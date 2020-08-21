США ввели санкции против 14 граждан Ирана

США ввели визовые ограничения в отношении 14 граждан Ирана и членов их семей за «нарушения прав человека», заявил госсекретарь Майк Помпео.

«В пятницу, 21 августа, отмечается Международный день памяти и поминовения жертв терроризма. С целью почтить память этих жертв сегодня [в пятницу] Госдепартамент США объявляет о введении визовых ограничений в отношении 14 иранцев за их причастность к грубым нарушениям прав человека по поручению иранского режима, крупнейшего мирового государства – спонсора терроризма», – цитирует письменное заявление Помпео ТАСС.

Напомним, Помпео передал в СБ ООН документы о намерении США начать восстановление санкций ООН против Ирана.

После того, как США вышли из ядерной сделки и ввели против Ирана экономические санкции, Тегеран отказался от ряда своих обязательств по СВПД.