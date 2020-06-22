Каждый десятый американец назвал Россию противником США во Второй мировой войне

В том, что противником Соединенных Штатов во Второй мировой войне была Россия уверены 11% граждан США, следует из данных опроса Sputnik.Мнения.

Правильно главных противников США в 1941-1945 годах – Германию и Японию – назвали 77% и 67% респондентов соответственно. Еще 5% полагают, что Америка воевала с Китаем.

Кроме того, 42% опрошенных не знают, что 8 мая в США отмечается День Победы в Европе. О том, что это за праздник помнят только 31% американцев, еще 10% назвали эту дату в качестве окончания Второй мировой, свидетельствуют данные опроса Sputnik.Мнения.

При этом 63% дали правильное определение Холокосту как геноциду евреев во время Второй мировой войны, а 12% понятия не имеют о значении этого слова, передает РИА «Новости».

Опрос был проведен в США для Sputnik News старейшей французской социологической компанией IFop с 22 по 25 мая 2020 года. В нем приняли участие 1004 респондента в возрасте от 18 лет и старше. Максимальная ошибка выборки для данных в целом по стране составляет плюс-минус 3,1% при доверительной вероятности 95%.