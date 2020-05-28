Политолог: Европа не знает, как построить внешнюю политику без США

«У Европы нет идеи построения единой внешней политики без опоры на США», — сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Так он прокомментировал призыв главы МИД России Сергея Лаврова к европейцам «перестать отрываться от родного материка, высматривая экзистенциальные ориентиры в других частях света».

«Если говорить о мировоззренческих основаниях, то ценности Европы и США действительно во многом совпадают. Это продукт не последних десятилетий, а нескольких столетий развития Запада. При всем его многообразии, эти страны росли из одних корней. И на сегодняшний день у Европы нет собственной внешней политики и политики безопасности», – убежден директор по научной работе клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

«Все это – последствия второй половины ХХ века, Холодной войны и трансатлантических отношений с целью противостояния СССР. Это была мощная гармоничная конструкция, где Европа – часть сообщества во главе с США, которые являются гарантом всеобщей безопасности», – пояснил эксперт.

«После Холодной войны эта конструкция потеряла стержень. Ничего нового не появилось. И в этих условиях ни Меркель, ни Макрон, хотя он более дерзко высказывается, не имеют представления о том, какой может быть политика безопасности у Европы без США» – отметил политолог.

«Кроме того, Европу сбивает с толку и Трамп, используя свою мировоззренческую установку «Америка превыше всего». Поэтому он самый непопулярный президент США в Европе. И хотя Трамп не декларирует выход США из совместных с Европой проектов, он предлагает им работать на совсем других условиях», – продолжил собеседник.

«Поэтому европейцы, скрипя зубами, все-таки надеются на то, что после Трампа жизнь станет спокойнее, и им удастся найти с американцами способ сосуществования, который позволит пережить это тяжелое время», – заключил Лукьянов.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров посоветовал жителям Европы «перестать отрываться от родного материка, высматривая экзистенциальные ориентиры в других частях света».

Если ЕС решит объединить усилия в обеспечении безопасности с другими странами континента, то только выиграет от этого, считает Лавров. По его мнению, так ЕС «обеспечит себе достойное место в новой более справедливой и демократичной полицентричной системе мироустройства».

В то же время канцлер Германии Ангела Меркель пожаловалась на сложности в отношениях ЕС и США. По ее словам, проблемы наблюдаются в сферах «климатической и торговой политики», а также в вопросе о «роли международных организаций в борьбе с пандемией коронавируса».

При этом Меркель заявила, что США – важнейший партнер ЕС, а трансатлантические отношения – «центральная и несущая опора внешней политики и политики безопасности». В «исконных национальных и европейских интересах» укреплять эти отношения, Европа и США зависят друг от друга, сказала она.

Меркель подчеркнула, что «Европа не является нейтральной», а входит в «политический Запад». По словам Меркель, «если Европа хочет сохранить себя и свои ценности в этом мире», европейцам нужно «взять свою судьбу в свои руки». Однако при этом следует «действовать как надежные партнеры западного сообщества интересов и ценностей». Как заявила канцлер Германии, «это часть одного, две стороны одной медали».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД