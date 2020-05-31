МЧС снова предупредило москвичей о ливне с грозой

В воскресенье в Москве ожидается дождь, местами сильный, с грозой, экстренное предупреждение об этом распространило главное управление МЧС по Москве.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, до конца суток 31 мая в Москве ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, усиление ветра с порывами 13-18 метров в секунду», – передает ТАСС сообщение ГУ МЧС.

В экстренных службах сообщают, что из-за дождей подтопления были зафиксированы в семи поселениях в Новой Москве. Подтоплено четыре дачных дома, 15 приусадебных участков, автомобильный и два пешеходных моста.

По предварительным данным, за ночь в Москве выпало 11 мм осадков, а за последние двое суток – 72 мм, что составляет 140% месячной нормы.