Сотрудника кофейни Starbucks в США задержали за плевки в напитки полицейских

Бариста кофейни Starbucks в американском штате Нью-Джерси был задержан за то, что плевал в заказанные полицейскими напитки, сообщают местные СМИ.

Подозреваемым является 21-летний сотрудник кофейни Кевин Трехо. Его задержали после того, как выяснилось, что он плевал в напитки, которые заказывали полицейские, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Northjersey.com.

«В свете нынешней угрозы COVID-19 крайне тревожно думать, что кто-то будет намеренно плевать в твой напиток», – сказал Джозеф Рамполла, капитан полиции района Парк Ридж в округе Берген.

Он добавил, что департамент полиции работает над тем, чтобы сотрудники, которым Трехо мог плюнуть в напиток, были проверены на наличие коронавируса.

Представитель Starbucks назвал действия Трехо «предосудительными» и заявил, что молодой человек был уволен из компании.

«Мы продолжим оказывать поддержку полиции Парк Ридж в их расследовании и глубоко уважаем полицейский департамент Парк Ридж и сотрудников, которые помогают обеспечивать безопасность наших партнеров и сообществ», – заявил представитель компании.

Трехо были предъявлены обвинения в том, что он вынудил сотрудника правоохранительных органов контактировать с жидкостью организма, преднамеренно изменил содержимое напитка сотрудника правоохранительных органов, а также обвинение в «создании опасной среды».

Ранее мусульманка в США подала жалобу из-за надписи «ИГИЛ*» (аббревиатура террористической организации «Исламское государство*», запрещенной в России – прим. ВЗГЛЯД) на ее стакане из Starbucks.