В ЕК ответили на вопрос о возможности расширения поставок «Спутник V» в ЕС

Производитель российской вакцины от коронавируса «Спутник V» не запрашивал сертификацию вакцины в ЕС, однако поддерживает контакты с Европейским агентством по лекарственным препаратам (ЕМА), сообщил официальный представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер. «По российской вакцине я могу сказать только, что компания (производитель – прим. ВЗГЛЯД) находится в контакте с ЕМА, но не запрашивала сертификацию вакцины для рынка ЕС», – заявил он, отвечая на вопрос о возможности расширения поставок российского препарата в другие страны сообщества, помимо Венгрии, которая сертифицирует его в национальном качестве, передает ТАСС. Ранее заместитель официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер заявила, что производство вакцин от коронавируса в Евросоюзе, в том числе российского препарата «Спутник V», теоретически возможно только в случае сертификации со стороны Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA).

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в эфире своей программы «Жить здорово» об отвращении к алкоголю у переболевших коронавирусом. «Говорят, что те, кто перенес коронавирус, испытывают отвращение к алкоголю», – цитирует РИА «Новости» телеведущую. В качестве примера она привела телеведущую Арину Шарапову. По словам Малышевой, после перенесенного COVID-19 Шарапова заявила, что «не может видеть алкоголь». «Вот она, великая польза коронавируса! Неизученная!» — подчеркнула Малышева. Напомним, Малышева объяснила, почему рекомендует сбивать температуру при коронавирусе парацетамолом: «Парацетамол глобально подходит всем. Самое главное – он разрешен бремененным и кормящим матерям». Кроме того, она перечислила группы людей, кому необходимо как можно скорее сделать прививку от коронавируса. По словам медика, нужнее всего вакцинация людям с ожирением и диабетом, «особенно тем, кто старше 50 лет», поскольку «риск попасть в больницу и в реанимацию у них в два раза выше чем у остальных», «риск умереть от коронавируса выше на 50%». Также вакцинация, по словам телеведущей, необходима людям старше 65 лет. Малышева заявляла, что черный перец помогает человеку защититься от коронавируса, еще она посоветовала есть печень трески, устрицы и бразильские орехи. Аргентина может разделить одну дозу «Спутника V» для ускорения вакцинации 11 января 2021, 17:26 Текст: Абдулла Шакиров

Аргентина рассматривает возможность вакцинации большего количества граждан только первым компонентом российского препарата «Спутник V». Такой шаг вызван значительным ростом числа заболевших COVID-19, рассказала заместитель министра здравоохранения страны Карла Виссотти. «У нас должен быть широкий взгляд на ситуацию, потому что она абсолютно беспрецедентная. Решения придется принимать в режиме реального времени и по мере поступления информации из других стран. Интервалы между дозами вакцин составляют не менее 21 дня, но если пройдет больше времени, это не станет проблемой. Самое важное решение в области здравоохранения, которое мы должны принять во внимание, – хотим ли мы, чтобы к марту 10 млн человек были вакцинированы двумя дозами, или мы предпочитаем, чтобы 20 млн были вакцинированы только одной», – цитирует Виссотти газета Pagina12. Она считает, что в контексте сложившейся проблемы правильнее будет применять только одну дозу вакцину, отложив применение второй до тех пор, пока пандемия не будет взята под контроль. Виссотти также подчеркнула, что 300 тыс. доз «Спутника V», который прибудут в Аргентину на следующей неделе, будут применены для тех, кто уже получил первую дозу. В будущем власти страны могут запросить у России больше доз первого компонента вакцины, тогда как сейчас она поставляется в пропорции 50% на 50%. В конце декабря в Аргентину было доставлено 300 тыс. доз российской вакцины. Еще 5 млн должны прибыть в январе и 14 млн в феврале. Президента страны Альберто Фернандес выражал благодарность российскому лидеру Владимиру Путину и создателям вакцины против нового коронавируса «Спутник V» за ее поставку в южноамериканскую республику. В Раде назвали отказ Киева закупать российскую вакцину геноцидом населения 11 января 2021, 19:56

Власти Украины обезопасили себя, проведя спецоперацию по закупке вакцины от коронавируса в Израиле, в то время как от COVID-19 в стране умирают ежедневно сотни человек. Позиция Киева по закупке российской вакцины – часть программы по геноциду украинцев, заявил депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илья Кива. «У меня складывается впечатление, что это программа по сокращению численности людей на территории Украины. В сложившихся условиях кроме, как «геноцид», по-другому это назвать невозможно. Геноцид со стороны марионеточной, подконтрольной Госдепу власти, показывает, что это Госдеп разворачивает программу геноцида на территории колонии, полученной ими в результате государственного переворота. Наша страна давно превращена в колонию, сырьевой придаток, где проводят эксперименты», – сказано в заявлении Кивы, опубликованном на сайте ОПЗЖ. Как отметил депутат, вакцину «без крышевания и без помощи спецслужб завезти в страну невозможно», поскольку препарат перевозится в специальных контейнерах при температуре -70 градусов. По мнению Кивы, власти закупили вакцину для себя и VIP-персон. «А параллельно ежедневно у нас от коронавируса умирает порядка 300 человек», – отметил он. Депутат считает, что предоставление Россией вакцины «Спутник V» и возможности ее производства на харьковских фармакологических предприятиях – «неудобный политический вопрос» для Киева. Он подчеркнул, что украинское руководство привыкло представлять Россию страной-агрессором и врагом, на которого можно списать все внутренние провалы, в то время как Москва в действительности выступает спасителем. Ранее стало известно, что киевские чиновники и бизнесмены начали прививаться вакциной от коронавируса, нелегально завезенной на Украину. Информацию о «подпольной вакцинации» потребовал проверить президент страны Владимир Зеленский, позже Госбюро расследований (ГБР) Украины завело дело о «нелегальной вакцинации» чиновников. Жители Украины просили Зеленского обеспечить граждан страны российской вакциной от COVID-19. При этом сам Зеленский выразил сожаление, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства. В Совфеде главу МИД Украины назвали «предателем народа» из-за заявления о вакцине «Спутник V» 12 января 2021, 13:30

«У тех, кто делает столь недальновидные и опрометчивые заявления, нет никакого политического будущего – они предатели своего народа», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Франц Клинцевич, комментируя отказ главы МИД Украины Дмитрия Кулебы от использования российской вакцины «Спутник V» по идеологическим соображениям. «Кулеба является ставленником евро-атлантических структур и выполняет задания своих хозяев по дискредитации России. Очень глупо обвинять нашу страну в навязывании своей идеологии после того, как мы просто поддержали очень здравые предложения главы украинской оппозиционной партии Виктора Медведчука. Более того, российским «Спутником V» украинские элиты сами давно прививаются, покупая его через третьи руки и полностью наплевав на свой народ», – рассказал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Клинцевич подчеркнул, что российская вакцина от COVID-19 уже показала свою эффективность и относительно невысокую стоимость по сравнению с препаратами других стран. «Переговоры о поставке вакцины ведутся не с идеологической, а с гуманитарной и с коммерческой точек зрения», – отметил собеседник. Именно поэтому, считает Клинцевич, украинские власти еще некоторое время «покричат», но затем «положительный результат все же будет достигнут». «Те, у кого сейчас уже есть российская вакцина, скоро станут хозяевами в своих регионах: в Латинской Америке – это Бразилия и Венесуэла, в Европе – Венгрия, на постсоветском пространстве таким лидером уже является Россия и сотрудничающие с нами страны. А у тех людей, которые делают столь недальновидные и опрометчивые заявления, нет никакого политического будущего – они предатели своего народа», – заключил сенатор. Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что был бы против использования в стране российской вакцины от коронавируса, даже если ее эффективность будет доказана. «Как член правительства, я бы выступал против такого решения. Потому что Россия не заботится о здоровье украинцев, она заботится о навязывании своих пропагандистских штампов и идеологии путем поставки вакцины (...) даже если бы она была действенна», – сказал министр. Кулеба заявил, что «пропагандистские возможности» вакцины «Спутник V» якобы «намного превышают ее реальные возможности и эффективность». «Есть фактор намного важнее с точки зрения интересов России, чем медицинский – это фактор пропагандистский. Потому что нам навязывают эту историю, что «вас все кинули, вы ничего не можете, а мы, как всегда, братский народ, стоим рядом и готовы помочь», – добавил Кулеба. Ранее стало известно, что киевские чиновники и бизнесмены начали прививаться вакциной от коронавируса, нелегально завезенной на Украину. Информацию о «подпольной вакцинации» потребовал проверить президент страны Владимир Зеленский, позже Госбюро расследований (ГБР) Украины завело дело о «нелегальной вакцинации» чиновников. Жители Украины просили Зеленского обеспечить граждан страны российской вакциной от COVID-19. При этом сам Зеленский выразил сожаление, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства. Депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илья Кива заявил, что позиция Киева по закупке российской вакцины – часть программы по геноциду украинцев. Напомним, в октябре президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктором Медведчуком заявил о готовности предоставить Украине вакцину от коронавируса. При этом «нужно, чтобы официальные власти Украины соответствующим образом сформулировали свои запросы, свои потребности», подчеркнул президент. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Российские ученые выявили уникальный случай мутации коронавируса 12 января 2021, 11:01

