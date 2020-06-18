При стрельбе в Москве погибли четыре человека, в том дети

В квартире на севере Москвы после стрельбы обнаружены тела четверых человек, в том числе два ребенка. По предварительным данным, открывший огонь мужчина покончил с собой, сообщил представитель экстренных служб столицы.

«Предварительно, погибли четверо. В одной из квартир найдены тела двух детей с огнестрельными ранениями», – передает ТАСС слова источника.

Источник РИА «Новости» сообщил, что человек, устроивший стрельбу, по предварительным данным, покончил с собой.

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в жилом доме на улице Приорова на севере Москвы, погиб один человек.