Пашаев объяснил свое видео с «музыкальным приветом Ефремову»

Адвокат актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП Эльман Пашаев отреагировал на распространившееся в Сети видео со своего отдыха, где он веселится под «Мурку».

Пашаев заявил, что это ролик 2017 года и он никак не связан с приговором по делу Ефремова, передает «Комсомольская правда».

Ранее в Сети появилось видео, где адвокат веселится и танцует голый по пояс со своей супругой под «Мурку». Запись называется «Семья Пашаевых с теплым приветом из солнечных Мытищ. Передает музыкальный привет Михаилу Ефремову».

Также в субботу появились сообщения о том, что семья из Москвы обвиняет Пашаева в хищении жилья.

До этого стало известно, что Минюст России намерен внести представление о прекращении статуса адвоката Пашаева и возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката Александра Добровинского.

Перед этим квалификационная комиссия адвокатской палаты Северной Осетии – Алании признала, что Пашаев нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката. Пашаев признал, что нарушил Кодекс этики в общении со СМИ.

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