Российские ученые описали случай пациентки, в организме которой коронавирус SARS-CoV2 приобрел 18 новых мутаций: 47-летняя женщина с лимфомой четвертой стадии заразилась еще в апреле, результаты теста на COVID-19 оставались положительными до 9 сентября. В препринте исследования указывается, что за исходный вариант ученые приняли геном коронавируса в образце мазка пациента, от которого, предположительно, заразилась женщина, пишут «Известия». Сравнив материалы, специалисты заключили, что в организме женщины вирус приобрел 18 новых мутаций, в том числе две в гене S-белка, идентичные тем, которые ранее были найдены у датских норок. Профессор кафедры геномики и биоинформатики СФУ, профессор Геттингенского университета Константин Крутовский отметил, что мутации частично совпадают с теми, которые наблюдались при эволюции вируса у других пациентов с подавленным иммунитетом и с теми, которые возникли в «британском» варианте. «Но именно в этой российской работе было впервые убедительно показано, что приобретение большого количества мутаций является результатом долгого нахождения SARS-CoV-2 в одном организме», – подчеркнул специалист. Он также отметил, что делать выводы о скорости распространения нового «российского» штамма преждевременно, так как описан только один случай. Ранее эксперт объяснил, в каком случае нужно менять состав вакцины от коронавируса. Напомним, в декабре 2020 года в Великобритании выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. Байдену сделали вторую инъекцию вакцины от коронавируса 11 января 2021, 22:45 Текст: Антон Антонов

Избранному президенту США Джо Байдену ввели вторую дозу вакцины Pfizer и BioNTech от коронавируса. Байден привился от коронавируса в клинике в Ньюарке в штате Делавэр. Он был в защитной маске. Избранный президент выразил благодарность персоналу клиники, а также подчеркнул, что важно быстро распределить вакцину в США, передает ТАСС. Первую дозу вакцины ему ввели 21 декабря. Прививка также была сделана его жене Джилл. 14 декабря в США началась вакцинация от коронавируса с использованием вакцины, созданной совместно американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. Отметим, что были зафиксированы случаи гибели людей после прививки вакциной Pfizer. Также неоднократно сообщалось об острой аллергической реакции на американо-германскую вакцину. Глава МИД Украины счел борьбу с «российской идеологией» важнее защиты украинцев от коронавируса 12 января 2021, 12:41

