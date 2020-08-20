Гаспарян объяснил госпитализацию Навального

Блогер Алексей Навальный выгоден как «сакральная жертва», павшая «в неравной борьбе за свободу», заявил российский журналист, политолог Армен Гаспарян, комментируя госпитализацию Навального.

«Все просто. Навальный выгоднее как сакральная жертва, павшая в неравной борьбе за свободу. Бориса Немцова (российский политик, убитый в 2015 году – прим. ВЗГЛЯД) уже подзабыли, а резистанс не должен терпеть пауз», – написал Гаспарян в своем Telegram-канале.

Ранее в четверг в Омске экстренно приземлился самолет, на котором летел Навальный, блогер был госпитализирован в токсикореанимацию. В омской больнице рассказали, что он находится в тяжелом состоянии. Транспортные полицейские организовали проверку информации о том, что Навальный мог отравиться в аэропорту Томска.