoto/imago-images.de/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

В Бундестаге назвали «неуместным» предложение советника избранного президента США Джо Байдена Николаса Бернса о приостановке строительства «Северного потока – 2». «Я по-прежнему считаю совершенно неуместным, чтобы мы с США обсуждали нашу энергетическую политику. Поэтому я отвергаю это предложение», – заявил глава комитета бундестага ФРГ по энергетике Клаус Эрнст («Левые»), отметив, что строительство «Северного потока – 2» – дело сугубо европейское, имеет все необходимые разрешения и поэтому должно быть быстро завершено», передает РИА «Новости». Ранее советник избранного президента США Джозефа Байдена Николас Бернс, консультировавший политика во время предвыборной кампании, предложил ему приостановить действие санкций в отношении проекта «Северный поток – 2» при условии, что Европа приостановит строительство газопровода. Напомним, США 1 января 2021 года ввели новые санкции против «Северного потока – 2». Сам факт принятия новых ограничений неожиданностью не стал. Их подготовку никто не скрывал, и Москва понимала, что их принятие – лишь вопрос времени. Как и в декабре 2019 года, санкции против газопровода были «зашиты» в оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, который начался 1 октября 2020 года. Навального арестовали на 30 суток 18 января 2021, 17:02

Фото: instagram.com/navalny

Текст: Ксения Панькова

Химкинский городской суд постановил отправить блогера Алексея Навального под арест на 30 суток по ходатайству ФСИН. Заседание было выездным. По запросу правоохранительных органов оно прошло в отделе полиции управления МВД по городу Химки, передает LIFE. В ходе заседания представитель МВД заявила о многократных нарушениях Навальным условий испытательного срока, о предупреждениях, которые делались ему и его адвокату, и попросила арестовать его на 30 суток. По данным ведомства, с января по август 2020 года блогер семь раз не явился на обязательную регистрацию в контролирующие органы, а после инцидента на рейсе «Томск – Москва» не отмечался ни разу. Как отметила УФСИН, поскольку Замоскворецкий суд Москвы от 17 февраля 2015 года назначил Навальному испытательный срок на пять лет, а решением Симоновского районного суда Москвы срок был продлен на один год, на осужденного была возложена обязанность являться на регистрацию в органы ФСИН не реже двух раз в месяц, в дни, установленные уголовно-исполнительной инспекцией, вплоть до истечения испытательного срока 29 декабря 2020 года. «Условия испытательного срока и обязанности, возложенные на него судом, дважды разъяснялись Навальному А. А. в ходе личных бесед в филиалах УФСИН. Несмотря на это, в течение 2020 года осужденный Навальный А. А. систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности – минимум шесть раз не явился на регистрацию (…) По каждому нарушению Навальному А. А. выносились официальные предупреждения о возможности отмены условного осуждения и его замены на реальный срок лишения свободы», – говорится в сообщении ведомства. При этом УФСИН учло тот факт, что с 22 августа 2020 года Навальный находился на лечении в берлинской клинике. «Однако, согласно предоставленной из Charite информации, 23. 09. 2020 г. Навальный А. А. был выписан из клиники. Вместе с тем на уведомление о явке 23. 10. 2020 г. в филиал УФСИН Навальный А. А. не ответил, на регистрацию не явился», – отмечается в сообщении. Только спустя месяц Навальный направил в адрес УФСИН уведомление о том, что он проживает в Берлине, в Hotel Arabel, где, по его словам, восстанавливает здоровье. Официальные подтверждения лечения в отеле предоставлены не были, а сам факт прохождения восстановительных процедур не является основанием для неявки на регистрацию. В связи с тем, что фактическое место нахождения осужденного с 24 сентября 2020 года было УФСИН не известно, в отношении Навального были начаты первоначальные разыскные мероприятия, а 29 декабря осужденный был объявлен в розыск с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения, подчеркнули в ведомстве. «Учитывая указанные факты злостных нарушений, руководствуясь принципом неотвратимости ответственности и требованиями законов, одинаково равными для всех без исключения граждан Российской Федерации, УФСИН России по г. Москве обязано предпринять все действия по задержанию нарушителя Навального А. А. до решения суда о замене условного срока на реальный», – добавили в УФСИН. Ранее в МВД объяснили выездной формат судебного заседания по делу задержанного накануне блогера Алексея Навального, отметив, что у него отсутствуют результаты теста на COVID-19. В понедельник ФСИН попросила суд арестовать Алексея Навального до рассмотрения вопроса о замене ему наказания с условного на реальное по делу «Ив Роше». Выездное судебное заседание по ходатайству ФСИН проведет в УВД «Химки» судья Химкинского районного суда. Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навального, который был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок. Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН». Отвечая на заявления Запада по поводу задержания в Шереметьево Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Кроме того, она заявила, что ответы ФРГ на запросы России по ситуации вокруг инцидента с Навальным были получены, однако не содержали информации по сути вопроса. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что заявления западных политиков о возвращении блогера Алексея Навального в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны. Западные эксперты: В США такого как Навальный осудили бы на 100 лет 18 января 2021, 17:14

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Блогера Алексея Навального, будь он в США, за подобные действия осудили бы на 100 с лишним лет, считает Сопредседатель латвийской партии «Действие» Евгений Король. «Ох, как же я ошибся касательно Навального. Наши СМИ во всю трубят о нем, знакомые в соцсетях пишут о кровавом режиме и прочее (большинство то и в России не были). Честно, я не понимаю российскую власть и структуры. Возьмите пример с США, там бы такого человека уже давно осудили на лет так 100+, и дело в шляпе. России надо то всего-навсего посадить его на лет 15-25 (без права на амнистию), и дело в шляпе. Да, либералы будут годик ныть, но потом все устанут, а через пять лет вообще забудут. Но больше всего злит все же ограниченность и скудоумие людей», – написал он в своем Facebook. Депутат Европейского Парламента Тьерри Мариани в свою очередь сравнил возвращение Навального в Россию с возвращением Ленина. «104 года прошло, а все те же скрытые мотивы!» – заявил он на странице в своем Twitter. «1917 – Германия изнемогает и организует поезд, возвращающий Ленина в Россию, с надеждой дестабилизировать страну. 2021 – истощенный Атлантический Альянс следит за возвращением Навального из Германии с той же надеждой», – написал евродепутат. «Если в один прекрасный день французский оппозиционер не будет соблюдать условия применения приговора после хищения средств и его арестуют, я убежден, что вы будете так же возмущены его арестом, не так ли», – добавил Тьерри.



Аналогичное мнение высказала и депутат Европарламента Виржини Жорон. «Если бы французский оппозиционер был арестован за несоблюдение условий условного тюремного заключения, не вернувшись во Францию после выздоровления, наши СМИ сочли бы это нормальным. Но если это происходит в России, они возмущаются! Двойные стандарты!» – написала она в своем Twitter. У евродепутата Жюли Лешанто вызвала удивление поддержка «прогрессистов» Навального на Западе. «Но все, что может ослабить Россию, хорошо брать в оборот», – отметила она в Twitter. Ранее политолог Армен Гаспарян предположил, что бы произошло с блогером Алексеем Навальным, если бы тот развернул свою деятельность в США, где в настоящее время начато разбирательство по факту штурма Капитолия 6 января. 17 января Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навального, который был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок. Федеральная служба исполнения наказания просит суд арестовать Алексея Навального до рассмотрения вопроса о замене ему наказания с условного на реальное по делу «Ив Роше».