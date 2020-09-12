Семья из Москвы обвинила адвоката Пашаева в хищении жилья

Московская семья Кирсановых уже около 20 лет пишет в различные правоохранительные органы письма, в которых заявляет, что адвокат Эльман Пашаев в 1997 году якобы обманным путем прописался в квартире душевно больной Елены Кирсановой, а в дальнейшем приватизировал жилплощадь и оставил женщину без жилья, сообщил адвокат Владимир Слащев.

Слащев сообщил, что в 1997 году Елена Кирсанова, страдающая заболеванием, связанным с расстройством личности, прописала у себя в квартире Пашаева, который снимал у нее комнату, передает ТАСС.

При этом Пашаев якобы спаивал Кирсанову вместо оплаты жилья.

«Также неясным образом он зарегистрировал с ней брак. Когда об этом узнали члены семьи Кирсановой, были попытки его выселить, он высказывал угрозы, а потом и вовсе детей от первого официального брака там прописал. В 2005 году он приватизировал на свою семью всю квартиру и оставил Елену Кирсанову без единственного жилья. Они порядка 20 лет сражаются, пишут во все инстанции: и генеральному прокурору, и в управление ФСБ, и в СК, и главе МВД были обращения, но, как я понимаю, все безуспешно», – рассказал адвокат.

Ранее сообщалось, что Минюст России намерен внести представление о прекращении статуса адвоката Пашаева и возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката Александра Добровинского.

Перед этим квалификационная комиссия адвокатской палаты Северной Осетии – Алании признала, что Пашаев нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката. Пашаев признал, что нарушил Кодекс этики в общении со СМИ.