Израиль поразил цели в секторе Газа в ответ на запуск ракеты

Израиля нанес удары по военным постам радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракеты по территории страны прошлой ночью.

«Террористы в Газе выпустили одну ракету по Израилю прошлой ночью. В ответ наши танки атаковали военные посты ХАМАС в Газе», – передает сообщение израильской армии ТАСС.

Накануне система ПВО «Железный купол» перехватила ракету, выпущенную радикалами из сектора Газа по территории Израиля.

Напомним, в последние две недели армия Израиля наносила удары по военной инфраструктуре палестинского движения ХАМАС в ответ на запуск воздушных шаров со взрывными устройствами из Газы. 11 августа Израиль закрыл КПП на границе с сектором Газа из-за продолжающейся отправки воздушных шаров со взрывчаткой из палестинского анклава.

Кроме того, в понедельник израильские военные предотвратили теракт в Вифлееме на Западном берегу реки Иордан.