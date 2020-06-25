Путин поручил разобраться, почему не реализованы предложения Винер-Усмановой

Президент Владимир Путин поручил замглавы администрации президента Сергею Кириенко разобраться, почему не введен образовательный стандарт направления «Тренер по виду спорта. Преподаватель».

На встрече с членами Общественной палаты по видеосвязи с президентом руководитель Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова рассказала, что поручение главы государства о введении в образовательный стандарт направления «Тренер по виду спорта. Преподаватель» не выполнено, передает РИА «Новости».

Глава федерации уточнила, что изменения в стандарт разработаны, их направили в администрацию президента, они получили поддержку правительства.

«Ирина Александровна, я помню, вы поднимали уже неоднократно вопрос, о котором сейчас сказали, в том числе на совете по спорту. Это касается тренеров, клубов и так далее. Сейчас, наверное, не будем вдаваться в детали, но обязательно вернемся к закону, который вы упомянули», – ответил ей Путин.

Он попросил Кириенко взять вопрос на контроль и вернуться к его обсуждению, а также привлечь помощника президента Игоря Левитина и Минспорт.

«Мы вернемся обязательно, пообсуждаем это, посмотрим, чего не хватает. Я даже не очень понимаю, почему не реализовано ваше предложение», – добавил глава государства.

Путин поручал ввести образовательный стандарт направления «Тренер по виду спорта. Преподаватель» еще до 1 августа 2019 года. В октябре Винер-Усманова сообщала, что поручение президента до сих пор не выполнено.