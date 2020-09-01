Нефть подорожала на фоне ослабления доллара

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром растут, поскольку удешевление доллара поддерживает стоимость сырья.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,08% – до 45,77 доллара за баррель, цена октябрьских фьючерсов на WTI поднялась на 0,99% – до 43,03 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Доллар во вторник дешевеет к корзине валют на 0,3%, к евро – на 0,45%. Слабый доллар делает сырьевые товары, в том числе нефть, доступнее для инвесторов, владеющих другой валютой.

При этом на рынках сохраняется неопределенность вокруг ситуации с коронавирусом. Пандемия негативно отразилась на мировой экономике, особенно во втором квартале, ударив в том числе по спросу на нефть. Трейдеры опасаются второй волны эпидемии. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено около 24,5 млн случаев заражения, почти 833 тыс. человек скончались.