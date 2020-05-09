Трансляция шествия «Бессмертный полк онлайн» началась на медиаэкранах в Москве

В день 75-летия Победы на медиаэкранах в Москве, в том числе на Тверской улице и на Новом Арбате, стартовала трансляция виртуального шествия «Бессмертный полк онлайн».

Показ онлайн-шествия проходит 9 мая во всех городах России. В столице акцию будут показывать, в частности, на экранах в московском метрополитене. Кроме того, многие телеканалы запланировали прямые включения, передает РИА «Новости».

По состоянию на пятницу, на участие в трансляции виртуального шествия «Бессмертный полк – онлайн» поступило свыше 2 млн заявок. Последние заявки на участие будут приняты 9 мая до 15.00 по московскому времени.

Увидеть трансляцию в интернете можно на сайте «Бессмертного полка России», Международного бессмертного полка и в онлайн-кинотеатре «Окко». На этих площадках также предусмотрена возможность перемотать видеозапись на нужный момент и увидеть своего ветерана в строю «Бессмертного полка».

Трансляция шествия также запланирована на Море.тв, телеканалах СТС, «Победа», в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».

В нынешнем году из-за пандемии коронавируса акция «Бессмертный полк» проходит в онлайн-формате. Для этого в течение нескольких недель был создан ресурс, способный принять огромный поток информации и организовать трансляцию многочасового видеоряда. Однако временные рамки не позволяют показать за один день несколько миллионов человек так, чтобы можно было хорошо рассмотреть ветеранов и прочитать их имена. Поэтому шествие в сети продлится не один день, а столько, сколько потребуется, чтобы все прошедшие модерацию ветераны стали участниками виртуального полка, шагающего по Красной площади.

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о том, как в России отметят 75-летие Победы.