Глава министерства иностранных дел Украины в эфире канала «1+1» заявил, что он против использования в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V» из-за пропагандистского фактора. «Как член правительства, я бы выступал против такого решения. Потому что Россия не заботится о здоровье украинцев, она заботится о навязывании своих пропагандистских штампов и идеологии путем поставки вакцины (...) даже если бы она была действенна», – передает слова украинского министра «Интерфакс». Кулеба заявил, что «пропагандистские возможности» вакцины «Спутник V» якобы «намного превышают ее реальные возможности и эффективность». «Есть фактор намного важнее с точки зрения интересов России, чем медицинский – это фактор пропагандистский. Потому что нам навязывают эту историю, что «вас все кинули, вы ничего не можете, а мы, как всегда, братский народ, стоим рядом и готовы помочь», – добавил Кулеба. Ранее стало известно, что киевские чиновники и бизнесмены начали прививаться вакциной от коронавируса, нелегально завезенной на Украину. Информацию о «подпольной вакцинации» потребовал проверить президент страны Владимир Зеленский, позже Госбюро расследований (ГБР) Украины завело дело о «нелегальной вакцинации» чиновников. Жители Украины просили Зеленского обеспечить граждан страны российской вакциной от COVID-19. При этом сам Зеленский выразил сожаление, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства. Депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илья Кива заявил, что позиция Киева по закупке российской вакцины – часть программы по геноциду украинцев. Pfizer назвала условие поставки вакцины от COVID-19 в Россию 12 января 2021, 14:31

Компания Pfizer не планирует поставлять свою вакцину в Россию в 2021 году по запросам частных лиц и организаций, поставка возможна только на уровне государственных соглашений. «Для преодоления глобального кризиса в области здравоохранения, на текущий момент все наши поставки вакцины распределяются в рамках заключенных государственных соглашений о поставках, которые будут действовать как минимум на протяжении 2021 года. В то время как мы понимаем срочность и стремление многих людей сделать прививку как можно скорее, мы не можем обеспечить прямой доступ к вакцине-кандидату Pfizer-BioNTech COVID-19 в ответ на частные запросы», – сообщили РБК в Pfizer. Вместе с тем в компании подчеркнули, что будут «тесно сотрудничать с международными организациями, властями разных стран и по необходимости с другими организациями, чтобы поставить вакцину так быстро, как только это возможно сделать». Вместе с тем, ранее СМИ сообщали о случаях смерти после прививки вакциной Pfizer. Так, в Португалии врач Соня Асеведу внезапно умерла после прививки американской компании Pfizer и германской BioNTech. Также шесть человек, привившихся Pfizer, погибли в США. Кроме того, смертельные случаи после прививки Pfizer зафиксированы в Израиле, Швейцарии и Норвегии. Также неоднократно сообщалось об острой аллергической реакции на американо-германскую вакцину, а член Палаты представителей США, республиканец Кевин Брэйди, в декабре 2020 года получивший первую дозу вакцины Pfizer, заболел COVID-19. «Сбер» похвастался умением определять COVID-19 за минуту 12 января 2021, 12:08 Текст: Алина Назарова

Лаборатория искусственного интеллекта «Сбера» разработала алгоритм, позволяющий в течение минуты по звуку определить вероятность заболевания коронавирусом. «Лаборатория искусственного интеллекта Сбера разработала алгоритм, который в течение 60 секунд может определить вероятность заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Наличие вируса определяется на основе результатов короткого опроса по симптоматике и трех звуковых моделей – голоса, дыхания и кашля», говорится в сообщении на сайте компании. Звуковые файлы превращаются в спектрограмму, показывающую энергию звука на разных частотах. После этого их анализирует глубокая сверточная нейронная сеть, которую обучали на более 3 тыс. образцах звуков дыхания и кашля, собранных с пациентов в российских клиниках. «Наша модель пока не достигает точности биологического PCR (ПЦР-теста), что неудивительно, но уже сейчас имеет сопоставимые характеристики. При этом она дает возможность сделать настраиваемую чувствительность, гораздо проще в обращении, удобнее и, что немаловажно, дешевле. Это не медицинский диагностический инструмент, а скорее персональный ежедневный чекер – сдача теста и получение результата занимают всего 60 секунд», – отметил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. Он добавил, что в ближайшее время «Сбер» планирует создать специальное приложение с этим алгоритмом, которое станет доступно в App Store и Google Play. Тем временем главный врач городской клинической больницы №15 имени Филатова столичного департамента здравоохранения Валерий Вечорко заявил, что пациенты с коронавирусом в Москве в настоящее время более тяжелые, чем в первую пандемию. Ранее кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что через одну-две недели в России вырастет заболеваемость коронавирусом. По его словам, о снижении темпов роста пандемии можно говорить только после того, как иммунная прослойка значительно превысит 80%. Ученые выяснили происхождение коронавируса SARS-CoV-2 12 января 2021, 09:10

