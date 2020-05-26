Фантасты описали мир после пандемии

Жизнь людей изменится после пандемии коронавируса, возможно, в лучшую сторону, заявили писатели-фантасты во время онлайн-презентации литературного проекта «ПостЭпидемия».

«Мы вполне можем менять мир к лучшему. Да, конечно мир немного изменится после этой пандемии, и вполне возможно, кстати, что будет и вторая волна и так далее. Но мы уже, по крайней мере, знаем, чего ожидать от этого жуткого вируса. Мы знаем, собственно говоря, как от него защищаться. Мы знаем, что, в общем и целом, у человечества всегда будут гораздо более действенные инструменты против вируса, чем у вируса против нас», – приводит РИА «Новости» слова писателя Кирилла Бенедиктова.



Он отметил, что от людей зависит, каким будет мир после пандемии. И потому участники литературного проекта «ПостЭпидемия» попытались продемонстрировать возможные положительные исходы ситуации.

«Делать какие-то более-менее точные прогнозы сейчас, все-таки, преждевременно», – заявил фантаст Вадим Панов.

«Скорее всего, будут перекроены и внутренние, скажем так, взаимоотношения людей в обществе, будет перекроена экономика, потому что удар нанесен очень серьезный», – добавил он.



Писатель Юрий Бурносов подчеркнул, что смотрит на будущее после пандемии позитивно. Он выразил мнение, что многие люди, работающие во время самоизоляции из дома, продолжат дистанционную работу и дальше.



Литературный проект «ПостЭпидемия» запустило издательство «ActaDiurna», чтобы представить читателям разные варианты развития событий после пандемии коронавируса. В нем приняли участие многие писатели-фантасты, в том числе Вадим Панов, Сергей Лукьяненко, Андрей Мартьянов, Кирилл Бенедиктов, Андрей Лазарчук, Сергей Волков, Юрий Бурносов, Святослав Логинов.

Ранее французский писатель Мишель Уэльбекв заявил, что главным результатом пандемии должно стать «ускорение некоторых из уже происходящих перемен».

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