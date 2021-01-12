Трамп ввел режим ЧС в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в Вашингтоне, чтобы обеспечить безопасность на инаугурации Джо Байдена, сообщил Белый дом.

Как заявили в американской администрации, Трамп «сообщил, что в округе Колумбия существует чрезвычайная ситуация, и распорядился, чтобы федеральная помощь была направлена вдобавок к усилиям округа из-за экстренных обстоятельств, связанных с 59-й президентской инаугурацией.

И.о. министра внутренней безопасности Чед Вулф сообщил, что его ведомство начнет вводить связанные с инаугурацией меры безопасности с 13 января вместо 19 января «в свете событий последней недели», передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

Глава Нацгвардии США Дэниел Хокансон сообщил, что Пентагон разрешил задействовать до 15 тыс. бойцов Нацгвардии во время инаугурации. Сейчас в Вашингтоне мобилизованы 6,2 тыс. бойцов.

Национальная парковая служба США закрыла на две недели монумент Вашингтону – гранитную стелу неподалеку от Белого дома – в центре столицы из-за опасности беспорядков. Ограничения будут действовать с 11 по 24 января.

Как сообщают СМИ со ссылкой на внутренние данные ФБР, беспорядки в преддверии инаугурации готовятся по всей стране. В СМИ попал внутренний документ ведомства, в котором говорится, что митинги с участием многочисленных вооруженных протестующих ожидаются во всех 50 штатах и в Вашингтоне. Митинги могут начаться в конце этой недели и продолжаться до 20 января. В пресс-службе ФБР заявили, что бюро собирает информацию о возможных угрозах, уделяя «основное внимание не мирным демонстрантам, а тем, кто угрожает их безопасности», передает ТАСС со ссылкой на ABC.

Напомним, сторонники Трампа 6 января ворвались в Конгресс США. В ходе протестов погибли пять человек. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.

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