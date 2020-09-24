РПЦ возмутилась изображением Христа трансвеститом в церкви Исландии

Акция Национальной лютеранской церкви Исландии, которая в своей рекламе изобразила Иисуса Христа в образе трансвестита, является безумием и кощунством, заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Не перестаешь удивляться безумию, которое творится в Европе вокруг «гендерного разнообразия». Очередной вопиющий случай произошел в Исландии, где местная национальная лютеранская церковь решила своеобразным способом привлечь молодых людей в воскресную школу, опубликовав на своей официальной странице в Facebook рекламу с изображением Иисуса Христа в образе трансвестита, танцующего под радугой», – написал Легойда в своем Telegram-канале.

Он добавил, что «такое кощунство породило шквал возмущенных комментариев в интернете». Авторам рекламы пришлось удалить ее из сети, хотя она еще минимум две недели будет «красоваться» на автобусах, курсирующих по Рейкьявику, отметил Легойда.

«Петур Георг Маркан, представитель Исландской церкви по работе со СМИ, весьма неловко попытался оправдать изображение Христа именно в таком виде. По его словам, Иисус Христос может являть себя в различных формах и церковь приветствует разнообразие», – заявил представитель РПЦ.

Он также отметил, что «по всей видимости, под давлением массы негативных отзывов», представителю Исландской церкви все же пришлось признать, что не «все в порядке».

«Мы знаем, что не все согласны с тем, что Христос должен выглядеть таким образом, и мы, конечно, уважаем это», – процитировал Легойда слова Маркана, добавив, что «комментарии излишни».

Ранее в церкви Святого Павла в шведском Мальме появился алтарь, на котором вместо Адама и Евы изображены две однополые пары.