Нефть подешевела на опасениях за баланс спроса и предложения на рынке

Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром снижаются на растущих опасениях инвесторов за дисбаланс спроса и предложения сырья на рынке.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,37% – до 39,91 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на 0,27% – до 37,2 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Пандемия коронавируса продолжает оказывать серьезное давление на спрос на топливо. Пессимизм по поводу его восстановления еще больше усилился после того, как в четверг минэнерго США сообщило о неожиданном росте коммерческих запасов нефти в стране – за неделю, завершившуюся 4 сентября, они выросли на 2 млн баррелей, или на 0,4%, и достигли 500,4 млн баррелей.