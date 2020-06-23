СК занялся делом о гибели российского ученого на дне Черного моря

По факту гибели научной сотрудницы Института океанологии имени Ширшова РАН возбуждено уголовное дело, сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте (ММСУТ) СК.

«По факту гибели младшего научного сотрудника Южного отделения Института океанологии имени Ширшова Российской академии наук при выполнении водолазных работ возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Следователи установили, что утром 17 июня в акватории Черного моря вблизи поселка Витязево Краснодарского края сотрудница института 1981 года рождения с маломерного судна, принадлежащего институту, погрузилась с аквалангом в воду для водолазных работ на морском дне. По истечении установленного запаса кислорода в кислородном баллоне она на поверхность воды не поднялась.

«В рамках проведения доследственной проверки установлено, что вопреки требованиям межотраслевых правил по охране труда, состав экспедиции выполнял водолазные работы без достаточного количества соответствующего персонала и письменного допуска к ним», – отмечает СК.

Пострадавшую не удалось найти в ходе спасательно-поисковых работ на дне Черного моря в районе погружения. По мнению следствия, это свидетельствует о ее гибели в ходе выполнения водолазных работ, то есть при выполнении трудовых обязанностей.

В апреле следователи начали проверку по факту нападения пенсионера на 81-летнего академика Владислава Назарова в Москве. Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по этому факту.