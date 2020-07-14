После аварий «Норникеля» состояние Потанина сократилось на 3,6 млрд долларов

Состояние гендиректора «Норникеля» Владимира Потанина сократилось на 3,6 млрд долларов на фоне аварий, сообщают СМИ.

Потанин остается самым богатым россиянином, но его состояние сократилось с 26,7 до 23,1 млрд долларов, пишет Forbes.

Состояние владельца «Новатэка» Леонида Михельсона, который идет следующим в списке богатейших россиян, составляет 22,3 млрд долларов, передает ТАСС.

В мае на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в «Норникель») произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом.

В июле пресс-служба компании «Норильсктрансгаз» сообщила, что на Таймыре произошел разлив более 44 тонн авиатоплива.

Напомним, в Конституцию закрепили положение о сохранении природных ресурсов России. В перечень полномочий правительства включается осуществление мер, «направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны».

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