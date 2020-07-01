У посольства в Киеве сожгли российский флаг

У здания посольства России в украинской столице, где в среду проходит голосование по поправкам в Конституцию, сожгли российский флаг, сообщили в пресс-службе диппредставительства.

«Только что какой-то персонаж пытался сжечь российский флаг возле посольства. Сжег и ушел. Его не задержали», – сообщили РИА «Новости» в посольстве.

Также, по данным посольства, около 10.00 мск порядка 10 человек устроили небольшой пикет, продолжавшийся в течение 10 минут. «Звучали антироссийские высказывания. Потом разошлись», – сообщили в посольстве.

«В других городах пока спокойно. Охрана усилена полицией и нацгвардией Украины. Других серьезных инцидентов не было», – добавили в диппредставительстве.

На Украине открыты четыре участка – в Киеве, Одессе, Харькове и Львове, голосование началось в 08.00 мск и продлится до 20.00 мск.