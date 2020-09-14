В ЛДПР опровергли влияние «умного голосования» на результаты выборов в городскую думу Томска

Кандидату от ЛДПР Александру Полевечко пройти в городскую думу Томска помогло то, что придерживался избирательной стратегии партии и его «знали в каждом дворе, едва ли не все жители микрорайона, где он баллотировался», заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Алексей Диденко (ЛДПР). Так он прокомментировал утверждения о том, что Полевечко якобы получит мандат благодаря системе «умного голосования».

«В кампании нашего кандидата Александра Полевечко, который прошел в городскую думу Томска, не имело значения то, что он был поддержан «умным голосованием», – считает член комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству, первый зампред фракции ЛДПР Алексей Диденко.

«Александр – это активист с очень большим стажем, прошел все ступеньки в нашей партийной иерархии. Начинал простым активистом, был координатором первичного отделения. Он раньше уже выдвигался на выборах, но, к сожалению, не победил. К этой кампании Александр подошел предельно технологично, действовал в рамках тактики единого штаба ЛДПР, вел активную работу «в поле», общался с избирателями. Полевечко знали в каждом дворе, едва ли не все жители микрорайона, где он баллотировался. Вообще наши активисты и функционеры очень хорошо разбираются в избирательных технологиях. ЛДПР – опытная партия, ведь в декабре прошлого года нам исполнилось 30 лет», – напомнил Диденко.

«Определяющим фактором на выборах может быть только воля самого кандидата, его готовность работать для своего родного района, а пиар-акции и перформансы никакого влияния оказать не могут. Партия должна придерживаться избирательной стратегии, идеологии и доносить свои цели до избирателя. На местных выборах самое главное для партии – непосредственное общение с жителями», – считает Диденко.

По оценке депутата, «умное голосование» сторонники блогера Алексея Навального пытаются подавать как некую волшебную палочку, которая определяет исход выборов. «Однако на самом деле выборы – многофакторный процесс, на который могут повлиять и погода, общий настрой избирателей, информационная составляющая и другие факторы», – подытожил депутат.

Ранее политолог Олег Бондаренко в интервью газете ВЗГЛЯД констатировал провал «умного голосования» (УГ) блогера Алексея Навального – некоего алгоритма, который «советовал» оппозиционному электорату голосовать за наиболее проходного оппонента «Единой России». УГ, которое пытались запустить в Томске и Новосибирске на выборах 11-13 сентября, но оно явно потерпело фиаско, отметил Бондаренко.