В Институте океанологии рассказали, что исследовала погибшая на дне Черного моря ученая

Ученая, которая погрузилась с аквалангом в акватории Черного моря, но так и не всплыла, изучала течения, которые влияют на прибрежную полосу, рассказала газете ВЗГЛЯД сотрудник пресс-службы Института океанологии имени Ширшова РАН Юлия Кононова.

17 июня младший научный сотрудник Института океанологии имени Ширшова РАН в составе экспедиции погрузилась с аквалангом в акватории Черного моря, но когда в ее баллоне закончился кислород, не всплыла на поверхность. По факту ее гибели следственный комитет возбудил уголовное дело.

«Работа, которой занималась исчезнувшая наша сотрудница, велась в рамках гранта, там изучали течения, которые влияют на прибрежную полосу. То есть размыв и пробоотбор грунта и так далее – чисто научные задачи в рамках гранта. Подобного рода исследования дают понимание о подводных течениях, которые влияют на береговую линию, территорию», – говорит Кононова.

В пресс-службе уточняют, что это было обычное плановое штатное исследование, которое океанологи проводят регулярно.