Устроивший стрельбу в Москве мужчина привлекался за пьянство

Открывший огонь в квартире в Москве привлекался к административной ответственности за употребление алкогольных напитков в общественном месте, сообщил источник в правоохранительных органах.

«15 февраля на Севастьяна Путинцева был составлен протокол сотрудниками ОМВД по Красносельскому району ГУМВД по Москве за распитие спиртных напитков в общественном месте. Он был оштрафован на 500 рублей», – сказал собеседник РИА «Новости».

Собеседник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что подозреваемый действовал не спонтанно.

«По предварительным данным, это убийство не было спонтанным. Устроивший стрельбу заранее готовился к преступлению, в последнее время у него были ссоры с девушкой, Елизаветой, проживавшей в квартире со своей мамой и сыном 2016 года рождения», – пояснил источник.

Очевидцы пояснили, что мужчина вел себя спокойно.

«Он без проблем попал в квартиру. И спустя какое-то время начал стрелять. Картина убийства сейчас воссоздается. По предварительной информации, он сначала застрелил маму и сына своей сожительницы, а потом ее, после чего покончил собой, успев открыть дверь полицейским», – добавил собеседник. Всего очевидцы слышали шесть-семь выстрелов.

В четверг днем мужчина устроил стрельбу в квартире жилого дома на улице Приорова. Он застрелил женщину, ее мать и ребенка, после покончил с собой. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Очевидцы рассказали, что слышали минимум шесть выстрелов.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, мужчина, устроивший стрельбу, получил разрешение на оружие в соответствии с российским законодательством.