Нарышкин резко отреагировал на сообщения о «вмешательстве» России в выборы США

Заявления о «вмешательстве» России в американские выборы не соответствуют действительности, это дезинформация, заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Нарышкин заявил, что Россия не вмешивалась в выборы, и тезисы об обратном – «это такая довольно неприятная, низкого рода дезинформация», передает РИА «Новости».

Ранее глава МИД Сергей Лавров пошутил, что России обидно быть на втором месте, после Китая, в перечне стран, которые, по мнению Вашингтона, якобы вмешиваются во внутренние дела США перед выборами.

До этого госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия и Китай якобы «планируют вмешаться» в американские выборы, а Совет национальной безопасности (СНБ) США при Белом доме выступил с утверждением, что Москва якобы предпринимает попытки «посеять раздор и хаос» в стране.

Напомним, в апреле 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование якобы имевшего место вмешательства России в выборы президента США в 2016 году. По его версии, вмешательство происходило через соцсети и с помощью хакерских атак. Однако сговора с командой президента Дональда Трампа Мюллер не обнаружил.

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