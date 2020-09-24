Опубликована расшифровка переговоров Су-30МК2 и Су-35 перед крушением под Тверью

Стали известны детали переговоров пилотов Су-30МК2 и Су-35 перед моментом крушения под Тверью, когда один истребитель случайно сбил другое воздушное судно огнем из 30-миллиметровой пушки, сообщают источники.

Звучит команда «Огонь», после чего пилот Су-35 должен был произвести фотовыстрел, однако вместо камеры был произведен выстрел из пушки, передает Telegram-канал «112».

«Доложите, что случилось?» – звучит вопрос.

«У 348 сработала пушка на выстрел», – поясняют в ответ.

После речевой информатор Су-30МК2 сообщает об отказе гидросистем самолета и потере управления. Экипаж принимает решение катапультироваться.

Истребитель Су-30СМ, который потерпел крушение в Тверской области, разбился в результате ошибки пилотов другого истребителя Су-35С на учениях, сообщил ранее источник Telegram-канала «Военный обозреватель». В Сети распространяются неподтвержденные утверждения, что Су-35 подбил Су-30 из авиационной пушки. Как пишет портал Avia.pro, инцидент произошел во время учебного боя. Сообщается, что экипаж истребителя Су-35С не удостоверился в отсутствии боекомплекта у авиационного орудия или его отключения, в результате чего случайно сбил Су-30С.

Пилотам сбитого истребителя удалось спастись: они успели катапультироваться незадолго до того, как самолет со снесенной консолью упал в Тверской области. Официальных комментариев касательно причин произошедшего Минобороны пока не предоставило.

Заслуженный военный летчик России Владимир Попов объяснил газете ВЗГЛЯД, как Су-35 мог оказаться в учебном бою с заряженным боекомплектом.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто заставил Су-35 стрелять по своим.