Специалисты Кембриджского университета раскрыли, что ключевые генетические изменения, приведшие к появлению патогенного для человека вируса SARS-CoV-2, аналогичны тем, что вызвали вспышку атипичной пневмонии в 2003 году. Ученые провели анализ родственного SARS-CoV-2 коронавируса RaTG13 – его геном на 96% схож с геномом возбудителя COVID-19. Выяснилось, что генетические различия затронули S-белок (белок-«шип»), который играет ключевую роль в заражении человеческой клетки. По мнению ученых, у RaTG13 этот белок не способен эффективно связываться с клеточными рецепторами человека, однако если в него вставить определенные фрагменты S-белка SARS-CoV-2, эффективность связывания повышается. Кроме того, обнаружено, что SARS-CoV-2 не связывается с клеточными рецепторами летучих мышей – это указывает на наличие промежуточного хозяина, говорится в пресс-релизе к научной работе, опубликованной в журнале PLOS Biology, на портале Phys.org. По мнению ученых, у данной группы вирусов существует общий механизм, который делает их склонными к мутациям и позволяет переходить к новым хозяевам. Специалисты отмечают, что исследования могут помочь в выявлении зоонозов (циркулирующих среди животных вирусов), которые потенциально опасны для людей и могут представлять угрозу пандемии, сообщает телеканал «Звезда». Тем временем ученые из Гонконга выяснили, что тип кишечных бактерий и их количество влияют на тяжесть COVID-19, а также на силу ответа иммунной системы на инфекцию. Дисбаланс в микробиоме кишечника, по мнению авторов, может стать причиной длительного COVID. Кроме того, врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в эфире своей программы «Жить здорово» об отвращении к алкоголю у переболевших коронавирусом. Врач объяснил искажение вкуса мяса после перенесенного COVID-19 11 января 2021, 18:18 Текст: Абдулла Шакиров

Искажение вкусового восприятия мяса после болезни коронавирусом характерно не только для COVID-19, но и для других респираторных инфекций, а также заболеваний верхних дыхательных путей и патологий центральной нервной системы, рассказал внештатный эпидемиолог минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов. «У 50% заболевших коронавирусной инфекцией действительно может пропадать обоняние или вкус, а также происходить извращение обонятельных либо вкусовых рецепторов. У разных людей восстановление занимает разное время, но, как правило, этот период составляет несколько недель, в редких случаев – месяцев», – цитирует Выгоняйлова Ura.ru. Эпидемиолог отметил, что наличие подобных симптомов требует дополнительной консультации соответствующих специалистов. Как уточняется в сообщении, на искажение вкуса мяса жители Челябинской области пожаловались в соцсетях. Так, одна из подписчиц рассказала, что ее 12-летняя дочь, бессимптомно переболевшая COVID-19, после возвращения обоняния и вкуса не может есть мясные блюда, так у них «ужасные запах и послевкусие». Некоторые пользователи соцсетей сообщили, что после перенесенного коронавируса временно стали вегетарианцами. Ранее ученые обнаружили необычное влияние COVID-19 на мозг. Раскрыта продолжительность поставок «Спутник V» в Палестину 11 января 2021, 16:42 Текст: Ксения Панькова

Поставки российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» в Палестину будут длиться три месяца, заявил источник в палестинском минздраве. «Министерство здравоохранения Палестины одобрило использование российской вакцины от коронавируса, известной под названием «Спутник V» ... Россия будет поставлять вакцину в течение трех месяцев, чтобы палестинские медицинские учреждения начали вакцинацию граждан, поскольку дозы будут поступать последовательно», – сказал источник, отметив, что вакцинация в Палестине будет бесплатной и добровольной, передает РИА «Новости». Ранее РФПИ сообщил, что Палестина первой на Ближнем Востоке зарегистрировала вакцину от COVID-19 «Спутник V», в течение месяца первая партия препарата поступит в страну. В воскресенье стало известно о регистрации российской вакцины в Алжире. По последним данным, более 1,5 млн человек уже вакцинированы препаратом «Спутник V». Штат Нью-Йорк захотел решить финансовые проблемы за счет торговли наркотиками 12 января 2021, 05:28 Текст: Антон Антонов

