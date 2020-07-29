Водонаева призналась в бесплодии

Телеведущая Алена Водонаева воспитывает единственного сына, которому девять лет. Бывшая участница телепроекта «Дом-2» призналась, что больше не может иметь детей.

Водонаева рассказала, что первые несколько беременностей у нее оказались неудачными, передает Рен ТВ со ссылкой на фильм «Водонаева. Исповедь».

Так, первые две были внематочными, из-за чего врачи удалили одну «трубу», во время третьей у малыша остановилось сердце, а во время четвертой у ребенка было предлежание. Тогда знаменитости сделали кесарево сечение.

Последняя беременность тоже оказалась внематочной.

«Я проснулась после наркоза, и мне сказали, что мне удалили трубу. Вот именно тогда я поняла, что больше не такая, как раньше, не такая, как все. Я уже сама не могу своему сыну подарить брата или сестру, потому что у меня нет труб», – рассказала Водонаева.

Кроме того, Водонаева призналась, что пережила изнасилование в 14 лет. Артистка рассказала, что ее подобрал на улице незнакомец, обещая подвезти домой. Однако вместо этого он отвез ее к себе, где все и произошло.

Ранее телеведущая возмутилась словами протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего женщин, проживающих с мужчинами в незарегистрированном браке, с «бесплатными проститутками», назвав его слова сексистскими.

Кроме того, Водонаева оказалась в центре скандала после заявления о том, что «нищие» россияне или «быдло, которому не хватает на бутылку водки», заводят детей ради денег от материнского капитала, а не из-за желания стать родителями. Она также назвала получателей маткапитала «пьющими» и «маргиналами». Водонаеву пригласили на беседу в полицию, после чего она отказалась участвовать в телепрограммах.