В ВОЗ назвали условие открытия мест скопления людей

Сроки открытия мест массового скопления людей в условиях распространения коронавируса зависят от возможностей систем здравоохранения быстро выявлять и купировать новые очаги распространения вируса, заявила старший эксперт в области ЧС европейского отделения ВОЗ Кетрин Смолвуд.

«Открытие бизнеса или клубов и баров, где люди встречаются, будет абсолютно четко зависеть от сильных способностей систем здравоохранения узнать, где распространяется вирус и как он распространяется», – передает ее слова РИА «Новости».

Она добавила, что при ослаблении ограничительных мер исключительно важно, чтобы системы здравоохранения могли при любом новом заражении быстро отследить передачу болезни, выявить все контакты и возможного носителя коронавируса.

Во вторник в ВОЗ заявили, что в США, которые стали эпицентром пандемии, сейчас неподходящий момент для ослабления режима.