В связи с финансовыми потерями из-за ситуации с коронавирусом власти американского штата Нью-Йорк хотят легализовать марихуану, сообщил губернатор штата Эндрю Куомо. В штате уже можно использовать марихуану «в медицинских целях», но Куомо «добивается легализации в рекреационных целях». В течение двух лет «предложение блокировали законодатели», но сейчас «законодательное собрание штата, вероятно, может одобрить эту инициативу» из-за финансовых проблем. Ожидается, что легализация марихуаны будет приносить казне штата около 300 млн долларов в год за счет налогов. Бюджетный департамент штата прогнозировал, что из-за коронавируса казна недополучит в 2021 году 13,3 млрд долларов, передает ТАСС со ссылкой на New York Post. Напомним, параллельно с президентскими выборами в США во многих штатах проходило местное голосование, в том числе по вопросу легализации наркотиков. По мнению политологов и наркологов, после легализации наркотических веществ людьми будет легче управлять. Легализация марихуаны в последнее время все чаще начинает встречать протесты в США. Ученый оценил способность «Спутник V» защитить людей от «британского штамма» 11 января 2021, 19:35 Текст: Алексей Дегтярев

Российская вакцина против коронавирусной инфекции «Спутник V» способна защитить граждан от «британского» штамма заболевания, заявил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Сомова при Роспотребнадзоре, профессор ДФУ вирусолог Михаил Щелканов. «Никакой это не вирус, это всего лишь генотип В117 – его научное название. По данным английских коллег, этот генотип распространяется в человеческой популяции несколько быстрее, обладает большей контагиозностью по сравнению с остальными. Но это необходимо подтвердить в других условиях. Возможно, какие-то эпидемические особенности способствуют распространению этого генотипа», – сказал Щелканов «Ридусу». Он добавил, что в стране правильно организована работа с Роспотребнадзором, на это, по его словам, указывает ситуация с тем, как быстро выявили приезжего с «британским» штаммом. «Она (отечественная вакцина «Спутник V» – прим. ВЗГЛЯД) будет эффективна. Конечно, априори точно никто ничего не скажет, нужно проводить научные исследования. Но то, что мы видим по влиянию на эпитопы антигенные, там ничего сверхнеобычного нет. Это совершенно нормальная практика для вируса. Если он не будет этого делать, то погибнет. Пока поводов для паники нет», – заключил ученый. Ранее замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов отмечал, что изменение состава вакцины от коронавируса нужно проводить только после значимых мутаций. Ранее директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России может быть собственный уникальный штамм коронавируса, как и в Британии, но его пока не выявили. В декабре 2020 года в Великобритании выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. В Петербурге число пунктов вакцинации от СOVID вырастет на 50% 11 января 2021, 20:35 Текст: Ксения Панькова

Дополнительные пункты вакцинации от коронавируса планируется открыть в Санкт-Петербурге, их общее число возрастет до более чем 100, сообщил губернатор города Александр Беглов. «Сейчас при поликлиниках открыто 70 прививочных пунктов. Необходимо развернуть дополнительные. Всего их должно быть больше 100», – сказал Беглов на рабочем совещании с членами городского правительства, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора. К настоящему времени от коронавирусной инфекции привито 13 тыс. 692 жителя Петербурга, из них полностью закончили цикл вакцинации 384 человека. Всего в города поступило 22 тыс. 692 дозы вакцины. Ожидается, что в течение января поступит еще порядка 88 тыс. доз. Также на совещании обсуждался вопрос организации дополнительных пунктов вакцинации на крупных городских предприятиях. На шести предприятиях пункты вакцинации уже созданы и получили соответствующие лицензии. Возможность организовать такие пункты есть еще у 40 предприятий. Сотрудникам остальных 15 предприятий прививки будут сделаны в городских поликлиниках и частных медицинских центрах. Отмечается, что петербургские поликлиники продолжают выдачу бесплатных лекарств тем, кто лечится дома. В период новогодних праздников их получили более 21 тыс. пациентов. В поликлиниках создан запас препаратов не менее чем на две недели. За минувшие сутки в России выявлено 23 315 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,4 млн случаев заболевания.